MMBCU/ DRGBT雙王銷售破100,000台！ 歡慶好禮三重送！

狂暴性能代表ｘ實用舒適首選，同級距市佔第一名！

SYM在150c.c.水冷級距投入以性能掛帥的性能跑車–DRGBT，以及實用舒適取向的跑旅旗艦–MMBCU，除了針對兩種不同族群的需求做出車體設計，同時都搭載高性能158c.c.水冷引擎，以及ABS、TCS雙電控系統、中置避震、智慧油電ZRSG等科技配備，讓SYM在150c.c.水冷級距中拿下市場佔有率的冠軍。

造型設計出眾！MMBCU獲得金點設計大獎！

MMBCU由SYM與浩漢產品設計股份有限公司以曼巴蛇為核心設計語彙，打造鎖定男性的長途騎乘需求客群的全新車款，在享譽國際間的獎項-金點設計獎，全球23地、近8千件作品中，MMBCU經海內外30位產學界設計及創意專家評審團評選之下，脫穎而出榮獲設計標章肯定！評審針對車款評語：「MMBCU外型霸氣不失優雅、細節質感細膩，並結合舒適人因工程、寬敞置物空間、全車LED燈具等機能性設計，為長途騎乘需求的客群帶來更可靠的出遊夥伴。」，可見MMBCU獨創魅力是有目共睹的，市場熱銷的同時也贏得設計專業人士的肯定。

雙王聯手出擊！購車享好禮三重送！

為慶祝SYM在150c.c.水冷級距奪下銷售冠軍及銷售累積突破100,000台，本次推出「36期分期0利率」降低入手門檻，同時分期再送「五百萬安心險」，齊全的理賠項目保障騎士人車安全，最後再加碼贈送「環島特仕安全帽」，邀請車友一同歡慶。

祝雙王銷售100,000台！歡慶好禮三重送！

■ 第一重：36期0利率 (需另加手續費3,000元)

■ 第二重：分期購車再送分期獨享優質好禮「五百萬安心險」 【駕駛人傷害險-單一事故(20萬/200萬)+乘客體傷責任險(300萬)+被竊損失險(丟車賠車保障)+火災事故險(3萬)】

■ 第三重：再送環島特仕安全帽

活動注意事項：

活動時間：2023/10/2-10/31，以官網公告活動結束日為準

活動說明：

以上價格不含3,000元分期手續費（只要辦理分期皆需手續費3000元） 五百萬安心險為辦理分期購車獨享

保險理賠僅限自用車輛，營業車輛不在理賠範圍內

本活動僅限台灣本島經銷商，本公司因不可抗拒之因素，保有取消或變更活動內容之權利。機關車、特販車、網購及大賣場車不適用。

政府汰舊換新貨物稅減免 4,000 元，以政府公告為準。

環保署汰舊補助2,000元，以政府公告為準。

詳細介紹請至SYM 官網 https://tw.sym-global.com/

本文章內容由「SYM」提供。