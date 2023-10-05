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TNL+ 2023/10/05,
影劇

《蒼鷺與少年》上映前夕回顧宮崎駿動畫：身為超級軍事迷卻反戰，為何作品多以未成年孩子為主角？

《蒼鷺與少年》上映前夕回顧宮崎駿動畫：身為超級軍事迷卻反戰，為何作品多以未成年孩子為主角？
Photo Credit: GettyImages

我們想讓你知道的是

影迷不難發現宮崎駿的動畫幾乎都是以未成年孩子作為主角，《魔女宅急便》踏上試煉的琪琪、《神隱少女》勇敢的千尋、《龍貓》淘氣的妹妹小梅、都是充滿能量又堅毅的孩子。「孩子可以改變社會」這是宮崎駿一直以來的信念。

吉卜力最新力作 《蒼鷺與少年》將在10月6日與台灣觀眾見面，電影在日本上映前做足了神秘行銷，沒有預告、沒有劇照，吉卜力甚至沒有砸半毛行銷預算，就讓這部電影問世。結果，日本上映4天票房衝破21.4億日圓，超越宮崎駿代表作《神隱少女》的紀錄。截至2023年9月，全球票房已經逼近80億日圓。

回顧吉卜力的代表作品，《風之谷》、《龍貓》、《神隱少女》、《霍爾的移動城堡》等等，無疑是眾多少年少女們，童年及青春期的印記，即便成年再看這些作品，仍會為其中的深刻寓意及動畫美學深深感動，這一切都要歸功於吉卜力的靈魂動畫大師——宮崎駿。

自1979年以來，連同《蒼鷺與少年》在內，宮崎駿共執導了12部動畫長篇作品。其中靠著《神隱少女》奪下52屆柏林影展金熊獎、75屆奧斯卡最佳長片動畫，這部電影更在2001年創下日本影史票房最高的紀錄（316.8億日圓），而且直到2020年才由《鬼滅之刃》劇場版給打破（404.3億日圓）。

然而，吉卜力製作人鈴木敏夫也在自傳《天才的思考》中分享，比起入圍或得獎，宮崎駿反而更著重創作，他既沒出席柏林影展，也沒到奧斯卡典禮領獎，因為比起獎項成就，宮崎駿認為更重要的是通過作品來表達自己的想法和意志，這或許正是對藝術真正的熱情所在。

宮崎駿富含魅力的世界觀，也蘊藏在他的筆下，透過一部又一部的佳作呈現給世人，令人為之著迷。

用孩子的無邪視角，展現世界是美麗的

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圖片來源：《天空之城》
《天空之城》

1986年上映的《天空之城》，描述少女希達和少年巴魯，一起尋找天空之城「拉普達」的冒險之旅。據鈴木敏夫說，宮崎駿只花5分鐘就將故事大綱和他全盤托出，因為這是宮崎駿小學就想到的故事，他想要做一部男孩子大顯身手的作品。

然而，影迷不難發現宮崎駿的動畫幾乎都是以未成年孩子作為主角，《魔女宅急便》踏上試煉的琪琪、《神隱少女》勇敢的千尋、《龍貓》淘氣的妹妹小梅、都是充滿能量又堅毅的孩子。「孩子可以改變社會」這是宮崎駿一直以來的信念，即便只是小小的一個行動，孩子只要持之以恆，就能給社會帶來巨大的改變。

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