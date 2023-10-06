實測網路上流傳的四種方式，真能有效判斷是「天然果蠟」或「食用蠟」嗎？
我們想讓你知道的是
蘋果一年四季都會出現在市場和家中的冰箱，但到底怎麼分辨哪些是天然果蠟，哪些是人工果蠟呢？食用前又該如何處理？在市場選購蘋果時，最容易遇「表皮光亮的蘋果是天然的還是加工的？」「該買國外的或是台灣的？」「果皮有蠟該怎麼處理？」等等問題，這篇文章通通幫你解答！
文：無毒農
一、什麼是果蠟？
一般來說，蘋果的表面都具有微小的孔洞，經由呼吸作用使得水分揮發，為了保持其本身的水分，蘋果自然生成了一層天然果蠟（植物保護層），減緩呼吸作用，讓水分流失的速度減慢。
此外還可以防曬、防寒、防止外界微生物、農藥入侵果內。「天然果蠟」吃下肚並不會傷害人體健康喔！
二、為什麼果皮需要打蠟？
通常將果皮打蠟的主要目的是希望能延長蘋果的保存天數。
在非台灣蘋果產季時，若要吃到蘋果則必須仰賴進口，外國的水果要經過長途運輸才有辦法到達台灣的市場進行銷售。
過程中，果皮會因為水分流失而變得較皺，賣相不佳，所以為了要保持蘋果原有的水分和光澤度，必須在蘋果表皮多上一層人工果蠟，以增加保存的天數。
三、果蠟有哪些種類？
果蠟對果物的作用，主要是防止病害進入果物內，防止環境變化造成的傷害、以及避免水分蒸發。而果蠟又分為天然果蠟以及人工果蠟。
- 天然果蠟
天然蠟來源為「動植物的分泌物」。種類像是果蠟、蜂蠟、木蠟、蔗糖蠟等等，主要成分為碳水化合物、脂、有機酸。
果物本身也是有「毛細孔」的，會經由呼吸作用使得水分蒸發，而果物為了保持自身的水分，自然形成了一層天然的果蠟，以減緩呼吸作用，除此之外還能防曬、防寒、防止微生物或農藥入侵果物。
食用天然果蠟並不會對健康有影響，因為碳水化合物、脂、有機酸都可以被人體消化吸收。
- 人工果蠟（食用蠟／工業蠟）
食用蠟：可分為「天然蠟」及「人工蠟」兩種，人工食用蠟則是高脂肪醇及高脂肪酸合成的一種脂肪類化合物。
人工食用蠟雖然無法被人體消化吸收，但一般情況下人並不會一次攝取大量的食用蠟，進口蘋果上的極少量並不會對人體造成危害，除非一次吃好幾百顆蘋果！
工業蠟：簡單來說就是用於「非實用性質的蠟」，像是車蠟、石蠟等等。但如果不肖的商人，為節省成本，而使用工業蠟來替果物上蠟，對人體會造成傷害。
因為工業蠟通常內含汞、鉛、砷等重金屬，攝取過多，會對人記憶力及免疫功能造成損害，也可能導致貧血。由於工業用蠟通常都會有顏色，如果利用紙巾擦拭蘋果表面，有顏色沾染，就有工業蠟的疑慮！
四、實測判斷果蠟方法
以下是依照網路上推薦的四種方式，實驗是否真的有效判斷「天然果蠟」及「食用蠟」。
實驗中所使用的津輕蘋果和秋香蘋果是無毒農的無人工臘蜜蘋果，沒有打蠟；智利蘋果則是從市場買的，有經過打蠟。
- 直接從水果本身的光澤度判斷。
- 用水果刀從果皮刮出白色粉末即為食用蠟。
- 摩擦表面後，更加光滑表示有打蠟
- 將蘋果放入熱水裡面，溶解出白色物質表示有打蠟。
第一種方式是判斷蘋果光澤。實測可看到三顆蘋果都具有光澤度，無法直接用肉眼區別。
第二種則是用美工刀刮皮，看是不是有白色粉末剝落。實測結果三顆蘋果都有白色粉末，表示無法肯定白色粉末即為食用蠟，而非天然果蠟。
第三種是摩擦蘋果表面。從下面兩張圖可以知道，圈起來的摩擦處比起其他部分更加光亮，無論是有打蠟或無打蠟的蘋果都更加光亮。
（為了避免因為光源角度不同影響觀察，將兩個果皮的方向改變，結果相同！）
第四種方法，是將三顆蘋果泡入熱水後看看是否有白色物質。
實測結果是皆有白色物質在蘋果上面，有打蠟的智利蘋果最為明顯，在剛泡入熱水時就在蘋果邊緣產生白色小泡泡，最後變成白色物質附著在蘋果表面。
另外兩顆無打蠟的蘋果只有淡淡的、薄薄的白色物質，但依然無法肯定白色物質即為人工果蠟！
經過四種實測之後，沒有找到有效的方法分辨蘋果是否真的有打蠟，不過果蠟吃下肚並不會造成健康上的影響喔！如果還是會擔心的消費者，也可以將果皮削去之後再食用。
五、蘋果皮比果肉更營養
臺灣本土的蜜蘋果，因為不需要經過外銷海運的長時間存放，因此農友們並不會多花成本去上蠟，而是由蘋果自身天然的果蠟保護，因此會建議大家清洗後直接連皮一起吃。
蘋果皮上的營養成分比果肉高出許多，像是槲皮素、維生素C、膳食纖維、蘋果多酚等等，而這些營養成分百分之80，都是在果皮及籽之中，能夠連皮食用是再好不過的！
六、清脆的臺灣蜜蘋果
本土蜜蘋果除了不打蠟以外，由於種植的海拔夠高，通常位於台中梨山及南投一帶，極高的日夜溫差，造就了臺灣蜜蘋果的飽滿甜度，也因為溫度夠低，脆度及硬度都相對比較高，不會像進口蘋果那樣有沙沙的口感。
除此之外，日夜溫差大也造就了蜜蘋果的自我防禦機制，而產生出蜜腺！
為了度過寒冷，蘋果自身會將澱粉凝結成糖分才能免於凍傷，因此不是所有蜜蘋果都一定會結蜜，有蜜沒蜜都是好吃的蜜蘋果！
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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航
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內容力才是硬實力—2023 TCCF 為臺灣內容產業導入國際能量
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為強化內容產業資源國際交流、增加跨國合作機會，今年 2023TCCF創意內容大會 Market 單元首度設置國家館，吸引法國、韓國及日本前來設攤。法國在台協會 (Bureau français de Taipei )、法國藝文推廣總署 (Institut français) 及法國商務處 (Business France) 合辦的「ICC Immersion Taïwan」計畫，集結近 10 家來自數位創作、音樂和博物館科技應用領域的法國業者來台，期待激盪台法創新思維火花；為吸引臺灣及國際製作團隊於韓國拍攝，韓國電影委員會 (Korea Film Commission & Industry Network) 及首爾影委會共同設立韓國國家館，期望創造台韓影視合製交流機會；另外，日本國家館，擁有多數日本內容版權登記的官方機構海外媒合平台服務，將預計參展，搭起台日合作橋樑，共創文化內容產業商機。
【跨域共創的INNOVATIONS，開啟內容產業的各種可能】
內容產業發展與時俱進，無論是新觀念的刺激、敘事方式的演進，又或是新科技的應用，都能刺激創作者發想新的內容。今年2023 TCCF創意內容大會 以「INNOVATIONS」單元，與產業夥伴一起回應，歷經元宇宙、區塊鏈與人工智慧熱潮後，內容產業將如何面對這個未可知的疫後世界。
INNOVATIONS包括三個子單元，一是「Showcase」，除了展示國內外揉合文化與前瞻科技的節目，也透過案例的拆解與延伸，讓觀眾能一窺文化科技的創新應用模式。在「Talk」單元，則以跨領域主題講座，由眾多專家分享文化內容的發展趨勢和市場機會，激盪出通往未來的想像。最後，在「Industry Event」，則為產業人士提供對話和交流的平台，期望能促成更多且深入的交流機會。
而「Showcase」單元則網羅國內外知名作品，我們將可以看到接連獲得威尼斯、西南偏南等影展高人氣背書的《蛋蛋大逃殺》：由阿根廷導演杰爾曼海勒所帶來的史上首座「微型虛擬遊樂園」，號稱年度最好玩的MR混合實境作品，是XR沉浸式產業的革命之作；根據法國作家Tania de Montaigne 2015年的同名書籍《黑》所改編，講述勇敢挑戰種族隔離法的女孩——克羅黛特的故事，透過混合實境式頭戴裝置的精準定位與AR擴增實境技術，帶領觀眾重回主角的生活場景；以及《FRAMERATE：臺灣》，由文策院所支持的 ScanLAB Projects，與臺灣的製作團隊和研究人員合作，將臺灣地景以縮時方式，被數位封存。
再加上「Talk」和「Industry Event」中的講座、工作坊及產業直擊等專為業界人士所設計的交流活動， 期望能透過Innovations提供內容產業工作者獲得啟發與資訊、建立連結的場域，與產業夥伴一同探索近未來的現場。
文策院持續為臺灣文化創意內容搭建通往國際舞台的橋樑，年度盛事「2023 TCCF 創意內容大會」是產業工作者找資金、找合作、找連結的最佳場域。今年將在11月7日至11月12日在松山文創園區舉辦，來趟TCCF 一起探索臺灣創意內容能量！最新相關消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2023TCCF創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/