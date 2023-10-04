50多年前未經同意強裝避孕器：格陵蘭老奶奶要求丹麥政府賠償，丹麥稱要調查至2025年

格陵蘭婦女指控，丹麥政府在1960至70年間強制上千名格陵蘭婦女安裝子宮內避孕器，以達成節省社福支出的目的。67名受害者委託律師於今（2023）年10月2日正式要求丹麥政府賠償，否則將提起訴訟。目前丹麥和格陵蘭政府已就此案件展開獨立調查，預計2025年公布結果。

未經同意下遭丹麥政府安裝避孕器

去（2022）年《丹麥廣播公司》（DR）揭露，1966年至1970年間，超過4500位女性在未經同意或不知情的情況下被安裝子宮內避孕器（IUDs），年紀最小的受害者僅13歲。格陵蘭政府估計，截至1969年，已有35%具生育能力的格陵蘭婦女被植入子宮內避孕器。

《英國廣播公司》與《BBC》指出，這種作法持續至1975年後，直到1991年格陵蘭政府收回衛生政策的主導權才結束，許多婦女多年後才發現自己早已被安裝避孕器。

對此，丹麥和格陵蘭政府共同成立調查委員會，預計2025年5月公佈調查結果，但要求賠償的心理學家利柏斯（Naja Lyberth）表示「我們不想等待調查結果，我們已邁向高齡。」

利柏斯說，「那些出生於1940年代，並在1960年代被安裝子宮避孕器的人們都已接近80歲，我們希望政府現在就採取行動。」

身為受害者之一，利柏斯聲稱，她是在接受學校體檢時被裝避孕器，她2017年就站出來譴責丹麥政府為節省社會福利支出，對格陵蘭實施「有計劃的絕育」，藉此控制格陵蘭人口。

利伯斯35歲時成功產子，但不是每個人都這麼幸運。利伯斯指出，許多受害者因避孕器產生嚴重併發症，甚至不孕，都是因為「政府明顯違反法律、侵犯我們的人權，並對我們造成極大傷害。」

受害者要求政府賠償，否則將提起訴訟

格陵蘭受害團體的代表律師普拉明（Mads Pramming）2日向丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）辦公室提出賠償請求，要求丹麥政府賠償每位受害者30萬丹麥克朗（約新台幣136萬元）。

利伯斯強調，若政府拒絕在調查結果出爐前賠償，他們將提起訴訟。

丹麥衛生部長勞德（Sophie Løhde）表示，「這確實是個悲劇，我對這些婦女的故事留下深刻印象，我們必須對此事進行公正且獨立的調查。」除了強調已進行調查，目前丹麥官方並未回應受害人的賠償訴求。

格陵蘭人口約5.7萬，現為丹麥半主權領土，1953年以前曾是丹麥殖民地。格陵蘭人口少，但擁有自己的國旗、語言及總理，也掌握內政自治權，不過，格陵蘭的貨幣、司法、外交和國防現在仍由丹麥管理。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：邱宜君