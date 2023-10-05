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2023/10/05,
印太

你所不知的星國「擁車證」制度：在新加坡，擁有一輛車竟比買房還貴？

你所不知的星國「擁車證」制度：在新加坡，擁有一輛車竟比買房還貴？
停在新加坡組屋處外停車場的車輛。Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

我們想讓你知道的是

根據規定，星國公民若要擁有一輛車，需透過競標方式取得國家頒發的COE。擁車證的拍賣每月會舉辦兩次，證件會根據車輛種類分成不同類別，要正式取得COE後才能合法有權地在10年內購買並擁有汽車，而一旦10年到期，若想維持該汽車所有權，就必須再度購買新的COE，不然就必須報廢、出售車輛或將車輛出口到另一個國家。

你知道，在常被選為全球最適宜居住的國家新加坡，要擁有一輛車其實所費不貲嗎？

在開車不到一小時即可穿越國土的新加坡，為控制全國車輛數量和減少污染，新加坡政府在1990年推出了為期10年的「擁車證」（Certificate of Entitlement，COE）制度。

根據規定，星國公民若要擁有一輛車，需透過競標方式取得國家頒發的COE擁車證的拍賣每月會舉辦兩次，證件會根據車輛種類分成不同類別，要正式取得COE後才能合法有權地在10年內購買並擁有汽車，而一旦10年到期，若想維持該汽車所有權，就必須再度購買新的COE，不然就必須報廢、出售車輛或將車輛出口到另一個國家。

競標的COE包括以下五類：

A類：1600cc以下或97KW以下的汽車

B類：1600cc以上或97KW以上的車

C類：貨車和公車

D類：摩托車

E類：開放式（摩托車除外）

新加坡
Photo Credit: shutterstock/ 達志影像
停在新加坡組屋處外停車場的車輛。

根據新加坡陸路交通管理局 （LTA）最新數據， 10月份E類（用於除摩托車之外的所有車輛）的COE出價為15萬2000新元（約新台幣357萬9406元），用於更大型車輛的B類許可證費用則是14萬6002新元（約新台幣343萬8386元），至於小型汽車的A 類COE出價則為10萬4000新元（約新台幣244萬9175元）。

《路透社》報導，大型汽車的COE價格較2020年價格翻了兩倍多，以擁有一輛Toyota凱美瑞混合動力車Toyota Camry Hybrid為例，若包括COE、註冊費和稅費在內，就要付出25萬1388新元（約新台幣591萬8666元），而新加坡政府補貼的小型公寓售價則約為12萬5000新元（約新台幣294萬2336元）。

新加坡
Photo Credit: shutterstock/ 達志影像
新加坡的軍用車輛車牌上會有字母「MID」，無需繳納COE費用。

在如此嚴苛的「擁車制度」下，相較於擁車率高達80%的美國，新加坡的擁車率則為11%，也就是說，在有近百萬車輛的新加坡道路上，大多是出租汽車或Grab等叫車服務的汽車。

而為了讓通勤更加順利，新加坡過去十年在公共交通系統上就投資了數十億美元，使其成為全球最高效、可負擔、清潔和安全的公共交通系統之一，十年之中增加了1000輛巴士、200輛火車和 3條新的大眾捷運（MRT）線路，並計劃從2020年到2030年斥資約434億美元擴建鐵路系統，目標是讓80%家庭能居住在距火車站10分鐘步行的範圍內，近60%的新加坡就業人口能使用大眾運輸上班。

新加坡
Photo Credit: shutterstock/ 達志影像
新加坡組屋電動車充電站停靠著Blue SG的共享汽車。

英國YouTuber理查曾拍過一支以「生活在新加坡」為題的影片，片中就有提到在新加坡擁有一輛車是多麽困難

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新聞來源

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核稿編輯：杜晉軒


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