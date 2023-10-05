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2023/10/05,
歐洲

英相蘇納克誓言打造「無菸世代」，現滿14歲者終身不得買菸

英相蘇納克誓言打造「無菸世代」，現滿14歲者終身不得買菸
英國首相蘇納克4日在執政黨保守黨年會演說提到，為減輕國民保健署負擔，計畫逐年提高合法吸菸年齡，且現已滿14歲者將終身不得合法購菸。（圖取自twitter.com/RishiSunak）

我們想讓你知道的是

英國政府去年曾發布委託專家執行的政策檢討報告，其中提到若政府不及早採取行動，至2030年估計就會有近50萬民眾死於吸菸。英國政府評估，一旦順利實施，新政策將有助至2075年為英國減少達170萬名吸菸人口，直接或間接促成高達850億英鎊的經濟效益，並預防高達11萬5000起中風、心臟病、肺癌及其他肺部疾病。

（中央社）英國首相蘇納克（Rishi Sunak）4日在執政黨保守黨年會演說提到，為打造更美好未來、減輕國民保健署（NHS）負擔，他計畫逐年提高合法吸菸年齡，且現已滿14歲者將終身不得合法購菸。

根據英國各地區現行法規，合法的購菸（含電子煙）年齡為18歲（含）以上，蘇納克計畫未來每年將合法吸菸年齡提高1歲。

英國預計明（2024）年舉行大選，若保守黨成功保住執政權、繼續執政4年，且相關法案獲國會支持並順利完成立法程序，今年滿14歲者就算在4年後滿18歲，也不得合法購菸。

首相府表示，為打造第一個「無菸世代」，政府擬推出「具歷史意義」的新法案，2009年1月1日（含）以後出生者未來皆不得合法購菸。這堪稱近30年來英國政府最重大公衛介入措施之一。

隨著合法吸菸年齡每年提高1歲，禁菸令將逐步擴及英國全國人口。首相府指出，這意味最早在2040年，菸品即可能在英國年輕人口之間幾乎絕跡。

根據官方研究調查資料，吸菸成癮性極高，在20歲以前開始使用菸品者，5人之中就有4人終身有菸癮。

在可防範的各類「健康殺手」致病因素中，「吸菸」在英國排名第一，每4起由癌症導致的死亡案例中，就有約1起與吸菸有關。此外，每月有高達7萬5000件NHS普通科（GP）約診是來自患有吸菸相關疾病的民眾。

根據首相府提供的資料，在英國部分地區，孕婦抽菸的比例可高達20%，這足以讓死胎發生的機率激增至接近50%。因吸菸及其引發疾病造成的所得損失、失業、早逝以及健保成本，每年估計讓英國經濟被迫付出約170億英鎊（約新台幣6700億元）的代價。

英國政府去年曾發布委託專家執行的政策檢討報告，其中提到若政府不及早採取行動，至2030年估計就會有近50萬民眾死於吸菸。

英國政府評估，一旦順利實施，新政策將有助至2075年為英國減少達170萬名吸菸人口，直接或間接促成高達850億英鎊的經濟效益，並預防高達11萬5000起中風、心臟病、肺癌及其他肺部疾病。

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英國首相蘇納克4日在執政黨保守黨年會演說提到，為減輕國民保健署負擔，計畫逐年提高合法吸菸年齡，且現已滿14歲者將終身不得合法購菸。（圖取自twitter.com/RishiSunak）

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責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


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