蘋果計劃升級搜尋引擎，未來可能發展成Google的競品，它有哪些優勢和挑戰？

文：程宇肖（PM小日子）

蘋果計劃升級App Store的搜尋引擎，並可能不會止於此

根據彭博社的報導，蘋果計劃升級App Store的搜尋引擎，並有可能還會進一步發展成與Google競爭的產品。蘋果將其強大的內部搜尋引擎引入App Store和其他應用程式中。

根據彭博社的Power On新聞通訊的報導，前Google高階主管約翰．吉安安德烈（John Giannandrea）的搜尋團隊，正在努力將內部命名為「Pegasus」的搜尋引擎，更加深入地融入iOS和macOS，甚至可能使用生成式AI工具進一步增強其功能。

去（2022）年蘋果還推出了一個名為Business Connect的工具，以幫助其以一種能夠與Google競爭的方式，增強其訊息資料庫，提供有關企業營業時間和地點等詳細訊息。

蘋果與Google的競爭

當前蘋果的搜尋引擎與Google相比還不夠強大。然而蘋果擁有強大的App Store廣告業務，為其他應用程式（如蘋果新聞和天氣）提供廣告服務。這些因素給了蘋果足夠的條件來推出自己的搜尋引擎，或許不久的將來就會實現。

不過蘋果是否真的會這樣做還有待觀察。蘋果執行副總裁埃迪．庫（Eddy Cue）曾表示，蘋果不需要自己的搜尋引擎，並且據報導，蘋果在2020年拒絕了購買必應（Bing）的提議。

思考：蘋果與搜尋引擎

這則新聞折射出蘋果公司對於自身定位的思考，以及對於搜尋引擎市場的競爭看法。搜尋引擎是當今網際網路世界的重要基石，它不僅是獲取訊息的入口，也是人們尋找產品、服務以及解決方案的首選工具。

有人認為蘋果作為一家硬體公司，不應該涉足搜尋引擎這個領域，因為這會與其主要業務定位產生衝突。然而蘋果的一系列舉措表明，該公司希望透過自家的搜尋引擎，提供一個更加安全、隱私保護更好的搜尋環境給使用者。

蘋果搜尋引擎的優勢和挑戰

蘋果作為一家知名的科技公司，擁有眾多使用者和廣大的使用者基礎。這使得蘋果的搜尋引擎在推出之初就具備一定的優勢，即有很大的使用者群體可以迅速使用和評估搜尋引擎的功能。另外蘋果在隱私保護方面一直以來都有較強的立場，並且在相應技術和政策上有所投入和創新，這使得蘋果在搜尋引擎市場上擁有一定的競爭優勢。

然而蘋果想要真正與Google等巨頭競爭，還需要解決一些挑戰。首先蘋果需要在搜尋算法和技術上不斷創新和最佳化，以提供與Google相當的搜尋體驗和準確的搜尋結果。其次，蘋果需要打造一個龐大的搜尋引擎生態系統，包括開放給開發者的API介面、豐富的應用生態以及廣告平台等，以吸引更多的廠商和使用者使用蘋果的搜尋引擎。

評論和建議

對於蘋果來說，開發一個能夠與Google競爭的搜尋引擎是一個艱巨的任務。然而這也是一個機遇，讓蘋果能夠在搜尋引擎市場上發揮更大的作用。作為一家註重隱私保護和使用者體驗的公司，蘋果可以借助自家的優勢，在搜尋引擎市場上搶佔一席之地。

對於使用者來說，多一個選擇肯定是件好事。在Google佔據主導地位的情況下，一個更加安全、隱私保護更好的搜尋引擎，會為使用者提供更多的選擇空間。因此如果蘋果真的推出自己的搜尋引擎，使用者們可以根據自己的需求和價值觀進行選擇，選擇一個更加符合自己需求的搜尋引擎。

然而值得注意的是，隨著蘋果的搜尋引擎崛起，也可能帶來新的競爭和挑戰。在搜尋引擎市場上，蘋果需要與Google等巨頭進行競爭，並保持創新和持續最佳化。這也需要使用者和廠商的支援和參與，只有這樣，蘋果的搜尋引擎才能夠真正成為一個強有力的競爭者。

本文經PM小日子授權轉載，原文刊載於此

原標：蘋果計劃升級App Store的搜尋引擎，可能還會有更多更重大的改變

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航