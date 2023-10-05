「2023白晝之夜」亮點攻略：三大展區、六大主題、九大亮點打造台北不夜城，必逛必看必玩一次整理

台北每年藝術能量最爆棚的藝文盛事「2023台北白晝之夜」，將於10月7日至10月8日在信義區盛大登場，當天晚上將有超過60個藝術創作、表演節目及裝置藝術，參與藝術家及表演團體橫跨國內外，12個小時徹夜不眠，全程免費參加，只在這晚，讓整個台北市化身一夜限定的大型美術館。

2023台北白晝之夜以「起義吧！」為主題，「#藝術行動代號3、6、9+」為口號，規劃出三大展區、六大主題、九大亮點，從環境、創作、動物、言論自由、青春叛逆、身體自主等出發，結合各種藝術與議題的激盪，讓藝術起義、思想起義，以藝術行動佔領台北市政府及台北市議會空間，在城市中塑造獨特的交流共享環境，透過藝術轉化都市空間，將城市化作一場夜間的大型慶典。

今年活動地點集中在信義區，以國父紀念館、台北市議會、台北市政府主要展區，涵蓋松山文創園區、國家鐵道博物館籌備處、台北101、ATT 4 FUN、CAMA COFFEE ROASTERS豆留文青等區，整個信義區將變成一座沒有圍牆的美術館，並串聯至國立故宮博物院、國家電影及視聽文化中心等周邊商圈、文創園區、博物館、企業、賣場、酒吧、書店、餐廳等單位，打造台北不夜城，享受台北整晚的自由與奔放。

白晝之夜的起源

白晝之夜起源於法國的白晝之夜，為全球性的夜間城市藝術祭，從2016年引進至今已經舉辦過8屆。台北白晝之夜是獲得法國巴黎市政府認證的大型文化藝術活動，融合了當代藝術、多元觀點、都市變遷、公民議題，強調參與互動的文化饗宴，不只是狂歡不睡，更試圖探索各種議題，對應社會，展現台北身為首都的文化精神、能量、國際視野、自由與包容。

白晝之夜在台北每年10月的第一個週末，在台北街頭舉辦不同主題的活動，最大特點就是跨夜舉辦、公眾場域、全程免費、自由參加，現已成為夜貓族及文青的年度盛事，歷屆舉辦的地點包括古建築北門周圍、公館街區、中山北路、大直、南港等地，每年都帶給市民嶄新的呈現與體驗。

2021年由於新冠疫情的影響，白晝之夜改為線上舉辦，2022年因為響應白晝之夜「公民參與」、「跨夜舉辦」、「免費參加」三大精神再度重新開啟實體活動，並將地點延伸至士林。如今台北已成為全亞洲最盛大的白晝之夜舉辦城市，更為台北街景添增了些許魅力色彩。

白晝一詞源自於北歐國家，白晝是指日出後至日落前的時光，北歐地區或是接近北極圈的國家，因為每年5月到7月期間的日照時間過長，幾乎沒有夜晚，於是在北歐地區便誕生了白晝節活動。