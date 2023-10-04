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2023/10/04,
生活

颱風小犬最新動態：暴風圈上午觸陸，東半部降雨越晚越大，雲嘉等5縣市今晚6點起停班停課

颱風小犬最新動態：暴風圈上午觸陸，東半部降雨越晚越大，雲嘉等5縣市今晚6點起停班停課
圖為颱風小犬之路徑預測圖。｜Photo Credit: 中央氣象署 

我們想讓你知道的是

氣象署持續發布豪雨特報，受到颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日宜蘭縣、新北市山區有局部大雨或豪雨，新竹以北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率；今晚起花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，請注意強陣風。

颱風小犬逼近台灣，中央氣象署宣布陸警範圍擴大納入澎湖，颱風預計於明（5）日上午登陸恆春一帶。依據行政院人事行政總處，今（4）日全日停班停課的縣市為澎湖縣、綠島跟蘭嶼；今日下午停班停課的縣市為台東縣；今日晚間6點起停班停課的縣市則有雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣。

東半部降雨越晚越大，南部今深夜到明晨才逐漸明顯

（中央社）颱風小犬持續逼近台灣，陸警範圍擴大，新增離島的澎湖。中央氣象署表示，小犬的暴風圈已經碰觸到東半部陸地，預計明日上午登陸恆春一帶，強度上則不容易再增強。

根據中央氣象署觀測，今日上午11時颱風小犬的中心位置在北緯22.1度，東經123.2度，即在鵝鑾鼻的東方約240公里海面上，以每小時10公里速度，向西進行，近中心最大風速每秒43公尺，7級風平均暴風半徑250公里。

陸上颱風警報範圍包含宜蘭、花蓮、台東、南投、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖；海上颱風警報範圍為台灣東半部海面、台灣海峽、巴士海峽及東沙島海面。

氣象署簡任技正伍婉華今日在記者會中表示，小犬今日上午9時觸陸，東半部降雨越晚越大，南部要到今日晚間深夜到明日清晨才會逐漸明顯，除了颱風中心經過的地方外，西部沿海、澎湖跟金門的強陣風也是越晚越明顯。

氣象署持續發布豪雨特報，受到颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日宜蘭縣、新北市山區有局部大雨或豪雨，新竹以北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率；今晚起花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，請注意強陣風。

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Photo Credit: 中央氣象署

伍婉華指出，由於路徑南修，因此小犬中心預計明日上午在恆春一帶登陸，下午就會出海，強度上由於環境不適合小犬發展，因此預估不會再增強。

氣象署持續發布強風特報，今日颱風外圍環流及海峽地形效應影響，東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、桃園以南沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，尤其東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島將有12級以上強陣風，西半部內陸地區及其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，須特別注意。

另外，氣象署表示，今日台灣附近各海面及巴士海峽風浪明顯增大，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部及恆春半島沿海易有5米以上浪高，尤其蘭嶼、綠島、台東及恆春半島將有7米以上浪高；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖有長浪發生，避免前往海邊活動。

海運今停97航次、空運已取消93架次

（中央社）颱風小犬來襲，國內及兩岸海運客運船班今日有97航次停航，空運部分，包括國內航線及部分兩岸國際航線，到上午10時，已取消93架次。

航港局發布新聞稿，今日海運共有12條客運航線、共97航次停航，包括：基隆-馬祖、馬祖福澳-福州琅岐、北竿白沙-福州黃岐、南竿-莒光、南竿-東引、高雄-馬公、布袋-馬公、東港-小琉球、鹽埔-小琉球、富岡-綠島、富岡-蘭嶼。

根據民航局統計，至上午10時，航空國內線取消70架次，國際暨兩岸航線取消23架次。

根據各航空公司提供的訊息，長榮航空下午及明日往返高雄-成田及高雄-大阪航班取消。

立榮航空松山-台東及嘉義、台南、高雄往返金門和澎湖下午1時以後航班取消。

華信航空台北-台東、台中-花蓮、高雄-花蓮、高雄-澎湖航班全天取消，另高雄-金門、台中-澎湖、台北-澎湖部分航班也取消。

台灣虎航取消高雄-金浦來回及高雄-名古屋來回航班。

國泰航空取消今日香港-高雄CX458、CX448及高雄-香港CX459及明日高雄-香港CX449航班。

新聞來源

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：邱宜君


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