《華爾街日報》：俄羅斯遭西方孤立後「向東抱團」，中國取得經略北極的突破口

（中央社）俄羅斯長年一直在防中國染指北極，但在入侵烏克蘭遭西方制裁和孤立後，如今在俄國尋求北京協助從北冰洋海運輸出石油下，中國取得經略北極的突破口。

《華爾街日報》指出，面臨侵烏後遭遇西方的經濟孤立、西方企業紛撤出與俄相關合作計畫，莫斯科轉向北京求助開發北極。中俄在北極的最新合作，反映於從俄國西北經北極、再通過白令海峽的北極航道（NSR）原油海運量激增。

雖然往北走北極航道的運量仍低於俄國其他往南的路線，但近幾週增幅明顯。俄國同意讓一般大型油輪走北冰洋、未要求須以適航多冰區域等級的船隻（船體更堅固且有其他強化）運油，增添外界對屆時漏油的憂心。

中國2018年發布北極政策報告自稱「近北極國家」，對中方而言，俄國的轉變無疑是千載良機。北京希望擴大在北極的角色，以增加取得航道、自然資源、氣候和其他科學研究等機會，擴大軍事和戰略影響力。

中國揭櫫「冰上絲路」盼作為國家主席習近平「一帶一路」倡議的一環。冰上絲路穿越北極圈的海運航道可縮短距離，也能讓北京避免在蘇伊士運河、馬六甲海峽等要道遭人掐脖子。

北極國家裡除俄羅斯外俱屬西方陣營，他們對中資益發謹慎。出於安全考量，丹麥擋下中國在自治領地格陵蘭島建造3座機場的計畫。加拿大也在2020年軍方提出國安疑慮後，阻止一家中企購買加國北極地區一座金礦。

俄國曾一度反對中國申請成為北極會議（Arctic Council，北極圈8國為處理北極議題成立的高層級論壇）觀察員，但在侵烏後改變作法。西方制裁迫使俄國更仰賴中國來支撐經濟、維持開發北極等長期目標。

隨西方企業撤出在俄國的項目，莫斯科找上中企來俄國的北極區開發港口、採礦和興建基礎設施。俄國今年2月將自身的北極政策改弦更張，從原本著重「加強與北極國家間的睦鄰」轉為強調「向所有外國敞開大門」。

俄國當前與中國一起在遠東北部進行海軍演習及海事安全合作，並尋求中國奧援諸如能監控海冰狀況的衛星數據等技術。

俄羅斯石油公司（OAO Rosneft）執行長謝琴（Igor Sechin）去年11月招攬中企參與諸如北極航道、東方石油（Vostok Oil）等北極開發計畫。東方石油是俄羅斯石油公司2020年宣布在北極啟動的大型項目，目標是每日產量達200萬桶原油。

棄政從商的前蘇聯國家安全委員會（KGB）官員特卡楚克（Anatoly Tkachuk）說，今年1月已與中國交通建設公司、中國鐵道建設集團2家大型中國國企的代表接洽，商討在北極圈附近開採鈦（可用於製造火箭）及其他稀有金屬的計畫。

相關合作構想包含興建一條鐵路將採得礦產運往海港、興建深水港供航行北海航道的船隻停靠。

俄國的涅涅茲自治區（Nenets region）位於巴倫支海（Nenets region）沿岸，深入北極圈內。當地地方政府今年8月表示，中國能源建設集團同意在當地開設據點，探勘天然氣。

《華爾街日報》認為，如今俄國對中國欲涉足北極的防備，也跟北極的冰層一樣漸趨消褪。蘇黎世聯邦理工學院（ETH Zurich）研究北極議題的專家奎普（Marcus M. Keupp）表示，中國現在經略北極時「已不需要再特別顧忌俄國官方政策」。

奎普說：「俄國無疑具有適合的人力及更多北極方面的知識，但資金與科技卻難以為繼，這讓中國撿到便宜，因為現在他們能靠影響俄國插足北極，並根據自身需求來經略。」

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺