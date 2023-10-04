用創意改變地方！「第1屆小店永豐計畫」登場，10間小店正能量爆棚

串連小店，力量無限！永豐基金會今 (3日) 舉辦「第1屆小店永豐計畫」發表會，透過10個用創意改變地方的小店故事，讓大眾看見小店活化社區生活、文化、經濟的強大力量。永豐基金會董事長陳思寬、董事會成員、小店永豐計畫評選委員、以及10家小店代表都蒞臨現場，鼓勵大眾共同支持小店、翻轉地方，與永豐基金會一起為台灣創造永續共好。

10家小店、10個故事，看小店們如何成為地方力量

在台灣許多不被關注的角落中，經常可以見到一些小店，除了做生意以外，更肩負鏈結資源、關懷土地的使命，懷抱著讓地方更好的夢想，默默地在努力。為了扶植這些自立利他的小店能長久經營，永豐基金會於2021年底開始發起「永豐小店計畫」， 藉由資金與資源的支持，成為小店背後的力量。永豐基金會董事長陳思寬表示，「我們希望發揮金融影響力連結社會資源，做更多好事，串連正向力量，讓地方擁有自己的力量，綻放出新的價值。」

「第1屆小店永豐計畫」共吸引各界200家小店熱情報名，經過長達1年的書面審查、實地訪查與人氣票選，評選出10家別具特色的小店，永豐基金會將投入超過千萬元的資金與資源，支持每家小店大步向前走，持續為社會與環境帶來正向的改變。10家小店分別為：新北石碇的「螢火蟲公益書屋」、新北三峽「禾乃川國產豆製所」、新竹橫山「大山北月」餐廳、台中「明日餐桌環境廚房」、台中霧峰「熊與貓咖啡書房」、台南「博仁堂」中藥鋪、屏東瑪家「小農餐桌」、花蓮新城「豆花兒」、台東卑南「好時果子」釋迦專賣店、馬祖南竿創生場域「津寮」，將獲得永豐基金會挹注資源。

Photo Credit : 永豐基金會 各家小店帶著招牌輕食餐點參與「第1屆小店永豐計畫」發表會。(圖 / 李清宇 攝影)

青壯世代投身偏鄉，「做點有意義的事」

本屆選出的10間小店大多是青壯世代創立的小店，這些小店頭家可能正值「上有老、下有小」的階段，卻懷抱對故鄉與地方的熱情，選擇了更有意義的工作，並且運用自身專業和創意，發展出可持續的經濟行為，幫助自己也關懷土地、造福別人，讓台灣各地越變越美麗。

例如，「螢火蟲公益書屋」原本只是想要為淨山志工預備一個休息的據點，後來卻發展成書店和柑仔店，為偏鄉學童和全民生態教育投注心力；「明日餐桌環境廚房」運用菜市場的剩菜烹煮料理，減少剩食浪費，並提供無家者吃一頓飯的溫飽，幫助弱勢族群；「博仁堂」將傳統中藥鋪變身成食尚藥膳養生餐廳，並串連台南老店二代，透過市集活動讓沒落的街區再次活絡……。每間小店都有各自不同的故事，集結在一起，就能拼成一幅充滿正能量的共好地圖。

除了這10間小店，「第2屆小店永豐計畫」也即將開始徵選，歡迎台灣各地小店於10月3日至11月30日上永豐基金會官網報名。https://www.sinopacfoundation.org.tw/sinopac_found/public/event-method.html

永豐小店故事展，每個人都能成為小店的支持力量！

為了讓小店的故事被更多人看見，永豐基金會於10月7日、8日在台北華山文創園區中7A館展出「讓我們成為力量—永豐小店故事展」，邀請大眾一起來認識全台各地的小店們，現場也可以透過加油紙條、資源合作串接，給予小店實質的支持。

除此之外，永豐基金會也於展覽期間策畫3場講座，邀請大眾與小店頭家、地方創生、創業達人進行對談，藉由面對面的分享交流，讓小店的影響力持續擴大，從地方到社會，從偏鄉到城市，引領更多人與小店一起共創美好生活。

講座報名網址 >> https://www.accupass.com/event/2309270147392481696180

本文章內容由「永豐基金會」提供。