馬英九宣布拒絕參加國慶大會，但雙十節到底是誰的國慶日？
我們想讓你知道的是
台灣前總統馬英九拒絕參加雙十節慶典，他說因為今年雙十慶典的設計，沒有「中華民國」、民進黨政府是「偷渡台獨」，所以他不參加中央級別的慶祝活動。 這種表態台灣人民怎麼想？
文：詹威克（台灣出生的醫界逃兵，曾經客居美國然後到英國從事媒體工作，也研究東亞歷史，八十年代離開台灣，繞世界一圈後返台定居）
每到10月10日，只要是民進黨執政，雙十節到底是「中華民國的國慶」還是「台灣的國慶」就會引起一陣爭議。
對國民黨而言，雙十節意味著1911年辛亥革命、「武昌起義」成功、推翻滿清帝制、建立中華民國，如果各個雙十慶祝活動上看不到代表中華民國的象徵，自然是心中有股怨氣，也要擔心參加「沒有中華民國象徵」的活動會被視為支持「台獨」，從這種角度來看，馬英九不願參加雙十慶典並不意外。
如今的馬英九除了「前總統」這個頭銜之外，已經沒有其他職務在身，政壇地位也大不如前，即便如此，他依舊算是國民黨大老級人物，影響力不見得很大，但是不能否認起碼在國民黨內他還是有相當大的指標意義，尤其是在「統派」當中。
馬英九拒絕以前總統身份受邀參加慶典，可能在藍營支持者中獲得好評，但是一般民眾卻未必在乎，甚至為綠營的支持者提供了話題，例如他們質疑馬英九：既然如此在乎「中華民國」這個國號，為何在過了卸任管制期之後訪問中國，說不出口自己曾經是「中華民國總統」？也「不敢」挑戰北京政府對「九二共識」的「只有一中、沒有各表」。
綠營和台派人士主張，國際上公認的中國就是「與台灣互不隸屬」的「中華人民共和國」，而國際上看台灣就是台灣，英文的National Day of Taiwan不會讓外國人混淆不清，反之英文的National day of Republic of China會讓國際上認為台灣自認為是中國的一部分。他們認為，馬英九執著於中華民國的態度代，表1949年敗退台灣的國民黨經過70多年的時間，仍然拒絕「本土化」、成為台灣的政黨，而且綠營和台派人士也不認為10月10日是「台灣國慶日」，甚至形容馬英九是在「刷存在感」。
台灣本土派或者綠營人士評論馬英九自然不會令人覺得「公允」，不過如果仔細觀察的話，在台灣民主化之後，雙十節這個中華民國的國慶日就已經不再是「普天同慶」、「四海歡騰」，反而是官方得要想盡辦法讓慶祝活動能夠有趣和有意義到足以讓民眾共同參與，未必需要讓民眾感到「熱血沸騰」，慶典上多的是歡樂的氣氛，總統府光雕、國慶煙火、這些猶如嘉年華會的活動不會令人熱淚盈眶，但是不減歡欣鼓舞的心情。
眾所周知，台灣民眾對國家認同這個議題非常敏感而且兩極化，但是台灣民眾對國家與人民之間的關係，也許就是因為國號問題沒有結論、只有辯論，所以觀念已經逐步從「沒有國那會有家」、「人民就應該擁護國家」、要「愛國」、「國家在人民之上」、「人民要為國家犧牲奉獻」，改變到「人民怎麼會有國家？」、「先有人民才有國家」、「人民權利至上」，「國家要照顧人民」，國家要人民的認同就要把環境建設好、讓人民的生活舒適愉快「才是王道」。
也許這種觀念把國家和政府混為一談，但是國家是個抽象觀念，而政府卻與自己息息相關，選到不好的政府，自己的日子就會難過，所以國慶在台灣民眾心中的政治意義已經沒有那麼重要。
國民黨和統派人士也許不能接受台灣等於中華民國、中華民國等於台灣，就算是中華民國在台灣也是看了不順眼、聽了也不順耳，而民進黨和台派人士或許也不能接受只有中華民國沒有台灣，不能不慶祝雙十節，但是這個雙十節和台灣好像又真的沒什麼關係，搞得藍綠兩邊都很彆扭。
不過對民眾而言，這些爭議其實都不重要，藍營的支持者可以到國民黨執政的縣市政府參加升旗典禮，綠營的支持者如果住臺北，晚上可以去總統府看光雕、住台中的話可以看煙火；喜歡的話可以通過電視轉播看慶典上日本和美國來的行進樂隊表演，總統講話要看不看悉聽尊便，政治人物之間閙彆扭是政治人物的事，不會壞了民眾過節放假的興致。
- 德國之聲致力於為您提供客觀中立的新聞報導，以及展現多種角度的評論分析。文中評論及分析僅代表作者或專家個人立場。
© 2023年德國之聲版權聲明：本文所有內容受到著作權法保護，如無德國之聲特別授權，不得擅自使用。任何不當行為都將導致追償，並受到刑事追究。
本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此
原標題：客座評論：十月十日是誰的國慶日？
延伸閱讀
- 國慶大會不只翡翠騎士，「純金之聲」UCLA棕熊行進樂隊也將來台；禮賓紀念品亮相體現台灣精神
- 國慶主視覺寫「Taiwan National Day」侯友宜批刻意抹滅中華民國，鄭文燦：不改台灣是中華民國政府事實
- 台酒推出112年限定版國慶酒，9/25前4大超商限量預購
- 蔡英文雙十演說的「中華民國台灣」72歲論，將引爆不同世代的歷史觀對決
- 蔡英文國慶談話分析：聚焦5個關鍵字，以民主自由破除中國框架兩岸「新常態」
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：羅元祺
核稿編輯：朱家儀
Tags：
圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
我們想讓你知道的是
圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
延伸閱讀：一分鐘講堂：圓剛 AM350 USB 電容式麥克風，在家也能享受 Pro 級專業錄音體驗
圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。