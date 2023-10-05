《葬送的芙莉蓮》：從對白、分鏡的運用，隱隱察覺名稱中的「葬送」真意

文：滄藍

只看完《葬送的芙莉蓮》漫畫第一集的我，實在迫不及待想向所有人分享我的心情。那心情揉雜了很多不同的情緒與想法，很難梳理開來，是深刻感受時間流逝的同時，看見它帶走諸多有形與無形事物的惆悵與無奈；但卻又在故人與新人交替的世代之間，看見在其中孕育可能性的希望與溫暖。

以壽命比人類還漫長的精靈族魔法使，做為本作主角或許還不是《葬送的芙莉蓮》最獨特之處，以一段冒險旅程的結束做為故事開端或許也不少見，但無論是人物對白，或是獨特的分鏡運用，在在讓讀者隱約察覺，芙莉蓮對時間的認知有所不同，以及隱藏在書名中的「葬送」二字真意。

光是第一集的第一話短短篇幅，其中所蘊含的悲歡離合已足夠帶來衝擊。一個人幾十年光陰的一生對於人類而言十分漫長，對於芙莉蓮而言卻是翻閱幾頁書頁的片刻剎那。

如果我們讀者驚訝於作者安排離別與死亡之迅速，那麼這可能就是芙莉蓮所能感受到來自時間的違和與衝突──那明明是很長的一段時間啊，卻又稍縱即逝。

就像揭開了真正的序幕，從芙莉蓮旅程展開的第二話開始，每一話皆以魔王討伐小隊第一位戰友，勇者欣梅爾，逝世的時間點作為標註起點，「勇者欣梅爾死後二十年」或者更多年，平淡而輕巧註記故事的時間點，卻又悄悄暗示每一話之間的時間流轉。

緊接在這樣的開場之後，又會有諸多安排讓讀者查覺到時間刻鑿的痕跡，或許是另一位又老了許多接近死亡之際的戰友，或許是身邊的徒弟悄悄增長的身高。這是這部作品中時常可以經歷的體驗——時間偶爾會斷裂開來，卻又在意想不到的地方延續下去。

我非常喜歡芙莉蓮在前幾話學會了看似毫無意義的魔法，卻在後面證實那並非無用，相反的，芙莉蓮會蒐集那些魔法，是為了未來的某一天用上。

比如說，去除鐵鏽的魔法在為勇者欣梅爾的雕像清潔時用上了，又或者是讓甜葡萄變酸的魔法，在後面某個不經意的談話中透露，原來芙莉蓮的一位戰友艾冉非常喜歡吃酸葡萄，更是在後面兩人重逢時證實。

這部作品利用非常多這樣的小小細節，連結芙莉蓮的當下與過往回憶，營造出時間魔法——事物的意義有時需要一些時間去醞釀和生成。

同樣的意象在第五話〈殺人魔法〉中以不太一樣的手法和方向呈現。在好幾年前難以應付的危險魔法，在封印強敵後的數十年，人類找到破解的方法，也發展出強大的魔法，再次展現時間可以漫長，又轉眼即逝。

而這過程中，不僅有什麼人事物在時間裡消逝了，也有人事物成長或者獲得突破了。與這位強敵的戰鬥雖然在多年以前的某個時刻無奈只能中止，卻又在多年以後讓芙莉蓮與新旅伴聯手延續，並且真正的畫下休止符，帶來的不只感動，芙莉蓮在這一話裡時常掛在嘴邊的「魔法史」，或許也有意指向人類一路走來的文明歷史，皆是記錄在時間之中，為了克服困難與挫敗而做的所有努力。

不僅是藉由故事中戰友們的衰老與死亡，或者歷史發展的推進，在最普通也遍佈貫穿整本漫畫之處，也能看見這種關於時間流逝感的巧思，那就是先前提到的獨特分鏡方式。

或許一格表達一個時間點景象的方式不足為奇，在《葬送的芙莉蓮》中卻會發現每一格內的畫面都經過巧妙安排，細細一格一格的讀，竟就讀出了格子之間消失的時間，在腦內的想像逐一連接起來。

綜合以上種種，我會說《葬送的芙莉蓮》是一部乘載魔法的作品，但它不是只有如此。

在時間中流逝的，或是在時間中成長的，諸多回憶層層堆疊起來的重量，而其中蘊藏的感情則是溫度。比如第二話中僧侶海塔的謊言與假魔法書背後，殘酷揭開死而復生是不可能之事，卻也悄悄藏著溫柔與心意；又或是第三話芙莉蓮回想與勇者欣梅爾談起蒼月草的的往事，而在尋獲應該早已絕種的殘存蒼月草時帶來滿滿溫暖的感動，順帶一提，這一話我特別喜歡回憶中欣梅爾為芙莉蓮做了花圈，而在結尾芙莉蓮為欣梅爾做了花圈，獻給紀念他的雕像。

這些種種讓我想像芙莉蓮或許不如她自己所說不懂感情，她是懂的，只是因為時間漫漫而她麻木了，《葬送的芙莉蓮》則是她尋回自身的旅程，一如她所宣稱，她的所作所為都是為了自己。

又或者，那些回憶就像她蒐集的無用魔法，芙莉蓮會不會是想透過旅程中的回顧，試圖尋找出它們的意義，以及其中最美好最溫暖的部分呢？

無論如何，我在《葬送的芙莉蓮》中讀到要把握時間，與所愛之人活在當下的溫柔提醒，但誰能不擁有幾件後悔之事呢？那就讓芙莉蓮告訴你，懊悔與惆悵還是可能開出美麗的蒼月草，或許人已經不在，但總會有其他人將那份心意，用自己的生命與回憶好好保存起來，而那將在未來的某一天萌芽並結出果實。

本文經《方格子》授權轉載，原文發表於此

原標題：讀後感│《葬送的芙莉蓮》vol.1：獻給那些超越時間的所有美好事物

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：丁肇九