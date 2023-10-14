少年報導者《戰爭與我們的距離》：「阿提米絲」重啟國際太空戰，50年後人類第二次登月競賽
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你可曾想過，即便俄烏戰爭波及範圍幾乎僅限於烏克蘭，全世界的人們卻都可能間接地參與了這場戰事？席捲全球的新冠疫情，又是如何催生中國少有的民間抗爭白紙革命？近年國際間如火如荼展開的太空競賽與發展，台灣是否參與其中？台灣人很愛去日本旅遊，但你知道日圓貶值會對國際造成什麼影響？每年都有十幾萬名學子參與學測或推甄，那麼台灣的中小學生們又對進入頂大有什麼疑問與看法？且讓《少年報導者》帶你直擊發生在俄烏戰場、防疫前線、太空場域、貨幣市場、升學現場中的有形無形戰爭！
文：王琳茱、王立柔、陳潔
阿提米絲重啟國際太空戰：50年後人類第二次登月競賽
美國「阿提米絲計畫」太空船升空，為何NASA選擇在這個時機點重回月球？亞洲國家如何捲入新的戰局？任務完成後對人類未來又會帶來什麼影響？
台灣時間2022年11月16日，美國一枚巨大火箭搭載獵戶座太空船（Orion）向太空發射，這項名為「阿提米絲計畫」的太空計畫預計分四年進行一、二、三號任務，最終目標在展開人類「第二次」登月行動。
在阿提米絲之前，人類史上第一次登陸月球，同樣是由美國人完成。當年執行任務的是「阿波羅計畫」（Apollo program），從1969年阿波羅11號首次登月，到1972年阿波 羅17號，前後總計送了12位太空人踏上月球，之後的 50年，人類再也沒有登陸過月球。
50年後：美國為什麼重啟登月計畫？相隔半世紀後，美國國家航空暨太空總署 （NASA）再次挑戰探月任務阿提米絲計畫，於2022年12月12日完成1一號任務，獵戶座太空船安全返回地球，達成無人試航測試。阿提米絲一號（Artemis I）的獵戶座太空船脫離太空發射系統（SLS）運載火箭之後，環繞月球飛行，進行各種觀測與測試。在約25天10小時53分鐘、230萬公里旅程的任務中，獵戶座太空船兩度與月球表面距離不到130公里，和地球的最遠距離達43萬公里。
12月12日清晨，獵戶座太空船成功返回地球，墜落在美國加州西方的太平洋上。
但這只是阿提米絲計畫的第一 步，阿提米絲計畫共分三階段：
- 阿提米絲一號：2022年11月16日~12月12日執行，主要任務為透過無人試航，測試全新航太技術以及觀測月球表面。
- 阿提米絲二號：預計最快2024年5月執行，任務為載人繞行月球。
- 阿提米絲三號：預計2025年執行，完成第一位女性與第一位有色族裔登月創舉。
美蘇太空戰：美歐聯防嚇阻中俄威脅
半世紀前，美國與蘇聯爭奪「第一個登陸月球的國家」頭銜，但在21世紀的新太空探索計畫中，美國不再單打獨鬥，積極尋求更多國際夥伴的合作，並且為未來人類的太空探索規劃長期基地，以此對抗中國與俄羅斯近年急起直追的太空計畫。
阿提米絲計畫預估總花費為930億美元（約新台幣2兆9千億元 ），這個數字未來很可能會繼續增加。
可以說，1969年的阿波羅計畫是受到蘇聯率先發射人造衛星的「史普尼克危機」而展開，而這次的阿提米絲計畫則是受到中國近年突飛猛進的太空計畫刺激而加速進行。
阿提米絲計畫雖是由NASA主導，卻是一項國際合作的太空探索計畫，截至2022年11月初，已有21國簽署《阿提米絲協議》（Artemis Accords）。
如此廣泛的國際合作，與阿波羅計畫時期單純的美、蘇兩國太空競賽有所不同。這被認為是因為中國與俄羅斯在太空的潛在威脅日益增強，歐洲與美國將聯防範圍由地球拉上太空，希望制定太空國際規範與原則，確保各國太空活動的安全及利益。
美中太空戰：嫦娥任務掀起新競賽
20世紀，美蘇冷戰期間，上演過激烈的太空競賽。1991年蘇聯解體後，美國穩居太空龍頭地位，近年來逐漸受到中國挑戰。2007年中國月球探測器「嫦娥一號」發射升空後，亞洲各國也紛紛跟進，掀起21世紀新一波的太空競賽。
從1990年代起，中國太空專家便著手規劃月球探測計畫，並於2004年正式啟動「嫦娥工程」，預計循序漸進完成三階段目標：無人月球探測、載人登月、建立月球基地。
事實上，21世紀以來的探測器登月行動，全都出自中國的嫦娥工程。2007年10月24日，嫦娥一號發射升空；2013年12月14日，嫦娥三號「軟登陸」月球表面，中國繼美國和蘇聯在1960~1970年代的登月行動之後，成為全世界第三個成功以探測器登陸月球表面的國家。
隨後，嫦娥四號和嫦娥五號分別完成了首次登陸「月球背面」、接收到地球電磁波，以及成功帶回月球土壤樣本的任務。
雖然中國直到2023年仍未邁入「載人登月」階段，預計最快於2030年達成目標，但其在「無人月球探測」階段取得亮眼成績，引起美國和亞洲各國的關注、警戒與跟進。
亞洲國家：與美合作探索新資源
中國的太空發展促使美國加速重返月球計畫，讓太空成為中美角力的新關鍵領域，美國更是積極尋求與亞洲國家合作。2019年，以色列民間組織SpaceIL、印度，也都各自派出月球探測器，但都在登陸前功虧一簣。2022年8月，由韓國主導開發、與美國NASA合作的第一顆繞月飛行器Danuri 升空。
日本宇宙航空研究開發機構（JAXA）也發展月球探測器OMOTENASHI，於2022年11月16日與阿提米絲一號共同發射。另一間日本民間公司ispace則在12月11日發射HAKUTO-R，進行登月與探測車任務。土耳其也宣布計劃在2023年將太空人送上月球。
整體來說，太空探索也是「綜合國力」的展現，象徵國家擁有強大的科技與財富。中國媒體更是將太空事業的成就描繪成「民族復興」。此外，太空科技也可能運用在軍事上，例如美國有高層國防官員發出警告，認為中國和俄羅斯都在壯大實力，以摧毀為美國情報工作、軍事通訊和預警網路奠下基礎的衛星系統。
從這種「太空武器化」的指控，不難看出太空為何被視為兵家必爭之地，而透過太空探索也可能發現新的資源，背後的潛力非常可觀。
民間加入戰局：開創太空旅行商機
除了國際合作，NASA也在這次的太空計畫中積極與民間企業合作。例如這次登月計畫的關鍵火箭「太空發射系統」，就由美國航太製造大廠洛克希德馬丁公司（Lockheed Martin）及波音公司（The Boeing Company）所組成的聯合發射聯盟（United Launch Alliance, ULA），以及洛克達因航太公司（Aerojet Rocketdyne）、諾斯洛普格魯曼公司（Northrup Grumman）進行研發，這座超過30層樓高的巨型火箭系統，比過去阿波羅計畫所使用的農神五號（Saturn V）更強大。
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。