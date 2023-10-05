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2023/10/05,
運動

選手比賽時求勝心念極其純粹，但真正的輸贏往往發生在運動場之外

選手比賽時求勝心念極其純粹，但真正的輸贏往往發生在運動場之外
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

活在當下，純粹強大的正念，正是運動令人著迷的地方。而產生這種強大正念，正是運動比賽進行的短暫時間裡，在一個公平公正的環境中每個人平等求勝的條件設定。一旦離開運動場這個「真空」的場域，就會看到現實社會脈絡裡選手的真正起點，還有種種在賽場上看不見的不公平。

文：胡芷嫣（對於世界是如何長成今天的樣子，具有執迷不悟的好奇心；喜歡把事件放到脈絡中看，把人放進時代中看。確信這個世界有一百種可能，我們所知所生活的只是其一，而那些途經的或等待實現的，還藏在皺摺中。）

這幾天亞運賽事進行，新聞如火如荼報導，吸引了大量社會注意力。我常覺得，這種大型運動比賽（及其比賽結果），之所以這麼吸引人，是因為在這個短暫的空隙，世界——賽場上的世界——難得有機會公平公正。

公平（fair）代表同一套規則套用在場上每一個選手身上，沒有人可以享特權；公正（just）代表遊戲規則制定沒有偏頗對象，沒有任何參賽方因此贏在起跑點；公開（open）則代表每一個人都可以看見比賽過程發生什麼事，保證賽場上的公平公正。

例如棒球，是三好或四壞，是安打或被接殺，明明白白；跑回本壘得分，九局結束分勝負，沒有灰色地帶。不管選手膚色種族年齡，不管長相學歷與年收入；其餘場外的一切，更無關緊要。我們還能在遊戲以外，哪個超過十八位利害關係人的人類組織裡，找得到比這更平等、更易懂、更直球快速的運作規則。

的確在那幾分鐘幾小時的比賽，複雜曖昧教人心累的社會運作競爭機制，被化約成一道道素樸、明確、人人可以遵循的規則。每個人起始點都是零，對手犯規多數時候有裁判大哥大姐來主持公道，還附帶全知上帝視角的場外觀眾見證你的每一滴淚水與汗水。

得冠軍，拿金牌？

運動比賽的另一個特色是，即使對手實力一路領先，終點線前，只差0.01秒腳伸出來先壓線，就是先壓線。比賽場上不只公平公正，比賽結果數字之果決乾脆（具體體現在是拿金牌還是銀牌），幾乎到一種暴力的程度——南韓選手們這輩子的心理陰影面積，光想像就令人不寒而慄。

想想也就差0.01秒，放在場外現實世界裡，到底誰看得出差別。但是，游泳、田徑這種競速比賽一旦到了世界級別，都鑽取那毫秒之差；選手平日不分晴雨勤苦練習、比賽時竭盡洪荒之力，就只圖那0.1秒、0.2秒的差距。其實，世界頂級的第一名和第二名，都是世界頂級不是嗎。

說起金牌，今年終於如願以償在賽場上奪金的跆拳道選手楊勇緯，2021年東京奧運時，就因為「只拿了」銀牌，在鏡頭前紅著眼睛大灑淚說：「好想拿金牌」。

我當時還去查了「金牌」這個魔物有點長的歷史淵源，簡而言之，1896年現代奧運捲土重來，那時選手奪冠才沒有金牌，只會拿到一個呼應這項運動比賽的古老偉大希臘傳統（但沒什麼用）的桂冠與一枚銀牌。到了1904年美國聖路易斯舉辦第三屆奧運，才確立了金、銀、銅三種獎牌位階，「拿金牌」也就成了一種至高榮耀的象徵，每位有志運動員的心之所嚮。

對於金牌的癡迷，以及第一名和第二名之間實力明明旗鼓相當、觀感卻劇烈落差，更展現在國家頒給選手的獎金上。順手一查，台灣發給亞運金牌得主獎金是300萬，銀牌獎金砍半，只有150萬，銅牌則是90萬，不到金牌的三分之一。奧運這個落差更激烈，台灣發給金牌選手的獎金是2000萬，銀牌剩不到一半，只有700萬，銅牌則是和銀牌差不多的500萬。

要我決定，就會修改這個獨尊第一名，好像只有拿冠軍得金牌才可以光榮回來的獎金設計。但獎金終究不是由我決定的，而且放諸全世界，發給國際運動賽事的獎金都是如此設計，銀牌獎金直接對半砍，唯獨澳洲是一大例外——但他們發給奧運金牌的獎金只有折合新台幣約40萬，再砍半就所剩無幾了。

也許這就像全世界都知道太空人阿姆斯壯，沒有人記得登陸月球的第二個人是誰一樣。（附帶一提他叫做Buzz Aldrin）但話說回來，正是這種非黑即白、go big or go home的果決乾脆，造成選手奪金的強大社會效應，逆轉結局也格外振奮人心。

你看，只要到最後一刻仍不放棄，就有機回贏得勝利。那隻臨門一腳，幾乎是龜兔賽跑教科書等級案例。

亞運競速溜冰男子3000公尺接力封王
Photo Credit: 中央社

輸贏發生在運動場之外

綜合以上兩個條件，比賽選手上場後的求勝心念，極其純粹（心念本身很純粹，只是手段可能不一定就是了）。圍棋選手下棋時腦袋裡需要思考的，就只有跟前棋盤十九乘以十九總共三百六十一個交叉點；網球選手在場上，關心的世界就只剩周圍大約三十六乘以十八公尺的球場，以及那顆直徑六公分長滿毛的黃綠色小球。

那樣活在當下，純粹強大的正念，正是運動令人著迷的地方。而產生這種強大正念，正是運動比賽進行的短暫時間裡，在一個公平公正的環境中每個人平等求勝的條件設定。

一旦離開運動場這個「真空」的場域，就會看到現實社會脈絡裡選手的真正起點，還有種種在賽場上看不見的不公平。

例如，許多報告顯示，運動天才的養成，和家庭資源是否有能力與意願栽培，正向關係明確，特別在網球、高爾夫、溜冰等菁英運動項目更是如此，這次眾所矚目的「棋王」許皓鋐就是一例，或是上屆冬奧滑雪冠軍「天才少女」谷愛凌。

再例如，國家資源也是關鍵。政府願不願意挹注經費，支持代表國家榮譽的選手出國比賽，很直接影響台灣整體選手的表現。台灣體育環境向來不受重視，只能被動等待謝淑薇這樣一路靠自己的「英雄」，披著披風降臨拯救國家體育，但這次亞運代表團設置中繼站，聘請資深廚師掌廚、提供營養師調配的菜單，讓選手能好好放鬆補充精力，對比之前選手出國比賽吃泡麵，天差地遠。


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