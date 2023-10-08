2023杭州亞運台灣選手成績歷屆最佳，滑輪13面獎牌創單屆最高得牌紀錄
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歷時15天的杭州第19屆亞運正式閉幕，台灣選手本屆共奪得67面獎牌，19金20銀28銅。金牌數追平1998年亞運，銀牌數也比1998年更高，堪稱表現最好的一屆。我們回顧歷屆亞運台灣選手成績，帶大家看看還有哪些特別的表現。
杭州第19屆亞運今（8日）閉幕，15天內舉辦了40類運動比賽，超過400多場的賽事。本屆亞運台灣選手共參加33類運動項目，總計524名選手參賽，最終在26類項目中獲得19金20銀28銅，共67面獎牌的成績。19面金牌成績追平隊史最佳成績，當中一面金牌是開賽第2天，楊勇緯在柔道男子60公斤級奪下本屆台灣選手的第一面金牌，也是台灣選手在亞運史上的第100面金牌。
滑輪運動本屆共拿下7金2銀4銅共13面獎牌，是單一項目最高獎牌數，同時也是台灣選手歷屆亞運以來最多紀錄，過去最高紀錄是1998年曼谷亞運保齡球共拿下11面獎牌，當年台灣選手在保齡球項目奪得6金2銀3銅的佳績。
在個人圍棋比賽，台灣棋手許皓鋐一戰成名，接連擊敗目前世界排行前三名的選手，奪下台灣圍棋史上首面亞運金牌。本屆2023亞運另一個亮點，為新增的兩個比賽項目：電子競技和霹靂舞。台灣選手在電子競技項目中，獲得2銀2銅的成績。
本屆亞運台灣選手表現亮眼，跟過去歷屆亞運成績比較，本屆也可算是歷來最佳成績。根據中華奧林匹克委員會的資料，過去表現最好的是1998年曼谷亞運，共奪得77面獎牌，包括19金17銀41銅。當年保齡球項目獲獎最多，拿下11面獎牌，包括6面金牌、2面銀牌、3面銅牌。
而本屆金牌與1998年相同都是19面，銀牌比1998年多3面，因此以獎牌榜排行計算，本屆比1998年排行更高。不過以獎牌總數來比較，本屆仍比1998年低，因為1998年銅牌數比本屆多13面。
而2010年的廣州亞運和上屆（2018年）雅加達亞運的賽績緊隨其後，台灣選手也都獲得67面獎牌。
若將歷屆亞運的獎牌成績綜合，以獎牌總數來看，台灣選手在田徑項目奪牌最多。加上本屆亞運，田徑項目累計獲得47面獎牌，共6金19銀22銅。其次是跆拳道，共計12金12銀20銅共44面，從1994年第12屆廣島亞運到現在，每屆都獲有奪牌。第三是軟式網球，歷屆共獲的8金10銀16銅共34面的成績。
若以金牌總數比較，歷屆以來以滑輪運動總計13面金牌最高，其次是跆拳道的12面金牌，網球與保齡球並排第三都是9面金牌。
（資料處理：盧信希、梁敏萱｜圖表：盧信希｜文字：盧信希、林奕甫）
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核稿編輯：楊士範
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
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本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。