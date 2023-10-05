中國經濟放緩消費降級，二手iPhone價格不降反漲，年輕人騎共享單車治療「精神內耗」
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消費降級、儲蓄增多，最困難的情況還在持續當中，這也是官方所說中國經濟復甦「波浪式發展、曲折式前進」的過程。但是，在畢業之初，剛好趕上中國經濟放緩的年輕人，他們的挫敗感該如何擺放？
中國消費者追求CP值，iPhone二手價格不降反漲
（中央社）蘋果iPhone 15系列手機在中國熱銷，部分機型領貨得等2個月。然而新機價格高、等待時間長，為追求CP值，購買舊款二手機成了不少中國消費者的選擇，連帶使得二手機價格上漲。
蘋果iPhone 15系列新機9月22日開賣後，在中國的買氣並未受到中美關係不睦、華為新機來勢洶洶等影響，而且部分機型在預購期間就被秒殺，消費者得等上2個月才能拿到新機。
據《第一財經》報導，由於iPhone 15系列價格較高、部分人士認為創新與升級變化不明顯，加上經濟環境與追求CP值等原因，iPhone 15發售後，在中國的二手市場上，多個舊型號iPhone的二手手機不僅沒有降價，反而還漲價。
報導以深圳的電子交易市場華強北為例，從iPhone 6到iPhone 14系列均被明碼標價，價格從人民幣數百元到6000元（約新台幣2萬7000元）不等。在平日下午，商場內可見許多詢價的消費者，不少商家透露「今年二手手機的生意較去年好」。
多名華強北商家提到，去年二手手機的銷售受疫情影響，然而今年有所回暖，雖然目前消費者對二手手機的價格較敏感，但新機價格更貴。
報導引述研調機構國際數據資訊（IDC）中國高級分析師郭天翔分析，二手手機的關注度不斷提升與經濟環境有關，同時，高階手機的價格不斷上漲，使得9成新的二手手機性價比（CP值）更高，加上近幾年新機使用體驗提升不明顯，使得二手手機的使用價值也相對較高。
報導提到，近期在中國市場，高階iPhone的二手手機基本沒有降價，較低端的機型還在漲價，漲幅幾十元，iPhone 14系列也有機型漲價。
以目前華強北的市場報價，品質較好、較新的iPhone 14 256G版本，售價約5200元左右；iPhone 13、12、11分別售3000多元、2000多元和1000多元；iPhone 8售650元左右，iPhone 6和iPhone 7也有市場，售價約300到600元不等。
消費降級下，中國年輕人治療精神內耗新選擇
（中央社）為了「治療精神內耗」，在經濟放緩、消費降級之下，許多中國年輕人三五成群前來不用門票的朝陽公園，或是在傍晚騎著共享單車沿長安街沿路騎行，在充滿競爭壓力的北京，他們想要「鬆弛」。
一直以來城管執法嚴格的北京，在四環內最大的城市公園——朝陽公園的草皮上，假日有許許多多結伴成群的年輕人，他們會在公園內划船、躺在綠地上野餐，或是趴著沐浴在陽光底下，彷彿在這「北漂者」的城市中，有了一個舒服的歇息之地。
「因為這裡可以鋪墊子，不會管，如果是奧林匹克公園會管，無法鋪墊」，城裡的公園很少能有這樣可以放得開的地方，9月初與朋友前來朝陽公園鋪墊子打牌的Stanley（化名）告訴記者。
Stanley是一名「95後」（1995年到1999年出生者），剛從研究所畢業，在北京從事金融工作，也是一名北漂。在北京的競爭壓力之下，偶爾與朋友聚會成為他喘一口氣、舒緩壓力的解方。
傍晚，長安街上的自行車道上，是一大批又一大批騎著共享單車的年輕人。他們會在網路上從社團尋伴夜騎長安街，活動也只需要一趟共享單車的費用，約人民幣（下同）5元內（約新台幣22元）。
有時自行車道的騎行者太多，反而比一旁的車道壅堵，形成自行車「晚高峰」（晚上尖峰時段）。他們塞在天安門的車道前，拿著手機想要打卡拍照，一旁的公安則回大聲吆喝著「往前走！」、「上車！」、「騎車！」。
一些騎行者說，這一路線可以治療「精神內耗」，消除負面情緒與焦慮。
經歷3年疫情，在得以自由出行之下，不少中國年輕人追求一點點可以在心態上「鬆弛」，又能與他人相聚的「小確幸」，這可能與疫情後出現經濟放緩，以及消費降級有所關聯。
一名來自廣東的「95後」年輕人告訴《中央社》，他喜歡喝咖啡，假日前去探店就算咖啡要價一杯40元、50元也會買單，這是他的生活嗜好，甚至前幾年還會去喝調酒。
「但之後發現很多事情可以自己做，像是自己在家裡煮咖啡，就會自己來了」，消費降級了嗎？「肯定有」，他說。
剛畢業就遇經濟放緩，中國青年自求多福
（中央社）從年初開始，中國年輕人的動向一直備受關注。這些「95後」（1995年後出生者）或「00後」才剛投入職場，但是在政府這隻「看得見的手」干擾之下，機會沒了，取而代之的是集體焦慮。
今年是中國歷經COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）3年後放開防疫管制的首年。經濟沒有開紅盤，青年失業率更令人憂心，一些年輕人從年初開始前往寺廟，燒香拜佛求工作。北京的雍和宮求問事業一向靈驗，成了心靈寄託之所，這也讓此寺廟多出許多年輕面孔。
在北京，還有一個地方走紅。位於北京門頭溝區的地鐵S1線「上岸站」，成功升級為網紅打卡點，因為對「考公」（考公務員）、「考研」（考研究所）的考生而言，這一站名「上岸」象徵成功，與之合影可以沾沾喜氣，許多考生爭相前來打卡祈福。
當列車廂的跑馬燈顯示「下一站，上岸」，好似數以百萬的考生脫離了苦海。
然而，這一苦海可能與政府「看得見的手」有關。疫情3年，再加上2022年堅定固守的防疫清零政策，令各行各業雪上加霜；近幾年的監管政策，令補教業、遊戲行業遭受嚴重打擊，如果再加上之前對房地產行業的「三道紅線」，許多原有可以吸納社會的職缺，在政策下令下，一夕之間化為烏有。
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
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圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
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圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。