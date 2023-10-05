杭州亞運10/4中華隊戰績：軟網拳擊共奪4銀，橋牌女團、混合皆晉級金牌戰，羽球周天成闖進8強
我們想讓你知道的是
軟式網球項目台灣女團、男團昨日都闖入金牌戰，女團在金牌戰對上日本隊，最後落敗收下銀牌。男團在金牌戰同樣強碰日本隊，第1點男雙以3比5讓出，第2點男單張祐菘以1比4落敗，同樣拿下1面銀牌。
（中央社）杭州亞運台灣代表隊昨（4）日靠著軟網女團、男團拿下2銀，拳擊項目是男子好手賴主恩、甘家葳收下2銀，拳擊女王陳念琴奪銅；射箭複合弓混雙項目陳怡瑄、張正韋摘銅，進帳4銀2銅。
截至昨晚10時為止，台灣代表隊累積12金14銀20銅，獎牌榜暫居第6名。
男子拳擊71公斤級好手甘家葳因為前天在4強賽與對手相撞造成眉角附近濺血，昨日早上過磅體檢時，裁判判定甘家葳無法比金牌戰，因而收下1面銀牌。男子63.5公斤級賴主恩昨日則是在金牌戰不敵蒙古選手，也摘下銀牌。
「台灣女拳王」林郁婷昨日在57公斤級4強賽，以5比0擊敗印度選手胡達（Parveen Hooda），順利搶下金牌戰門票。台灣「拳擊女王」陳念琴是在女子66公斤級4強賽不敵地主中國選手楊柳，收下銅牌，不過她為自己的表現打了90分。
軟式網球項目台灣女團、男團昨日都闖入金牌戰，女團在金牌戰對上日本隊，第1點女雙激戰9局、超過1小時惜以4比5讓出，第2點女單鄭竹玲以4比2搶下，但第3點女雙以3比5落敗不敵日本，最後收下銀牌。
軟網男團在金牌戰同樣強碰日本隊，第1點男雙以3比5讓出，第2點男單張祐菘以1比4落敗，同樣拿下1面銀牌。不過首度成功入選亞運國手的張祐菘表示，能跟男單世界第一的上松俊貴交手是很好的經驗，也很享受比賽過程。
射箭項目複合弓混雙銅牌戰，台灣組合陳怡瑄與張正韋昨日以157比154射退哈薩克組合，首度國際賽合作就奪銅。
橋牌項目台灣代表隊昨日也傳回捷報，女子團體賽4強歷經6圈、96副牌激戰，最終以總分194比163.1逆轉勝香港；而混合團體賽方面，台灣也大勝泰國，同步挺進壓軸金牌戰。
台灣卡巴迪代表隊昨日再寫新猷，繼上屆女團摘銅後，男團昨日以31比18擊敗強敵孟加拉，預賽拉出3連勝，與女團攜手晉級4強，保底進帳雙銅，改寫隊史最佳成績。
台灣男籃昨日在4強賽上陣，儘管12名球員全員得分，仍不敵擁有歸化球員傑佛森（Rondae Jefferson）助陣的約旦隊，最終以71比90落敗，6日將在銅牌戰出賽，繼續力拚獎牌。
【拳擊】陳念琴奪銅自評表現90分，男子拳擊進帳2銀
（中央社）「拳擊女王」陳念琴昨日在亞運拳擊女子66公斤級4強賽不敵地主中國的楊柳，拿下銅牌。不過她已經很滿意自己表現，打了90分，且降量級後在這次亞運吸取滿滿經驗，未來目標仍是奧運門票。
陳念琴昨日在前2回合僅各拿到2個10分，第3回合雖然拿到3個10分，不過最後仍以2比3不敵楊柳，拿下1面銅牌。由於陳念琴的量級要亞運前2名才有巴黎奧運門票，這次沒能提前搶到奧運入場券。
賽後談到自己的表現，陳念琴表示，「我覺得很滿意了，有把自己和教練擬定的目標都做出來，其他東西我們不管，只管自己有沒有表現好。」陳念琴在3月世錦賽時32強止步，她指出，昨日有拿出與世錦賽完全不同的表現，「那股韌性、想要贏的心，最重要是有做好萬全準備，結果出來就是聽天由命。」
陳念琴原本東京奧運是參加69公斤級，因應巴黎奧運量級調整，從今年起改打66公斤量級，這次是她降量級之後首度參加大型國際賽會。陳念琴指出，「真的吸取到很多經驗，這是最大收穫，因為一個拳擊手如果沒有經驗，就什麼都免談了。」
雖然這次沒能先在亞運搶下奧運門票，不過陳念琴接下來還是把目標設在奧運門票、甚至是奧運金牌，她說：「現在強度還要再高一點，我必須承受到男生被擊倒的強度才滿意，奧運是最大目標，每個運動員的最大夢想都是最高殿堂。」
陳念琴提到，備戰亞運期間提升了很多肌力、體能及戰術，整個強度都有提升，不過她也說：「不足的地方回去跟教練討論問題所在，再重新開始。」
（中央社）拳擊好手賴主恩昨日在亞運男子63.5公斤級金牌戰不敵蒙古選手，摘下銀牌，加上甘家葳台灣男子拳擊收2銀。不過賴主恩認為並沒有遺憾，「愈努力就愈幸運，我希望可以做自己的太陽。」
賴主恩前天在4強賽以5比0擊敗伊拉克選手、闖進金牌戰，也確定獲得巴黎奧運門票。昨日賴主恩在金牌戰雖然以0比5不敵蒙古選手巴塔爾蘇赫（Chinzorig Baatarsukhiin），不過仍摘下銀牌；另外71公斤級的甘家葳也摘銀，已是台灣男子拳擊在亞運睽違53年的獎牌。
雖然無緣金牌，不過賽後賴主恩表示不會遺憾，因為蒙古對手經驗相當豐富，也是自己非常崇拜的選手，「昨日就是全力發揮，試著去破壞他的技術。」這次亞運除了提前拿下巴黎奧運門票，賴主恩也說：「我覺得最大收穫是對自己的信心，對我來說是很棒的經驗。」
賴主恩提到，「老實說我自己運氣也很好，我覺得愈努力就愈幸運。」賴主恩雖然之前經歷過一段低潮期，且有段時間行為脫序，幸虧旁人拉了一把，讓他更珍惜舞台，他希望自己的故事能對身邊的人有正面影響，「有些人可能現在面臨低潮，我希望可以做自己的太陽，也成為別人的光。」
除了賴主恩，男子拳擊71公斤級好手甘家葳前天也順利闖進金牌戰，不過因為前天他在4強賽與對手相撞造成眉角附近濺血，昨日早上過磅體檢時，裁判判定甘家葳無法出賽，最後收下銀牌，不過也有奧運入場券在手。
“2023杭州亞運”的相關議題
- 2023-10-05 杭州亞運10/4中華隊戰績：軟網拳擊共奪4銀，橋牌女團、混合皆晉級金牌戰，羽球周天成闖進8強
- 2023-10-05 杭州亞運10/5賽事一覽：林郁婷爭女子拳擊隊史首金，棒球對戰中國，舉重陳柏任、陳玟卉分頭作戰
- 2023-10-04 杭州亞運10/3中華隊戰績：甘家葳、賴主恩拳擊奧運門票到手，男籃勝日本晉級4強，棒球擊退香港闖進複賽
Tags：
圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
我們想讓你知道的是
圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
延伸閱讀：一分鐘講堂：圓剛 AM350 USB 電容式麥克風，在家也能享受 Pro 級專業錄音體驗
圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。