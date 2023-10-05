東京「港區女子」圖鑑：最初為了賺「陪喝費」，混久了真以為自己屬於這個高級社交圈

文：魚漿夫婦

這是最近很紅的一個話題，關於這個議題我發現今天已經觸及6000萬人左右，是台灣總人口的兩倍。其中這位推主簡單的說明了什麼是「港區女子」，這裡參考了推主的說明，我改寫之後放上來，會適用於台灣的說法。

那麼有興趣的朋友可以看看，另外，我只是很忠實的說明一個現象與事實，並無物化女性或特意攻擊某一方，其中言論皆引用自這位推主所說。

此為日本的現象，僅忠實呈現。如果您覺得我呈現日本社會的真實一面而感到不適，也請您跟我說，謝謝，我會做為未來分享社會議題的參考。

（以下內容日文版由ゆな先生發布於X〔原Twitter〕，並由魚漿夫婦轉譯，《關鍵評論網》經原作者同意授權刊登翻譯）

料理研究家Ryuji的聚餐出現了好幾位陌生女性，他生氣地說這不是請客的場合。後來有人說來參加Ryuji的烤肉活動的人都是典型的「港區女子」。現在，我們來解釋一下「港區女子」的生活方式。

「港區女子」這個名字的由來是東京都的港區，這個地方是日本最富有的地區，這個地區的名字用來當作她們的名字。

這個地區的平均年收入超過1500萬円（約325萬台幣），對於那些年收入只有1000萬円（約216萬台幣）的人來說，他們在這裡被視為窮人。

你可能聽說過六本木和麻布這些地方的名字吧。這裡有很多高級公寓，開著BMW就像在鄉村開著Toyota一樣普遍。在週末，只需站在六本木交叉路口的前面兩、三分鐘，就會看到好幾輛Ferrari經過。

在港區，每天晚上都會舉行各種各樣的派對。

總之，就是喝酒聚會，但她們稱之為派對，俗稱高級公寓派對。這些活動通常在她們的高級公寓或會員制酒吧中舉行，因為這裡有很多有錢的人，所以那裡經常有30多40多歲的企業家參加，或含著金湯匙出生的有錢男性。

許多年輕富有的男性，像是在東京大學和慶應大學畢業後就在外商銀行工作，僅20多歲就能獲得1000萬至2000萬円（約433萬台幣）的年薪，他們經常在自己的高級公寓或派對場所舉行派對，通常是在能看到東京鐵塔的高樓層房間舉行的。

這不是你們想像中的那種喝罐裝啤酒，吃洋芋片的聚會。他們一定要用香檳乾杯，而且還會在家中準備大量的香檳杯子。通常使用Moët & Chandon或Veuve Clicquot的香檳。在港區甚至有Moët & Chandon的自動販賣機，Moët & Chandon的價格一瓶大約6000円（約1300元台幣）。

這些男人會分別邀請在夜店或其他活動中認識的女孩，然後要求這些女孩再邀請其他女孩，就像老鼠會一樣。這樣，朋友邀請朋友，每週都會有不同的參加者參加派對。

當然，目的是尋找性伴侶，但也有人會認真交往，充滿多種可能。女孩們來參加時，感覺就像進入了成年社交場合一樣，充滿了興奮感。

男孩們和她們交往，雖然與他們平時的社交圈（大學、社團、工作場所）無關，但在這個場所，他們可以輕鬆享受，不必擔心後果。

有點像在慶應大學或早稻田大學，邀請私立女子大學的學生參加社團的感覺。

參加高級公寓派對的女孩們可能原本出生在埼玉無趣的上班族家庭，大學也是C級或D級的，與那些男孩們幾乎沒有交集。即使是出社會工作，她們也沒在大公司工作，有些是在那種穿制服的老企業當辦公室文職，有些是在新創企業當臨時員工。

她們能力可能沒有很強，但自尊心很高，無法與同齡的人相處，因此她們想用一些女性的特質來生存。她們不考慮通過工作賺錢，而是試圖提升外表，使自己變得更好看。她們想認識有錢人，但很難找到這樣的機會。

有一天，她們被朋友邀請參加了一個有趣的高級公寓派對，那裡有Goldman Sachs、JP Morgan、McKinsey等未曾聽過的精英公司的人們，他們來自富裕的家庭，開心地在那裡舉行派對，喝香檳等。

當然，有些派對是由YouTuber或企業家主持的。男性們也擅長做菜，做出美味的烤肋排等。他們穿著時尚，談吐風趣。

然後，她們開始覺得自己平常交往的同年齡男子或同一家公司的男性看起來非常不起眼。當然，通常情況下，那些男性穿著青山洋服的寬鬆西裝，不時發表性騷擾言論，工作在古老、無趣的辦公室的昭和風格企業，從早上到晚上都在工作。還有，他們的公司電腦都還是Celeron 4GB。

一旦被邀請，這些女孩們被視為性伴侶，否則就是被用來邀請其他女孩的中間人。如果是前者，那麼男生就會私下跟她索取LINE並密切聯絡她。如果是後者的話，男生就會說「下次記得邀朋友來喔～」就像老鼠會一樣。

但不管是哪一種情況，她們都會被反覆利用。

這樣她們就會開始誤解，覺得自己不屬於那種平凡的社交圈，而是屬於另一個群體。

這樣，港區女子們會不斷地增加她們的社交圈範圍，在同一個派對上有多位情人是非常普遍的事情。

在港區的高級公寓派對中，有時候會收取參加費，但大多數情況下是免費的。如果是由20多歲的人主辦的派對，有時會收取一些費用，但如果是由30多歲以上的人主辦的，當然是免費的。他們會大口喝香檳，主辦方也有錢。

所以，對於經常參加的女孩們來說，有時候會有些迷惑，像是「嗯，今天要收費嗎？」