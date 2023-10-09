兩德統一33年，卻有近六成民眾認為沒有真正「融合在一起」

文：Ferenc Gaál

距離柏林圍牆倒塌已經三十多年，德國在政治上已經統一，但分割線仍然存在，國務部長兼聯邦政府東部事務專員施耐德（Carsten Schneider）告訴DW。

「統一已經完成，即使它不是完美的，」施耐德說，他還提到統一需要在人們的心中被完全實現。

在德國慶祝第33個統一日之際，這位負責德國東部事務的聯邦政府專員，在發布關於德國統一狀況年度報告的當天接受了DW的採訪。

西部和東部德國之間存在財富差距嗎？

施耐德強調，2023年全德國的退休金水準已經調整持平，這是去年的主要成就之一。

對於前德意志民主共和國（DDR）的許多人來說，退休金不平等一直是一個令他們長期不滿的原因。

儘管提高聯邦最低薪水也有利於那些前東德地區的員工，但施耐德承認：東西德之間的「薪水和財富仍然存在差異。」

2022年，德國西部的平均年薪比德國東部高出1萬2000歐元（1萬2670美元）。淨儲蓄數據顯示了更為明顯的不平等。2021年，西部的中位數儲蓄幾乎是東部的三倍，達到12萬7900歐元。

德國東部的經濟轉型

施耐德表示，他預期整個東部德國將出現顯著的經濟增長，他認為這裡將是半導體行業投資的中心。

美國科技公司Intel計劃，在薩克森－安哈特邦首府馬德堡投資300億歐元建造一家晶片工廠。這是德國歷史上最大的外國直接投資之一。

施耐德說：「未來幾十年，德國東部在工業和就業方面都在迎頭趕上。」他補充說：「能源轉型只有依賴東部才能實現，因為那裡是德國可再生能源的主要生產地。」

然而，據聯邦統計局Destatis公佈的數據，未來幾十年，德國東部的工作年齡人口預計將大幅減少。

到2022年底，德國18歲至64歲的人口約為5140萬，其中只有720萬生活在東部德國各州，不包括柏林。

預計未來20年，這一年齡段的東部德國人口將減少56萬至120萬，而到2070年將減少多達210萬。西部德國各州的這個數字也預計將下降，但由於那裡的移民比例較高，工作年齡人口的下降預計會不那麼顯著。

多元性與前東德的極右民粹主義

當DW詢問東部德國民眾對民粹主義的德國另類選擇黨（AfD）不斷增加的支持時，施耐德迅速強調：「在東部德國的所有選舉中，民主黨派的支持人群仍然是多數。」

雖然施耐德承認這是個問題，但他表示重要的是不應該僅僅因為他們支持AfD而簡化東部德國人的觀點。

萊比錫大學最近的一項研究顯示，大約三分之一的東部德國人認為國家需要一個「強有力的領導者」，約60％的人認為德國的外國人數量過多。

施耐德急於強調，東德的包容性和多樣性已經有所改善。他指出，過去10年，德國境外出生國民在他的家鄉埃爾福特的比例，已經從10年前的2％增長到現在的18％。

他說：「如果你瞭解來自不同文化的人……並提高你的文化意識，那麼偏見很快就會消失。」

東西德到底有多統一？

根據最新的兩德統一報告，在德國東部各州，另類選擇黨在農村地區尤為強大，這些地區更常面臨人口減少和公共服務水準下降的問題。

施耐德表示，德國各地城市和農村地區之間的差異往往比東西部地區的差異更為明顯。儘管如此，他承認，德國東部和西部的人們對國家所處狀況有不同的看法。最近的一項調查顯示，57％的德國人認為前東西德還沒有真正「融合在一起」。

不過，施耐德告訴DW，僅靠政治措施是不能解決所有不平等問題的。他說：「這必須來源於社會本身，對該話題的興趣，以及彼此的交往。我想許多東部德國人經常感覺有點被欺騙和輕視，但這樣想是沒有道理的。」

施耐德說：「我希望看到更多的交流，更多的相互關心。」

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本文經《德國之聲》授權轉載，原文發表於此

原標題：德國統一33年：「完成了但不完美」

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：朱家儀