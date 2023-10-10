野島剛《中國的執念》：如何避免「昨日香港，今日烏克蘭，明日台灣」？
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「如何面對中國」，這個問題長久以來被稱為是「二十一世紀最大課題」。許多國家不斷提出這個疑問，而問題的答案正逐漸浮現：不是被中國吞噬的「香港化」，就是與中國保持安全距離的「台灣化」。該如何與中國打交道？要得到解答，必須深入探討「中國」這個國家的本質。本書將從台灣及香港兩地出發，為讀者呈現中國的真正面貌。
文：野島剛
烏克蘭帶來的衝擊
二○二二年二月，發生一起讓我再度覺得必須與台灣及香港合作的國際大事，那就是俄羅斯入侵烏克蘭。
烏克蘭的情勢，大幅震撼了台灣。著有《歷史之終結與最後一人》（The End of History And the Last Man），宣告西方勝利的美國政治學家法蘭西斯．福山（Francis Fukuyama），在俄羅斯發動攻擊後的二月二十六日，進行了一場以台灣為對象的線上演講。
福山表示：「俄羅斯入侵烏克蘭是對自由國際秩序的外部威脅，全球民主政體必須團結一致對抗。因為這是對（民主體制）全體的攻擊。」但福山在三十三年前發表的《歷史之終結與最後一人》主張，世界在全球化的影響下，朝著民主化與市場化方向發展，歷史的變化已然到達終點。根據福山的論述，這次俄羅斯侵烏，想必是出乎意料的一擊，打破了民主和經濟相互依存支配世界的幻想。
福山從二○一五年左右就修正他的主張，認為除了「民主與市場」之外，中國利用科技實現的高水準威權主義體制有機會成功，這對自由主義世界來說將成為真正的威脅。
福山在演講中表示，由於近年來的國際環境變化，中國對台灣行使武力已經「從無法想像的狀況，變成可以想像的狀況了」，並擔心相對於烏克蘭，台灣似乎缺乏自我防衛的決心。他警告說，如果台灣不為自己而戰，就無法指望美國 會前來救援。
台灣的自我防衛決心到底強不強另當別論，但可以確定的是，烏克蘭問題對台灣造成巨大衝擊。
「今日烏克蘭，明日台灣」這句話，在台灣內部以象徵性的形式擴散，並就是否能將烏克蘭的命運類比成台灣的命運而展開激烈論戰。蔡英文政府迅速反駁「台灣和烏克蘭不同」，畢竟假設烏克蘭遭受俄羅斯攻擊，許多公民成為難民的情景對台灣而言不再是他人之事，那就表示台灣社會將因是否對中國動武開啟戰爭而分裂。
「台灣是安全的，中國無法出手」，蔡英文政府以這樣的社會意識為背景，選擇與中國保持距離的路線，當今的烏克蘭事件對蔡英文政府或許會成為打擊。美軍從阿富汗撤退，也導致「台灣放棄論」曾流傳一段時期。美國的軍事力弱化變得愈是明顯，就愈是動搖台灣的穩定。美國的實力在這次的烏克蘭事件中遭到懷疑，對台灣而言並非好事。
俄羅斯與中國、烏克蘭與台灣的相似點
我並不是要妄自論斷俄羅斯對烏克蘭的攻擊，將引發中國對台灣的武力行動。俄羅斯的苦戰，反而該視為提高中國武力統一台灣的難度。然而繼「今日香港，明日台灣」這句話在二○一九年引發熱潮後，「今日烏克蘭，明日台灣」在二○二二年廣為流傳絕非偶然，而是必然。
因為中國與俄羅斯、烏克蘭與台灣之間，有許多相似點。
北大西洋公約組織（NATO）等國際組織的援助遲遲未能抵達，俄羅斯的侵略蹂躪烏克蘭全境，這樣的悲劇讓台灣人感受到難以言喻的恐懼。「還好有台灣海峽」，甚至有台灣友人透露出這樣的感想。另一方面，想要接受軍事訓練的民眾也紛紛洽詢當局。
相較於俄軍由烏克蘭國境的北、東、南方侵入，台灣與中國之間有台灣海峽這道寬一百三十公里的天然屏障。假使中國企圖侵略，其作戰難度顯然也遠高於俄羅斯。
但這次先透過網路戰與導彈攻擊等方式，瞬間癱瘓軍事設施與政府功能，而後再由正規軍進攻的作戰模式，基本上與現在各方面討論的，中國人民解放軍侵略台灣的劇本大同小異。
烏克蘭的人口約為四千萬人，而台灣則約兩千三百萬人。雖然烏克蘭的國土面積遠比台灣大得多，但就透過大規模軍事作戰，短時間癱瘓擁有一定人口與軍備的攻擊目標這層意義來看，俄羅斯對烏克蘭的入侵，今後確實將作為中國侵略台灣的範本而被視為研究材料吧！
重要的是，中俄兩國正當化攻擊的邏輯相當類似。如果只聽普亭（Putin）的演說與發言，俄羅斯與烏克蘭有著歷史上的一體性，俄羅斯人和烏克蘭人之間具有特殊關係，因此不能容忍烏克蘭被往東方擴大的北大西洋公約組織收編，站在俄羅斯的對立面。
烏克蘭首都基輔周邊曾有一個叫做羅斯的國家，這被俄羅斯視為其國名之起源，因此同屬一國的意識強烈。而在蘇聯時期的聯邦制當中，兩國也曾是一個國家。雖然烏克蘭在一九九一年從俄羅斯獨立，但俄羅斯一直對此感到不滿。這與本書之前論述過的，中國憲法定義台灣是中國神聖領土，統一台灣是國家目標，台灣人是血脈相連的同胞，「兩岸一家親」等習近平主張在本質上沒有區別。
中國和俄羅斯都以「歷史上有特殊關係」這種在客觀上不可能證明的主觀見解，作為正當化以武力攻擊對方的論據。至於身為當事人的烏克蘭與台灣人民是否同意這樣的見解，他們基本上並不在意。雖然這樣的邏輯沒有獲得全世界認可，卻也無法阻止普亭與習近平認為那是正確的事。
集體安全組織外的台灣
烏克蘭未能加入北大西洋公約組織的集體安全保障組織，成為其必須獨力應付俄羅斯攻擊的最大原因，而台灣也缺乏具有同盟關係的友好國，就這點來看兩者具備相同的脆弱性。美國雖然有《台灣關係法》，但即使規定供給台灣武器，卻沒有明確表示美軍會在台灣發生安全危機時介入。
雖然在一九九六年的台海危機時，美軍派出兩艘航空母艦打了中國一記悶棍，但現在中國的海軍與導彈已經足以阻止美國航母接近，戰略環境與當時相比已經大幅改變，美軍介入的不確定性逐漸提高。或許正因為如此，福山才要求台灣必須擁有自我防衛的決心。
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圖文IP與品牌聯名跨海會碰到哪些的困境與機遇？
我們想讓你知道的是
本次論壇邀請到LINE貼圖事業部副總呂苔君、開發了台灣原創IP宇宙喵Kuroro的IP推廣者高景星、元老級圖文創作者我是馬克，從平台、IP公司、創作者三個不同本位去說明IP與品牌聯名合作有哪些變現模式，平台、IP經營者如何與創作者溝通、協助創作者做IP推廣，創作者又該如何延續IP生命，並分享品牌聯名合作又有什麼樣不同的角度，以及圖文IP有什麼品牌合作的最新趨勢或未來展望。
對在市場已經「立起來」的圖文IP來說，最重要的下一步就是如何出海，以及如何結合異業去拓展品牌聯名，都是重要的IP商業價值與知名度發展的關鍵。2023臺灣文博會角色IP論壇邀請到國內元老級的圖文創作者「我是馬克」，他與經紀公司的合作為「我是馬克」拓展舞台劇、電影、劇集等IP授權的新模式，透過這樣細膩的分工讓他能夠專心創作。
高景星成功開發出打入日本市場的台灣IP宇宙喵Kuroro，這是多人團隊十幾年來的成果，他認為開發過程失敗的案例絕對比成功的更多，需要不斷嘗試與參展，最終才看見成功的曙光。
可以說是開創了圖文創作者全新市場的LINE貼圖，事業部副總呂苔君則直言一開始會想培育本土圖文創作者，其實是因為貼圖有硬需求，大量的營收需付給海外的IP創作方，轉而開始思考能否讓這筆營收留在台灣，並培養使用者「願意付費」的習慣，慢慢開創了愈來愈高的營收，也成為目前許多台灣圖文創作者的重要收入來源。
圖文IP跨海的困境與機遇 全球化裡仍然有明確的突破點
本次分別從創作人端馬克、IP開發端高景星與平台端LINE貼圖事業部副總呂苔君三者的角度來切入。
馬克作為元老級的圖文作家，在品牌聯名的部分，他委託給經紀人全權處理，經紀人為他拓展的舞台劇、電影等衍生嘗試，中間都經歷漫長的過程，由於他的創作接近四格漫畫，劇情和語言的佔比較重，這點在海外推廣時，成為一定的阻礙，馬克也曾想為此嘗試無語言對白的創作，但轉型並不容易。
LINE貼圖作為一個在不同國家都有實際數據與市場反饋的平台，不同的市場偏好一目了然。呂苔君分享了日本和泰國兩個LINE貼圖市場前十名的IP內容，看出個別的喜好差異，尤其泰國市場，同質性簡直不能更高，前十幾乎都是小女孩，這和其他地區喜愛動物IP的狀況非常不一樣。作為平台所能做的就是提供資訊告知並協助創作者，讓他們知道如果想要進入日本市場或泰國市場，該如何調整創作策略。
宇宙喵Kuroro的IP則更接近是「走」出來的，高景星成立了IP開發團隊，多年來帶著IP角色去參加國內外授權展，收集市場回饋，並不斷持續創作，高景星認為：「每個成功的IP背後，可能都是無數的失敗。我自己其實一句日文都不會講，但最後能成功做出打進日本市場的宇宙喵，是靠著不斷參展交流，不斷去研究日本市場的喜好，慢慢摸索走出來的。」
勇敢試錯、利用數據回饋找到對的方向
從個人創作者、創作推廣團隊到平台的角度來看，似乎也印證了東山靖所分享的IP推廣心法：每個市場都可能有其不同的喜好，對於IP推廣者來說，能以聚合的代理商（agency）去挑選出針對不同市場適合推廣的IP，或是一次以不同IP來面對該市場直接面臨挑戰，都是比較務實的作法。而單一IP即使在一個市場上成功，能否仍在另一個海外市場成功，除非有明確的市場策略，且有已經進入該市場的夥伴提供明確的調整方向，要「無痛」成功顯然是需要運氣、相對困難的。
從實際市場上來看，在IP品牌聯名與市場合作的過程中，像「我是馬克」這樣的圖文
IP，本身有比較明確的創作特定現場與目標群眾，在聯名、推廣或衍生創作的過程中，就有比較重的包袱，相對來說也有比較明確的定位。如同大受歡迎的「我不是胖虎」IP，由於以老虎為題，在虎年固然大秀一波，其他時候就可能穩定經營。
至於較為中立的圖文IP，如近年十分成功的馬來貘，品牌聯名從民生用品到連鎖超商形象幾乎可說無所不在，可以看出生活感IP的跨域靈活度與經紀公司代理的綜效，達到品牌聯名商業效益廣泛之餘，又能把關每個不同領域與品牌合作的內容，既有助於銷售不同的商品，又未讓圖文IP陷入過度商業化或讓原本粉絲反感的程度，達成市場上的三贏。
從創作者到IP代理其實是互相說服的過程，如何從市場端回饋給創作者，也是代理商跟平台必要的角色，才能夠形成藉由不同國家的測試，回過頭來去分辨跟轉化成哪些IP適合哪些國家，若要進軍哪些國家，必須具備哪些元素或文化脈絡。
比如「我是馬克」掌握了上班族的共感，是有機會再做更深度的亞洲溝通，宇宙喵Kuroro則掌握了日本畫風跟世界觀題材要素，喵星人視角加上宇宙搜查探險。因此藉由這三方的經驗分享，提供品牌聯名的相互影響效益，期盼提供台灣角色IP從業者未來能激發更多合作的想像。