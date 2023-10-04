馬爾地夫親中派總統當選人：堅守撤印度軍事人員競選承諾
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穆伊祖勝選與選戰主打反對印度在馬爾地夫擁有過大政治和經濟影響力有關。印度的影響力經常會讓穆斯林占多數的馬爾地夫不滿。馬爾地夫進步黨將自身塑造成國家利益的守護者，承諾讓馬爾地夫擺脫北鄰印度的干涉。
馬爾地夫親中候任總統當選隔天，繫獄前總統擺脫坐監
（中央社）馬爾地夫總統當選人穆伊祖（Mohamed Muizzu）於當選隔天就讓他繫獄的政治導師、前總統雅門（Abdulla Yameen）擺脫坐監處境。親北京的穆伊祖矢言再平衡對新德里關係。
穆伊祖在9月30日的總統選舉第二輪決選中擊敗主打「印度優先」的現任總統索里（Ibrahim Mohamed Solih）。穆伊祖領導的馬爾地夫進步黨（Progressive Party of Maldives）上次執政期間曾獲巨額中國貸款。
《法新社》報導，即將卸任的索里在穆伊祖要求下屈服，下令將原本在戒備森嚴監獄島上服刑的雅門移監，改成在首都瑪萊（Male）居家軟禁。
馬爾地夫進步黨幹部表示，雅門返回住家時，數以百計支持者歡欣鼓舞地揮舞著馬爾地夫進步黨粉色旗幟迎接他。
雅門因2013年至2018年執政期間所犯貪汙罪而遭判11年並且仍在服刑，穆伊祖是他在這場選戰中的代理人。官員指出，索里無權赦免雅門所犯罪行，將罪犯移監是他唯一能夠做出的讓步。
61歲的索里將會擔任看守總統直到45歲的穆伊祖於11月17日就職。
穆伊祖去年曾在線上會議告訴中國官員，如果他所屬政黨重新執政，將拓展與中國的強健關係。
穆伊祖勝選與選戰主打反對印度在馬爾地夫擁有過大政治和經濟影響力有關。印度的影響力經常會讓穆斯林占多數的馬爾地夫不滿。馬爾地夫進步黨將自身塑造成國家利益的守護者，承諾讓馬爾地夫擺脫北鄰印度的干涉。
印度是具戰略重要性印度洋鄰國馬爾地夫的傳統盟國，雅門5年執政期間改採親北京而遠新德里立場。
中國對馬爾地夫大選結果迄無正式聲明。但是中國駐馬爾地夫大使王立新在前稱推特（Twitter）、現已改名的社群平台X上轉推了祝賀穆伊祖勝選的哏圖。
馬爾地夫總統當選人：堅守撤印度軍事人員競選承諾
馬爾地夫總統當選人穆伊祖表示，他將堅守競選承諾，讓駐紮這個群島國家的印度軍事人員撤離，承諾他將開始著手有關進程。
美聯社報導，穆伊祖2日晚間在勝選慶祝活動中告訴支持者，他不會容忍外國軍隊違反公民意願，繼續駐紮馬爾地夫。
穆伊祖說：「人民已經告訴我們，他們不想要外國軍隊駐紮在這裡。」
對印度而言，這是與中國在印度洋地區的地緣政治競爭中一次沉重打擊。9月30日的總統大選第二輪決選堪稱是一場公投，可藉以看出哪一個區域大國對馬爾地夫擁有最大影響力。
即將卸任的總統索里於2018年當選，穆伊祖指控他讓印度得以在馬爾地夫不受限制駐軍，使索里陷入奮戰。提名穆伊祖的人民全國大會黨（People's National Congress）與馬爾地夫進步黨結盟，被認為極度親中。
穆伊祖的競選主軸指控一些駐地印度軍事人員對馬爾地夫主權構成威脅，這是該黨多年來「印度滾出去」（India out）策略的一部分。
索里堅稱，印度是根據兩國政府間一項建造船塢協議而駐軍，強調馬爾地夫主權不會遭到侵犯。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
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大我的勝利 不受限於運動場上
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屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。
漫畫設計：劉若瑜
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