開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/10/05,
藝文

「2023白晝之夜」亮點攻略：三大展區、六大主題、九大亮點打造台北不夜城，必逛必看必玩一次整理

「2023白晝之夜」亮點攻略：三大展區、六大主題、九大亮點打造台北不夜城，必逛必看必玩一次整理
Photo Credit: 台北市文化局提供

我們想讓你知道的是

2023台北白晝之夜以「起義吧！」為主題，「#藝術行動代號3、6、9+」為口號，規劃出三大展區、六大主題、九大亮點，從環境、創作、動物、言論自由、青春叛逆、身體自主等出發，結合各種藝術與議題的激盪，讓藝術起義、思想起義。今年活動地點集中在信義區，以國父紀念館、台北市議會、台北市政府主要展區，涵蓋松山文創園區、國家鐵道博物館籌備處、台北101、ATT 4 FUN、CAMA COFFEE ROASTERS豆留文青等區

台北每年藝術能量最爆棚的藝文盛事「2023台北白晝之夜」，將於10月7日至10月8日在信義區盛大登場，當天晚上將有超過60個藝術創作、表演節目及裝置藝術，參與藝術家及表演團體橫跨國內外，12個小時徹夜不眠，全程免費參加，只在這晚，讓整個台北市化身一夜限定的大型美術館。

2023台北白晝之夜以「起義吧！」為主題，「#藝術行動代號3、6、9+」為口號，規劃出三大展區、六大主題、九大亮點，從環境、創作、動物、言論自由、青春叛逆、身體自主等出發，結合各種藝術與議題的激盪，讓藝術起義、思想起義，以藝術行動佔領台北市政府及台北市議會空間，在城市中塑造獨特的交流共享環境，透過藝術轉化都市空間，將城市化作一場夜間的大型慶典。

今年活動地點集中在信義區，以國父紀念館、台北市議會、台北市政府主要展區，涵蓋松山文創園區、國家鐵道博物館籌備處、台北101、ATT 4 FUN、CAMA COFFEE ROASTERS豆留文青等區，整個信義區將變成一座沒有圍牆的美術館，並串聯至國立故宮博物院、國家電影及視聽文化中心等周邊商圈、文創園區、博物館、企業、賣場、酒吧、書店、餐廳等單位，打造台北不夜城，享受台北整晚的自由與奔放。

白晝之夜的起源

白晝之夜起源於法國的白晝之夜，為全球性的夜間城市藝術祭，從2016年引進至今已經舉辦過8屆。台北白晝之夜是獲得法國巴黎市政府認證的大型文化藝術活動，融合了當代藝術、多元觀點、都市變遷、公民議題，強調參與互動的文化饗宴，不只是狂歡不睡，更試圖探索各種議題，對應社會，展現台北身為首都的文化精神、能量、國際視野、自由與包容。

白晝之夜在台北每年10月的第一個週末，在台北街頭舉辦不同主題的活動，最大特點就是跨夜舉辦、公眾場域、全程免費、自由參加，現已成為夜貓族及文青的年度盛事，歷屆舉辦的地點包括古建築北門周圍、公館街區、中山北路、大直、南港等地，每年都帶給市民嶄新的呈現與體驗。

2021年由於新冠疫情的影響，白晝之夜改為線上舉辦，2022年因為響應白晝之夜「公民參與」、「跨夜舉辦」、「免費參加」三大精神再度重新開啟實體活動，並將地點延伸至士林。如今台北已成為全亞洲最盛大的白晝之夜舉辦城市，更為台北街景添增了些許魅力色彩。

白晝一詞源自於北歐國家，白晝是指日出後至日落前的時光，北歐地區或是接近北極圈的國家，因為每年5月到7月期間的日照時間過長，幾乎沒有夜晚，於是在北歐地區便誕生了白晝節活動。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。