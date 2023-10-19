史景遷《中國縱橫》：天安門廣場成為前所未有的人民空間，直至六月四日為止

文：史景遷（Jonathan D. Spence）

天安門

天安門廣場，一九八九年春許多撼動人心之事的發生地，係中國境內最讓人情感澎湃且發思古幽情的地方。天安門本身甚為古老且美麗。它既是外人進入紫禁城遼闊內部空間所要經過的大門，也是皇朝內外廷人員出皇城，進入公共空間領域和革命記憶領域，所要行經的大門。天安門前廣達九十英畝的廣場上，矗立著人民英雄紀念碑和擺放著毛澤東之不腐遺體的毛澤東紀念堂。廣場兩側座落著身形龐然的人民大會堂和呈現中國革命史的博物館。

從天安門往東往西，延伸出北京一部分最繁忙的大街，大街旁座落著政府機關和大飯店，岔離這些大街，即進入迷宮般的小街巷，迎來喧鬧的店鋪和小餐館。若拿今日美國來做個粗略的類比，不妨在腦海裡把紐約時代廣場擴大為十個街區長、四個街區寬，白宮位在該廣場北端，林肯紀念堂位在南端。

我們如今所看到的天安門，始建於一四二○年代，當時的明朝皇帝（明朝國祚一三六八至一六四四年），把都城從長江邊的南京遷到北京。明朝皇帝所下令建造的北京城，由兩個部分組成。在內的部分，由皇帝和其諸多后妃、小孩的寢宮和接見大殿構成——即今日所謂的紫禁城——位於一圈高約六．六公尺、厚約九公尺、長約八百公尺的城牆裡。這個位在內部的宮殿建築群又被另一個宮殿、廟宇建築群——「皇城」——完全圍住，與皇帝親緣關係較遠的皇親住在這裡，許多政府衙門也設在這裡。

「皇城」占地將近五平方公里，被一道高約五．四公尺、長約十公里的城牆圍住。「皇城」外是官員和其家眷、北京店鋪老闆和城民的居住所在。這整個區域，占地將近三十一平方公里，又受一組城牆保護，牆的基部厚約十八．六公尺，高約十二．三公尺，周長約十八公里，體量巨大，而且建造精美。

天安門是進入「皇城」的主要入口，位在南北中軸線上，此中軸線往北穿過太廟和社稷壇之間的空間，抵達守衛紫禁城的午門，往南延伸到外圍的防禦線。根據參與北京城規劃的一名學者，從宇宙論和風水學角度向明朝皇帝提出的說明，皇城和紫禁城結構是人體的小宇宙。紫禁城代表臟腑，外圍防禦牆上的點代表頭、肩、手、腳。在這個布局裡，天安門代表包住心臟的保護性組織，通往該門的大街則構成肺。

明清皇帝——既受這個象徵性構想指導，也受實際治理準則影響，讓天安門在皇朝儀式中扮演重要角色。皇帝在其紫禁城接見廳發布的諭旨，擺在精緻的雲盤上，在黃傘蓋保護下，由官員捧著出午門，經位於廟、壇之間的長長大道，送到天安門城樓上的宣詔台。在那裡，相關的朝臣跪在流過天安門南側五道漢白玉橋的小溪邊，聽宣詔官宣讀諭旨。然後，諭旨吊在彩繩上，往下放到接旨官員手裡，供他們拿去謄錄多份，分送全國。

明清時期，沒有今日所見那個空曠的天安門廣場。反倒，位在天安門和南邊住宅、防禦牆之間的空間，係一個被城牆圍住的T字形院落。T字的三端各有三重拱門，供來到天安門附近者穿過城牆進入該空間。T字院本身占地甚廣，T字頂端那一橫，從東至西，長約三百七十五公尺，寬約一百七十二公尺。T字那一豎，則將近八百公尺長，九十九公尺寬。此院落兩側的空間，整齊排列著六部衙門、軍事機關和其他政府機關。因此，那時沒有今日這條位於天安門前東西向的長安街，即一九八九年六月鎮壓天安門示威人民時坦克所駛過的大街。反倒，通往此開闊院子的兩個城門，當時被稱作左安門、右安門。

天安門所具有的象徵意義和其在皇朝統治上所扮演的角色，可在其他許多元素上看到：從裝飾皇宮屋頂、用以鎮火的神獸，到矗立在天安門前後，最頂端飾有一隻祥雲神獸的裝飾性巨大石華表，皆然。這些神獸監看皇帝的一舉一動，位於北邊的神獸盯著皇帝在宮中的行為舉止，位於南邊的神獸則盯著皇帝如何對待其子民。據史書記載，最初這些石華表以木頭製成，凡是想把對皇帝的批評刻在木華表的臣民，都可以這麼做，而皇帝則必須好好閱覽。

因此，天安門和其前方的院子，最初是象徵性、禮儀性且供官僚使用的空間。只在國家陷入嚴峻危機時，才成為眾人皆可進出的公共空間。一六四四年陝西農民叛軍領袖李自成拿下北京城時，就迎來這麼一個時候。當時，明廷裡的內奸打開城門迎李自成部隊進紫禁城，明朝末代皇帝見大勢已去，自縊於皇宮北邊的御花園裡。據說——儘管此說聽來不大可能——李自成騎馬到天安門時，朝此門上方的「天」字射出一箭，喊道如果命中，他的王朝就會是堅不可破。

他失手（晚至一九三○年代觀光導遊仍會向好奇者指出該箭孔），李自成所欲建立的王朝，同年就遭從東北入關的滿人推翻，滿人隨之建立清朝。不管李自成射箭之事是真是假，可確定的是一六四四年北京城內的激戰使天安門嚴重受損，或許接近全毀。我們今日所看到有五個門洞和精美門樓的天安門，係一六五一年重建成。

下一批強行闖入紫禁城者——除了一八一三年穿過某個城門進入的少許叛民——係洋人。為了逼清朝皇帝允許其在京常駐使節，一八六○年英法部隊打到北京，露宿於天安門附近，一度考慮將紫禁城整個燒光，以報復清廷殺害他們的一些談判人員。但不久就決定保住此城，隨後轉到北京東北郊，燒掉皇帝的富麗堂皇夏宮圓明園。