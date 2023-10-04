中國恆大財務危機，加拿大「蒙特貝羅城堡飯店」缺乏修繕殘破蒙陰影
我們想讓你知道的是
久居蒙特婁的加拿大台灣同鄉會前會長陳建銘對蒙特貝羅城堡飯店目前的處境感到難過。他對《中央社》說：「我去過城堡飯店很多次，無論是開會、聚餐，都是魁北克台灣人很喜歡的一個場所，沒想到中國恆大集團接手後，美麗的建築被搞得一團糟。」
（中央社）中國恆大集團財務危機讓加拿大著名的魁北克蒙特貝羅城堡飯店蒙上陰影。這家近百年歷史的飯店招待過許多國家領袖和明星，恆大接手後的近幾年缺乏修繕保護，飯店出現殘破跡象，令當地政府和民眾深感焦慮遺憾。
加拿大《環球新聞》（Global News）報導，1930年開幕的蒙特貝羅城堡飯店（Chateau Montebello）有211間客房，占地21公頃，頂級奢華式的木屋型建築，在加拿大歷史上具有獨特地位。曾舉辦七大工業國集團（G7）峰會和北大西洋公約組織（NATO）峰會，並接待過包括前美國總統雷根、前英國首相佘契爾夫人等多名國際政商名流和皇室成員。
中國恆大集團於2014年從安大略省教師養老金計劃的房地產部門收購這間飯店，交易金額保密。這是恆大集團在加拿大第一個、也是唯一一個被公布的投資項目，當時被認為是「中國企業展示其地緣政治力量和影響力的一個華麗象徵」。
恆大集團曾計劃在飯店空地上再建出一座新的套房式飯店、一棟高級住宅和一個豪華的水療中心。
但遠大的計畫都沒有開展，如今恆大集團已成為全球負債最多的房地產開發商，總負債超過3000億美元。
2021年恆大財務危機的消息曝光後，城堡飯店的營運仍正常，遊客繼續入住。但逐漸地，一些住宿者在網站上曬出飯店建築物殘破的照片；《環球新聞》記者也拍攝到正門建築明顯可見雪松木腐爛、骯髒破舊的地毯用膠帶黏住等糟糕情況。
蒙特貝羅市長拉芙雷姆（Nicole Laflamme）擔心恆大危機最終造成該城市受害。「數百名當地人在那裡工作，城堡飯店是我們最大的雇主和最大的納稅者，我們很擔心。」
在市內經營民宿的金斯柏瑞（Edmond Kingsbury）說：「蒙特貝羅城堡需要大筆費用保養，但他們似乎不願意為此付帳。這是個古老的木建築，如果不好好保養木材，它會腐爛。」
對於蒙特貝羅城堡飯店的現狀，恆大加拿大子公司沒有發表評論。
《環球新聞》記者從一份2020年魁北克省法院的文件中，找到恆大集團蒙特婁分公司副總裁趙宇（Yu （Stephanie） Zhao，音譯）呈交的證詞，承認飯店過去20年來沒有進行過重大維修。
久居蒙特婁的加拿大台灣同鄉會前會長陳建銘對蒙特貝羅城堡飯店目前的處境感到難過。他對《中央社》說：「我去過城堡飯店很多次，無論是開會、聚餐，都是魁北克台灣人很喜歡的一個場所，沒想到中國恆大集團接手後，美麗的建築被搞得一團糟。」
拉芙雷姆雖然擔心，但她相信這棟歷史性建築仍會延續光輝。「就算恆大破產，財產遭到清算……真到那一步，肯定就會有人出手買下這個非常有名的老字號飯店。」
新聞來源
延伸閱讀
- 恆大危機：許家印涉罪被查，上百萬套「爛尾樓」誰來收拾？
- 許家印傳遭警監視居住，恆大系股票暴跌總市值剩最高峰1.2％；10月若未提新債務重組，海外債權人擬申請清算
- 債務纏身的中國房地產巨頭恆大，在美國申請「破產保護」意味著什麼？
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀
Tags：
ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
我們想讓你知道的是
現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
「我的夢想」是許多人小時候作文課都會寫的題目，但是長大後，能真正實現夢想的人為什麼少之又少？其實，原因來自千里馬沒能遇上給予支援與資源的伯樂。
不過現在情況正在翻轉，因為現代商業環境，除了追求獲利最大化，更多企業把重心投入於實踐永續發展理念；尤其是在社會責任方面，企業更加重視勞工及社區等利害關係人的權益與福祉。打造更包容與多元的社會，需要更多企業一起聯手合作。
渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
多年來，渣打在攜手政府單位及社福夥伴，共同打造「看得見的希望視障就業平台」，並透過連續贊助國內最大型的公益馬拉松賽事「渣打臺北公益馬拉松」至今累計幫助近700位視障朋友成功並穩定就業。在支持視障青年多元就業之外，渣打集團於2019年推出全新的全球性計畫 — Futuremakers by Standard Chartered，並擴大所協助對象，主要協助16-35歲視障青年及弱勢女性，並與社福團體合作，結合各組織的專業與資源，為他們提供就業的支持，幫助他們翻轉未來。在2020～2023年期間，渣打協助近7,000名視障青年及弱勢女性學習新技能、輔助他們就業及創業。目前渣打銀行也有6位視障員工在銀行擔任客戶服務的工作。
一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
想知道更多渣打銀行與帝亞吉歐決策者的精采對談，以及他們為ESG投入哪些心力？點擊影片觀看更多：https://www.youtube.com/watch?v=8Ub5gUPWBO8
延伸閱讀
l 渣打銀行永續之旅網站
l 【渣打銀行的永續之旅】全球最高的綠建築 台北101
l 【渣打銀行的永續之旅】全球最成功的公共自行車系統 YouBike
l 【渣打銀行的永續之旅】永續能源推手 哥本哈根基礎建設基金