開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
TNL+ 2023/10/09,
國際

蘇聯解體後，為何俄羅斯民主轉型失敗，東歐卻如此成功？

蘇聯解體後，為何俄羅斯民主轉型失敗，東歐卻如此成功？
俄羅斯總統普亭｜Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

身上充滿殺伐之氣的普亭能獲得較高的民意支持，說明俄國民眾心甘情願地臣服於彼得大帝、史達林以及類似強勢人物腳下。即便沒有沙皇，也要炮製一個出來。俄國依然是「臣民社會」而非「公民社會」，普亭的出現不是偶然而是必然，普亭是「臣民社會」的產物。

柏林圍牆的倒下是冷戰結束的前奏。冷戰正式結束的那一刻是1991年12月25日，戈巴契夫（Mikhail Gorbachev）神色黯然地坐在攝影機前，向蘇聯也向全世界發表電視講話，宣布終止行使蘇聯總統權力，蘇聯作為一個國家在31日之後將不復存在。克里姆林宮迎來新主人——俄羅斯聯邦總統葉爾欽（Boris Yeltsin）。

飄揚在克里姆林宮上空的鐮刀和鐵錘的蘇聯國旗徐徐落下，紅白藍三色俄羅斯國旗升起。

在發表電視講話之前兩小時，戈巴契夫與美國總統老布希（George H. W. Bush）通話，特別告知：「鑒於我要停止履行最高統帥的職責，我將把使用核武器的權力移交給俄羅斯聯邦總統。這件事必須在嚴格的監督下進行，對此我非常重視。只要我一聲明辭職，命令就生效。因此您完全可以安心過聖誕節了。」（註1）老布希從未想到，雷根（Ronald Reagan）播種的果實，如今由他來收割。

1992年1月4日，經互會宣布解散；2月25日，華沙公約組織宣布解散。至此，持續近半個世紀的冷戰正式畫上句號。蘇聯及其締造的共產陣營崩解之迅速，超過戈巴契夫、老布希、柯爾（Helmut Kohl）等政治領袖的想像，更讓普通人一時間不知所措。

蘇聯從來沒有言論自由和新聞自由，蘇聯社會的真相蘊藏在民間流行的笑話中，如同今天中國的「段子文化」。有一則笑話說：

問：亞當和夏娃是哪國人？

答：蘇聯人。

問：你怎麼知道的？

答：因為他們沒有衣服穿，只有一個蘋果可以充飢，並且自認為生活在天堂。

還有一則笑話說：

約翰・甘迺迪走到上帝面前問：「上帝，請告訴我，我的人民還需要多少年才能過上快樂的生活？」上帝回答說：「50年。」甘迺迪哭著離開了。

戴高樂來到上帝面前問：「上帝，請你告訴我，我的人民還需要多少年才能過上快樂的生活？」上帝回答說：「100年。」戴高樂哭著離開了。

赫魯雪夫來到上帝面前問：「上帝，請告訴我，我的人民還需要多少年才能過上快樂的生活？」上帝哭著離開了。

蘇聯東歐共產黨集團的崩潰，根本原因在於其體制無法讓人民過上自由、富足、安定的生活。柏林圍牆倒塌、蘇東劇變、冷戰結束之後，俄羅斯（高加索諸國、帶有「斯坦」後綴的中亞諸國）的民主轉型舉步維艱，至今仍未擺脫專制主義之魔咒；而波羅的海三國和東歐諸國的民主轉型相對成功，多數已加入北約和歐盟，在各國際組織評估的民主自由指數方面，這些「新歐洲」國家比「老歐洲」國家不遑多讓。

多元觀點 等你解鎖
付費加入TNL+會員，
獨家評論分析、資訊圖表立刻看
首月一元插圖
149 元 / 月
1490 元 / 年 送 2 個月
到期自動續訂，可隨時取消，詳情請見訂閱方案
查看訂閱方案
已是會員? 登入

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。