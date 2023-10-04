中國十一長假人潮回流，經濟復甦「慢半拍」，民間消費力度仍是個謎
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儘管人潮因為官方不再固守清零政策而回流，但中國經濟何時能復甦仍是個謎。官方已定調經濟復甦是「波浪式發展、曲折式前進的過程」，同時今年五一假期間雖然人流回鍋，但是人均消費是下降的。
（中央社）10月1日是中共建政74年，上午6時，有30.2萬人湧入天安門廣場觀看五星旗升旗。而適逢中國疫情後的首個「十一假期」，人潮之多也反映在假期各景點遊客如織。官方盼黃金週盛況再現，但民間消費力度仍是個謎。
10月1日是中共建政74週年，大清早的天安門廣場湧入30.2萬的北京市民與遊客，許多人拿著五星旗、紅旗，僅剩少許人在人多聚集時還戴上口罩，但都揮舞著旗子，讓廣場變成「紅色的海洋」，參加一早舉行的升旗典禮。
相比先前3年疫情，今（2023）年的北京市民在假期期間紛紛脫掉口罩、手持紅旗，三五好友成群或是一家團聚到景點踏青，景點餐廳爆滿是等待人潮，3年疫情間的動態清零、進出掃碼、彈窗已是恍如隔世。
今年的十一假期長達8天，被稱為「超級黃金週」，官方旅遊部門盼望旅遊收入能夠追上甚至超越2019年，也就是疫情前的黃金週，因為反映出的是中國經濟復甦的一個觀察窗口。
《新京報》認為，有多種跡象顯示，今年十一黃金週的旅遊熱度可能會超過2019年。首先是文旅部發布的估計，指今年十一長假國內出遊會達到8.96億人次，年增86％；國內旅遊收入為人民幣7825億元（約新台幣3.3兆元），年增138％。
同時，公路、鐵路與航空等運輸指標屢破新高，出境遊在節慶時正在復甦。據中國國家移民管理局公布的最新數據顯示，這個假期全國日均出入境旅客將達158萬人次，與同期相比成長約3倍。
根據中國網友發布的人潮洶湧的影片，北京熱門景點長城、頤和園、天壇、北京動物園等，迎來大量摩肩接踵的遊客，門票連日售罄。也因為遊客太多，北京官方須得部署警力，以防安全。
儘管人潮因為官方不再固守清零政策而回流，但中國經濟何時能復甦仍是個謎。官方已定調經濟復甦是「波浪式發展、曲折式前進的過程」，同時今年五一假期間雖然人流回鍋，但是人均消費是下降的。
整體經濟的復甦，也反映在解禁後的出境遊「慢半拍」上。根據《中國新聞週刊》報導，「出境遊市場想要回歸正軌，至少需要三年打磨」。眾信旅遊新興業務總經理、奇跡旅行總經理喻慧此前在媒體上表示，以赴歐遊為例，目前僅恢復到2019年的四分之一。
一名台商告訴《中央社》，疫情3年的打擊太大了，因為大家都害怕沒有辦法賺錢的日子，又會因為突如其來的疫情或其他原因降臨，因此整體平均購買力是下降的，儘管官方調降了利率，但人們也會傾向多儲蓄一點錢在身邊。
人潮回流，但中國的經濟挑戰仍是進行式。
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
我們想讓你知道的是
現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
「我的夢想」是許多人小時候作文課都會寫的題目，但是長大後，能真正實現夢想的人為什麼少之又少？其實，原因來自千里馬沒能遇上給予支援與資源的伯樂。
不過現在情況正在翻轉，因為現代商業環境，除了追求獲利最大化，更多企業把重心投入於實踐永續發展理念；尤其是在社會責任方面，企業更加重視勞工及社區等利害關係人的權益與福祉。打造更包容與多元的社會，需要更多企業一起聯手合作。
渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
多年來，渣打在攜手政府單位及社福夥伴，共同打造「看得見的希望視障就業平台」，並透過連續贊助國內最大型的公益馬拉松賽事「渣打臺北公益馬拉松」至今累計幫助近700位視障朋友成功並穩定就業。在支持視障青年多元就業之外，渣打集團於2019年推出全新的全球性計畫 — Futuremakers by Standard Chartered，並擴大所協助對象，主要協助16-35歲視障青年及弱勢女性，並與社福團體合作，結合各組織的專業與資源，為他們提供就業的支持，幫助他們翻轉未來。在2020～2023年期間，渣打協助近7,000名視障青年及弱勢女性學習新技能、輔助他們就業及創業。目前渣打銀行也有6位視障員工在銀行擔任客戶服務的工作。
一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
想知道更多渣打銀行與帝亞吉歐決策者的精采對談，以及他們為ESG投入哪些心力？點擊影片觀看更多：https://www.youtube.com/watch?v=8Ub5gUPWBO8
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