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2023/10/04,
國際

義大利欲放棄「一帶一路」，葡萄牙成中國宣傳新指標

義大利欲放棄「一帶一路」，葡萄牙成中國宣傳新指標
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

法國外貿銀行（Natixis）亞太地區首席經濟學家賈西亞－艾雷洛（Alicia García-Herrero）表示，「葡萄牙足夠小，因此中國可以在葡萄牙發揮很大的作用，另外由於黃金簽證和護照，有很多中國人生活在葡萄牙，葡萄牙相對歐洲保持較高的經濟增速，因此葡萄牙可能不會退出「一帶一路」」。

（中央社）義大利有意放棄「一帶一路」倡議，歐洲另一國家葡萄牙可能成為中國宣傳新指標；專家評論，葡萄牙給中國很大發揮空間，加上很多中國人因黃金簽證居住在葡萄牙，促使葡萄牙強化參與「一帶一路」。

義大利《晚郵報》（Corriere Della Sera）9月報導，義大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）在20國集團（G20）峰會兩人會晤期間告訴中國國務院總理李強，義大利計劃退出「一帶一路」倡議。

《美國之音》3日報導，作為七國集團（G7）成員的義大利若放棄「一帶一路」，被認為是該戰略遭遇的一大挫折，但歐洲另一經濟情況較差的國家葡萄牙正在深度參與「一帶一路」項目。

葡萄牙是率先與中國簽署共建「一帶一路」合作文件的歐洲國家、首先與中國正式建立「藍色夥伴關係」的歐盟國家，也是第一個發行人民幣債券的歐元區國家，目前「一帶一路」項目在葡萄牙並未遇到太大阻力。

法國外貿銀行（Natixis）亞太地區首席經濟學家賈西亞－艾雷洛（Alicia García-Herrero）表示，「葡萄牙足夠小，因此中國可以在葡萄牙發揮很大的作用，另外由於黃金簽證和護照，有很多中國人生活在葡萄牙，葡萄牙相對歐洲保持較高的經濟增速，因此葡萄牙可能不會退出「一帶一路」」。

當前西歐國家紛紛採取措施將華為排除在5G基礎設施之外，葡萄牙雖然也採取的同樣的步驟，但華為向葡萄牙法院提起了針對葡萄牙網路安全委員會的訴訟，關於中國與他國的角力，被認為有濃厚的地緣政治考慮。

中國駐葡萄牙大使趙本堂近日撰文大力宣傳「一帶一路」政績，稱中葡共建「一帶一路」合作成果豐碩。近年，中葡雙邊貿易額增長迅速，2018年為60億美元，2022年突破90億美元大關，創歷史新高。

趙本堂表示，中國對葡萄牙投資涵蓋多個領域，另40多所中國大專院校開設葡萄牙語專業，葡萄牙有5所孔子學院，當地許多公立、私立學校開設漢語課程。這些合作成果給兩國人民帶來實實在在的利益，也增進了兩國文化交流和民心相通。

此外《美國之音》指出，在義大利計劃退出「一帶一路」的背景下，中國仍然試圖讓地方政府和大學加入中國的「一帶一路」計畫，並且積極培植意見領袖，試圖影響輿論。

例如主張加入「一帶一路」計畫的民粹主義政黨五星運動創黨人葛里洛（Beppe Grillo）最近發布影片，以中文表示，「作為一個不重要的普通人，卻受到了中國駐羅馬大使賈桂德的邀請，因為對方希望了解我對中國的看法」。

據義大利媒體報導，有多達10個城市則加入了「一帶一路」地方合作。

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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