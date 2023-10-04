歐盟限制Meta投放個人化廣告，歐洲FB、IG無廣告訂閱制最快11月上路，每人每月最多付19歐元
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Meta正考慮向歐洲Facebook和Instagram使用者實施無廣告訂閱服務，每月收費13歐元（約新台幣440元）。根據歐盟《一般資料保護規則》，除非使用者同意，否則Meta不得蒐集個資來投放個人化廣告。Meta的訂閱方案，就是作為獲取使用者同意的手段，若消費者不願意付費就須接受平台上的個人化廣告。
為因應歐盟日趨嚴格的廣告和隱私權規範，Meta將在歐洲推出無廣告訂閱方案，同時訂閱Facebook和Instagram手機版，每月要支付19歐元（約新台幣644元），但可享有隱私保障、不會被投放個人化廣告。此方案若順利通過歐盟監管機構審查，最快將於下個月開始實施，現階段應不會擴及至歐盟以外的區域。
為什麼Meta要推出無廣告訂閱？
《華爾街日報》10月2日報導，Meta擬在歐洲推行無廣告訂閱（Subscription No Ads，SNA）方案，使用者支付費用，就能排除Facebook和Instagram上的個人化廣告。
Meta計畫向Facebook或Instagram單一平台的手機版使用者每月收取13歐元（約新台幣440元），桌面版則收取10歐元（約新台幣339元）。若同時訂閱Facebook和Instagram，手機版訂閱費為每月19歐元（約新台幣644元）、桌面版則為17歐元（約新台幣576元）。
歐洲法院7月判決，根據歐盟《一般資料保護規則》（General Data Protection Regulation，GDPR），除非使用者同意，否則Meta不得蒐集個資來投放個人化廣告。判決指出，Meta無法證明未經使用者同意利用數據投放廣告的合理性。
法院建議，Meta可考慮推出無廣告訂閱服務，作為獲取使用者同意的手段。若消費者不願意向數位平台付費，則須接受個人化廣告。
歐盟地區約有2.58億的Meta使用者，《路透社》指出，歐盟對Meta的監管將重創公司利潤，因為歐洲占Meta全球廣告收入的21%至25%。為了彌補失去的收益，Meta只好推行無廣告訂閱。
但這項新措施受到反對者批評。奧地利隱私權倡議者施雷姆斯（Max Schrems）表示，使用Facebook或Instagram是基本權利，若使用者向數位平台付費，那接下來人們是否要為投票權或言論自由付費。他質疑，未來是否只剩有錢人能享有數位平台使用權。
無廣告訂閱何時實施？會擴及至歐洲以外的區域嗎？
Meta發言人拒絕透露有關訂閱服務的消息，但重申公司立場，「Meta認為免費的服務是建立在個性化廣告的基礎之上，但我們仍在考慮所有可能選項，確保遵守不斷變化的監管規範。」
《衛報》報導，歐盟監管機構正在審查Meta的提案，不過由於Meta須在11月底前遵守歐洲法院的裁決，因此可能下個月就會開始實施訂閱服務。Meta正密切與歐盟數據保護委員會（Data Protection Commission）商討合規的解決方案，不過，即使Meta真的實施無廣告訂閱，現階段還不會擴及至歐洲以外的使用者。
其他數位平台是否也走向訂閱制？
《金融時報》報導，受到國際加強隱私權規範的影響，幾個免費的社群媒體平台也開始考慮額外收費，例如Tik Tok已在測試無廣告訂閱服務。
早在去年，Snapchat便於美國推行「Snapchat+」訂閱方案，以每月3.99美元的金額，提供付費使用者獨家功能，例如專屬徽章、自訂主題、減少廣告等。
至於社群媒體X（舊稱Twitter），除了現有的「X Premium」訂閱方案，執行長馬斯克（Elon Musk）上個月表示，計畫向全體使用者收取月費，以對抗大規模的機器人和殭屍帳號。
新聞來源
- Meta considers paid subscription in EU for users to bypass targeted ads（CNN）
- Facebook and Instagram could charge for ad-free services in EU（The Guardian）
- Meta to charge users in EU for ad-free Instagram and Facebook（Financial Times）
- Meta's Instagram, Facebook to charge EU users for ad-free service - sources（Reuters）
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：邱宜君
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ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
我們想讓你知道的是
現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
「我的夢想」是許多人小時候作文課都會寫的題目，但是長大後，能真正實現夢想的人為什麼少之又少？其實，原因來自千里馬沒能遇上給予支援與資源的伯樂。
不過現在情況正在翻轉，因為現代商業環境，除了追求獲利最大化，更多企業把重心投入於實踐永續發展理念；尤其是在社會責任方面，企業更加重視勞工及社區等利害關係人的權益與福祉。打造更包容與多元的社會，需要更多企業一起聯手合作。
渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
多年來，渣打在攜手政府單位及社福夥伴，共同打造「看得見的希望視障就業平台」，並透過連續贊助國內最大型的公益馬拉松賽事「渣打臺北公益馬拉松」至今累計幫助近700位視障朋友成功並穩定就業。在支持視障青年多元就業之外，渣打集團於2019年推出全新的全球性計畫 — Futuremakers by Standard Chartered，並擴大所協助對象，主要協助16-35歲視障青年及弱勢女性，並與社福團體合作，結合各組織的專業與資源，為他們提供就業的支持，幫助他們翻轉未來。在2020～2023年期間，渣打協助近7,000名視障青年及弱勢女性學習新技能、輔助他們就業及創業。目前渣打銀行也有6位視障員工在銀行擔任客戶服務的工作。
一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
想知道更多渣打銀行與帝亞吉歐決策者的精采對談，以及他們為ESG投入哪些心力？點擊影片觀看更多：https://www.youtube.com/watch?v=8Ub5gUPWBO8
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