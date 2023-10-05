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2023/10/05,
運動

杭州亞運10/5賽事一覽：林郁婷爭女子拳擊隊史首金，棒球對戰中國，舉重陳柏任、陳玟卉分頭作戰

杭州亞運10/5賽事一覽：林郁婷爭女子拳擊隊史首金，棒球對戰中國，舉重陳柏任、陳玟卉分頭作戰
台灣女子拳擊好手林郁婷（左）在杭州亞運闖過4強門檻，5日將爭金，而被稱為「護國神醫」的代表團醫療長林瀛洲（後右）則成了林郁婷的場邊助手，他4日受訪時笑說，現在遞毛巾時間點可以掌握得很好，若林郁婷在場上身體有什麼狀況也能即時幫忙。｜Photo Credit: 中華奧會提供 via 中央社

我們想讓你知道的是

台灣拳擊隊過去亞運隊史唯一1面金牌是在1958年東京亞運那年由張羅普所獲得，林郁婷今日將在女子57公斤級金牌戰登場，除了將挑戰隊史睽違65年金牌外，還將力拚女子隊史首金，對手將是哈薩克女將伊布拉吉穆瓦（Karina Ibragimova）。

（中央社）台灣拳擊女將林郁婷今（5）日將在杭州亞運女子57公斤級金牌戰上陣，將朝女子隊史首金邁進，而台灣棒球代表隊將展開超級循環賽，與中國隊交手。

台灣拳擊隊過去亞運隊史唯一1面金牌是在1958年東京亞運那年由張羅普所獲得，林郁婷今日將在女子57公斤級金牌戰登場，除了將挑戰隊史睽違65年金牌外，還將力拚女子隊史首金，對手將是哈薩克女將伊布拉吉穆瓦（Karina Ibragimova）。

台灣棒球代表隊分組賽先後擊敗泰國、韓國、香港後，以3戰全勝、分組第1之姿晉級超級循環賽，休兵1天後，今日將與同樣預賽全勝的中國隊碰頭。

台灣射箭代表隊昨日先靠著複合弓混雙銅牌、首面獎牌順利開張，今日將輪到複合弓男、女團出擊，期待能再推升獎牌數。

軟式網球今日將展開混雙項目、台灣龍舟代表隊也將在男子500公尺上陣，同樣將瞄準獎牌。

舉重選手陳柏任、陳玟卉今日將在男子舉重96公斤級、女子76公斤級分頭作戰，期待能再締造佳績。

根據愛爾達體育家族，以下為台灣代表隊今日賽程預告：

新聞來源

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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


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