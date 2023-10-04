彭博點名4家台廠協助華為設晶片廠，漢唐、崇越回應未違反規定，經濟部指無涉關鍵技術

彭博點名協助華為設晶片廠，漢唐、崇越：未違反規定

（中央社）彭博報導，台灣數家廠商正在協助華為替中國深圳地區一個不為人知的晶片工廠網絡打造基礎設施。被點名的漢唐及崇越科技一致表示，沒有違反規定情事。

報導指出，深圳鵬新旭和鵬芯微與華為合作建造晶片製造設施，其中，鵬芯微於去（2022）年遭美國列入黑名單，但漢唐和崇越等台灣廠商人員卻出現在深圳與華為相關的工地。

漢唐昨（3）日表示，從未與華為簽訂任何工程合約，旗下子公司江西漢唐先前有承接深圳昇維旭有關內裝改造工程，依約施作。漢唐成立以來，所有投資與業務都遵守國家政策與法令。

崇越則指出，2022年初取得鵬芯微的廢水處理工程訂單，並未提供半導體材料或設備，且當時鵬芯微尚未列入黑名單。

崇越強調，環保工程不是關鍵性材料，並未受到美國禁令管制，取得的鵬芯微廢水處理工程案不受影響，持續進行中。不過，未來合作案將審慎評估。

4家台廠遭點名協助華為建廠，經部：無涉關鍵技術

（中央社）彭博報導指台灣崇越、漢唐等4家科技公司協助華為設晶片廠。經濟部表示，廠商合作內容和關鍵技術無關，但提醒業者遵守台灣法規以及美國實體清單管制，留意供應鏈風險。

經濟部表示，根據美國商務部工業和安全局（BIS）網站，目前華為相關公司共有141家納入實體清單，其中包含華為、海思半導體公司及訊崴。

根據彭博報導，台灣4家科技企業正在協助華為替中國深圳地區一個不為人知的晶片工廠網絡打造基礎設施，其中包含台灣晶片材料經銷商崇越科技、無塵室廠漢唐旗下的子公司等。

經濟部長王美花下午在立法院受訪表示，依照台灣法規，關鍵技術不可以外流，但根據彭博報導，廠商協助華為的工廠建設，看起來與關鍵技術材料或設備無關。

關於美國實體清單管制，王美花表示，若企業被美國納為實體清單，不可以使用美國設備和技術，會提醒台灣廠商遵守美方規定。

王美花指出，廠商在中國的投資、設立公司等技術使用除了必須符合台灣法規，不能違反國安規定，也須注意是否違反美國實體清單規定，經濟部會持續了解廠商與華為合作的態樣，以保障廠商相關權益。

經濟部官員說明，將提醒業者留意供應鏈風險，因為根據美國外國直接產品規定（FDPR），以美方授權的技術為主，業者須遵守相關規定，避免影響取得技術授權。

根據美國FDPR出口管制規定，如果在美國境外業者設計、開發、生產產品過程中，使用美國管制的技術、軟體丶材料或設備，且交易對象是華為相關列入實體名單的企業，都須事前向美國商務部申請出口許可證。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航