學生和獨居老人一起排隊領食物，為何日本「食物銀行」需求會劇增？
我們想讓你知道的是
現今，日本民眾對於提供「食物」援助的食物銀行的需求空前高漲。除了單親家庭和獨居老人之外，最近，連離開父母獨自生活的學生們也在為保障日常飲食而發愁。通過食物銀行所看到的貧困現實是什麼？
文：持田讓二
深不見「底」
食物銀行和地方政府之間的關係非常密切，他們相互共用急需食物的窮困者的資訊。神奈川食物銀行（橫濱市金澤區）事務局長藤田誠表示，根據從神奈川縣下轄的地方政府和援助團體處獲得的資訊，其中尤其令人擔心的是「獨居老人」。
例如，只能參加國民年金養老保險的自營業者，夫妻雙方都可以從65歲開始領取「老齡基礎養老金」。但日本Nissay基礎研究所高級研究員中嶋邦夫說：「如果丈夫去世，妻子就只剩下她自己的那份老齡基礎養老金。『遺屬基礎養老金』僅限於有18歲以下孩子的情況，因此，可以領取這份養老金的老年家庭極少。」丈夫去世時妻子可以領取「遺屬養老金」的老年家庭，基本上僅限於作為上班族工作時期，同時還參加了厚生年金養老保險的人群。
根據厚生勞動省的資料，老齡基礎養老金的領取金額，2021年為人均每月5萬6479日圓。要是自身沒有房子和存款，靠這筆錢是很難維持日常生活的，因而可以接受「生活保護」。
不過，據神奈川食物銀行的藤田透露，有些人拒絕領取生活保護，有些人根本不知道如何申請生活保護。即便民生委員登門家訪，很多人也不會表明自己的窘境，只回答說「沒問題」。「其中有些老人雖然有養老金，生活也處於生活保護以下水準。這是個深不見『底』的問題。」
養老金太低的問題，恐怕會延續到泡沫經濟崩潰後的「就業冰河期一代」（現在多為40多歲）的未來。因為，只參加國民年金養老保險的人，過去主要是自營業者，現在則有很多是「就業冰河期一代」的臨時工或非正式員工。
無法煮飯
單親家庭的生活也非常窘迫。特別是單身媽媽家庭，母親大概率是作為非正式員工在工作，因為疫情而遭受收入減少和物價暴漲的雙重打擊。根據最新的2020年人口普查資料，日本全國的單親家庭有500萬戶，占家庭總數的9％。
在詢問食物銀行開展的活動時，筆者聽到了令人難以置信的一些情況。
藤田先生說：「我們在援助單親家庭時發現，一些因逾期未交電費燃煤費而被斷供的家庭，即使送給他們白米，也無法煮飯。更何況現在水電費在上漲，類似家庭還可能會繼續增多。」企業和地方政府儲備的防災物品每隔幾年要更新一次。因此食物銀行對準這一時機，從他們那裡要來只需加水就能吃的預糊化米「α米」，用於援助這樣的家庭。
在橫濱市瀨谷區，有一個由神奈川食物銀行提供食品援助單親家庭的團體，名為「幸福分享會」。3月底有一位前來參加食品分發會的女士，2年前因病辭去了工作，現正在專心接受治療。她的存款所剩無幾，所幸的是大兒子上大學申請到了「給付型」獎學金（註），現在依靠他的打工收入和各種公共津貼救濟勉強維持生活。
正當為兩個飯量大正在長身體的孩子的餐費發愁之時，她從網上得知了「幸福分享會」的存在，現在每個月都會來參加2、3次活動。如今物價飛漲，有些食材太貴只能不買了。水電費也在上漲，剛過去的這個冬天，「暖氣只敢用一個被爐，一家三口抱團取暖。」
在收入減少、物價上漲的困境中，單身媽媽之間經常談論的話題，是「面向單身媽媽家庭發放的公共津貼，到孩子18歲就停了」，這讓她們煩惱不已。上述這位女士的次子（高二學生）即將18歲。一旦失去了兒童撫養津貼和醫療費全額補貼的話，「那面臨的就將是如何才能活下去的問題了。」這對於正在療養身體的人來說，是個有關生死的大問題。
學費昂貴，打工減少，只能壓縮餐飲費
這幾年，有些來自地方城鎮，過著獨居生活的學生們，成為了新的窮困者。考慮到家中的經濟狀況，昂貴的學費不能完全依賴父母，然而疫情導致打工收入減少，於是他們的「吃飯」問題變得困難起來。
在神奈川食物銀行的援助下，相模原市從發生疫情的2020年開始，面向居住在該市的學生，每月舉辦一次食品援助會。3月份按理說放假返鄉的學生很多，但還是來了90人。
一位來自長野縣的大二女生，由於打工的飯店工作減少，從去年開始前來參加援助會。她不想借助學貸款，只向父母借了學費。「雖然打工收入有所減少，但靠節約還是在一點點還錢，我不想給家裡增加負擔。」從父母那裡借錢的話，還款可以比較靈活，但考慮到家裡的情況，她還是希望現在趁早開始向父母還錢。這是她考慮再三後的選擇。
援助會場不僅有食物銀行提供的食品，還有當地農戶提供的白米、馬鈴薯、胡蘿蔔，以及麵包店自製的點心麵包等，整個地區都在為學生們提供幫助。學生們仔細地選看食材，並把需要的東西裝進袋子裡。另有一名女生表示，對於接受援助 「一開始感到抵觸」，但現在已經是常客，來過10多次了。
一名獨自生活的大三男生，因為疫情導致打工的迴轉壽司店營業時間縮短，經常無法排到工作。「收入不夠，但房租、水電費、教材費等固定費用又幾乎無法節省，所以就從餐費開始縮減支出」，每月還不到1萬日圓。這天，他選擇的是白米、調理包食品、罐頭等。雖然每個月只來一次拿一袋食材，但「有和沒有還是大不一樣的」。
大一時，因為疫情他只能上網路課程，之後為了打工掙錢苦苦掙扎，一晃今年春天開學，自己已經是大四學生了。「大學生活還沒真正體驗，明年就要結束了。」
收入再分配和食物銀行雙管齊下
戰後的日本經歷了快速發展和泡沫經濟，一度有「一億總中流」（一億人口皆中產）的說法，看似已經沒有了對於「食物」的擔心，但這卻在21世紀的今天隨處顯露出破綻。以研究食物銀行問題而知名的佛教大學專任講師佐藤順子說道：
Tags：
台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
我們想讓你知道的是
愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%