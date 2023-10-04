歐盟提半導體等四大最敏感科技，避談中國卻點名台灣，經濟安全終將迎戰「佛地魔」
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不論製造業供應鏈、關鍵原物料，或是避免高科技洩漏、遏阻經濟脅迫，中國都是歐盟避無可避的主要對象，但歐盟同時又難以割捨與中國經貿往來的利益，致使其各種「去風險」（de-risking）政策明明以中國為靶，矛頭卻不想對得太準。
（中央社）歐盟執委會於當地時間3日提出先進半導體、生物科技、人工智慧、量子科技等四大「最敏感且急迫」科技，盼優先取得成員國共識以評估風險及因應。
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）負責內部市場和產業政策的執行委員布勒東（Thierry Breton）說：「歐洲正在適應新的地緣政治現實，終結天真年代，表現得像個真正的地緣政治強權。」
執委會向成員國提出十個對歐盟經濟安全至為關鍵的科技領域名單，其中四個因為「對科技安全和科技洩漏具有最敏感且急迫性的風險」，被列為優先討論項目，待取得對其風險性認定的共識後，再進一步匡列可資因應的政策工具。
這四大最敏感科技領域是先進半導體，包括微電子、光子（photonics）、高頻晶片（high-frequency chips）和半導體製造設備；人工智慧（AI），包括高效能運算（high-performance computing）、雲端和邊緣運算（edge computing）、資料分析、電腦視覺（computer vision）、語言處理、物體辨識等。
以及量子科技，包括量子運算（quantum computing）、量子密碼學（quantum cryptography）、量子通訊、量子感測與雷達等；生物科技，包括基因改造（genetic modification）技術、新興基因體技術、基因驅動（gene-drive）、 合成生物學（synthetic biology）等。
布勒東在正式發布會上指出其他六個領域包括網路安全、監測科技、太空科技、能源、機器人和製造相關科技等。
執委會提出三面向的風險評估標準，一是該科技能帶來變革性，例如AI大幅改變人類生活；二是具備軍事、民生混用性；三是潛在危害人權的可能性。前述科技多同時具備數個風險面向，例如AI、生技可軍民兩用，濫用也恐侵犯人權。
執委會資深官員在正式公布名單前的匿名簡報會上強調，提出這份報告是為了與歐盟27個成員國討論、界定哪些高風險科技需要因應，並不針對特定國家，也不指向特定的政策工具，當然出口管制、對外投資管制都是可能的選擇；但像是尋求新夥伴這種「正面工具」也是降低風險的因應之道。
執委會主管價值和政策透明的副主席喬霍瓦（Vera Jourova）在發布會表示，歐盟要成為地緣政治競爭下的玩家，而不是其他玩家的遊樂場，因此「歐盟需要一個團結立場」，而這得基於一套共同的風險評估。
執委會預期在年底前與成員國就四大科技的討論達成共識，明（2024）年春天之前可能再討論其他關鍵科技。
歐盟高官早已多次直接點名中國，關鍵科技名單會議上卻極力避免針對
（中央社）歐盟執委會3日提出四項最敏感科技，以便評估風險及因應，而路人皆知最大潛在對象是中國，但眾官員費勁避免媒體聯想，甚至背景簡報會只點名「對台灣也有高度依賴」，中國成了歐盟不敢說的名字。
歐洲聯盟執行委員會（European Commission）將先進半導體、人工智慧、量子運算、生物科技四個「對科技安全和科技洩漏具有最敏感且急迫性風險」的科技領域列為優先評估項目，待與27個成員國取得共識後，再進一步討論因應政策。
這是歐盟經濟安全戰略的一環。執委會主席馮德萊恩（Ursula Von der Leyen）等高官在談論經濟風險時，早已多次直接點名中國，不過這次關鍵科技名單的正式發布會和背景簡報會上，歐盟官員們皆極力避免這種針對性。
在以匿名為慣例的背景簡報會，不少記者提問圍繞著中國因素，一位技術官員回應，提出這份名單當然會考量地緣政治風險，但不點名個別國家，以顧及政策涵蓋的完整性。
他在被問急之下還說「相信你（們）已知道，（歐盟）也對台灣有先進晶片的高度依賴」，絕口不提中國的例子。
隨後舉行的發布會上，負責歐盟內部市場和產業政策的執行委員布勒東（Thierry Breton）更直接被問到歐盟如何因應晶片依賴台灣的地緣政治風險。
布勒東答覆，這套關鍵科技政策「不針對任何大陸、國家或諸如此類」，當然歐洲晶片「對世界的那個部份（指亞洲）很依賴，不只台灣，還有韓國」，因此他才提出歐盟晶片法，找回歐洲晶片製造力。
在場記者追問中國這個「房間裡的大象」對歐盟政策有多大影響。布勒東強調該政策「不是為了中國而設計」，是歐盟看到關鍵科技對外太過依賴的風險，因此「做我們該做的事」。
出席同一發布會的歐盟副主席喬霍瓦（Vera Jourova）回應時，重申政策不具針對性，但也坦言在許多領域「中國確實是隻大象」。
歐盟與中國正在且戰且和的新關係摸索階段，拿台灣當經濟依賴議題的「擋箭牌」，恐怕未必能避免中國跳腳，畢竟歐盟正在建構的整套經濟安全政策處處劍指中國。
就在關鍵科技名單發布的同一天，歐洲議會（European Parliament）通過了「反脅迫工具」（Anti-Coercion Instrument）立法，這也是歐盟經濟安全架構的一環，該法源起於中國對立陶宛的貿易脅迫事件。
執委會是在6月向成員國提出「歐洲經濟安全戰略」，試圖將已提案及規畫中的相關政策整合到這個框架內，並表明將陸續提出四個領域的風險評估：供應鏈韌性、關鍵原物料、科技安全及洩漏、經濟依賴或經濟脅迫的武器化風險等。提出關鍵科技名單即基於前述科技安全及洩漏的風險評估所需。
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
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圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
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圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。