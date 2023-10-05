東京「港區女子」圖鑑：最初為了賺「陪喝費」，混久了真以為自己屬於這個高級社交圈
我們想讓你知道的是
這些「港區女子」一旦被邀請，會被視為潛在的性伴侶，否則就是被用來邀請其他女孩的中間人。如果是前者，男生就會私下跟她索取LINE並密切聯絡她，如果是後者，男生就會就像老鼠會一樣說「下次記得邀朋友來喔～」。但不管是哪一種情況，她們都會被反覆利用，也讓她們開始誤解，覺得自己不屬於平凡的社交圈，而是屬於另一個群體......
文：魚漿夫婦
這是最近很紅的一個話題，關於這個議題我發現今天已經觸及6000萬人左右，是台灣總人口的兩倍。其中這位推主簡單的說明了什麼是「港區女子」，這裡參考了推主的說明，我改寫之後放上來，會適用於台灣的說法。
那麼有興趣的朋友可以看看，另外，我只是很忠實的說明一個現象與事實，並無物化女性或特意攻擊某一方，其中言論皆引用自這位推主所說。
此為日本的現象，僅忠實呈現。如果您覺得我呈現日本社會的真實一面而感到不適，也請您跟我說，謝謝，我會做為未來分享社會議題的參考。
（以下內容日文版由ゆな先生發布於X〔原Twitter〕，並由魚漿夫婦轉譯，《關鍵評論網》經原作者同意授權刊登翻譯）
料理研究家Ryuji的聚餐出現了好幾位陌生女性，他生氣地說這不是請客的場合。後來有人說來參加Ryuji的烤肉活動的人都是典型的「港區女子」。現在，我們來解釋一下「港區女子」的生活方式。
「港區女子」這個名字的由來是東京都的港區，這個地方是日本最富有的地區，這個地區的名字用來當作她們的名字。
這個地區的平均年收入超過1500萬円（約325萬台幣），對於那些年收入只有1000萬円（約216萬台幣）的人來說，他們在這裡被視為窮人。
你可能聽說過六本木和麻布這些地方的名字吧。這裡有很多高級公寓，開著BMW就像在鄉村開著Toyota一樣普遍。在週末，只需站在六本木交叉路口的前面兩、三分鐘，就會看到好幾輛Ferrari經過。
在港區，每天晚上都會舉行各種各樣的派對。
總之，就是喝酒聚會，但她們稱之為派對，俗稱高級公寓派對。這些活動通常在她們的高級公寓或會員制酒吧中舉行，因為這裡有很多有錢的人，所以那裡經常有30多40多歲的企業家參加，或含著金湯匙出生的有錢男性。
許多年輕富有的男性，像是在東京大學和慶應大學畢業後就在外商銀行工作，僅20多歲就能獲得1000萬至2000萬円（約433萬台幣）的年薪，他們經常在自己的高級公寓或派對場所舉行派對，通常是在能看到東京鐵塔的高樓層房間舉行的。
這不是你們想像中的那種喝罐裝啤酒，吃洋芋片的聚會。他們一定要用香檳乾杯，而且還會在家中準備大量的香檳杯子。通常使用Moët & Chandon或Veuve Clicquot的香檳。在港區甚至有Moët & Chandon的自動販賣機，Moët & Chandon的價格一瓶大約6000円（約1300元台幣）。
這些男人會分別邀請在夜店或其他活動中認識的女孩，然後要求這些女孩再邀請其他女孩，就像老鼠會一樣。這樣，朋友邀請朋友，每週都會有不同的參加者參加派對。
當然，目的是尋找性伴侶，但也有人會認真交往，充滿多種可能。女孩們來參加時，感覺就像進入了成年社交場合一樣，充滿了興奮感。
男孩們和她們交往，雖然與他們平時的社交圈（大學、社團、工作場所）無關，但在這個場所，他們可以輕鬆享受，不必擔心後果。
有點像在慶應大學或早稻田大學，邀請私立女子大學的學生參加社團的感覺。
參加高級公寓派對的女孩們可能原本出生在埼玉無趣的上班族家庭，大學也是C級或D級的，與那些男孩們幾乎沒有交集。即使是出社會工作，她們也沒在大公司工作，有些是在那種穿制服的老企業當辦公室文職，有些是在新創企業當臨時員工。
她們能力可能沒有很強，但自尊心很高，無法與同齡的人相處，因此她們想用一些女性的特質來生存。她們不考慮通過工作賺錢，而是試圖提升外表，使自己變得更好看。她們想認識有錢人，但很難找到這樣的機會。
有一天，她們被朋友邀請參加了一個有趣的高級公寓派對，那裡有Goldman Sachs、JP Morgan、McKinsey等未曾聽過的精英公司的人們，他們來自富裕的家庭，開心地在那裡舉行派對，喝香檳等。
當然，有些派對是由YouTuber或企業家主持的。男性們也擅長做菜，做出美味的烤肋排等。他們穿著時尚，談吐風趣。
然後，她們開始覺得自己平常交往的同年齡男子或同一家公司的男性看起來非常不起眼。當然，通常情況下，那些男性穿著青山洋服的寬鬆西裝，不時發表性騷擾言論，工作在古老、無趣的辦公室的昭和風格企業，從早上到晚上都在工作。還有，他們的公司電腦都還是Celeron 4GB。
一旦被邀請，這些女孩們被視為性伴侶，否則就是被用來邀請其他女孩的中間人。如果是前者，那麼男生就會私下跟她索取LINE並密切聯絡她。如果是後者的話，男生就會說「下次記得邀朋友來喔～」就像老鼠會一樣。
但不管是哪一種情況，她們都會被反覆利用。
這樣她們就會開始誤解，覺得自己不屬於那種平凡的社交圈，而是屬於另一個群體。
這樣，港區女子們會不斷地增加她們的社交圈範圍，在同一個派對上有多位情人是非常普遍的事情。
在港區的高級公寓派對中，有時候會收取參加費，但大多數情況下是免費的。如果是由20多歲的人主辦的派對，有時會收取一些費用，但如果是由30多歲以上的人主辦的，當然是免費的。他們會大口喝香檳，主辦方也有錢。
所以，對於經常參加的女孩們來說，有時候會有些迷惑，像是「嗯，今天要收費嗎？」
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
我們想讓你知道的是
圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
延伸閱讀：一分鐘講堂：圓剛 AM350 USB 電容式麥克風，在家也能享受 Pro 級專業錄音體驗
圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。