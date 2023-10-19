史景遷《中國縱橫》：天安門廣場成為前所未有的人民空間，直至六月四日為止
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隨著一九四九年九月下旬共黨確定打贏內戰，毛澤東在北平召開一連串會議，商討國家的未來走向，但所有人都很清楚他打算讓全國聽命於共黨。為凸顯這一點，天安門的正面掛上兩幅巨大照片，隔著廣場相望，一個是毛澤東的照片，一個是他的頭號大將朱德的照片。
文：史景遷（Jonathan D. Spence）
天安門
天安門廣場，一九八九年春許多撼動人心之事的發生地，係中國境內最讓人情感澎湃且發思古幽情的地方。天安門本身甚為古老且美麗。它既是外人進入紫禁城遼闊內部空間所要經過的大門，也是皇朝內外廷人員出皇城，進入公共空間領域和革命記憶領域，所要行經的大門。天安門前廣達九十英畝的廣場上，矗立著人民英雄紀念碑和擺放著毛澤東之不腐遺體的毛澤東紀念堂。廣場兩側座落著身形龐然的人民大會堂和呈現中國革命史的博物館。
從天安門往東往西，延伸出北京一部分最繁忙的大街，大街旁座落著政府機關和大飯店，岔離這些大街，即進入迷宮般的小街巷，迎來喧鬧的店鋪和小餐館。若拿今日美國來做個粗略的類比，不妨在腦海裡把紐約時代廣場擴大為十個街區長、四個街區寬，白宮位在該廣場北端，林肯紀念堂位在南端。
我們如今所看到的天安門，始建於一四二○年代，當時的明朝皇帝（明朝國祚一三六八至一六四四年），把都城從長江邊的南京遷到北京。明朝皇帝所下令建造的北京城，由兩個部分組成。在內的部分，由皇帝和其諸多后妃、小孩的寢宮和接見大殿構成——即今日所謂的紫禁城——位於一圈高約六．六公尺、厚約九公尺、長約八百公尺的城牆裡。這個位在內部的宮殿建築群又被另一個宮殿、廟宇建築群——「皇城」——完全圍住，與皇帝親緣關係較遠的皇親住在這裡，許多政府衙門也設在這裡。
「皇城」占地將近五平方公里，被一道高約五．四公尺、長約十公里的城牆圍住。「皇城」外是官員和其家眷、北京店鋪老闆和城民的居住所在。這整個區域，占地將近三十一平方公里，又受一組城牆保護，牆的基部厚約十八．六公尺，高約十二．三公尺，周長約十八公里，體量巨大，而且建造精美。
天安門是進入「皇城」的主要入口，位在南北中軸線上，此中軸線往北穿過太廟和社稷壇之間的空間，抵達守衛紫禁城的午門，往南延伸到外圍的防禦線。根據參與北京城規劃的一名學者，從宇宙論和風水學角度向明朝皇帝提出的說明，皇城和紫禁城結構是人體的小宇宙。紫禁城代表臟腑，外圍防禦牆上的點代表頭、肩、手、腳。在這個布局裡，天安門代表包住心臟的保護性組織，通往該門的大街則構成肺。
明清皇帝——既受這個象徵性構想指導，也受實際治理準則影響，讓天安門在皇朝儀式中扮演重要角色。皇帝在其紫禁城接見廳發布的諭旨，擺在精緻的雲盤上，在黃傘蓋保護下，由官員捧著出午門，經位於廟、壇之間的長長大道，送到天安門城樓上的宣詔台。在那裡，相關的朝臣跪在流過天安門南側五道漢白玉橋的小溪邊，聽宣詔官宣讀諭旨。然後，諭旨吊在彩繩上，往下放到接旨官員手裡，供他們拿去謄錄多份，分送全國。
明清時期，沒有今日所見那個空曠的天安門廣場。反倒，位在天安門和南邊住宅、防禦牆之間的空間，係一個被城牆圍住的T字形院落。T字的三端各有三重拱門，供來到天安門附近者穿過城牆進入該空間。T字院本身占地甚廣，T字頂端那一橫，從東至西，長約三百七十五公尺，寬約一百七十二公尺。T字那一豎，則將近八百公尺長，九十九公尺寬。此院落兩側的空間，整齊排列著六部衙門、軍事機關和其他政府機關。因此，那時沒有今日這條位於天安門前東西向的長安街，即一九八九年六月鎮壓天安門示威人民時坦克所駛過的大街。反倒，通往此開闊院子的兩個城門，當時被稱作左安門、右安門。
天安門所具有的象徵意義和其在皇朝統治上所扮演的角色，可在其他許多元素上看到：從裝飾皇宮屋頂、用以鎮火的神獸，到矗立在天安門前後，最頂端飾有一隻祥雲神獸的裝飾性巨大石華表，皆然。這些神獸監看皇帝的一舉一動，位於北邊的神獸盯著皇帝在宮中的行為舉止，位於南邊的神獸則盯著皇帝如何對待其子民。據史書記載，最初這些石華表以木頭製成，凡是想把對皇帝的批評刻在木華表的臣民，都可以這麼做，而皇帝則必須好好閱覽。
因此，天安門和其前方的院子，最初是象徵性、禮儀性且供官僚使用的空間。只在國家陷入嚴峻危機時，才成為眾人皆可進出的公共空間。一六四四年陝西農民叛軍領袖李自成拿下北京城時，就迎來這麼一個時候。當時，明廷裡的內奸打開城門迎李自成部隊進紫禁城，明朝末代皇帝見大勢已去，自縊於皇宮北邊的御花園裡。據說——儘管此說聽來不大可能——李自成騎馬到天安門時，朝此門上方的「天」字射出一箭，喊道如果命中，他的王朝就會是堅不可破。
他失手（晚至一九三○年代觀光導遊仍會向好奇者指出該箭孔），李自成所欲建立的王朝，同年就遭從東北入關的滿人推翻，滿人隨之建立清朝。不管李自成射箭之事是真是假，可確定的是一六四四年北京城內的激戰使天安門嚴重受損，或許接近全毀。我們今日所看到有五個門洞和精美門樓的天安門，係一六五一年重建成。
下一批強行闖入紫禁城者——除了一八一三年穿過某個城門進入的少許叛民——係洋人。為了逼清朝皇帝允許其在京常駐使節，一八六○年英法部隊打到北京，露宿於天安門附近，一度考慮將紫禁城整個燒光，以報復清廷殺害他們的一些談判人員。但不久就決定保住此城，隨後轉到北京東北郊，燒掉皇帝的富麗堂皇夏宮圓明園。
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【塞掐 Side Chat】2023 TCCF INNOVATIONS——以臺灣為基地，以全球為目標
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眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
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眾所期待的 2023 TCCF 創意內容大會即將展開，今年共有「INNOVATIONS」、「MARKET」與「PITCHING」三大主題，廣邀國內外業界人士參與，不管在內容展示、趨勢呈現、產業交流等各方面，都準備了最豐富的各種內容，期待在大會中帶來最前瞻的創意、激盪出更多火花。
在「INNOVATIONS」這個主題中，又可以分為三大單元，包括「Showcase」、「Talk」和「Industry Event」，這三個單元要呈現什麼？又會帶來哪些驚喜體驗？讓我們一起透過文策院文化科技處李懷瑾處長和策劃團隊叁式的總監曾煒傑（Jay）的分享來感受一下！
當科技和文化在此相遇
在今年的INNOVATIONS中，以跨域共創精神為核心，集結未來內容體驗，達到產業新知的汲取、交流與合作拓展等功能。針對這樣的設計，李懷瑾處長指出：「在我看來，文化與科技是一對密不可分的夥伴，處於一種相互影響的狀態。創造文化內容的人需要科技這一強大的工具，才能更有效地與觀眾進行交流和互動。然而有趣的是，科技工具在某種程度上，也會反過來塑造和影響文化內容的生成和發展。」同時，他也進一步強調：「科技已經不再是遙不可及或陌生的概念，它已經滲透到我們日常生活的各種層面。手機就是最好的例子，它不僅是我們日常溝通、觀看的工具，更是顯現科技發展的一個具體證明。在這種情況下，文化與科技的結合並不只是遙遠的未來畫面，而是早已存在，與我們日常生活密切相關的現實。」
舉例來說，蘋果在今（2023）年的發表會上，推出了最新的AR/VR混合實境頭戴式顯示器Apple Vision Pro，這是蘋果第一款進入虛擬實境領域的產品。Jay分享自己在嘗試這個裝置之後，對未來創作提出的疑問：「我認為這絕對會影響創作內容。比方說，過去我們是在螢幕前觀看內容，但我們現在是不是有可能走進內容裡面？以前我們看到的畫面是創作者刻意安排給你看的，那現在觀者擁有整個立體的空間，創作者該怎麼敘事？」的確，過去我們習以為常的線性觀影世界，可能已經慢慢在改變，尤其在新冠疫情發生之後，線上的觀看已經成為趨勢，而這個觀看並不限於將傳統的影視內容搬到電腦裡頭，包括展覽、藝術創作、戲劇演出⋯⋯，這些過去讓我們一定要到現場去的展演，都已經被改變了。與此同時，Jay也預測這些科技的輔助裝置，將會像智慧型手機一樣，隨著量產之後逐漸降低售價。甚至在持有成本與市場需求達成平衡之前，這些 AR/VR混合實境的創作內容，就會成為一種新的觀看標準。
「所以說，我們的創作者真的是站在一個風頭浪尖上。在臺灣，我們的優勢就是非常具有包容性、多元性，有很多能量很強、充滿創意的創作者，這些是我在與其他國家的創作者接觸的時候，常常得到的反饋。不過，不管科技發展到什麼程度，文化的累積可能更重要，也更難，因為它需要的就是時間。美國的英雄電影是一種累積，韓國從遊戲開始一直發展到現在可以拍出各種題材的電影，也是一種累積。我認為這是我們的創作者現在必須要一起努力堆疊。」
拆解三大單元，各自精彩可期
在今年的INNOVATIONS的Showcase單元中，規劃了國內外頂尖，結合科技的創新文化內容，參觀者將有機會一覽各式創新作品，每一件都是業界領先的代表作。它們不僅展示了創作者無窮的創意，更呈現了科技與文化融合的無限可能性。「這次有一件作品是多人MR的新體驗模式，透過科技裝置，即使大家在不同的空間裡面，都可以體驗同樣的遊戲，這是一種party game的新可能。」李處長說到：「我個人覺得它非常有趣，不管是在混合實境的應用，或者娛樂方法的創新，都很值得大家體驗。」
另外在Talk單元中，也安排了一系列深刻的主題講座。在這個環節，文策院邀請了多位業界知名專家和學者，他們將分享各自的專業見解和獨到經驗，透過這些最真實的分享來突破業界小圈圈，參與者將有機會更加深入理解當前內容發展的主要趨勢，以及未來市場的隱藏機會。「更重要的是為臺灣的創作者，找到和國際連結的機會。譬如這次來參與的國際貴賓中，其實蠻多是投資者。他們在尋找什麼樣的提案？他們曾經投資過什麼樣的內容？這真的是蠻難得的機會，讓臺灣的創作者可以直接收穫這些第一線的資訊。然後，臺灣的創作內容是不是也可以透過他們，走出國際，或者是可以期待未來有更多的合作機會。」
而Industry Event則有部分場次安排讓所有參與者可以直接到業界工作的場地中參訪。「例如現在開始發展起來的虛擬攝影棚，可能也不是很容易直接接觸到，我們這次就有安排到這樣的地方去訪問，讓大家看看科技的第一現場是怎麼一回事。」
Jay表示：「這些安排其實都是為了達到一個目的，媒合並創造可以交流的平台。很多時候自己一個人做不到所有的事情，但是當我們有機會把觸手伸出去，就能找到一些協助。」李處長也繼續補充道：「我發現，其實有時候一個人會被自己的背景困住，那種慣性、微細的、無形的限制，有時候很難被打破。但是如果多了一點交流，或許可以放掉自己的包袱，然後產出更多有趣的新東西。」這樣的設計，很完整的落實了共創與跨域的核心精神，而這正是此次TCCF INNOVATIONS創新展演所努力追求與期望實現的。在李處長與 Jay 的眼中，創新與交流是相輔相成的，創新需要不斷的交流與碰撞，而透過交流又能激發更多新的創意與思考。
當我們看展，我們一起看向未來
2023 TCCF創意內容大會的INNOVATIONS，帶來了一個無價的機會，它為來自各行各業的創作者、開發者和思考者提供了共同學習和共享經驗的場所，號召他們一起探索文化與科技融合的無窮可能性，一起為推動文創產業的進一步發展而努力。
最終，正如李處長所言，透過這樣一個開放和包容的平台，參與者可以放下自身的限制和包袱，更自由地表達和分享，從而激發更多的創新與合作，這正是TCCF INNOVATIONS 所追求的目標和理念。在共創與跨域的核心精神指引下，這一活動無疑將為臺灣的內容產業注入更多的活力和創造更多的機會。
「在這個平台上，我們期待看到來自不同背景，不同專業領域的人才彼此交流，共同探討，」李處長最後強調，「正是這種跨領域的合作與交流，能夠讓我們看到不同的視野，打破固有的思維模式，從而促使新思維與新創意的湧現。」
2023 TCCF 創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/