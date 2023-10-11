《奇幻熊在網路釣魚》：未使用兩步驟驗證，是美國民主黨2016年遭俄國駭客入侵的主因
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民主黨全國委員會和國會競選委員會被突破，不單是因為員工被專業駭客精心策畫的網路釣魚誘騙，更是因為他們的組織文化和希拉蕊的競選團隊不同，一點都不在乎資訊安全。奇幻熊突破的不只是程式碼，也突破了人心與組織的抽象準則。
文：史考特．夏皮羅（Scott. J. Shapiro）
奇幻熊
「奇幻熊」這個名字取自資安公司CrowdStrike共同創辦人狄米崔．阿爾佩羅維奇（Dmitri Alperovitch）設計的代號系統。在阿爾佩羅維奇的系統中，動物表示駭客集團在哪個國家運作：俄羅斯是熊，中國是貓熊，伊朗是貓，北韓是神話中的有翼神駒千里馬（Chollima）。
根據公司傳統，新集團的名字會由發現的員工決定。發現奇幻熊的分析師，在該集團的惡意軟體中注意到「Sofacy」這個字，讓他想到饒舌歌手伊琪．亞薩莉（Iggy Azalea）的歌〈Fancy〉（I’m so fancy/You already know/I’m in the fast lane/From LA to Tokyo，我是如此酷炫／你已經知道啦／我在快車道上／從洛杉磯到東京）。
網路安全公司卡巴斯基（Kaspersky）就直接用「Sofacy」稱呼他們，趨勢科技（Trend Micro）則稱他們「小兵風暴」（Pawn Storm），麥迪安（Mandiant）給的代號則是「APT 28」，戴爾旗下的SecureWorks 將他們取名為「威脅群組4127」（Threat Group 4127），微軟管他們叫「鍶」（STRONTIUM），iSight 使用「沙皇小隊」（Tsar Team）這個代號，埃森哲（Accenture）則將他們稱做「蛇鯖魚」（SNAKEMACKEREL）。
總之，這個奇幻熊是俄羅斯軍情局格魯烏底下的數位諜報部隊。至於格魯烏，眾所皆知是俄羅斯最囂張的情報部門。俄羅斯反對派政治人物根納季．古德科夫（Gennady Gudkov），曾服務於蘇聯時代的國安情報機構KGB，他曾說格魯烏自認是「最有種的壞蛋」。「要我們幹掉誰嗎？沒問題。」古德科夫模仿他們的口吻說：「要我們拿下克里米亞？馬上辦好。」
二○一八年三月，格魯烏還曾使用神經毒素諾維喬克（Novichok），在英國的索爾茲伯里（Salisbury） 暗殺謝爾蓋． 斯克里帕爾（Sergei Skripal）上校和他的女兒尤莉亞，目的是為了報復他擔任英國的雙面間諜。他們除了在斯克里帕爾家的門把上下毒，還將裝有大量諾維喬克、足以殺死上千人的香水瓶傾倒在當地的公共垃圾桶中，後來被兩名陌生人發現，其中一人不幸身亡。
格魯烏的作風不只凶蠻粗暴，還是出了名的神秘兮兮。二○○五年，曾在格魯烏高層任職的謝爾蓋．列別捷夫（Sergey Lebedev）就坦承：「我父親終其一生都不知道我在情報單位工作。儘管在他去世之前，我都已經當上將軍了。」
雖然手段狠辣、行事詭密，但格魯烏幹員對組織的忠心是真的沒話說。英國的對俄情報專家馬克．加略蒂（Mark Galeotti）指出，每個俄羅斯情報單位招募駭客的方式都不太一樣：「俄羅斯聯邦安全局（FSB，Federalnaya Sluzhba Bezopasnosti）去找駭客的時候，只會說『來幫我們做事，不然你自己看著辦』。這些駭客加入以後會發現，自己只要在名義上效忠安全局就好。」
但格魯烏不一樣，他們非常重視招募人才：「格魯烏的作法很有制度，他們會從大學和軍校蒐集擅長數學和資工的學生名單。奇幻熊團隊的頭頭維多．涅提克肖（Viktor Netyksho）就曾幫許多莫斯科的科技高中設計課程，並和這些學校簽訂合作契約，以利未來招募電腦駭客。除了招募這類菁英學生，格魯烏也四處網羅『跟法律發生過摩擦的駭客』。」
格魯烏駭客部隊的活動，最早可以追溯到二○○七年，底下分成26165和74455兩個部隊。26165部隊的總部位在共青團大街二十號，又名「卡莫夫尼切斯基軍營」（Khamovnichesky Barracks），是棟美麗的俄羅斯古典建築，落成於十九世紀初，這兩百多年來一直都是軍隊駐地，位於克宮西南方兩公里半。
「單看公開資訊的話，會以為26165部隊是個頗有歷史的單位。」研究俄羅斯網路作戰的專家安德烈．所達托夫（Andrei Soldatov）說：「因為它大概從一九七○年代就存在了，只不過當時的工作大概是破解密碼。」而現在卡莫夫尼切斯基軍營的拱廊下都是駭客。
而74455部隊又名「沙蟲」（Sandworm），其基地位於莫斯科郊外的希姆基（Khimki），是棟二十一層樓高、外表森冷的大廈，被格魯烏內部的人稱為「高塔」。26165 部隊的工作是駭入其他電腦，而74455 部隊的工作則是竊取資料，以及散播偷來的資訊。一駭入萊茵哈特和約翰．波德斯塔的收信匣後，26165部隊就立刻將所有信件轉寄給74455部隊處理。
偵查與攻擊
人們常把奇幻熊在二○一六年對民主黨全國委員會發動的網路攻擊，稱做「民主黨遭駭事件」（DNC hack），不過「遭駭」（hack）這個說法有誤導之嫌，因為它讓人以為駭客的行動跟搶劫、槍擊一樣，都是單一行動。但這其實是個漫長、混亂的過程，開頭往往不如人意，又經常走進死路，還要耐著性子在不同網路之間龜速推進，多數人都會因此打退堂鼓。而駭客在達成最後的目標前，通常都要破解非常多帳號。
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
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圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
延伸閱讀：一分鐘講堂：圓剛 AM350 USB 電容式麥克風，在家也能享受 Pro 級專業錄音體驗
圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。