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2023/10/04,
房市

中國恆大財務危機，加拿大「蒙特貝羅城堡飯店」缺乏修繕殘破蒙陰影

中國恆大財務危機，加拿大「蒙特貝羅城堡飯店」缺乏修繕殘破蒙陰影
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

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久居蒙特婁的加拿大台灣同鄉會前會長陳建銘對蒙特貝羅城堡飯店目前的處境感到難過。他對《中央社》說：「我去過城堡飯店很多次，無論是開會、聚餐，都是魁北克台灣人很喜歡的一個場所，沒想到中國恆大集團接手後，美麗的建築被搞得一團糟。」

（中央社）中國恆大集團財務危機讓加拿大著名的魁北克蒙特貝羅城堡飯店蒙上陰影。這家近百年歷史的飯店招待過許多國家領袖和明星，恆大接手後的近幾年缺乏修繕保護，飯店出現殘破跡象，令當地政府和民眾深感焦慮遺憾。

加拿大《環球新聞》（Global News）報導，1930年開幕的蒙特貝羅城堡飯店（Chateau Montebello）有211間客房，占地21公頃，頂級奢華式的木屋型建築，在加拿大歷史上具有獨特地位。曾舉辦七大工業國集團（G7）峰會和北大西洋公約組織（NATO）峰會，並接待過包括前美國總統雷根、前英國首相佘契爾夫人等多名國際政商名流和皇室成員。

中國恆大集團於2014年從安大略省教師養老金計劃的房地產部門收購這間飯店，交易金額保密。這是恆大集團在加拿大第一個、也是唯一一個被公布的投資項目，當時被認為是「中國企業展示其地緣政治力量和影響力的一個華麗象徵」。

恆大集團曾計劃在飯店空地上再建出一座新的套房式飯店、一棟高級住宅和一個豪華的水療中心。

但遠大的計畫都沒有開展，如今恆大集團已成為全球負債最多的房地產開發商，總負債超過3000億美元。

2021年恆大財務危機的消息曝光後，城堡飯店的營運仍正常，遊客繼續入住。但逐漸地，一些住宿者在網站上曬出飯店建築物殘破的照片；《環球新聞》記者也拍攝到正門建築明顯可見雪松木腐爛、骯髒破舊的地毯用膠帶黏住等糟糕情況。

蒙特貝羅市長拉芙雷姆（Nicole Laflamme）擔心恆大危機最終造成該城市受害。「數百名當地人在那裡工作，城堡飯店是我們最大的雇主和最大的納稅者，我們很擔心。」

在市內經營民宿的金斯柏瑞（Edmond Kingsbury）說：「蒙特貝羅城堡需要大筆費用保養，但他們似乎不願意為此付帳。這是個古老的木建築，如果不好好保養木材，它會腐爛。」

對於蒙特貝羅城堡飯店的現狀，恆大加拿大子公司沒有發表評論。

《環球新聞》記者從一份2020年魁北克省法院的文件中，找到恆大集團蒙特婁分公司副總裁趙宇（Yu （Stephanie） Zhao，音譯）呈交的證詞，承認飯店過去20年來沒有進行過重大維修。

久居蒙特婁的加拿大台灣同鄉會前會長陳建銘對蒙特貝羅城堡飯店目前的處境感到難過。他對《中央社》說：「我去過城堡飯店很多次，無論是開會、聚餐，都是魁北克台灣人很喜歡的一個場所，沒想到中國恆大集團接手後，美麗的建築被搞得一團糟。」

拉芙雷姆雖然擔心，但她相信這棟歷史性建築仍會延續光輝。「就算恆大破產，財產遭到清算……真到那一步，肯定就會有人出手買下這個非常有名的老字號飯店。」

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：朱家儀


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