颱風小犬最新動態：暴風圈上午觸陸，東半部降雨越晚越大，雲嘉等5縣市今晚6點起停班停課

我們想讓你知道的是
氣象署持續發布豪雨特報，受到颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日宜蘭縣、新北市山區有局部大雨或豪雨，新竹以北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率；今晚起花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，請注意強陣風。
颱風小犬逼近台灣，中央氣象署宣布陸警範圍擴大納入澎湖，颱風預計於明（5）日上午登陸恆春一帶。依據行政院人事行政總處，今（4）日全日停班停課的縣市為澎湖縣、綠島跟蘭嶼；今日下午停班停課的縣市為台東縣；今日晚間6點起停班停課的縣市則有雲林縣、嘉義縣、台南市、高雄市及屏東縣。
東半部降雨越晚越大，南部今深夜到明晨才逐漸明顯
（中央社）颱風小犬持續逼近台灣，陸警範圍擴大，新增離島的澎湖。中央氣象署表示，小犬的暴風圈已經碰觸到東半部陸地，預計明日上午登陸恆春一帶，強度上則不容易再增強。
根據中央氣象署觀測，今日上午11時颱風小犬的中心位置在北緯22.1度，東經123.2度，即在鵝鑾鼻的東方約240公里海面上，以每小時10公里速度，向西進行，近中心最大風速每秒43公尺，7級風平均暴風半徑250公里。
陸上颱風警報範圍包含宜蘭、花蓮、台東、南投、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖；海上颱風警報範圍為台灣東半部海面、台灣海峽、巴士海峽及東沙島海面。
氣象署簡任技正伍婉華今日在記者會中表示，小犬今日上午9時觸陸，東半部降雨越晚越大，南部要到今日晚間深夜到明日清晨才會逐漸明顯，除了颱風中心經過的地方外，西部沿海、澎湖跟金門的強陣風也是越晚越明顯。
氣象署持續發布豪雨特報，受到颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日宜蘭縣、新北市山區有局部大雨或豪雨，新竹以北及宜蘭地區有局部大雨發生的機率；今晚起花蓮縣、台東縣（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生的機率，請注意強陣風。
伍婉華指出，由於路徑南修，因此小犬中心預計明日上午在恆春一帶登陸，下午就會出海，強度上由於環境不適合小犬發展，因此預估不會再增強。
氣象署持續發布強風特報，今日颱風外圍環流及海峽地形效應影響，東部、東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島、桃園以南沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至11級強陣風，尤其東南部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島將有12級以上強陣風，西半部內陸地區及其他沿海空曠地區亦有較強陣風，鄰近海域並有較大風浪，須特別注意。
另外，氣象署表示，今日台灣附近各海面及巴士海峽風浪明顯增大，基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、西南部及恆春半島沿海易有5米以上浪高，尤其蘭嶼、綠島、台東及恆春半島將有7米以上浪高；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖有長浪發生，避免前往海邊活動。
海運今停97航次、空運已取消93架次
（中央社）颱風小犬來襲，國內及兩岸海運客運船班今日有97航次停航，空運部分，包括國內航線及部分兩岸國際航線，到上午10時，已取消93架次。
航港局發布新聞稿，今日海運共有12條客運航線、共97航次停航，包括：基隆-馬祖、馬祖福澳-福州琅岐、北竿白沙-福州黃岐、南竿-莒光、南竿-東引、高雄-馬公、布袋-馬公、東港-小琉球、鹽埔-小琉球、富岡-綠島、富岡-蘭嶼。
根據民航局統計，至上午10時，航空國內線取消70架次，國際暨兩岸航線取消23架次。
根據各航空公司提供的訊息，長榮航空下午及明日往返高雄-成田及高雄-大阪航班取消。
立榮航空松山-台東及嘉義、台南、高雄往返金門和澎湖下午1時以後航班取消。
華信航空台北-台東、台中-花蓮、高雄-花蓮、高雄-澎湖航班全天取消，另高雄-金門、台中-澎湖、台北-澎湖部分航班也取消。
台灣虎航取消高雄-金浦來回及高雄-名古屋來回航班。
國泰航空取消今日香港-高雄CX458、CX448及高雄-香港CX459及明日高雄-香港CX449航班。
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：邱宜君
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超越運動場上的勝利，定義屬於自己的成功
我們想讓你知道的是
運動競賽中，總有站上頒獎台、榮獲金銀銅牌的高光時刻，但每每在賽事裡，即使遭逢意外受傷，仍要堅持運動精神、完成比賽的運動員們，也值得獲得全場觀眾們的熱烈鼓掌。場外勿以一時成敗論英雄，成功應由運動員自己來定義。如同Nike秉持Just do it的精神！鼓勵大眾全力以赴、放手一搏，何謂成功？將無所定義！
0.03秒，對日常生活中的你我，可能只是一個彈指的瞬間；解鎖手機的指尖滑動，可能都遠多於這剎那。但對於2023年成都世大運游泳賽道上的台灣選手王冠閎來說，這卻是奪得金牌或銀牌的差距。在200公尺蝶式的決賽中，與日本選手寺田拓未僅有0.03秒的差距，王冠閎以1分55秒69的成績奪下銀牌，也為接下來的亞運增添信心。無關排名，王冠閎在賽事中的全力拼搏，更值得所有人鼓掌喝采。事實上，從甫落幕的世大運，到即將登場的2023年杭州亞運，甚至延續到眾所期待的2024年巴黎奧運，贏與輸或許是運動場上寫實的成功象徵，但無論是否如願奪牌，展現竭盡所能對勝利渴望的運動員，或許更值得人們的尊敬與鼓勵。
個人的成功 需要時間來累積
逐漸受到國人關注的田徑場上，陳奎儒肯定是引起熱議的體壇新星。在2017年台北世大運的男子110公尺跨欄項目中，跑出了13.55秒的成績，不僅奪得銀牌，更打破全國紀錄。隔年2018雅加達亞運再以13.39秒紀錄突破自己樹立的全國紀錄，睽違48年由台灣選手拿下男子110公尺跨欄銀牌。但你可曾想過，幼年時的他曾需穿鐵甲衣、輔助器來協助正常行走。
陳奎儒身旁的訓練團隊成員們，總是會給予他「一直很努力地在進步」的評鑑，他也曾在媒體訪問中說道：「從小到大我都不是最好的，因為不被看好，所以每次我都想做到最好。」如鐵一般的意志，逐步精進、超越輸贏，達成看似不可能的目標，讓陳奎儒終能踏上東京奧運的最高殿堂，與美國、牙買加的頂尖選手們同場競爭。
「雖無法改變家庭環境，但我能改變自己的命運！」拳擊甜心黃筱雯，從小父母離異、父親更多次吸毒入獄，仰賴爺爺開計程車扶養長大，接觸拳擊運動後，靠著自己的雙手，擊敗原生家庭的束縛，扭轉自己的命運，在東京奧運一舉奪銅，在2023年世錦賽更拿下第二面金牌。
無論在田徑場、拳擊場上的運動員們，即使有場邊教練與支援團隊的陪同，仍是需要一人扛起身心靈的龐大壓力。成功絕非一蹴可及，一時的輸贏並無法定奪每一位運動員的成就，因為往往在跌倒之後的重新邁步前進，步伐會更加地堅毅有力，運動員背後的故事也將更加的立體、鮮明而耀眼。
大我的勝利 不受限於運動場上
近年來，從持續吹起熱血旋風的HBL高中籃球聯賽，以及2023年成都世大運中華男籃締造隊史新猷的第11名佳績，加上赴日參加世界大學籃球系列賽，擊敗美國NCAA一級球隊與地主日本白鷗大學球隊的政大雄鷹籃球隊，再看到因COVID疫情睽違三年重啟的威廉瓊斯盃籃球邀請賽上，中華藍和中華白兩隊的拼搏表現，都讓台灣民眾們重拾起對於籃球運動的熱愛。在球類運動的團隊項目裡，成敗或許會因個人如英雄般的表現而影響輸贏，但藉由團隊凝聚眾志成城的力量與態度，更可讓球隊中的每一位球員都互相砥礪與交互成長，所展現出共好、共榮的團隊精神遠比隊伍能否奪牌的成果還更值得我們感動與學習。
另一方面，步出競技場外，運動員也能夠在社會中發揮其影響力，藉由不同方式來啟發更多新世代，感受運動的正向力量，進而創造更好的社會良性互動，這何嘗不也是一種運動的勝利呢？空手道競技場上的「小清新」文姿云，就曾在Nike與Teach For Taiwan團隊的邀請下前往花蓮，陪伴當地8所偏鄉小學的62位學童們，擔任一日老師，親自寫教案、帶領學童們上課、進行分組競賽，而文姿云也希望透過個人對於空手道運動的執著及拚勁，讓更多孩童們能體驗運動精神的重要性，進而對自我人生產生更多的決心與動力。
而身為中華男籃主控的陳盈駿，如同他控球後衛的角色，在籃球場外更是完美的詮釋「分享」的精神。陳盈駿攜手Nike，以他的生活口號「Have a nice Ray」，走訪偏鄉從事公益活動，透過籃球運動，教育基層孩童，更分享身為籃球運動員會面臨的挫折與挑戰，鼓勵偏鄉孩童勇於挑戰自己不設限。讓運動的成功定義不僅侷限場上的勝負，反而將運動的精神扎根全民心中，亦是一種廣義的勝利。
屬於未來的勝利，全世界共享
透過運動所彰顯出的成功，更可能是屬於全人類的。馬拉松界知名的Breaking 2計劃，就是一項無關世界排名與競賽輸贏的範例。挑戰人類在體能上的極限，當那1:59:40的紀錄終於達成，勝利並不僅屬於Eliud Kipchoge一人獨享，而是全人類共同努力的成就。
文化上的成就更可以透過運動的表現形式，達到前所未有的高度。2023年9月即將舉行的第19屆亞運，首度將Breaking(霹靂舞)列入正式競技比賽項目，同時亦將於2024年首次登上巴黎奧運，體壇人士更積極倡議將其延續至2028年洛杉磯奧運。目前正努力進行亞運培訓的台灣Breaking(霹靂舞)國手孫振就曾表示：「正因有著長達50年的嘻哈文化來支撐，才能孕育出Breaking如此獨特的競技舞蹈，進入奧運殿堂。」
更多女性投入運動領域的未來，也是全球體壇發展上的一大成功。身處變革最前線的全球女性，正重新定義著運動的意義，Nike全球女性品牌副總裁Liz Weldon曾說到：「在過去的50年裡，我們在展現了反叛精神的同時，也引領著進步的方向—Just Do It。我們一直鼓勵世界各地人們只管放手去做。」女性透過競技體育、健身等不同形式的運動，為體壇注入一股充滿靈魂、齊心團結，以及不受框架約束的感動。無分性別族群、人人皆能動起來的下一代，相信必將是運動的一大成功。
運動場上的贏與輸或許是運動成就的光與影，但頒獎台上的光榮僅僅只是一位運動員生涯的驚嘆號。但背後無數動人的運動故事與運動員展現的不服輸的精神，是一個接一個的逗號與未完待續。正如Nike持續支持各領域頂尖好手追求卓越，秉持Just Do It的精神，鼓勵運動員放手一搏，成就屬於自己定義的成功。
漫畫設計：劉若瑜
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