暹羅廣場槍擊案：警方稱槍手精神崩潰犯案，槍支氾濫問題考驗泰國

（中央社）泰國警方今天表示，涉嫌在曼谷購物中心暹羅百麗宮（Siam Paragon）開槍的泰國青少年，在犯案當天精神崩潰、聽到有人叫他開槍，他還改造了一把發射空包彈的手槍。

昨天接近尖峰時刻，暹羅百麗宮驚傳槍響，數以百計的民眾倉皇逃出，購物中心陷入一陣混亂，這是過去3年來泰國最受矚目的槍枝暴力事件，總共造成兩名女子死亡，死者分別為中國籍與緬甸籍，受傷的5人包括3名泰國人、1名中國人和1名寮國人。

14歲的涉案槍手昨晚遭到逮捕。警方稱他一直在接受心理治療，他在開槍犯案當天並未服用處方藥。

路透社報導，泰國國家警察首長說，檢調人員正在調查這名青少年的背景，並打算向他的線上遊戲友人探詢他的心理狀態，又說逮捕到正在犯案的槍手並不尋常。

國家警察總署署長托薩克（Torsak Sukvimol）說，「我們必須調查犯嫌先前是否有暴力、攻擊性的行為。犯嫌出現精神崩潰，符合胡亂開槍槍手的特徵」，又說他已向這名落網的青少年問話。

「我一開始跟他講話時，請他先冷靜下來…他似乎聽到某人在跟他說話，他聽到一些聲音，要他開槍的雜音。」

法新社報導，暹羅百麗宮致命槍擊案再度暴露泰國的槍枝暴力問題，警察在黑市販賣槍枝，以及年輕人崇尚槍枝的青年文化等，都是加劇槍枝暴力的因素。

一年前，一名前警員使用一把刀子和依政府規定合法購得的槍枝大開殺戒，在北部一所幼兒日托中心謀殺24名兒童與12名成人，這起事件令全球震驚，泰國政府也承諾將管制槍枝，但在這起襲擊案將於6日屆滿1週年之際，泰國媒體幾乎每週都在報導致命槍擊案。

早在暹羅百麗宮槍擊案爆發前，新任內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）就承諾將「更加嚴格限制」槍枝許可證，國家警察總署署長托薩克昨天呼籲加強心理健康檢查。

然而，政府官員過去就曾做出類似承諾，但都沒有產生多大助益，專家們對政府將採取有效行動持懷疑態度。

泰國的擁槍率在區域內數一數二高，根據槍枝政策網站gunpolicy.org，泰國有1000萬支槍枝在流通，相當於每7名泰國人就有1人擁有槍枝。

這樣的結果是很殘酷的，根據能取得的最新數據，泰國2019年記錄到近1300人命喪槍下，而在人口高出約40%的鄰國越南，死於槍擊案的人數約為130人。

泰國發展研究機構（Thailand Development Research Institute）研究員博沃拉（Boonwara Sumano）說，從小就重視槍枝已成為文化常態。她說：「在職業教育機構的學生中，自行打造槍枝的情況很常見。」

警方說，暹羅百麗宮槍手使用的槍枝，似乎是把發射空包彈的手槍，改造成能發射實彈的槍枝。

博沃拉說：「泰國社會的基本元素是，你必須看起來很強壯、很有力，而槍枝就是展現這種形象的方式。」

Photo Credit: 中央社 泰國曼谷市中心的百貨公司暹羅百麗宮3日下午發生槍擊案，從百貨公司內逃出的工作人員驚魂未定聚集在附近的天橋上。

黑槍氾濫問題考驗新總理賽塔

《中央社》報導，2022年同樣在10月初，泰國東北部農磨蘭普府（Nong Bua Lamphu）10月6日發生槍擊事件，一名遭開除的34歲前警察潘亞（Panya Khamlarb）在一所幼兒日托中心持槍掃射並拿刀殺人，凶手犯案後返家殺了自己的太太和兒子後自殺身亡。整起事件包括凶手、凶手太太和凶手兒子在內的死亡人數為38人，其中2/3是2到4歲的兒童。

時間再往回推2年，2020年32歲的現役軍人賈克潘（Jakrapanth Thomma）在東北部呵叻府（Korat）的軍營偷槍後逃離營區，接著一路射殺平民，最後闖進市中心的百貨公司無差別掃射。賈克潘最後被軍警擊斃，整起事件造成30人死亡。

泰國近年不只發生這3起引起媒體高度關注的攻擊事件，2021年曾發生退伍軍人在曼谷持槍殺一名便利商店店員和一名在醫院治療COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的病人；去年也發生現役軍人在曼谷一所軍事學校內拿槍射殺同事。連續幾起類似案件，讓人不禁問起：「微笑國度怎麼了？」

Photo Credit: 中央社 泰國曼谷市中心的百貨公司暹羅百麗宮3日下午發生槍擊案，警方和工作人員疏散百貨公司內的民眾。

雖被稱為微笑國度，泰國幫派鬥毆或隨機衝突的新聞並不少見，但大規模且針對平民的攻擊事件極少，近年幾起引起關注的事件都是軍警犯案，昨天暹羅百麗宮的則是平民持槍攻擊平民。大眾擔心受怕，會不會兇手就在你我身邊？

槍枝管制議題近來成為泰國社會關注焦點，泰國是可以合法擁槍的國家，申請合法擁槍必須有無犯罪證明、背景調查以及向當地的政府登記，合法擁槍的門檻相當高，但實際上泰國黑槍相當氾濫。

泰媒The Matter曾引述瑞士小型武器調查（Small Arms Survey）的相關數據指出，2017年全泰國約有1034萬2000支槍，也就是每100人就擁有15支槍，這其中約400萬支是沒有登記的槍枝；根據泰國警方數據，累計到2019年有3萬1419起與槍擊相關的案件，其中2萬4348起是沒有登記的槍枝。

在野黨前進黨（Move Forward）眾議員巴利（Parit Wacharasindhu）今天就在社群媒體發文，指出泰國因為非法槍枝事件造成的死亡率在亞洲排名第三，政府有必要全面性檢視擁槍制度，還需要禁止黑槍買賣的管道。