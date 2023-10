野島剛《中國的執念》：如何避免「昨日香港，今日烏克蘭，明日台灣」？

文:野島剛

烏克蘭帶來的衝擊

二○二二年二月,發生一起讓我再度覺得必須與台灣及香港合作的國際大事,那就是俄羅斯入侵烏克蘭。

烏克蘭的情勢,大幅震撼了台灣。著有《歷史之終結與最後一人》(The End of History And the Last Man),宣告西方勝利的美國政治學家法蘭西斯.福山(Francis Fukuyama),在俄羅斯發動攻擊後的二月二十六日,進行了一場以台灣為對象的線上演講。

福山表示:「俄羅斯入侵烏克蘭是對自由國際秩序的外部威脅,全球民主政體必須團結一致對抗。因為這是對(民主體制)全體的攻擊。」但福山在三十三年前發表的《歷史之終結與最後一人》主張,世界在全球化的影響下,朝著民主化與市場化方向發展,歷史的變化已然到達終點。根據福山的論述,這次俄羅斯侵烏,想必是出乎意料的一擊,打破了民主和經濟相互依存支配世界的幻想。

福山從二○一五年左右就修正他的主張,認為除了「民主與市場」之外,中國利用科技實現的高水準威權主義體制有機會成功,這對自由主義世界來說將成為真正的威脅。

福山在演講中表示,由於近年來的國際環境變化,中國對台灣行使武力已經「從無法想像的狀況,變成可以想像的狀況了」,並擔心相對於烏克蘭,台灣似乎缺乏自我防衛的決心。他警告說,如果台灣不為自己而戰,就無法指望美國 會前來救援。

台灣的自我防衛決心到底強不強另當別論,但可以確定的是,烏克蘭問題對台灣造成巨大衝擊。

「今日烏克蘭,明日台灣」這句話,在台灣內部以象徵性的形式擴散,並就是否能將烏克蘭的命運類比成台灣的命運而展開激烈論戰。蔡英文政府迅速反駁「台灣和烏克蘭不同」,畢竟假設烏克蘭遭受俄羅斯攻擊,許多公民成為難民的情景對台灣而言不再是他人之事,那就表示台灣社會將因是否對中國動武開啟戰爭而分裂。

「台灣是安全的,中國無法出手」,蔡英文政府以這樣的社會意識為背景,選擇與中國保持距離的路線,當今的烏克蘭事件對蔡英文政府或許會成為打擊。美軍從阿富汗撤退,也導致「台灣放棄論」曾流傳一段時期。美國的軍事力弱化變得愈是明顯,就愈是動搖台灣的穩定。美國的實力在這次的烏克蘭事件中遭到懷疑,對台灣而言並非好事。

俄羅斯與中國、烏克蘭與台灣的相似點

我並不是要妄自論斷俄羅斯對烏克蘭的攻擊,將引發中國對台灣的武力行動。俄羅斯的苦戰,反而該視為提高中國武力統一台灣的難度。然而繼「今日香港,明日台灣」這句話在二○一九年引發熱潮後,「今日烏克蘭,明日台灣」在二○二二年廣為流傳絕非偶然,而是必然。

因為中國與俄羅斯、烏克蘭與台灣之間,有許多相似點。

北大西洋公約組織(NATO)等國際組織的援助遲遲未能抵達,俄羅斯的侵略蹂躪烏克蘭全境,這樣的悲劇讓台灣人感受到難以言喻的恐懼。「還好有台灣海峽」,甚至有台灣友人透露出這樣的感想。另一方面,想要接受軍事訓練的民眾也紛紛洽詢當局。

相較於俄軍由烏克蘭國境的北、東、南方侵入,台灣與中國之間有台灣海峽這道寬一百三十公里的天然屏障。假使中國企圖侵略,其作戰難度顯然也遠高於俄羅斯。

但這次先透過網路戰與導彈攻擊等方式,瞬間癱瘓軍事設施與政府功能,而後再由正規軍進攻的作戰模式,基本上與現在各方面討論的,中國人民解放軍侵略台灣的劇本大同小異。

烏克蘭的人口約為四千萬人,而台灣則約兩千三百萬人。雖然烏克蘭的國土面積遠比台灣大得多,但就透過大規模軍事作戰,短時間癱瘓擁有一定人口與軍備的攻擊目標這層意義來看,俄羅斯對烏克蘭的入侵,今後確實將作為中國侵略台灣的範本而被視為研究材料吧!

重要的是,中俄兩國正當化攻擊的邏輯相當類似。如果只聽普亭(Putin)的演說與發言,俄羅斯與烏克蘭有著歷史上的一體性,俄羅斯人和烏克蘭人之間具有特殊關係,因此不能容忍烏克蘭被往東方擴大的北大西洋公約組織收編,站在俄羅斯的對立面。

烏克蘭首都基輔周邊曾有一個叫做羅斯的國家,這被俄羅斯視為其國名之起源,因此同屬一國的意識強烈。而在蘇聯時期的聯邦制當中,兩國也曾是一個國家。雖然烏克蘭在一九九一年從俄羅斯獨立,但俄羅斯一直對此感到不滿。這與本書之前論述過的,中國憲法定義台灣是中國神聖領土,統一台灣是國家目標,台灣人是血脈相連的同胞,「兩岸一家親」等習近平主張在本質上沒有區別。

中國和俄羅斯都以「歷史上有特殊關係」這種在客觀上不可能證明的主觀見解,作為正當化以武力攻擊對方的論據。至於身為當事人的烏克蘭與台灣人民是否同意這樣的見解,他們基本上並不在意。雖然這樣的邏輯沒有獲得全世界認可,卻也無法阻止普亭與習近平認為那是正確的事。

集體安全組織外的台灣

烏克蘭未能加入北大西洋公約組織的集體安全保障組織,成為其必須獨力應付俄羅斯攻擊的最大原因,而台灣也缺乏具有同盟關係的友好國,就這點來看兩者具備相同的脆弱性。美國雖然有《台灣關係法》,但即使規定供給台灣武器,卻沒有明確表示美軍會在台灣發生安全危機時介入。

雖然在一九九六年的台海危機時,美軍派出兩艘航空母艦打了中國一記悶棍,但現在中國的海軍與導彈已經足以阻止美國航母接近,戰略環境與當時相比已經大幅改變,美軍介入的不確定性逐漸提高。或許正因為如此,福山才要求台灣必須擁有自我防衛的決心。