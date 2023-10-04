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2023/10/04,
生活

【不斷更新】小犬颱風襲台：13縣市確定明日（10/5）停班停課、台東2處省道封閉

【不斷更新】小犬颱風襲台：13縣市確定明日（10/5）停班停課、台東2處省道封閉
圖為颱風小犬之路徑預測圖。｜Photo Credit: 中央氣象署

我們想讓你知道的是

中度颱風小犬襲台，未來24小時雨勢最明顯，預估今晚起花東地區、恆春半島及屏東縣山區有局部大雨或豪雨發生。勞動部也呼籲，颱風來臨必須優先考慮出勤安全，只要居住地、工作地或上班途任一區遇到停班，勞工可不出勤，雇主也不可要求勞工補班。

颱風小犬逼近台灣，根據中央氣象署今（4）日晚間17：30發布海上陸上颱風警報，小犬暴風圈已進入台灣東部、東南部、南投、雲林以南陸地，預估今晚花蓮、台東、恆春半島及屏東山區有局部大雨或豪雨發生。氣象署預測，明（5）日白天颱風中心會通過台灣南端陸地或巴士海峽。

依據人事行政總處資料，各縣市陸續宣布部分行政區停班停課，其餘縣市政府仍待晚間視明天預估風雨決定是否停班課，以下為最新停班停課資訊：

  • 臺中市：5日停止上班、上課
  • 彰化縣：5日停止上班、上課
  • 南投縣：5日停止上班、上課
  • 雲林縣：5日停止上班、上課
  • 嘉義市：5日停止上班、上課
  • 嘉義縣：5日停止上班、上課
  • 臺南市：5日停止上班、上課
  • 高雄市：5日停止上班、上課
  • 屏東縣：5日停止上班、上課
  • 花蓮縣：5日停止上班、上課
  • 台東縣：5日停止上班、上課
  • 澎湖縣：5日停止上班、上課
  • 連江縣：5日停止上班、上課

颱風天居住、工作地或上班途中任一區停班，勞工可不出勤

（中央社）颱風小犬接近台灣，部分縣市宣布停班，勞動部今天說，颱風來臨必須優先考慮出勤安全，只要居住地、工作地或上班途任一區遇到停班，勞工可不出勤，雇主也不可要求勞工補班。

勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛今天指出，颱風等天然災害發生時，必須優先考慮勞工出勤安全，當居家地、工作地或上班途中遇到停止上班宣布，也沒辦法出勤時，勞工可以不出勤。

黃維琛也說，勞工不出勤時，雇主也不能把勞工當成曠職，或者是強迫請自假，且不得強迫勞工補班、扣發全勤獎金、解僱或其他不利處分。

黃維琛也說，勞工沒辦法出勤，雇主宜照給工資，如果勞工能上班也建議加給工資，如果因颱風天出勤而有相關勞資爭議，都可以跟地方勞政主管機關申訴協調處裡

黃維琛也說，勞動部已訂有「天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點」，雇主如果沒有參照辦理而違反「勞動基準法」工資、工時相關規定，都可處新台幣2萬元至100萬元罰鍰。

台東2處省道路段預警性封閉

（中央社）颱風小犬來襲，公路局今天表示，省道預警性封閉總共有2處，包含台東縣金崙大橋、向陽到初來，提醒民眾留意。

公路局發布新聞稿表示，颱風小犬來襲，截至今天下午5時有2處省道預警性封閉，包含台東縣太麻里鄉台9線397K+250~398K+600（金崙大橋），於4日下午1時起實施預警性封閉，視風雨狀況開放通行。

台東縣海端鄉台20線149K~198K+500（向陽到初來），於4日下午4時起實施預警性封閉，視風雨狀況開放通行。

公路局說，將持續監控颱風動態發布道路預警訊息，並即時處理災情，適時發布警訊於CMS、幸福公路虛擬CMS、警廣、電視及平面媒體。

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責任編輯：蕭如芯
核稿編輯：邱宜君


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