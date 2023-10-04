蘋果計劃升級搜尋引擎，未來可能發展成Google的競品，它有哪些優勢和挑戰？
我們想讓你知道的是
對於蘋果來說，開發一個能夠與Google競爭的搜尋引擎是一個艱巨的任務。然而這也是一個機遇，讓蘋果能夠在搜尋引擎市場上發揮更大的作用。作為一家註重隱私保護和使用者體驗的公司，蘋果可以借助自家的優勢，在搜尋引擎市場上搶佔一席之地。
蘋果計劃升級App Store的搜尋引擎，並可能不會止於此
根據彭博社的報導，蘋果計劃升級App Store的搜尋引擎，並有可能還會進一步發展成與Google競爭的產品。蘋果將其強大的內部搜尋引擎引入App Store和其他應用程式中。
根據彭博社的Power On新聞通訊的報導，前Google高階主管約翰．吉安安德烈（John Giannandrea）的搜尋團隊，正在努力將內部命名為「Pegasus」的搜尋引擎，更加深入地融入iOS和macOS，甚至可能使用生成式AI工具進一步增強其功能。
去（2022）年蘋果還推出了一個名為Business Connect的工具，以幫助其以一種能夠與Google競爭的方式，增強其訊息資料庫，提供有關企業營業時間和地點等詳細訊息。
蘋果與Google的競爭
當前蘋果的搜尋引擎與Google相比還不夠強大。然而蘋果擁有強大的App Store廣告業務，為其他應用程式（如蘋果新聞和天氣）提供廣告服務。這些因素給了蘋果足夠的條件來推出自己的搜尋引擎，或許不久的將來就會實現。
不過蘋果是否真的會這樣做還有待觀察。蘋果執行副總裁埃迪．庫（Eddy Cue）曾表示，蘋果不需要自己的搜尋引擎，並且據報導，蘋果在2020年拒絕了購買必應（Bing）的提議。
思考：蘋果與搜尋引擎
這則新聞折射出蘋果公司對於自身定位的思考，以及對於搜尋引擎市場的競爭看法。搜尋引擎是當今網際網路世界的重要基石，它不僅是獲取訊息的入口，也是人們尋找產品、服務以及解決方案的首選工具。
有人認為蘋果作為一家硬體公司，不應該涉足搜尋引擎這個領域，因為這會與其主要業務定位產生衝突。然而蘋果的一系列舉措表明，該公司希望透過自家的搜尋引擎，提供一個更加安全、隱私保護更好的搜尋環境給使用者。
蘋果搜尋引擎的優勢和挑戰
蘋果作為一家知名的科技公司，擁有眾多使用者和廣大的使用者基礎。這使得蘋果的搜尋引擎在推出之初就具備一定的優勢，即有很大的使用者群體可以迅速使用和評估搜尋引擎的功能。另外蘋果在隱私保護方面一直以來都有較強的立場，並且在相應技術和政策上有所投入和創新，這使得蘋果在搜尋引擎市場上擁有一定的競爭優勢。
然而蘋果想要真正與Google等巨頭競爭，還需要解決一些挑戰。首先蘋果需要在搜尋算法和技術上不斷創新和最佳化，以提供與Google相當的搜尋體驗和準確的搜尋結果。其次，蘋果需要打造一個龐大的搜尋引擎生態系統，包括開放給開發者的API介面、豐富的應用生態以及廣告平台等，以吸引更多的廠商和使用者使用蘋果的搜尋引擎。
評論和建議
對於蘋果來說，開發一個能夠與Google競爭的搜尋引擎是一個艱巨的任務。然而這也是一個機遇，讓蘋果能夠在搜尋引擎市場上發揮更大的作用。作為一家註重隱私保護和使用者體驗的公司，蘋果可以借助自家的優勢，在搜尋引擎市場上搶佔一席之地。
對於使用者來說，多一個選擇肯定是件好事。在Google佔據主導地位的情況下，一個更加安全、隱私保護更好的搜尋引擎，會為使用者提供更多的選擇空間。因此如果蘋果真的推出自己的搜尋引擎，使用者們可以根據自己的需求和價值觀進行選擇，選擇一個更加符合自己需求的搜尋引擎。
然而值得注意的是，隨著蘋果的搜尋引擎崛起，也可能帶來新的競爭和挑戰。在搜尋引擎市場上，蘋果需要與Google等巨頭進行競爭，並保持創新和持續最佳化。這也需要使用者和廠商的支援和參與，只有這樣，蘋果的搜尋引擎才能夠真正成為一個強有力的競爭者。
本文經PM小日子授權轉載，原文刊載於此
原標：蘋果計劃升級App Store的搜尋引擎，可能還會有更多更重大的改變
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責任編輯：朱家儀
核稿編輯：翁世航
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開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」將於10/20在南港展覽館盛大登場！即刻報名掌握最新技術趨勢
我們想讓你知道的是
一年一度的開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」即將在今年10月20日於南港展覽館盛大舉辦，邀請各方開發者及雲端技術工作者一起線下相見，掌握技術趨勢！
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面對不斷創新、變動的AI技術，開發者該如何掌握趨勢呢？別擔心，AWS即將於10月20日於南港展覽館二館舉辦的「AWS Dev Day Taiwan 2023」，就是開發者及雲端技術工作者們了解技術趨勢的絕佳機會。
AWS Dev Day七大焦點主題，多技能高效開發者的養成之路
今年度開發者大會聚焦各大產業的熱門議題，期待帶領與會者深入了解AWS的全新服務如何幫助開發者提升生產力、克服不同應用場景的開發挑戰。本次活動共包含超過15場以上的議程，內容依技術性質分為「AI雲端技術與產業策略」、「開發者體驗最佳化」與「驅動雲端效能革新」三大類別，並以多軌分場的方式針對以下七大主題深入探討，每位開發者都可以選擇感興趣的領域深入了解：
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為了保證議程內容扎實、拳拳到肉，AWS邀請各方產業大咖擔任議程講師，包括AWS內部的資深技術講師、企業資深開發者、產業高級主管等重量級人物，深度解說熱騰騰的產業趨勢走向、AWS的服務精華與資深開發者的第一手實戰經驗，邀請與會者站在產業典範轉移的前緣，成為新一代的多技能高效開發者。
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AWS Dev Day Taiwan 2023 活動詳細資訊
活動時間： 2023年10月20日（五） 10:00-16:00
活動地點：南港展覽館二館
報名方式：免費參與，立即點此報名
注意事項：報名成功者將於活動前三日收到行前通知信。