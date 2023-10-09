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2023/10/09,
心理

《教出殺人犯》書評：一味要求人們反省說對不起，只會讓「壞人」變得更壞

《教出殺人犯》書評：一味要求人們反省說對不起，只會讓「壞人」變得更壞
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

華人教育文化，很強調犯錯就得接受罰懲，而且是要看到犯錯者誠心誠意的表達出悔意，最好是小孩哭著說「我知道錯了」，我常常想，事情是有這麼簡單就好囉！也讓我想起幾個月前燒起來的各起MeToo事件，其實不少人都是帶著「看被指控者道歉得夠不夠到位」的心態來評斷。但是可惜，很多時候的「真」並不是社會想聽的，社會要看的，從小到大仍然是讓他人看得順眼的「悔過書」。

文：哈理斯的精神分析躺椅

華人教育文化，很強調犯錯就得接受罰懲，而且是要看到犯錯者誠心誠意的表達出悔意，最好是小孩哭著說「我知道錯了」，彷彿這樣就確保了對方真的悔過，然後審判者老師，或家長，便會心滿意足。

我常常想，事情是有這麼簡單就好囉！

許多時候，只是（恐懼）懲罰本身迫使犯錯者表達悔意，但結果往往像那些幫助罰抄「我以後不再抄寫作業」的作弊工具（連體筆，見下圖）一般，一尾追求懲與罰，只會擠出「虛偽的反省」。

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photo credit: 截圖自作者

港澳的教育是差不多的變體，常說的「錯就要認，打要企定」，其實是在追求「主動認錯與受罰」的德行，但這要求顯然是違反人性的。

心理學家Alice Miller指出，絕多數小孩子甚至不知道自己做錯了甚麼，他們長大後只記得被打一事。面對大人可怕的權威，小孩當然只求不被罰、打不中。

這種「犯錯→認錯悔過→表現良好」的無縫接軌的要求，一直根深柢固在我們的社會結構中，因為我們想回到或保住他人眼中的「乖寶寶、好孩子」自我形象，以求從懲罰中脫身，所以早早練就了更精緻、更高階的「說謊與偽善」。

這種精緻的假反省，其實就是網民及許多KOL在每一起社會事件後，無意識地不斷追求、評斷、審視的「公關文化」。犯錯後面對的首要社會要求，就是交出一份誠意拳拳的「悔過書」。

「XX藝人的新聞稿到底有沒有用腦的呀？」
「YY歌手的邏輯去哪了？」
「從他最新的貼文裡，我看不出一點悔意！這次一定要下架他！」
「他（她）還在為自己找借口！沒有人教他作文嗎？」

然而，難道一封精美的道歉信，就代表了真相？那些文字一旦不符合我們所認同的「犯錯→認錯悔過→表現良好」認知的，難道就沒有被認真看待的真誠存在？

《教出殺人犯：你以為的反省只會讓人變得更壞》的作者岡本茂樹，以其社會學教授身份及臨床教育學的背景，且從他長年服務的監獄中跟受刑人相處的經驗總結出：「一味要求人們反省、說對不起，只會不斷強化情緒的壓抑，讓『壞人』變得更壞。」

相反，唯有先得到接納式的表達，讓那些自身的情緒都得到安頓，「犯錯者」才能真正的想到他人的情況，即事後反思（reflect）──而不是當下被他人強求──的能力才能帶來真正的後悔（regret）。

這讓我想到幾個月前燒起來的各起MeToo事件，其實不少人都是帶著「看被指控者道歉得夠不夠到位」的心態來評斷。不過，精神分析相信人是複雜又矛盾的，那些富含公關能力的文字，很可能是虛偽的；那些被網民和KOL評為沒在道歉的「還在找借口」，卻可能是真實的人性反應，如被好好聆聽，將能發展出真誠的道歉。

只可惜，他們的真並不是社會想聽的，社會要看的，從小到大仍然是讓他人看得順眼的「悔過書」。

從社會結構上批評了「反省文化」後，作者進一步把成人的問題拉回原生家庭，指出「問題行為是孩子的自我展現」，換言之，「孩子的問題行為就是大人的機會，父母應該將之視為孩子給予我們機會，思考他為什麼出現問題行為，而且換個角度想，也可以解釋為孩子內心痛苦的『釋放』」。

我在《願你，永恆少年》一書中也寫到類似的觀點：

「孩子往往在青春期冒現的不良行為，成為所謂的不良少年（delinquent），不過是對早期被家庭超我與其繼承者霸凌下生病了。

而早期父母不恰當的照顧及由家庭超我所造的議題，便會蔓延到學校的學業、人際、情緒裡去，這些小孩無法得到老師的讚賞、被忽略、甚至常因為某事而受懲罰。

這些生病的小孩往往不是繼續成為霸凌的對象，就是成為一位霸凌者。很可惜，他們發出的往往是訊號不良的求救訊號，我稱為一種「以違法為方法的求救訊號」（a delinquent S.O.S.），使得這個代表「希望」的意義很難被社會看見，更遑論能平心靜氣的理解，因為面對著暴力與惡行，大部分人的直覺反應便是排拒和譴責——這只要我們看看酸民在各種社會新聞下的留言便能體會。

只是作為心理工作者，我深信唯有讓情感成熟，或更好的說法是「有肉有血有淚，同時有理智有方法的人」去帶領心靈受傷的人去真實地感受彼此，去認識到外在與內在現實的真實意義，從而讓他們在早期照顧中還未發展起來的情感能力，重新走向成熟之路。

這時候，他們心中才可能出現成長的指標，即「關切」與「罪惡感」，以及去「修復／改過」問題的動力。」

岡本茂樹在書中第四章〈努力「管教」會教出罪犯〉及第五章〈如何讓孩子與自己都不要成為罪犯〉中，有更多相關的觀點，很推薦大家一讀，一起讀。

關公（即關聖帝）代表著忠貞與正義，是人們追求的社會行為，而由於關公又有「武財神」及「商神」的身分，因此每次社會事件中都會聽到的「人沒公關，關公也救不了你」，說的是一種社會現實，有好公關形象，才有利益。

只可惜，從精神分析角度思考，原來一味追求好公關（悔過書—乖孩子行為—金錢利益），世界不會更關公（真實的反省——成熟的心智——情感真誠）。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：一味追求好公關，世界不會更關公│《教出殺人犯：你以為的反省只會讓人變得更壞》書評

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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