研究：蚯蚓每年貢獻1.4億噸糧食堪比俄羅斯，「蚯蚓國」可成為全球第四大糧食生產國
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該研究強調，土壤中的生物群落是支持人類糧食生產及維持生態系統的重要功臣，尤其蚯蚓更是生態系中的工程師，蚯蚓透過改善土壤結構、捕獲及保存更多水分、促使有機物循環以及提升養分的可利用性來幫助植物生長。
文：張瑞邦（Tucker Chang）
科學期刊《自然－通訊》（Nature Communications）於2023年9月26日公布的最新研究指出，蚯蚓在全球糧食生產中扮演相當重要的角色，這種被分類在環節動物門（Annelida）的無脊椎動物，對糧食年產量的貢獻幾乎與產糧大國俄羅斯一樣多。
該研究團隊表示，若將蚯蚓看作是一個國家，其每年能產出1.4億噸糧食，等於「蚯蚓國」可成為全球第四大糧食生產國。而俄羅斯2022年的糧食生產量為1.5億噸，今（2023）年的產量預估落在1.2億噸左右，即蚯蚓在2023年的糧食產量還可能略高於俄羅斯。
研究另透露，蚯蚓所貢獻的1.4億噸糧食產量約佔全球玉米、稻米、小麥與大麥總產量的6.5％，以及大豆、碗豆、扁豆、鷹嘴豆等豆類產量的2.3％，而蚯蚓對於豆類的貢獻較小，推測與豆科植物具備固氮作用（Nitrogen fixation）能力有關，因此對於蚯蚓的依賴較小，較不會同稻米、小麥等穀物一樣從蚯蚓對土壤有機氮素礦化（Mineralization）的過程中受益。
《衛報》（The Guardian）闡明，科學家其實很早就觀察到蚯蚓可以讓農作物生長的更好，英國博物學家達爾文（Charles Darwin）於1881年便已記錄下這一發現，但當時並沒有研究表明蚯蚓對土壤及作物究竟能帶來多大的益處。
科羅拉多州立大學（CSU）首席研究員、該研究通訊作者豐特（Steven Fonte）對此表示：「土壤是一個相當複雜的生物棲息地，但實際上很少人有仔細去了解土壤生物多樣性對全球農作物產量帶來的正向影響。」
「據我所知，這是全球第一次利用土壤多樣性的角度研究蚯蚓為農作物帶來的益處，我們現在可以肯定的說：『這就是蚯蚓的價值，這是他對全球糧食帶來的重要貢獻。』」豐特補充說道。
蚯蚓如何促進農作物收成？
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開發者盛會「AWS Dev Day Taiwan 2023」將於10/20在南港展覽館盛大登場！即刻報名掌握最新技術趨勢
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AWS Dev Day七大焦點主題，多技能高效開發者的養成之路
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AWS Dev Day Taiwan 2023 活動詳細資訊
活動時間： 2023年10月20日（五） 10:00-16:00
活動地點：南港展覽館二館
報名方式：免費參與，立即點此報名
注意事項：報名成功者將於活動前三日收到行前通知信。