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2023/10/04,
中國

中國十一長假人潮回流，經濟復甦「慢半拍」，民間消費力度仍是個謎

中國十一長假人潮回流，經濟復甦「慢半拍」，民間消費力度仍是個謎
Photo Credit: GettyImages

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儘管人潮因為官方不再固守清零政策而回流，但中國經濟何時能復甦仍是個謎。官方已定調經濟復甦是「波浪式發展、曲折式前進的過程」，同時今年五一假期間雖然人流回鍋，但是人均消費是下降的。

（中央社）10月1日是中共建政74年，上午6時，有30.2萬人湧入天安門廣場觀看五星旗升旗。而適逢中國疫情後的首個「十一假期」，人潮之多也反映在假期各景點遊客如織。官方盼黃金週盛況再現，但民間消費力度仍是個謎。

10月1日是中共建政74週年，大清早的天安門廣場湧入30.2萬的北京市民與遊客，許多人拿著五星旗、紅旗，僅剩少許人在人多聚集時還戴上口罩，但都揮舞著旗子，讓廣場變成「紅色的海洋」，參加一早舉行的升旗典禮。

相比先前3年疫情，今（2023）年的北京市民在假期期間紛紛脫掉口罩、手持紅旗，三五好友成群或是一家團聚到景點踏青，景點餐廳爆滿是等待人潮，3年疫情間的動態清零、進出掃碼、彈窗已是恍如隔世。

今年的十一假期長達8天，被稱為「超級黃金週」，官方旅遊部門盼望旅遊收入能夠追上甚至超越2019年，也就是疫情前的黃金週，因為反映出的是中國經濟復甦的一個觀察窗口。

《新京報》認為，有多種跡象顯示，今年十一黃金週的旅遊熱度可能會超過2019年。首先是文旅部發布的估計，指今年十一長假國內出遊會達到8.96億人次，年增86％；國內旅遊收入為人民幣7825億元（約新台幣3.3兆元），年增138％。

同時，公路、鐵路與航空等運輸指標屢破新高，出境遊在節慶時正在復甦。據中國國家移民管理局公布的最新數據顯示，這個假期全國日均出入境旅客將達158萬人次，與同期相比成長約3倍。

根據中國網友發布的人潮洶湧的影片，北京熱門景點長城、頤和園、天壇、北京動物園等，迎來大量摩肩接踵的遊客，門票連日售罄。也因為遊客太多，北京官方須得部署警力，以防安全。

儘管人潮因為官方不再固守清零政策而回流，但中國經濟何時能復甦仍是個謎。官方已定調經濟復甦是「波浪式發展、曲折式前進的過程」，同時今年五一假期間雖然人流回鍋，但是人均消費是下降的。

整體經濟的復甦，也反映在解禁後的出境遊「慢半拍」上。根據《中國新聞週刊》報導，「出境遊市場想要回歸正軌，至少需要三年打磨」。眾信旅遊新興業務總經理、奇跡旅行總經理喻慧此前在媒體上表示，以赴歐遊為例，目前僅恢復到2019年的四分之一。

一名台商告訴《中央社》，疫情3年的打擊太大了，因為大家都害怕沒有辦法賺錢的日子，又會因為突如其來的疫情或其他原因降臨，因此整體平均購買力是下降的，儘管官方調降了利率，但人們也會傾向多儲蓄一點錢在身邊。

人潮回流，但中國的經濟挑戰仍是進行式。

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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


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