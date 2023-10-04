50多年前未經同意強裝避孕器：格陵蘭老奶奶要求丹麥政府賠償，丹麥稱要調查至2025年
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67名格陵蘭婦女指控，丹麥政府過去限制格陵蘭人口，強制年輕女性安裝子宮內避孕器，不只違反法律更侵犯人權。這項歷史案件涉及超過4500名婦女，當時最小的受害者年僅13歲。受害團體要求政府每人賠償30萬丹麥克朗，否則將提起法律訴訟。目前丹麥和格陵蘭政府已展開獨立調查，預計2025年公布結果。
格陵蘭婦女指控，丹麥政府在1960至70年間強制上千名格陵蘭婦女安裝子宮內避孕器，以達成節省社福支出的目的。67名受害者委託律師於今（2023）年10月2日正式要求丹麥政府賠償，否則將提起訴訟。目前丹麥和格陵蘭政府已就此案件展開獨立調查，預計2025年公布結果。
未經同意下遭丹麥政府安裝避孕器
去（2022）年《丹麥廣播公司》（DR）揭露，1966年至1970年間，超過4500位女性在未經同意或不知情的情況下被安裝子宮內避孕器（IUDs），年紀最小的受害者僅13歲。格陵蘭政府估計，截至1969年，已有35%具生育能力的格陵蘭婦女被植入子宮內避孕器。
《英國廣播公司》與《BBC》指出，這種作法持續至1975年後，直到1991年格陵蘭政府收回衛生政策的主導權才結束，許多婦女多年後才發現自己早已被安裝避孕器。
對此，丹麥和格陵蘭政府共同成立調查委員會，預計2025年5月公佈調查結果，但要求賠償的心理學家利柏斯（Naja Lyberth）表示「我們不想等待調查結果，我們已邁向高齡。」
利柏斯說，「那些出生於1940年代，並在1960年代被安裝子宮避孕器的人們都已接近80歲，我們希望政府現在就採取行動。」
身為受害者之一，利柏斯聲稱，她是在接受學校體檢時被裝避孕器，她2017年就站出來譴責丹麥政府為節省社會福利支出，對格陵蘭實施「有計劃的絕育」，藉此控制格陵蘭人口。
利伯斯35歲時成功產子，但不是每個人都這麼幸運。利伯斯指出，許多受害者因避孕器產生嚴重併發症，甚至不孕，都是因為「政府明顯違反法律、侵犯我們的人權，並對我們造成極大傷害。」
受害者要求政府賠償，否則將提起訴訟
格陵蘭受害團體的代表律師普拉明（Mads Pramming）2日向丹麥總理佛瑞德里克森（Mette Frederiksen）辦公室提出賠償請求，要求丹麥政府賠償每位受害者30萬丹麥克朗（約新台幣136萬元）。
利伯斯強調，若政府拒絕在調查結果出爐前賠償，他們將提起訴訟。
丹麥衛生部長勞德（Sophie Løhde）表示，「這確實是個悲劇，我對這些婦女的故事留下深刻印象，我們必須對此事進行公正且獨立的調查。」除了強調已進行調查，目前丹麥官方並未回應受害人的賠償訴求。
格陵蘭人口約5.7萬，現為丹麥半主權領土，1953年以前曾是丹麥殖民地。格陵蘭人口少，但擁有自己的國旗、語言及總理，也掌握內政自治權，不過，格陵蘭的貨幣、司法、外交和國防現在仍由丹麥管理。
新聞來源
- Greenland women seek compensation over involuntary birth control（BBC）
- Greenlandic women plan to sue Danish state over historical contraceptive ‘violation’（The Guardian）
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：邱宜君
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
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愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%