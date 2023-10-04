歐盟限制Meta投放個人化廣告，歐洲FB、IG無廣告訂閱制最快11月上路，每人每月最多付19歐元

為因應歐盟日趨嚴格的廣告和隱私權規範，Meta將在歐洲推出無廣告訂閱方案，同時訂閱Facebook和Instagram手機版，每月要支付19歐元（約新台幣644元），但可享有隱私保障、不會被投放個人化廣告。此方案若順利通過歐盟監管機構審查，最快將於下個月開始實施，現階段應不會擴及至歐盟以外的區域。

為什麼Meta要推出無廣告訂閱？

《華爾街日報》10月2日報導，Meta擬在歐洲推行無廣告訂閱（Subscription No Ads，SNA）方案，使用者支付費用，就能排除Facebook和Instagram上的個人化廣告。

Meta計畫向Facebook或Instagram單一平台的手機版使用者每月收取13歐元（約新台幣440元），桌面版則收取10歐元（約新台幣339元）。若同時訂閱Facebook和Instagram，手機版訂閱費為每月19歐元（約新台幣644元）、桌面版則為17歐元（約新台幣576元）。

歐洲法院7月判決，根據歐盟《一般資料保護規則》（General Data Protection Regulation，GDPR），除非使用者同意，否則Meta不得蒐集個資來投放個人化廣告。判決指出，Meta無法證明未經使用者同意利用數據投放廣告的合理性。

法院建議，Meta可考慮推出無廣告訂閱服務，作為獲取使用者同意的手段。若消費者不願意向數位平台付費，則須接受個人化廣告。

歐盟地區約有2.58億的Meta使用者，《路透社》指出，歐盟對Meta的監管將重創公司利潤，因為歐洲占Meta全球廣告收入的21%至25%。為了彌補失去的收益，Meta只好推行無廣告訂閱。

但這項新措施受到反對者批評。奧地利隱私權倡議者施雷姆斯（Max Schrems）表示，使用Facebook或Instagram是基本權利，若使用者向數位平台付費，那接下來人們是否要為投票權或言論自由付費。他質疑，未來是否只剩有錢人能享有數位平台使用權。

無廣告訂閱何時實施？會擴及至歐洲以外的區域嗎？

Meta發言人拒絕透露有關訂閱服務的消息，但重申公司立場，「Meta認為免費的服務是建立在個性化廣告的基礎之上，但我們仍在考慮所有可能選項，確保遵守不斷變化的監管規範。」

《衛報》報導，歐盟監管機構正在審查Meta的提案，不過由於Meta須在11月底前遵守歐洲法院的裁決，因此可能下個月就會開始實施訂閱服務。Meta正密切與歐盟數據保護委員會（Data Protection Commission）商討合規的解決方案，不過，即使Meta真的實施無廣告訂閱，現階段還不會擴及至歐洲以外的使用者。

其他數位平台是否也走向訂閱制？

《金融時報》報導，受到國際加強隱私權規範的影響，幾個免費的社群媒體平台也開始考慮額外收費，例如Tik Tok已在測試無廣告訂閱服務。

早在去年，Snapchat便於美國推行「Snapchat+」訂閱方案，以每月3.99美元的金額，提供付費使用者獨家功能，例如專屬徽章、自訂主題、減少廣告等。

至於社群媒體X（舊稱Twitter），除了現有的「X Premium」訂閱方案，執行長馬斯克（Elon Musk）上個月表示，計畫向全體使用者收取月費，以對抗大規模的機器人和殭屍帳號。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：邱宜君