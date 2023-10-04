開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/04,
印太

印尼禁社群媒體電子商務功能，TikTok商家網上發洩不滿

印尼禁社群媒體電子商務功能，TikTok商家網上發洩不滿
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

印尼政府為保護線下中小企業，規定社群媒體不得具有電子商務的角色，只能推廣商品，禁止在應用程式中進行交易。由於這政策被視為針對來自中國的TikTok，因此許多印尼TikTok商家在社群媒體上表達不滿，並發起#kamiumkmditiktok（我們是TikTok微型企業） 的運動。

（中央社）印尼Tiktok宣布，明天（4日）將正式停止電子商務服務，以遵守印尼政府的新規範。印尼貿易部9月27日頒布新規定，禁止社群媒體從事電子商務交易服務，該措施被視為是對中國短影音應用程式TikTok電商服務的一大打擊。

印尼貿易部長哈山（Zulkifli Hasan）9月27日宣布新法規，禁止社群媒體平台進行商品交易。雅加達當局認為，主要科技公司直接銷售的行為會對數以百萬計小型企業造成傷害，因此必須加以遏制。

CNBC印尼頻道（CNBC Indonesia）等媒體今晚報導，TikTok在其官方網站上表示，將從明天（4日）下午開始停止電子商務平台Tiktok商店（TikTok Shop）服務，這是為了符合印尼政府剛通過的新法規。

報導指出，該法規規定，社群媒體不得具有電子商務的角色，只能推廣商品，但禁止在其應用程式中進行交易。

Tiktok官網指出：「我們的首要任務是尊重並遵守印尼的法規，因此自10月4日17時起，我們將不再為Tiktok商店的商務交易提供服務。」

許多印尼TikTok商店的商家過去幾天在社群媒體上表達不滿，並發起#kamiumkmditiktok（我們是TikTok微型企業） 的運動，撰寫公開信給總統佐科威（Joko Widodo）以表達對Tiktok的支持。

印尼合作暨中小企業部（Ministry of Cooperatives and Small and Medium Enterprises, CSMEs）部長德登（Teten Masduki）早先曾指出，一家公司不得結合社群媒體和電子商務，並警告，TikTok可能會成為「壟斷」事業。

具有中資背景的Tiktok商店，因擁有社群功能又是電子商務平台而能精準掌握用戶的喜愛，具有特殊性。印尼經濟學家認為，這可能會威脅本地的中小企業。

印尼經濟與金融發展研究機構（INDEF）經濟學家費拉斯（Izzudin Al Farras Adha）曾向中央社說：「Tiktok擁有大量數據，可以了解用戶喜好，這與一般的電商或社群媒體很不一樣。」

他說，印尼有關電商的相關規範還不足，這可能導致許多便宜的中國產品流入印尼，削弱當地中小企業的競爭力，「中小企業為印尼的國內生產總值（GDP）貢獻60%以上，且超過9成的勞動力都在中小企業」。

印尼「時代報」（Tempo）等媒體報導，TikTok執行長周受資在印尼頒布禁止社群媒體從事電子商務交易服務的新法規後，趕赴印尼與海洋事務與投資統籌部長盧胡特（Luhut Binsar Pandjaitan）見面。盧胡特表示，周受資同意遵守相關法規。

TikTok數據顯示，印尼是TikTok第2大市場，擁有1億2500名用戶。更早前，周受資6月曾親赴雅加達，矢言未來幾年將在東南亞投入數十億美元。

新聞來源：

延伸閱讀：

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：杜晉軒
核稿編輯：楊士範


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。