中國經濟放緩消費降級，二手iPhone價格不降反漲，年輕人騎共享單車治療「精神內耗」

中國消費者追求CP值，iPhone二手價格不降反漲

（中央社）蘋果iPhone 15系列手機在中國熱銷，部分機型領貨得等2個月。然而新機價格高、等待時間長，為追求CP值，購買舊款二手機成了不少中國消費者的選擇，連帶使得二手機價格上漲。

蘋果iPhone 15系列新機9月22日開賣後，在中國的買氣並未受到中美關係不睦、華為新機來勢洶洶等影響，而且部分機型在預購期間就被秒殺，消費者得等上2個月才能拿到新機。

據《第一財經》報導，由於iPhone 15系列價格較高、部分人士認為創新與升級變化不明顯，加上經濟環境與追求CP值等原因，iPhone 15發售後，在中國的二手市場上，多個舊型號iPhone的二手手機不僅沒有降價，反而還漲價。

報導以深圳的電子交易市場華強北為例，從iPhone 6到iPhone 14系列均被明碼標價，價格從人民幣數百元到6000元（約新台幣2萬7000元）不等。在平日下午，商場內可見許多詢價的消費者，不少商家透露「今年二手手機的生意較去年好」。

多名華強北商家提到，去年二手手機的銷售受疫情影響，然而今年有所回暖，雖然目前消費者對二手手機的價格較敏感，但新機價格更貴。

報導引述研調機構國際數據資訊（IDC）中國高級分析師郭天翔分析，二手手機的關注度不斷提升與經濟環境有關，同時，高階手機的價格不斷上漲，使得9成新的二手手機性價比（CP值）更高，加上近幾年新機使用體驗提升不明顯，使得二手手機的使用價值也相對較高。

報導提到，近期在中國市場，高階iPhone的二手手機基本沒有降價，較低端的機型還在漲價，漲幅幾十元，iPhone 14系列也有機型漲價。

以目前華強北的市場報價，品質較好、較新的iPhone 14 256G版本，售價約5200元左右；iPhone 13、12、11分別售3000多元、2000多元和1000多元；iPhone 8售650元左右，iPhone 6和iPhone 7也有市場，售價約300到600元不等。

Photo Credit: 中央社 北京熱鬧商店街王府井的蘋果門店，在蘋果發售 iPhone 15系列手機的首個週末，許多消費者來到門市試用。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年9月23日

消費降級下，中國年輕人治療精神內耗新選擇

（中央社）為了「治療精神內耗」，在經濟放緩、消費降級之下，許多中國年輕人三五成群前來不用門票的朝陽公園，或是在傍晚騎著共享單車沿長安街沿路騎行，在充滿競爭壓力的北京，他們想要「鬆弛」。

一直以來城管執法嚴格的北京，在四環內最大的城市公園——朝陽公園的草皮上，假日有許許多多結伴成群的年輕人，他們會在公園內划船、躺在綠地上野餐，或是趴著沐浴在陽光底下，彷彿在這「北漂者」的城市中，有了一個舒服的歇息之地。

「因為這裡可以鋪墊子，不會管，如果是奧林匹克公園會管，無法鋪墊」，城裡的公園很少能有這樣可以放得開的地方，9月初與朋友前來朝陽公園鋪墊子打牌的Stanley（化名）告訴記者。

Stanley是一名「95後」（1995年到1999年出生者），剛從研究所畢業，在北京從事金融工作，也是一名北漂。在北京的競爭壓力之下，偶爾與朋友聚會成為他喘一口氣、舒緩壓力的解方。

傍晚，長安街上的自行車道上，是一大批又一大批騎著共享單車的年輕人。他們會在網路上從社團尋伴夜騎長安街，活動也只需要一趟共享單車的費用，約人民幣（下同）5元內（約新台幣22元）。

有時自行車道的騎行者太多，反而比一旁的車道壅堵，形成自行車「晚高峰」（晚上尖峰時段）。他們塞在天安門的車道前，拿著手機想要打卡拍照，一旁的公安則回大聲吆喝著「往前走！」、「上車！」、「騎車！」。

一些騎行者說，這一路線可以治療「精神內耗」，消除負面情緒與焦慮。

經歷3年疫情，在得以自由出行之下，不少中國年輕人追求一點點可以在心態上「鬆弛」，又能與他人相聚的「小確幸」，這可能與疫情後出現經濟放緩，以及消費降級有所關聯。

一名來自廣東的「95後」年輕人告訴《中央社》，他喜歡喝咖啡，假日前去探店就算咖啡要價一杯40元、50元也會買單，這是他的生活嗜好，甚至前幾年還會去喝調酒。

「但之後發現很多事情可以自己做，像是自己在家裡煮咖啡，就會自己來了」，消費降級了嗎？「肯定有」，他說。

Photo Credit: 中央社 北京四環內的朝陽公園是民眾歇息之處。防疫清零政 策結束，經濟放緩、消費降級，不用門票的朝陽公園 更成為青年等群體聚集放鬆之處。中央社記者呂佳蓉北京攝 112年10月4日

剛畢業就遇經濟放緩，中國青年自求多福

（中央社）從年初開始，中國年輕人的動向一直備受關注。這些「95後」（1995年後出生者）或「00後」才剛投入職場，但是在政府這隻「看得見的手」干擾之下，機會沒了，取而代之的是集體焦慮。

今年是中國歷經COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）3年後放開防疫管制的首年。經濟沒有開紅盤，青年失業率更令人憂心，一些年輕人從年初開始前往寺廟，燒香拜佛求工作。北京的雍和宮求問事業一向靈驗，成了心靈寄託之所，這也讓此寺廟多出許多年輕面孔。

在北京，還有一個地方走紅。位於北京門頭溝區的地鐵S1線「上岸站」，成功升級為網紅打卡點，因為對「考公」（考公務員）、「考研」（考研究所）的考生而言，這一站名「上岸」象徵成功，與之合影可以沾沾喜氣，許多考生爭相前來打卡祈福。

當列車廂的跑馬燈顯示「下一站，上岸」，好似數以百萬的考生脫離了苦海。

然而，這一苦海可能與政府「看得見的手」有關。疫情3年，再加上2022年堅定固守的防疫清零政策，令各行各業雪上加霜；近幾年的監管政策，令補教業、遊戲行業遭受嚴重打擊，如果再加上之前對房地產行業的「三道紅線」，許多原有可以吸納社會的職缺，在政策下令下，一夕之間化為烏有。