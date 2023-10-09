《教出殺人犯》書評：一味要求人們反省說對不起，只會讓「壞人」變得更壞
我們想讓你知道的是
華人教育文化，很強調犯錯就得接受罰懲，而且是要看到犯錯者誠心誠意的表達出悔意，最好是小孩哭著說「我知道錯了」，我常常想，事情是有這麼簡單就好囉！也讓我想起幾個月前燒起來的各起MeToo事件，其實不少人都是帶著「看被指控者道歉得夠不夠到位」的心態來評斷。但是可惜，很多時候的「真」並不是社會想聽的，社會要看的，從小到大仍然是讓他人看得順眼的「悔過書」。
文：哈理斯的精神分析躺椅
華人教育文化，很強調犯錯就得接受罰懲，而且是要看到犯錯者誠心誠意的表達出悔意，最好是小孩哭著說「我知道錯了」，彷彿這樣就確保了對方真的悔過，然後審判者老師，或家長，便會心滿意足。
我常常想，事情是有這麼簡單就好囉！
許多時候，只是（恐懼）懲罰本身迫使犯錯者表達悔意，但結果往往像那些幫助罰抄「我以後不再抄寫作業」的作弊工具（連體筆，見下圖）一般，一尾追求懲與罰，只會擠出「虛偽的反省」。
港澳的教育是差不多的變體，常說的「錯就要認，打要企定」，其實是在追求「主動認錯與受罰」的德行，但這要求顯然是違反人性的。
心理學家Alice Miller指出，絕多數小孩子甚至不知道自己做錯了甚麼，他們長大後只記得被打一事。面對大人可怕的權威，小孩當然只求不被罰、打不中。
這種「犯錯→認錯悔過→表現良好」的無縫接軌的要求，一直根深柢固在我們的社會結構中，因為我們想回到或保住他人眼中的「乖寶寶、好孩子」自我形象，以求從懲罰中脫身，所以早早練就了更精緻、更高階的「說謊與偽善」。
這種精緻的假反省，其實就是網民及許多KOL在每一起社會事件後，無意識地不斷追求、評斷、審視的「公關文化」。犯錯後面對的首要社會要求，就是交出一份誠意拳拳的「悔過書」。
「XX藝人的新聞稿到底有沒有用腦的呀？」
「YY歌手的邏輯去哪了？」
「從他最新的貼文裡，我看不出一點悔意！這次一定要下架他！」
「他（她）還在為自己找借口！沒有人教他作文嗎？」
然而，難道一封精美的道歉信，就代表了真相？那些文字一旦不符合我們所認同的「犯錯→認錯悔過→表現良好」認知的，難道就沒有被認真看待的真誠存在？
《教出殺人犯：你以為的反省只會讓人變得更壞》的作者岡本茂樹，以其社會學教授身份及臨床教育學的背景，且從他長年服務的監獄中跟受刑人相處的經驗總結出：「一味要求人們反省、說對不起，只會不斷強化情緒的壓抑，讓『壞人』變得更壞。」
相反，唯有先得到接納式的表達，讓那些自身的情緒都得到安頓，「犯錯者」才能真正的想到他人的情況，即事後反思（reflect）──而不是當下被他人強求──的能力才能帶來真正的後悔（regret）。
這讓我想到幾個月前燒起來的各起MeToo事件，其實不少人都是帶著「看被指控者道歉得夠不夠到位」的心態來評斷。不過，精神分析相信人是複雜又矛盾的，那些富含公關能力的文字，很可能是虛偽的；那些被網民和KOL評為沒在道歉的「還在找借口」，卻可能是真實的人性反應，如被好好聆聽，將能發展出真誠的道歉。
只可惜，他們的真並不是社會想聽的，社會要看的，從小到大仍然是讓他人看得順眼的「悔過書」。
從社會結構上批評了「反省文化」後，作者進一步把成人的問題拉回原生家庭，指出「問題行為是孩子的自我展現」，換言之，「孩子的問題行為就是大人的機會，父母應該將之視為孩子給予我們機會，思考他為什麼出現問題行為，而且換個角度想，也可以解釋為孩子內心痛苦的『釋放』」。
我在《願你，永恆少年》一書中也寫到類似的觀點：
「孩子往往在青春期冒現的不良行為，成為所謂的不良少年（delinquent），不過是對早期被家庭超我與其繼承者霸凌下生病了。
而早期父母不恰當的照顧及由家庭超我所造的議題，便會蔓延到學校的學業、人際、情緒裡去，這些小孩無法得到老師的讚賞、被忽略、甚至常因為某事而受懲罰。
這些生病的小孩往往不是繼續成為霸凌的對象，就是成為一位霸凌者。很可惜，他們發出的往往是訊號不良的求救訊號，我稱為一種「以違法為方法的求救訊號」（a delinquent S.O.S.），使得這個代表「希望」的意義很難被社會看見，更遑論能平心靜氣的理解，因為面對著暴力與惡行，大部分人的直覺反應便是排拒和譴責——這只要我們看看酸民在各種社會新聞下的留言便能體會。
只是作為心理工作者，我深信唯有讓情感成熟，或更好的說法是「有肉有血有淚，同時有理智有方法的人」去帶領心靈受傷的人去真實地感受彼此，去認識到外在與內在現實的真實意義，從而讓他們在早期照顧中還未發展起來的情感能力，重新走向成熟之路。
這時候，他們心中才可能出現成長的指標，即「關切」與「罪惡感」，以及去「修復／改過」問題的動力。」
岡本茂樹在書中第四章〈努力「管教」會教出罪犯〉及第五章〈如何讓孩子與自己都不要成為罪犯〉中，有更多相關的觀點，很推薦大家一讀，一起讀。
關公（即關聖帝）代表著忠貞與正義，是人們追求的社會行為，而由於關公又有「武財神」及「商神」的身分，因此每次社會事件中都會聽到的「人沒公關，關公也救不了你」，說的是一種社會現實，有好公關形象，才有利益。
只可惜，從精神分析角度思考，原來一味追求好公關（悔過書—乖孩子行為—金錢利益），世界不會更關公（真實的反省——成熟的心智——情感真誠）。
本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此
原標題：一味追求好公關，世界不會更關公│《教出殺人犯：你以為的反省只會讓人變得更壞》書評
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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航
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當科幻與現實的界限越來越模糊——《A.I.創世者》預見了我們的未來嗎？
我們想讓你知道的是
《A.I.創世者》以其獨特的故事和表達，成功引起了人們對 AI 未來發展的關注和思考。在欣賞這部電影的同時，我們也許能更深入地了解到 AI 帶來的機會與挑戰，而思考的方向更除了對準應用之外，也擴大到如何共處吧！
「 Hey google，請播放適合燭光晚餐的音樂。」
這樣的一句話，簡單地代表了21世紀的一種生活風格。從前，這樣的場景只存在於科幻電影中，現在則是我們日常生活的一部分——即使你沒有注意到，AI依然在你的生活中佔了一個不小的位置。
當你使用智能手機打開地圖導航，背後是AI幫你規劃出最佳路線；當你在社交平台上瀏覽，是AI基於你的喜好為你推送內容；當你去看醫生，AI根據你的就醫紀錄，提供醫生治療上的建議。這就是我們的時代，一個科技快速發展、 AI是最大的驅動力之一的時代。最值得注意的是，AI已從高深莫測的研究領域，轉變為大家日常生活中不可或缺的一部分。
它不再遙不可及，而是觸手可及。
【AI與人類：共生還是對立？】
電影《A.I.創世者》描述在一個時間不明的未來，原本設計來協助人類的AI機器人，竟然引爆核彈，造成大量死傷，西方世界憤而向AI宣戰。前特種部隊成員約書亞（約翰大衛華盛頓飾）受西方政府所託，去尋找人工智慧設計師尼尼馬塔，為了毀滅全人類所設計的終極武器——阿爾法O。沒想到，當約書亞和特種部隊穿越重重困難，找到這個終極武器時卻發現，它竟然只是一個小女孩⋯⋯
在《A.I.創世者》所建構的世界中，人工智慧已經是一個非常成熟的工具，應用在各式各樣的領域中，包括家務、工廠、警消、軍隊⋯⋯各種煩瑣、困難、有危險性的工作，都可以交給人工智慧機器人來協助完成。因此在故事的起點，我們可以看見這個時空的人類，過著對科技高度依賴的生活，甚至在某種程度上，將人工智慧視為一種安全感的象徵。
然而一場意外，卻以最悲劇的方式，證明當AI的力量被誤用或失控時，它們便成了極度危險的存在。不過，導演想探討的問題並不僅止於此，隨著劇情不斷發展，我們進入了AI和人類智慧之間的無窮辯證——如果人類和AI的共存是未來世界的必然，那麼這兩者的關係應該怎麼樣？
人類和AI之間的關係，也是過往許多著名的科幻電影想要探討的主題。例如史丹利庫柏力克的《2001太空漫遊》，描述了有著超高智慧的電腦HAL 9000，因為無法認同人類的決策，導致它決定啟動「殺死人類」的計畫。另一方面，史蒂芬史匹柏的電影《A.I.人工智慧》，則給予AI一個情感豐富的形象，機器人小男孩大衛對「母親」的愛和執念，表現出了深深的人性和情感。
而《A.I.創世者》則結合了這些經典電影的一些要素，包括AI的發展到底對人類來說是不是威脅？當AI擬人化（模擬人），人類對AI的依賴、情感是真的嗎？相對的，一個用來幫助人類的AI程式／機器人，他所提供的愛、保護、關懷，甚至義無反顧的犧牲，也是真的嗎？如果這些情感是真的，那麼關閉程式，是否等於殺死一個類人？這些獨特的視角，反覆在《A.I.創世者》中透過主角的行動和對話來辯論，探問人類發展科技的邊界究竟在哪裡，也更是對人性和道德的深刻思考。
【在電影中，解開現實科技發展的封印】
《A.I.創世者》的導演蓋瑞斯愛德華（Gareth Edwards）過去曾執導2014年的《哥吉拉》、2016年的《俠盜一號》等電影，他表示，早在七年前拍完《俠盜一號》後就開始構思下一部電影的主題，當時他和女友開著車，穿越美國中西部，打算去愛荷華州（State of Iowa）探望女友父母。在路程中，他看到了一個奇怪的工廠，這一眼開啟了他的各種幻想，甚至構思了一個關於未來科技的故事，等他抵達女友父母家時，他已經在腦海中拍完了整部電影。
這位來自英國的導演，曾經在訪問中表示：「到處都是關於人工智慧的報導，警告我們AI已經變得多先進、如何被開發用於商業目的，以及如何取代人類勞動，感覺我們正處於臨界點，而且潘朵拉的盒子已經被打開了。」
正如蒸汽機的發明，帶動了整個工業革命，讓人類發展科技的能力從此一日千里，AI的發展也是如此，當他從無到有突破了之後，我們只能前進。《A.I.創世者》透過故事的發展，提出了一個關鍵問題： AI是人類的助手還是替代者？在一個日益依賴AI的社會，人類能否保持自己的身份和價值，成了一個不能回避的問題。在這一點上，《A.I.創世者》與我們在現實世界中所面對的問題，形成了對話和反思。
如果你是一個運動迷，之前大概會注意到美國NFL的球場出現一些奇怪的「人」，他們穿著像是工作人員的制服，走來走去的好像在維持球場秩序，但是如果細看，就會發現他們並不是人類——他們的雙耳、頸部、後腦等處，都有非常明顯的機械裝置。
沒錯，他們就像是從《A.I.創世者》中走出來的機器人，電影的宣傳團隊希望可以透過這樣的行動，將電影中的大哉問直接呈現在現場觀眾的眼前：「你是否也擔心，有一天你的工作，會被機器人搶走？」
AI的應用已經變得越來越多元，從最基礎的網路廣告演算法、語音助理等服務，到去（2022）年掀起AI應用界滔天巨浪的Midjourney 、 ChatGPT，我們可以感覺到AI的發展越來越貼近一般日常生活、工作需求，而且這些服務所帶來的便利和快速也逐漸讓人無法自拔：當你可以用關鍵字，快速的生成一張這輩子都手畫不出來的電子賀卡；用一句簡單的想法，幫偷懶不想上班的自己，產出一段文情並茂的請假信。你就可以體驗到導演蓋瑞斯所說的：潘朵拉的盒子已經被打開了。
【A.I.創世者，是科幻影迷今年必看電影之一】
話說回來，《A.I.創世者》的故事背景雖然非常科幻，但它更關注、導演試著引起討論的層面，或許還是在「愛」這個永恆的主題上。
在一段開場戲中，男主角約書亞失去了他的特種部隊臥底身份，回到國內做起清理災後現場的工作。他跟夥伴挖出一具被爆炸掩埋的機器人，這個機器人在被啟動之後的第一件事情，就是尋找他在爆炸前服務的小主人。他抓著約書亞，幾乎癲狂的喊著：「你有看到他嗎？他是一個小女孩，大概這麼高，艾美？你在哪裡？你在哪裡？」約書亞趕緊拔掉機器人的電源，一切恢復平靜，但是約書亞的夥伴則忍不住哭了起來：「他好像⋯⋯好像真的（人）。」約書亞說：「它不是真的，這一切只是程式設定而已。」
雖然只是短短的一場戲，但這個關於真實與愛的主題，以不一樣的變奏反覆出現在電影中。靠著重量級的演員同台飆戲，包括《TENET天能》男主角約翰大衛華盛頓（John David Washington）、《永恆族》陳靜、日本男星渡邊謙等，以及被譽為神童演員，泰國及柬埔寨混血的瑪德琳尤娜韋爾斯（Madeleine Yuna Voyles），精彩演繹出角色之間的拉扯和追尋。
除此之外，《A.I.創世者》在電影聽覺和視覺上的琢磨，不僅強化了戲劇節奏和張力，也帶領觀眾沈浸式體驗這個可能不遠的未來。
全片配樂由當代最重要的電影配樂大師漢斯季默操刀，他的作品包括1995年獲奧斯卡最佳原創音樂獎的動畫電影《獅子王》，而在本片中，他成功用滂薄的氣勢，創造出帶有末日時刻、戰爭冷冽的氛圍。
而視覺上的豐富呈現，更是直接上升一個等級，導演帶領團隊遠赴印尼、泰國、尼泊爾、柬埔寨、日本等8個國家，拍下最接近故事需求的真實畫面，再由電腦特效師放入所有科幻元素，讓電影的每一幕都有令人感到窒息的美和蒼涼，尤其IMAX版本更令人感到畫面壯闊之感。
電影《A.I.創世者》已於9/28全台上映，帶來AI發展和人類未來的深度探討，在時代中的我們應該如何選擇和前行，或許看完電影，你會有全新的看法。
立即觀看電影預告：https://youtu.be/c8FiII5yrAA