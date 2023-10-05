選手比賽時求勝心念極其純粹，但真正的輸贏往往發生在運動場之外
我們想讓你知道的是
活在當下，純粹強大的正念，正是運動令人著迷的地方。而產生這種強大正念，正是運動比賽進行的短暫時間裡，在一個公平公正的環境中每個人平等求勝的條件設定。一旦離開運動場這個「真空」的場域，就會看到現實社會脈絡裡選手的真正起點，還有種種在賽場上看不見的不公平。
文：胡芷嫣（對於世界是如何長成今天的樣子，具有執迷不悟的好奇心；喜歡把事件放到脈絡中看，把人放進時代中看。確信這個世界有一百種可能，我們所知所生活的只是其一，而那些途經的或等待實現的，還藏在皺摺中。）
這幾天亞運賽事進行，新聞如火如荼報導，吸引了大量社會注意力。我常覺得，這種大型運動比賽（及其比賽結果），之所以這麼吸引人，是因為在這個短暫的空隙，世界——賽場上的世界——難得有機會公平公正。
公平（fair）代表同一套規則套用在場上每一個選手身上，沒有人可以享特權；公正（just）代表遊戲規則制定沒有偏頗對象，沒有任何參賽方因此贏在起跑點；公開（open）則代表每一個人都可以看見比賽過程發生什麼事，保證賽場上的公平公正。
例如棒球，是三好或四壞，是安打或被接殺，明明白白；跑回本壘得分，九局結束分勝負，沒有灰色地帶。不管選手膚色種族年齡，不管長相學歷與年收入；其餘場外的一切，更無關緊要。我們還能在遊戲以外，哪個超過十八位利害關係人的人類組織裡，找得到比這更平等、更易懂、更直球快速的運作規則。
的確在那幾分鐘幾小時的比賽，複雜曖昧教人心累的社會運作競爭機制，被化約成一道道素樸、明確、人人可以遵循的規則。每個人起始點都是零，對手犯規多數時候有裁判大哥大姐來主持公道，還附帶全知上帝視角的場外觀眾見證你的每一滴淚水與汗水。
得冠軍，拿金牌？
運動比賽的另一個特色是，即使對手實力一路領先，終點線前，只差0.01秒腳伸出來先壓線，就是先壓線。比賽場上不只公平公正，比賽結果數字之果決乾脆（具體體現在是拿金牌還是銀牌），幾乎到一種暴力的程度——南韓選手們這輩子的心理陰影面積，光想像就令人不寒而慄。
想想也就差0.01秒，放在場外現實世界裡，到底誰看得出差別。但是，游泳、田徑這種競速比賽一旦到了世界級別，都鑽取那毫秒之差；選手平日不分晴雨勤苦練習、比賽時竭盡洪荒之力，就只圖那0.1秒、0.2秒的差距。其實，世界頂級的第一名和第二名，都是世界頂級不是嗎。
說起金牌，今年終於如願以償在賽場上奪金的跆拳道選手楊勇緯，2021年東京奧運時，就因為「只拿了」銀牌，在鏡頭前紅著眼睛大灑淚說：「好想拿金牌」。
我當時還去查了「金牌」這個魔物有點長的歷史淵源，簡而言之，1896年現代奧運捲土重來，那時選手奪冠才沒有金牌，只會拿到一個呼應這項運動比賽的古老偉大希臘傳統（但沒什麼用）的桂冠與一枚銀牌。到了1904年美國聖路易斯舉辦第三屆奧運，才確立了金、銀、銅三種獎牌位階，「拿金牌」也就成了一種至高榮耀的象徵，每位有志運動員的心之所嚮。
對於金牌的癡迷，以及第一名和第二名之間實力明明旗鼓相當、觀感卻劇烈落差，更展現在國家頒給選手的獎金上。順手一查，台灣發給亞運金牌得主獎金是300萬，銀牌獎金砍半，只有150萬，銅牌則是90萬，不到金牌的三分之一。奧運這個落差更激烈，台灣發給金牌選手的獎金是2000萬，銀牌剩不到一半，只有700萬，銅牌則是和銀牌差不多的500萬。
要我決定，就會修改這個獨尊第一名，好像只有拿冠軍得金牌才可以光榮回來的獎金設計。但獎金終究不是由我決定的，而且放諸全世界，發給國際運動賽事的獎金都是如此設計，銀牌獎金直接對半砍，唯獨澳洲是一大例外——但他們發給奧運金牌的獎金只有折合新台幣約40萬，再砍半就所剩無幾了。
也許這就像全世界都知道太空人阿姆斯壯，沒有人記得登陸月球的第二個人是誰一樣。（附帶一提他叫做Buzz Aldrin）但話說回來，正是這種非黑即白、go big or go home的果決乾脆，造成選手奪金的強大社會效應，逆轉結局也格外振奮人心。
你看，只要到最後一刻仍不放棄，就有機回贏得勝利。那隻臨門一腳，幾乎是龜兔賽跑教科書等級案例。
輸贏發生在運動場之外
綜合以上兩個條件，比賽選手上場後的求勝心念，極其純粹（心念本身很純粹，只是手段可能不一定就是了）。圍棋選手下棋時腦袋裡需要思考的，就只有跟前棋盤十九乘以十九總共三百六十一個交叉點；網球選手在場上，關心的世界就只剩周圍大約三十六乘以十八公尺的球場，以及那顆直徑六公分長滿毛的黃綠色小球。
那樣活在當下，純粹強大的正念，正是運動令人著迷的地方。而產生這種強大正念，正是運動比賽進行的短暫時間裡，在一個公平公正的環境中每個人平等求勝的條件設定。
一旦離開運動場這個「真空」的場域，就會看到現實社會脈絡裡選手的真正起點，還有種種在賽場上看不見的不公平。
例如，許多報告顯示，運動天才的養成，和家庭資源是否有能力與意願栽培，正向關係明確，特別在網球、高爾夫、溜冰等菁英運動項目更是如此，這次眾所矚目的「棋王」許皓鋐就是一例，或是上屆冬奧滑雪冠軍「天才少女」谷愛凌。
再例如，國家資源也是關鍵。政府願不願意挹注經費，支持代表國家榮譽的選手出國比賽，很直接影響台灣整體選手的表現。台灣體育環境向來不受重視，只能被動等待謝淑薇這樣一路靠自己的「英雄」，披著披風降臨拯救國家體育，但這次亞運代表團設置中繼站，聘請資深廚師掌廚、提供營養師調配的菜單，讓選手能好好放鬆補充精力，對比之前選手出國比賽吃泡麵，天差地遠。
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
我們想讓你知道的是
圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
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圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。