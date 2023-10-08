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2023/10/08,
運動

2023杭州亞運台灣選手成績歷屆最佳，滑輪13面獎牌創單屆最高得牌紀錄

2023杭州亞運台灣選手成績歷屆最佳，滑輪13面獎牌創單屆最高得牌紀錄

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歷時15天的杭州第19屆亞運正式閉幕，台灣選手本屆共奪得67面獎牌，19金20銀28銅。金牌數追平1998年亞運，銀牌數也比1998年更高，堪稱表現最好的一屆。我們回顧歷屆亞運台灣選手成績，帶大家看看還有哪些特別的表現。

杭州第19屆亞運今（8日）閉幕，15天內舉辦了40類運動比賽，超過400多場的賽事。本屆亞運台灣選手共參加33類運動項目，總計524名選手參賽，最終在26類項目中獲得19金20銀28銅，共67面獎牌的成績。19面金牌成績追平隊史最佳成績，當中一面金牌是開賽第2天，楊勇緯在柔道男子60公斤級奪下本屆台灣選手的第一面金牌，也是台灣選手在亞運史上的第100面金牌。

2023杭州亞運-中華隊-台灣成績-v2

滑輪運動本屆共拿下7金2銀4銅共13面獎牌，是單一項目最高獎牌數，同時也是台灣選手歷屆亞運以來最多紀錄，過去最高紀錄是1998年曼谷亞運保齡球共拿下11面獎牌，當年台灣選手在保齡球項目奪得6金2銀3銅的佳績。

在個人圍棋比賽，台灣棋手許皓鋐一戰成名，接連擊敗目前世界排行前三名的選手，奪下台灣圍棋史上首面亞運金牌。本屆2023亞運另一個亮點，為新增的兩個比賽項目：電子競技和霹靂舞。台灣選手在電子競技項目中，獲得2銀2銅的成績。

本屆亞運台灣選手表現亮眼，跟過去歷屆亞運成績比較，本屆也可算是歷來最佳成績。根據中華奧林匹克委員會的資料，過去表現最好的是1998年曼谷亞運，共奪得77面獎牌，包括19金17銀41銅。當年保齡球項目獲獎最多，拿下11面獎牌，包括6面金牌、2面銀牌、3面銅牌。

而本屆金牌與1998年相同都是19面，銀牌比1998年多3面，因此以獎牌榜排行計算，本屆比1998年排行更高。不過以獎牌總數來比較，本屆仍比1998年低，因為1998年銅牌數比本屆多13面。

台灣-中華隊-歷屆亞運成績

而2010年的廣州亞運和上屆（2018年）雅加達亞運的賽績緊隨其後，台灣選手也都獲得67面獎牌。

若將歷屆亞運的獎牌成績綜合，以獎牌總數來看，台灣選手在田徑項目奪牌最多。加上本屆亞運，田徑項目累計獲得47面獎牌，共6金19銀22銅。其次是跆拳道，共計12金12銀20銅共44面，從1994年第12屆廣島亞運到現在，每屆都獲有奪牌。第三是軟式網球，歷屆共獲的8金10銀16銅共34面的成績。

歷屆亞運運動種類成績-台灣-中華隊

若以金牌總數比較，歷屆以來以滑輪運動總計13面金牌最高，其次是跆拳道的12面金牌，網球與保齡球並排第三都是9面金牌。

（資料處理：盧信希、梁敏萱｜圖表：盧信希｜文字：盧信希、林奕甫）

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核稿編輯：楊士範


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