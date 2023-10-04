歐盟提半導體等四大最敏感科技，避談中國卻點名台灣，經濟安全終將迎戰「佛地魔」

（中央社）歐盟執委會於當地時間3日提出先進半導體、生物科技、人工智慧、量子科技等四大「最敏感且急迫」科技，盼優先取得成員國共識以評估風險及因應。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）負責內部市場和產業政策的執行委員布勒東（Thierry Breton）說：「歐洲正在適應新的地緣政治現實，終結天真年代，表現得像個真正的地緣政治強權。」

執委會向成員國提出十個對歐盟經濟安全至為關鍵的科技領域名單，其中四個因為「對科技安全和科技洩漏具有最敏感且急迫性的風險」，被列為優先討論項目，待取得對其風險性認定的共識後，再進一步匡列可資因應的政策工具。

這四大最敏感科技領域是先進半導體，包括微電子、光子（photonics）、高頻晶片（high-frequency chips）和半導體製造設備；人工智慧（AI），包括高效能運算（high-performance computing）、雲端和邊緣運算（edge computing）、資料分析、電腦視覺（computer vision）、語言處理、物體辨識等。

以及量子科技，包括量子運算（quantum computing）、量子密碼學（quantum cryptography）、量子通訊、量子感測與雷達等；生物科技，包括基因改造（genetic modification）技術、新興基因體技術、基因驅動（gene-drive）、 合成生物學（synthetic biology）等。

布勒東在正式發布會上指出其他六個領域包括網路安全、監測科技、太空科技、能源、機器人和製造相關科技等。

執委會提出三面向的風險評估標準，一是該科技能帶來變革性，例如AI大幅改變人類生活；二是具備軍事、民生混用性；三是潛在危害人權的可能性。前述科技多同時具備數個風險面向，例如AI、生技可軍民兩用，濫用也恐侵犯人權。

執委會資深官員在正式公布名單前的匿名簡報會上強調，提出這份報告是為了與歐盟27個成員國討論、界定哪些高風險科技需要因應，並不針對特定國家，也不指向特定的政策工具，當然出口管制、對外投資管制都是可能的選擇；但像是尋求新夥伴這種「正面工具」也是降低風險的因應之道。

執委會主管價值和政策透明的副主席喬霍瓦（Vera Jourova）在發布會表示，歐盟要成為地緣政治競爭下的玩家，而不是其他玩家的遊樂場，因此「歐盟需要一個團結立場」，而這得基於一套共同的風險評估。

執委會預期在年底前與成員國就四大科技的討論達成共識，明（2024）年春天之前可能再討論其他關鍵科技。

歐盟高官早已多次直接點名中國，關鍵科技名單會議上卻極力避免針對

（中央社）歐盟執委會3日提出四項最敏感科技，以便評估風險及因應，而路人皆知最大潛在對象是中國，但眾官員費勁避免媒體聯想，甚至背景簡報會只點名「對台灣也有高度依賴」，中國成了歐盟不敢說的名字。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）將先進半導體、人工智慧、量子運算、生物科技四個「對科技安全和科技洩漏具有最敏感且急迫性風險」的科技領域列為優先評估項目，待與27個成員國取得共識後，再進一步討論因應政策。

這是歐盟經濟安全戰略的一環。執委會主席馮德萊恩（Ursula Von der Leyen）等高官在談論經濟風險時，早已多次直接點名中國，不過這次關鍵科技名單的正式發布會和背景簡報會上，歐盟官員們皆極力避免這種針對性。

在以匿名為慣例的背景簡報會，不少記者提問圍繞著中國因素，一位技術官員回應，提出這份名單當然會考量地緣政治風險，但不點名個別國家，以顧及政策涵蓋的完整性。

他在被問急之下還說「相信你（們）已知道，（歐盟）也對台灣有先進晶片的高度依賴」，絕口不提中國的例子。

隨後舉行的發布會上，負責歐盟內部市場和產業政策的執行委員布勒東（Thierry Breton）更直接被問到歐盟如何因應晶片依賴台灣的地緣政治風險。

布勒東答覆，這套關鍵科技政策「不針對任何大陸、國家或諸如此類」，當然歐洲晶片「對世界的那個部份（指亞洲）很依賴，不只台灣，還有韓國」，因此他才提出歐盟晶片法，找回歐洲晶片製造力。

在場記者追問中國這個「房間裡的大象」對歐盟政策有多大影響。布勒東強調該政策「不是為了中國而設計」，是歐盟看到關鍵科技對外太過依賴的風險，因此「做我們該做的事」。

出席同一發布會的歐盟副主席喬霍瓦（Vera Jourova）回應時，重申政策不具針對性，但也坦言在許多領域「中國確實是隻大象」。

歐盟與中國正在且戰且和的新關係摸索階段，拿台灣當經濟依賴議題的「擋箭牌」，恐怕未必能避免中國跳腳，畢竟歐盟正在建構的整套經濟安全政策處處劍指中國。

就在關鍵科技名單發布的同一天，歐洲議會（European Parliament）通過了「反脅迫工具」（Anti-Coercion Instrument）立法，這也是歐盟經濟安全架構的一環，該法源起於中國對立陶宛的貿易脅迫事件。

執委會是在6月向成員國提出「歐洲經濟安全戰略」，試圖將已提案及規畫中的相關政策整合到這個框架內，並表明將陸續提出四個領域的風險評估：供應鏈韌性、關鍵原物料、科技安全及洩漏、經濟依賴或經濟脅迫的武器化風險等。提出關鍵科技名單即基於前述科技安全及洩漏的風險評估所需。