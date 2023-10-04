朱立倫：藍白合是民之所向，會團結一切力量；王金平喊話「藍白一定合，可能性非常大」

朱立倫：藍白合是必須，也是民意之所向

（中央社）外界關注藍白合進度，國民黨主席朱立倫今（4）日表示，藍白合是必須的，也是民意之所向，會盡最大努力，在共同理念之下，團結所有朋友；他也強調，結成聯盟的方法，從未預設立場，也從未排除任何方法。

朱立倫指出，相信黨與黨、主席與主席間的聯繫從未間斷，未來候選人跟候選人一定很快能夠見面，能夠溝通理念，在共同政治理想下，結成政治聯盟。

國民黨下午舉行中常會朱立倫說，全民最關心的2024總統大選與立委選舉，就是希望能夠團結一切力量，共同面對不公不義、造成台海兵凶戰危，過去執政8年弊端叢生的民進黨。

朱立倫強調，藍白合是必須的，會盡最大努力，在共同理念之下，團結所有朋友。他指出，在西方先進國家，不同政黨結成聯盟是常態，而建立基礎必須是共同的理念、政治理想，絕對不是政治分贓，更不是投機。大家都了解如何讓兩岸能夠和平，讓民眾能夠安心、安定過好日子，這也是國民黨以及部分其他政黨共同的理想。

朱立倫說，政治更需要改革，台灣的政府運作長期以來一黨通吃，或總統贏者全拿，這絕對不是健康狀態；有關公共政策方面，核電不能用意識形態解決，必須務實穩健面對；經濟、社福政策也有很多可以協調努力的空間，大家能在共同理念之下，結成政治聯盟。

朱立倫表示，經過這幾個月不斷努力、堆疊善意、溝通協調，藍白合在政治理念上，的確已經進入到比較穩健成熟的階段，同時在立委提名中，更建立不能讓親者痛、仇者快，不能讓民進黨過半的想法，所以必須團結一切力量，在選區提名中相互協調。

朱立倫表示，有關結成聯盟的方法，從未預設立場，也從未排除任何方法；其間有心人士的放話絕非來自國民黨；他說，希望用開放、友善、團結的態度，透過誠心、耐心、同理心來符合全民共同願望，大家能夠達成一致目標。

王金平：藍白合可能性非常非常大

（中央社）外界關注藍白合進度，前立法院長王金平今天說，藍白當然有必要合，且一定會合，三方整合出一組參選人「可能性非常非常大」。

世界華人宗教研究學會今天在國立政治大學舉行宗教與管理專題，邀請前立法院長、世界華人宗教研究學會榮譽總顧問王金平演講。有學生提問，請王金平透過小故事說明曾分享過的「逆增上緣」態度。

王金平談到2013年9月「馬王政爭」事件，「馬總統要把我撤銷黨籍，我到現在從來沒講過馬英九3個字」，他認為不用去怨恨或是反擊，他也提到馬英九在當總統時說政府絕不會違法濫聽，但官員卻這麼做。

王金平說，特偵組成立最主要職務是偵查正副總統、5院正副院長、各部會首長與重大經濟犯罪，「我那個有牽涉到貪瀆嗎，你特偵組怎麼可以這樣。」

王金平說，「這些人就是我們的逆增上緣」，持續用逆水行舟的方式求精進，這就是真正心懷，「我是這麼久以來今天第一次講，我從來沒講，當時特偵組哪有權利處理我的事，我的事情是關說，中華民國法律哪來條文上有關說兩個字。」

王金平演講結束後接受媒體聯訪，針對國民黨總統參選人侯友宜指如果當選要恢復特偵組，王金平說，「事在人為」，職權內的事就不會被外界批評反對，只要法律有授權當然可以做，法律沒授權而做就是違法，所以要善用這個工具，特偵組也有它的功能；每個人有不同政治見解，侯友宜提出來，就尊重。

媒體詢問藍白是否有必要整合，王金平說，當然有必要合，且一定會合；至於是否對三方整合出一組參選人有信心，他認為，「可能性非常非常大」。

王金平說，侯友宜與民眾黨總統參選人柯文哲在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間擔任雙北市長時，互相尊重、合作，有相當革命情感，兩人可以自己先談未來發展，反正還有時間。對藍白來講，鴻海創辦人郭台銘比較棘手，但也要尊重郭台銘連署權利，未來隨時間再談。

傳出有國民黨人士建議郭台銘重新申請恢復國民黨籍，名列不分區爭取立法院長。王金平說，這要看黨主席朱立倫的意思。王金平也說，相信郭台銘能達到最起碼的連署門檻；至於是否希望郭台銘達到門檻後收手，他認為現在談這個不是時機。

媒體報導台灣螺絲公會理事長、同時是王金平重要地方樁腳蔡圖晉接任賴清德後援會會長，被解讀為拔樁成功。王金平說，「我們的樁不會被拔掉」。

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責任編輯：蕭如芯

核稿編輯：邱宜君