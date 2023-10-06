實測網路上流傳的四種方式，真能有效判斷是「天然果蠟」或「食用蠟」嗎？

文：無毒農

一、什麼是果蠟？

一般來說，蘋果的表面都具有微小的孔洞，經由呼吸作用使得水分揮發，為了保持其本身的水分，蘋果自然生成了一層天然果蠟（植物保護層），減緩呼吸作用，讓水分流失的速度減慢。



此外還可以防曬、防寒、防止外界微生物、農藥入侵果內。「天然果蠟」吃下肚並不會傷害人體健康喔！

二、為什麼果皮需要打蠟？

通常將果皮打蠟的主要目的是希望能延長蘋果的保存天數。

在非台灣蘋果產季時，若要吃到蘋果則必須仰賴進口，外國的水果要經過長途運輸才有辦法到達台灣的市場進行銷售。

過程中，果皮會因為水分流失而變得較皺，賣相不佳，所以為了要保持蘋果原有的水分和光澤度，必須在蘋果表皮多上一層人工果蠟，以增加保存的天數。

三、果蠟有哪些種類？

果蠟對果物的作用，主要是防止病害進入果物內，防止環境變化造成的傷害、以及避免水分蒸發。而果蠟又分為天然果蠟以及人工果蠟。

天然果蠟

天然蠟來源為「動植物的分泌物」。種類像是果蠟、蜂蠟、木蠟、蔗糖蠟等等，主要成分為碳水化合物、脂、有機酸。

果物本身也是有「毛細孔」的，會經由呼吸作用使得水分蒸發，而果物為了保持自身的水分，自然形成了一層天然的果蠟，以減緩呼吸作用，除此之外還能防曬、防寒、防止微生物或農藥入侵果物。

食用天然果蠟並不會對健康有影響，因為碳水化合物、脂、有機酸都可以被人體消化吸收。

人工果蠟（食用蠟／工業蠟）

食用蠟：可分為「天然蠟」及「人工蠟」兩種，人工食用蠟則是高脂肪醇及高脂肪酸合成的一種脂肪類化合物。

人工食用蠟雖然無法被人體消化吸收，但一般情況下人並不會一次攝取大量的食用蠟，進口蘋果上的極少量並不會對人體造成危害，除非一次吃好幾百顆蘋果！

工業蠟：簡單來說就是用於「非實用性質的蠟」，像是車蠟、石蠟等等。但如果不肖的商人，為節省成本，而使用工業蠟來替果物上蠟，對人體會造成傷害。

因為工業蠟通常內含汞、鉛、砷等重金屬，攝取過多，會對人記憶力及免疫功能造成損害，也可能導致貧血。由於工業用蠟通常都會有顏色，如果利用紙巾擦拭蘋果表面，有顏色沾染，就有工業蠟的疑慮！

四、實測判斷果蠟方法

以下是依照網路上推薦的四種方式，實驗是否真的有效判斷「天然果蠟」及「食用蠟」。



實驗中所使用的津輕蘋果和秋香蘋果是無毒農的無人工臘蜜蘋果，沒有打蠟；智利蘋果則是從市場買的，有經過打蠟。

直接從水果本身的光澤度判斷。 用水果刀從果皮刮出白色粉末即為食用蠟。 摩擦表面後，更加光滑表示有打蠟 將蘋果放入熱水裡面，溶解出白色物質表示有打蠟。

第一種方式是判斷蘋果光澤。實測可看到三顆蘋果都具有光澤度，無法直接用肉眼區別。

Photo Credit: 無毒農 蘋果有沒有打蠟經過光澤判斷其實看不出來

第二種則是用美工刀刮皮，看是不是有白色粉末剝落。實測結果三顆蘋果都有白色粉末，表示無法肯定白色粉末即為食用蠟，而非天然果蠟。

Photo Credit: 無毒農 有沒有人工打蠟用粉末無法分辨

第三種是摩擦蘋果表面。從下面兩張圖可以知道，圈起來的摩擦處比起其他部分更加光亮，無論是有打蠟或無打蠟的蘋果都更加光亮。

Photo Credit: 無毒農 磨擦蘋果表面也看不出來是不是有打蠟

（為了避免因為光源角度不同影響觀察，將兩個果皮的方向改變，結果相同！）

第四種方法，是將三顆蘋果泡入熱水後看看是否有白色物質。

Photo Credit: 無毒農 泡熱水也無法很篤定的確認是否有蠟

實測結果是皆有白色物質在蘋果上面，有打蠟的智利蘋果最為明顯，在剛泡入熱水時就在蘋果邊緣產生白色小泡泡，最後變成白色物質附著在蘋果表面。

另外兩顆無打蠟的蘋果只有淡淡的、薄薄的白色物質，但依然無法肯定白色物質即為人工果蠟！

經過四種實測之後，沒有找到有效的方法分辨蘋果是否真的有打蠟，不過果蠟吃下肚並不會造成健康上的影響喔！如果還是會擔心的消費者，也可以將果皮削去之後再食用。

五、蘋果皮比果肉更營養

臺灣本土的蜜蘋果，因為不需要經過外銷海運的長時間存放，因此農友們並不會多花成本去上蠟，而是由蘋果自身天然的果蠟保護，因此會建議大家清洗後直接連皮一起吃。

蘋果皮上的營養成分比果肉高出許多，像是槲皮素、維生素C、膳食纖維、蘋果多酚等等，而這些營養成分百分之80，都是在果皮及籽之中，能夠連皮食用是再好不過的！

Photo Credit: 無毒農 台灣本土蜜蘋果帶皮吃更營養喔！

六、清脆的臺灣蜜蘋果

本土蜜蘋果除了不打蠟以外，由於種植的海拔夠高，通常位於台中梨山及南投一帶，極高的日夜溫差，造就了臺灣蜜蘋果的飽滿甜度，也因為溫度夠低，脆度及硬度都相對比較高，不會像進口蘋果那樣有沙沙的口感。

除此之外，日夜溫差大也造就了蜜蘋果的自我防禦機制，而產生出蜜腺！

為了度過寒冷，蘋果自身會將澱粉凝結成糖分才能免於凍傷，因此不是所有蜜蘋果都一定會結蜜，有蜜沒蜜都是好吃的蜜蘋果！

Photo Credit: 無毒農 本土蜜蘋果飽滿甜度與水分超高

本文經無毒農授權刊登，原文發表於此

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航