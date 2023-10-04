暹羅廣場槍擊案：警方稱槍手精神崩潰犯案，槍支氾濫問題考驗泰國
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10月3日發生的暹羅百麗宮致命槍擊案，再度揭露泰國的槍支暴力問題，警察在黑市販賣槍支，以及年輕人崇尚槍支的青年文化等，都是加劇槍支暴力的因素。 警方表示，14歲的槍手被逮捕時精神狀態崩潰，接下來將調查其背景。
（中央社）泰國警方今天表示，涉嫌在曼谷購物中心暹羅百麗宮（Siam Paragon）開槍的泰國青少年，在犯案當天精神崩潰、聽到有人叫他開槍，他還改造了一把發射空包彈的手槍。
昨天接近尖峰時刻，暹羅百麗宮驚傳槍響，數以百計的民眾倉皇逃出，購物中心陷入一陣混亂，這是過去3年來泰國最受矚目的槍枝暴力事件，總共造成兩名女子死亡，死者分別為中國籍與緬甸籍，受傷的5人包括3名泰國人、1名中國人和1名寮國人。
14歲的涉案槍手昨晚遭到逮捕。警方稱他一直在接受心理治療，他在開槍犯案當天並未服用處方藥。
路透社報導，泰國國家警察首長說，檢調人員正在調查這名青少年的背景，並打算向他的線上遊戲友人探詢他的心理狀態，又說逮捕到正在犯案的槍手並不尋常。
國家警察總署署長托薩克（Torsak Sukvimol）說，「我們必須調查犯嫌先前是否有暴力、攻擊性的行為。犯嫌出現精神崩潰，符合胡亂開槍槍手的特徵」，又說他已向這名落網的青少年問話。
「我一開始跟他講話時，請他先冷靜下來…他似乎聽到某人在跟他說話，他聽到一些聲音，要他開槍的雜音。」
法新社報導，暹羅百麗宮致命槍擊案再度暴露泰國的槍枝暴力問題，警察在黑市販賣槍枝，以及年輕人崇尚槍枝的青年文化等，都是加劇槍枝暴力的因素。
一年前，一名前警員使用一把刀子和依政府規定合法購得的槍枝大開殺戒，在北部一所幼兒日托中心謀殺24名兒童與12名成人，這起事件令全球震驚，泰國政府也承諾將管制槍枝，但在這起襲擊案將於6日屆滿1週年之際，泰國媒體幾乎每週都在報導致命槍擊案。
早在暹羅百麗宮槍擊案爆發前，新任內政部長阿努廷（Anutin Charnvirakul）就承諾將「更加嚴格限制」槍枝許可證，國家警察總署署長托薩克昨天呼籲加強心理健康檢查。
然而，政府官員過去就曾做出類似承諾，但都沒有產生多大助益，專家們對政府將採取有效行動持懷疑態度。
泰國的擁槍率在區域內數一數二高，根據槍枝政策網站gunpolicy.org，泰國有1000萬支槍枝在流通，相當於每7名泰國人就有1人擁有槍枝。
這樣的結果是很殘酷的，根據能取得的最新數據，泰國2019年記錄到近1300人命喪槍下，而在人口高出約40%的鄰國越南，死於槍擊案的人數約為130人。
泰國發展研究機構（Thailand Development Research Institute）研究員博沃拉（Boonwara Sumano）說，從小就重視槍枝已成為文化常態。她說：「在職業教育機構的學生中，自行打造槍枝的情況很常見。」
警方說，暹羅百麗宮槍手使用的槍枝，似乎是把發射空包彈的手槍，改造成能發射實彈的槍枝。
博沃拉說：「泰國社會的基本元素是，你必須看起來很強壯、很有力，而槍枝就是展現這種形象的方式。」
黑槍氾濫問題考驗新總理賽塔
《中央社》報導，2022年同樣在10月初，泰國東北部農磨蘭普府（Nong Bua Lamphu）10月6日發生槍擊事件，一名遭開除的34歲前警察潘亞（Panya Khamlarb）在一所幼兒日托中心持槍掃射並拿刀殺人，凶手犯案後返家殺了自己的太太和兒子後自殺身亡。整起事件包括凶手、凶手太太和凶手兒子在內的死亡人數為38人，其中2/3是2到4歲的兒童。
時間再往回推2年，2020年32歲的現役軍人賈克潘（Jakrapanth Thomma）在東北部呵叻府（Korat）的軍營偷槍後逃離營區，接著一路射殺平民，最後闖進市中心的百貨公司無差別掃射。賈克潘最後被軍警擊斃，整起事件造成30人死亡。
泰國近年不只發生這3起引起媒體高度關注的攻擊事件，2021年曾發生退伍軍人在曼谷持槍殺一名便利商店店員和一名在醫院治療COVID-19（2019冠狀病毒疾病）的病人；去年也發生現役軍人在曼谷一所軍事學校內拿槍射殺同事。連續幾起類似案件，讓人不禁問起：「微笑國度怎麼了？」
雖被稱為微笑國度，泰國幫派鬥毆或隨機衝突的新聞並不少見，但大規模且針對平民的攻擊事件極少，近年幾起引起關注的事件都是軍警犯案，昨天暹羅百麗宮的則是平民持槍攻擊平民。大眾擔心受怕，會不會兇手就在你我身邊？
槍枝管制議題近來成為泰國社會關注焦點，泰國是可以合法擁槍的國家，申請合法擁槍必須有無犯罪證明、背景調查以及向當地的政府登記，合法擁槍的門檻相當高，但實際上泰國黑槍相當氾濫。
泰媒The Matter曾引述瑞士小型武器調查（Small Arms Survey）的相關數據指出，2017年全泰國約有1034萬2000支槍，也就是每100人就擁有15支槍，這其中約400萬支是沒有登記的槍枝；根據泰國警方數據，累計到2019年有3萬1419起與槍擊相關的案件，其中2萬4348起是沒有登記的槍枝。
在野黨前進黨（Move Forward）眾議員巴利（Parit Wacharasindhu）今天就在社群媒體發文，指出泰國因為非法槍枝事件造成的死亡率在亞洲排名第三，政府有必要全面性檢視擁槍制度，還需要禁止黑槍買賣的管道。
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ESG成為永續經營新顯學，除了追求獲利，這些企業更重視打造多元包容及友善環境的幸福社會！
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現今越來越多企業共享ESG架構理念，彼此跨業結盟、分享各自優勢，讓企業影響力發揮一加一大於二的效果。從渣打銀行與全球第一大烈酒集團帝亞吉歐的對談中，就可以看到雙方有許多相似之處。
「我的夢想」是許多人小時候作文課都會寫的題目，但是長大後，能真正實現夢想的人為什麼少之又少？其實，原因來自千里馬沒能遇上給予支援與資源的伯樂。
不過現在情況正在翻轉，因為現代商業環境，除了追求獲利最大化，更多企業把重心投入於實踐永續發展理念；尤其是在社會責任方面，企業更加重視勞工及社區等利害關係人的權益與福祉。打造更包容與多元的社會，需要更多企業一起聯手合作。
渣打、帝亞吉歐：從各自領域幫助社會上的千里馬
渣打銀行與帝亞吉歐在社會責任方面的相似之處，在於兩家企業都有幫助社會更具包容、照顧弱勢的公益計畫。
多年來，渣打在攜手政府單位及社福夥伴，共同打造「看得見的希望視障就業平台」，並透過連續贊助國內最大型的公益馬拉松賽事「渣打臺北公益馬拉松」至今累計幫助近700位視障朋友成功並穩定就業。在支持視障青年多元就業之外，渣打集團於2019年推出全新的全球性計畫 — Futuremakers by Standard Chartered，並擴大所協助對象，主要協助16-35歲視障青年及弱勢女性，並與社福團體合作，結合各組織的專業與資源，為他們提供就業的支持，幫助他們翻轉未來。在2020～2023年期間，渣打協助近7,000名視障青年及弱勢女性學習新技能、輔助他們就業及創業。目前渣打銀行也有6位視障員工在銀行擔任客戶服務的工作。
一般人可能無法體會，一些簡單的動作因為礙於視力限制，必須比常人多付出數十倍的反覆練習，沖泡咖啡就是一例。台灣第一位視障咖啡師林佳箴，小時候因意外導致視力逐漸退化，但她沒有向命運低頭，努力取得英國國際咖啡師證照，並且創立「甜裡開始」咖啡廳。
林佳箴的故事，能夠感動人心並且躍上媒體版面，一方面也因為她是帝亞吉歐「Keep Walking夢想資助計畫」的2020年得主名單之一。
帝亞吉歐Keep Walking計畫從2003年正式啟動，訴求不以營利為目的，不限定夢想的類型和議題，從環保生態、藝術文化、公益推動、到偏鄉教育，如今已經實現超過200份計畫，累積提供達1.8億元獎金回饋。每一位夢想家獲得贊助後，得以展現他們的天賦，實現自己的使命，堅持夢想並且勇往直前。
為地球永續而戰，日常小動作也能節能減碳
ESG概念的另一個重要議題是「環境保育」。近年因應極端氣候現象頻傳，為了讓全球溫升控制在1.5°C以內，截至2022年10月，全球已經有137個國家響應2050年要達成淨零排放，其中德國、瑞典、日本、英國等先進國家，更將「淨零入法」透過實際舉措要求企業從營運過程減少碳排放。
從國家立法到企業響應並展開行動，證明永續行動的迫切性，也凸顯沒有任何人可以在節能減碳這件事置身事外。
帝亞吉歐近期提出「2030社會願景」計畫，其中三個核心範疇分別是「提倡理性飲酒、促進社會多元包容、促進環境永續發展」，最後一項就扣連2030年要達到淨零排放。帝亞吉歐台灣總經理梁殷禎分享，在釀酒過程，最重要的成分就是水資源，帝亞吉歐規劃未來在產地製造過程，運用先進技術讓產品減少30%用水，具體提高產品生產效率。
渣打銀行總經理韓德聖（Ian Anderson）則表示，渣打集團也訂出2025年底要落實自身營運零碳排，2050年底達成投融資淨零碳排的目標。由於銀行的業務屬性，碳盤查過程， 屬於範疇一、範疇二的溫室氣體排放可以從自身做起；範疇三則屬於其他間接排放，例如商務旅行、上下游運輸、乃至於供應鏈、客戶所產生的碳排，且範疇三的碳排放量佔了總排放量95%。因此，渣打銀行下個目標就是要幫助客戶落實綠色轉型，打造綠色永續生態系。
值得一提的是，淨零減碳除了仰賴數位科技、組織轉型、調整商業模式來達成，每個人也可以在生活中擔任永續小尖兵。例如渣打銀行推出自家的永續發展App，員工可以在每日的工作中掌握自己的碳足跡，嘗試透過趣味的方式減碳，像是澆水、種樹小遊戲，企業會依同樣比例植樹，讓員工在日常為永續盡份心力。
翻轉偉大企業定義的現在進行式
股神巴菲特曾如此定義他眼中的偉大公司：「我認為競爭優勢可以持續25年到30年的公司」。然而，在ESG思維之下的今日，值得思考的是，偉大企業的意義應被賦予更多價值，除了具備競爭力與獲利能力，更重要的是願意關注社會、在乎永續的願景及行動。
對此，韓德聖這樣回應：「我們相信在推動商業與經濟增長的過程中，不能忽視對人類、環境、以及相關社群的關懷；藉由把永續行動融入我們的政策及業務之中，攜手我們的員工、客戶、乃至於更多人，一起創造更好的未來。」
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