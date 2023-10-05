消費者購物策略與支付模式：台灣網購調查報告

面臨台灣電商市場的活力與改變，網購習慣和行為的進一步演進成為焦點。解構電商營運模式的迷霧，透明化購物經驗是當前的挑戰與機遇。同時，必須留意潛在消費者的需求，以及對支付心理和資訊安全的重視。無論在國內或海外，提供多樣化的商品選擇和合理的價格，將有助於鞏固消費者的信任，並深化電商市場的影響力。

此報告由 Z.com Engagement Lab 執行，調查期間為 2023年9月20日至 2023年9月24日。受訪者為年齡在16至60歲間的台灣網路使用者，樣本數量為969。透過數據加權處理，更真實地反映 台灣 網路使用者的狀態。本調查旨在幫助各相關領域的商業決策者深化對於後疫情時代一般消費者觀點的理解。

電商營運模式的面紗：逾六成網民認知模糊

調查結果指出，超過六成的網民對B2C、C2C等線上購物平台的經營模式並不清楚。僅有35.4%的網民表示他們「很清楚這些模式之間的差異」，而41.3%的網民則表示他們「知道存在差異，但並不清楚具體差異是什麼」。

網購行為解密：25.4%網民為網購重度使用者

調查也發現，台灣網民使用線上購物平台的頻率隨著年齡的增長而降低，且男女之間並無明顯差異。總體來看，有25.4%的網民屬於「每天使用」線上購物平台的重度使用者。

在將使用頻率為「每月」、「超過1個月」的網民定義為潛在消費者的情況下，整體仍有42.7%的網民存在較大的開發空間，其中以51-60歲的族群開發空間最高(55%)。

台灣網購消費者支付心理：單次結帳可接受NT500-NT1,000占多數

當被問及網購時，單次結帳最高可接受的金額為多少時，相當大一部分的網民表示最高可接受的金額在「NT500-NT1,000」這個範圍內，佔比為31.8%，其次是「NT1,000-NT2,000」的範圍，佔比為27%。

台灣網購市場現況：手機裝置為王，蝦皮購物稱霸

調查還顯示，超過八成的網民使用手機裝置進行線上購物。而在經常使用的線上購物平台方面，蝦皮購物的使用率最高，達到83.3%，其次是momo購物網（55.6%）和PChome（28.3%）。

網購首重資訊安全：當低價已不再是唯一吸引力

在線上購物的重要性認知方面，最多網民認為「購物平台對於會員資訊的保護」最為重要，佔比為82.3%，或可說明詐騙案的新聞層出不窮引起資安意識抬頭。其次是「購物平台的客服或貨運品質」（80.8%）和「購物平台提供多元的支付方式」（77.8%）。

在所有重要因素中，認為重要的人數比例皆超過65%，值得注意的是，在所有重要性因素中，「商品價格優惠」排在最末的68.4%，說明相較於追求低價格，有更多網民更加重視資安、服務、方便性等因素。

台灣網購消費行為觀察：51%傾向「湊優惠」，生活居家用品與食品成網購熱門項目

在結帳習慣方面，51%的網民表示會「將購物車商品湊達到商品價格優惠後結帳」，有29%的網民會「先將商品加入購物車，等到大型折扣活動時再結帳」，僅20%的民眾會「在確定自己欲購買的商品後馬上結帳」。在購買的商品類別方面，「生活居家用品」（61.2%）和「食品」（54.5%）是最多人購買的類別。在「3C及周邊產品」類別中，男性（59%）的購買比例遠高於女性（34%）。「美妝時尚用品」則是女性（55%）的購買比例遠高於男性（24.1%）。

淘寶與亞馬遜成台灣網民海外網購首選：多樣商品與價格優勢是關鍵

最後調查還指出，近四成的網民在近期有使用過海外線上購物平台，並以「淘寶網」（24.4%）使用率最高，其次為「Amazon亞馬遜」（10.1%）。吸引他們使用海外線上購物平台的主要原因是「商品選擇多樣化」（45%）和「商品價格考量」（44%）。

Z.com Engagement Lab 將持續追蹤台灣民眾的網路購物習慣並更新調查數據，追蹤市場脈動以及消費者需求的變化。

執行單位｜Z.com Engagement Lab

調查日期｜2023年9月20日 至 2023年9月24日

調查方法｜網路調查

調查對象｜16-60 歲 台灣 網路使用者

樣本數｜969份

筆者 | 關鍵議題研究中心

核稿 | Eddie Lin 林奕辰

*本文初稿為關鍵議題研究中心使用 AI 編撰。

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