美國漢學家林培瑞：中國留學生不敢談政治，背後隱藏一個相當重要的教育障礙
我們想讓你知道的是
中國學生到外國來，可是常常帶來「內外有別」的原則，很難把自己處於「在外」的位置。聽到外國人批評中國共產黨，馬上認為是等同於批評「中國」，而且批評中國等同於批評我，因為我是中國人。其實，這兩個「等同於」都站不住。
文：林培瑞
今（2023）年9月，把兒子送去上大學，跟他告別時，做父親的一陣心酸湧上來。回家後，第二天跟兒子通電話，我問問各方面的情況，也問到他對新同學的印象。他說偶然碰到了兩個剛從中國來的新生。兩位在美國只有幾天，英文還行，但說了幾句讓我兒子吃驚的話。三、四個美國學生在一起，大家侃大山，說到美國共和黨總統初選的問題。
「不要談政治！」中國新生說，聲音很激動。
「怎麼？……」美國同學有點莫名奇妙。
「這是大學！」第二個中國同學說。「要專心學業，不要談政治！」
我兒子問我怎麼回事？我說估計是這兩個中國同學離開中國以前，政治輔導員跟他們說過，你們出國是為了學習，千萬千萬不要碰政治。兩個年輕人遵命。機器般地遵命。
近十年來，我在加州大學教過100、200個中國來的本科生。有的念得挺好，但大部分面臨困難。障礙有幾種。英文不老練是個較大的障礙，環境不熟，日常生活裡也有些小障礙。但還有一個相當重要的障礙隱藏在學生的教育背景裡。因為我的課幾乎都是跟中國的歷史和文學有關，我看到這個障礙的機會特別多，下面用黑體字標題列出來主要的問題。
不知道自己國家的歷史
1950－53年共產黨在農村「土改」時，殺了200到500萬（數字未定）的「地主」。1959－62年毛澤東推動大躍進的離奇農業主張，引發了3000到4000萬（數字更不定）中國農民餓死。1966－69年的文化大革命裡又死了幾百萬，也摧毀了中國文化的幾條最基本價值觀。1989年在北京的市中心屠殺了要求民主的學生和老百姓。
還有許許多多的其他的例子，但提不提無所謂，因為中國來的同學幾乎都沒聽說過。
嚴重被歪曲的理解
我說「幾乎」沒聽說過是因為有時候有模糊的印象，可是也包括嚴重被歪曲的理解。
我記得前幾年一個很聰明的男學生，魯迅的小說能分析得很透徹，山西來的，父母都是幹部。有一天他到我的辦公室來，一對一很神秘地問我，「林老師，在六四，到底是士兵殺學生多還是學生殺士兵多？」他在山西聽說過這件事，但只知道有些暴徒殺了一些解放軍。他這樣的例子也並不特殊。他的許多同學都知道「解放」（可是不知道殺了幾百萬人），知道有「大躍進」（可是不知道有大饑荒），等等。
把國內的政治習慣帶到國外
有一次，給200個人的大課演講的時候，我提到了中國歷代的農民起義（隋末，明末等）跟20世紀的共產主意運動有相同之處。講完以後，有一位中國學生找我，說「林教授，您講這些是敏感問題！」口氣是告知式的：他以為教授可能不知道侵犯了敏感領域，應該告訴我。我回答他說我做教授的責任是盡量清楚地把真實的情況說出來。至於哪個人、哪個機構、哪個黨認為是「敏感」問題，那不能影響我說不說話。
這位學生不服，換了一個更嚴肅的口氣，好像認為教授繼續說敏感話，教授就有問題了。
帶來「內外有別」的原則
中國學生到外國來，可是常常帶來「內外有別」的原則，很難把自己處於「在外」的位置。聽到外國人批評中國共產黨，馬上認為是等同於批評「中國」，而且批評中國等同於批評我，因為我是中國人。其實，這兩個「等同於」都站不住。
外國人當然也包括那種愚昧的種族主義者，看見一個中國人認為，「哦，你是那個把芬太尼帶到我們這兒來的人！」但這種種族主義在美國校園裡少之又少。中國同學的腦子裡的那個公式——「中國人＝中國＝共產黨」——的來源不是美國社會，而是中共的教育。（說來有趣，在這個公式的問題上，我們應該說中國共產黨與美國種族主義者是不約而同的盟友。）
最近有一位中國朋友跟我提了個很有意思的問題：為什麼美國的政界、商界、金融界與科技界有那麼多傑出的印度人，中國人反而不多？是印度人移民得更多？書念得更好？都不是，都差不多。我這位朋友，自己是個非常成功的中國移民，她認為這個問題與移民態度有關。印度人不帶來「內外有別」的鎖腦概念，願意與美國社會同化。我覺得她的分析有道理。
反正，中國學生帶著「中國人＝中國＝共產黨」的概念到加州來上我的課，給我提一個相當難辦的問題。我要是遵守「說真話」的原則，當然不能不說中共的「壞話。」但這種話一說出口，一部分中國學生馬上的反應是「這個洋人老師看不起我。」我盡量說明我的態度不是看不起中國老百姓，更不是看不起班上的任何同學。相反，我的態度是同情共產黨的受害者。
但這條路不容易走。中共灌輸到學生腦子裡的「內外有別」概念是很牢固的。學生離開它有離群的感覺，不安全的感覺。
前幾年我對一位資深中國教授解釋了我的困境，她馬上明白，也給我提了一個很好的建議。
「給他們聽一點中國人自己的聲音吧？」
「比如……？」我問。
「比如胡杰的電影《尋找林昭的靈魂》。這是一個十分動人的故事，裡頭的聲音百分之百是可信的，指控毛時代的中共很難找到更有力的材料。胡杰是中國人，拍攝的也都是中國人，和你們洋人毫無關係。」
「但還是個洋人選擇的。」我說。
「不，是我選擇的。你這個洋人是聽我的，」這位教授笑著說，接下來又說，「你不必要求學生表示同意。你給他們看就夠了。我想他們會心裡有數。
第二年我給學生看了《尋找林昭的靈魂》。看完以後我沒有要求他們「表態」。讓他們離開自己想自己的。
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
我們想讓你知道的是
愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%