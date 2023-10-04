朱立倫：藍白合是民之所向，會團結一切力量；王金平喊話「藍白一定合，可能性非常大」
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朱立倫表示，經過這幾個月不斷努力，藍白合在政治理念上，的確進入較穩健成熟的階段。為了不能讓民進黨過半，所以必須團結一切力量。而王金平則說，藍白當然有必要合，且一定會合。王認為三方整合出一組參選人的「可能性非常非常大」。
朱立倫：藍白合是必須，也是民意之所向
（中央社）外界關注藍白合進度，國民黨主席朱立倫今（4）日表示，藍白合是必須的，也是民意之所向，會盡最大努力，在共同理念之下，團結所有朋友；他也強調，結成聯盟的方法，從未預設立場，也從未排除任何方法。
朱立倫指出，相信黨與黨、主席與主席間的聯繫從未間斷，未來候選人跟候選人一定很快能夠見面，能夠溝通理念，在共同政治理想下，結成政治聯盟。
國民黨下午舉行中常會朱立倫說，全民最關心的2024總統大選與立委選舉，就是希望能夠團結一切力量，共同面對不公不義、造成台海兵凶戰危，過去執政8年弊端叢生的民進黨。
朱立倫強調，藍白合是必須的，會盡最大努力，在共同理念之下，團結所有朋友。他指出，在西方先進國家，不同政黨結成聯盟是常態，而建立基礎必須是共同的理念、政治理想，絕對不是政治分贓，更不是投機。大家都了解如何讓兩岸能夠和平，讓民眾能夠安心、安定過好日子，這也是國民黨以及部分其他政黨共同的理想。
朱立倫說，政治更需要改革，台灣的政府運作長期以來一黨通吃，或總統贏者全拿，這絕對不是健康狀態；有關公共政策方面，核電不能用意識形態解決，必須務實穩健面對；經濟、社福政策也有很多可以協調努力的空間，大家能在共同理念之下，結成政治聯盟。
朱立倫表示，經過這幾個月不斷努力、堆疊善意、溝通協調，藍白合在政治理念上，的確已經進入到比較穩健成熟的階段，同時在立委提名中，更建立不能讓親者痛、仇者快，不能讓民進黨過半的想法，所以必須團結一切力量，在選區提名中相互協調。
朱立倫表示，有關結成聯盟的方法，從未預設立場，也從未排除任何方法；其間有心人士的放話絕非來自國民黨；他說，希望用開放、友善、團結的態度，透過誠心、耐心、同理心來符合全民共同願望，大家能夠達成一致目標。
王金平：藍白合可能性非常非常大
（中央社）外界關注藍白合進度，前立法院長王金平今天說，藍白當然有必要合，且一定會合，三方整合出一組參選人「可能性非常非常大」。
世界華人宗教研究學會今天在國立政治大學舉行宗教與管理專題，邀請前立法院長、世界華人宗教研究學會榮譽總顧問王金平演講。有學生提問，請王金平透過小故事說明曾分享過的「逆增上緣」態度。
王金平談到2013年9月「馬王政爭」事件，「馬總統要把我撤銷黨籍，我到現在從來沒講過馬英九3個字」，他認為不用去怨恨或是反擊，他也提到馬英九在當總統時說政府絕不會違法濫聽，但官員卻這麼做。
王金平說，特偵組成立最主要職務是偵查正副總統、5院正副院長、各部會首長與重大經濟犯罪，「我那個有牽涉到貪瀆嗎，你特偵組怎麼可以這樣。」
王金平說，「這些人就是我們的逆增上緣」，持續用逆水行舟的方式求精進，這就是真正心懷，「我是這麼久以來今天第一次講，我從來沒講，當時特偵組哪有權利處理我的事，我的事情是關說，中華民國法律哪來條文上有關說兩個字。」
王金平演講結束後接受媒體聯訪，針對國民黨總統參選人侯友宜指如果當選要恢復特偵組，王金平說，「事在人為」，職權內的事就不會被外界批評反對，只要法律有授權當然可以做，法律沒授權而做就是違法，所以要善用這個工具，特偵組也有它的功能；每個人有不同政治見解，侯友宜提出來，就尊重。
媒體詢問藍白是否有必要整合，王金平說，當然有必要合，且一定會合；至於是否對三方整合出一組參選人有信心，他認為，「可能性非常非常大」。
王金平說，侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間擔任雙北市長時，互相尊重、合作，有相當革命情感，兩人可以自己先談未來發展，反正還有時間。對藍白來講，鴻海創辦人郭台銘比較棘手，但也要尊重郭台銘連署權利，未來隨時間再談。
傳出有國民黨人士建議郭台銘重新申請恢復國民黨籍，名列不分區爭取立法院長。王金平說，這要看黨主席朱立倫的意思。王金平也說，相信郭台銘能達到最起碼的連署門檻；至於是否希望郭台銘達到門檻後收手，他認為現在談這個不是時機。
媒體報導台灣螺絲公會理事長、同時是王金平重要地方樁腳蔡圖晉接任賴清德後援會會長，被解讀為拔樁成功。王金平說，「我們的樁不會被拔掉」。
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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：邱宜君
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
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愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%