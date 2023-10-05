杭州亞運10/4中華隊戰績：軟網拳擊共奪4銀，橋牌女團、混合皆晉級金牌戰，羽球周天成闖進8強

（中央社）杭州亞運台灣代表隊昨（4）日靠著軟網女團、男團拿下2銀，拳擊項目是男子好手賴主恩、甘家葳收下2銀，拳擊女王陳念琴奪銅；射箭複合弓混雙項目陳怡瑄、張正韋摘銅，進帳4銀2銅。

截至昨晚10時為止，台灣代表隊累積12金14銀20銅，獎牌榜暫居第6名。

男子拳擊71公斤級好手甘家葳因為前天在4強賽與對手相撞造成眉角附近濺血，昨日早上過磅體檢時，裁判判定甘家葳無法比金牌戰，因而收下1面銀牌。男子63.5公斤級賴主恩昨日則是在金牌戰不敵蒙古選手，也摘下銀牌。

「台灣女拳王」林郁婷昨日在57公斤級4強賽，以5比0擊敗印度選手胡達（Parveen Hooda），順利搶下金牌戰門票。台灣「拳擊女王」陳念琴是在女子66公斤級4強賽不敵地主中國選手楊柳，收下銅牌，不過她為自己的表現打了90分。

軟式網球項目台灣女團、男團昨日都闖入金牌戰，女團在金牌戰對上日本隊，第1點女雙激戰9局、超過1小時惜以4比5讓出，第2點女單鄭竹玲以4比2搶下，但第3點女雙以3比5落敗不敵日本，最後收下銀牌。

軟網男團在金牌戰同樣強碰日本隊，第1點男雙以3比5讓出，第2點男單張祐菘以1比4落敗，同樣拿下1面銀牌。不過首度成功入選亞運國手的張祐菘表示，能跟男單世界第一的上松俊貴交手是很好的經驗，也很享受比賽過程。

射箭項目複合弓混雙銅牌戰，台灣組合陳怡瑄與張正韋昨日以157比154射退哈薩克組合，首度國際賽合作就奪銅。

橋牌項目台灣代表隊昨日也傳回捷報，女子團體賽4強歷經6圈、96副牌激戰，最終以總分194比163.1逆轉勝香港；而混合團體賽方面，台灣也大勝泰國，同步挺進壓軸金牌戰。

台灣卡巴迪代表隊昨日再寫新猷，繼上屆女團摘銅後，男團昨日以31比18擊敗強敵孟加拉，預賽拉出3連勝，與女團攜手晉級4強，保底進帳雙銅，改寫隊史最佳成績。

台灣男籃昨日在4強賽上陣，儘管12名球員全員得分，仍不敵擁有歸化球員傑佛森（Rondae Jefferson）助陣的約旦隊，最終以71比90落敗，6日將在銅牌戰出賽，繼續力拚獎牌。

【拳擊】陳念琴奪銅自評表現90分，男子拳擊進帳2銀

Photo Credit: 中央社 杭州亞運女子拳擊66公斤級4強賽4日登場，台灣「拳擊女王」陳念琴（藍衣）最終不敵對手楊柳（紅衣）、拿下銅牌。陳念琴賽後表示，已經很滿意自己表現，接下來還是把目標設在奧運門票、甚至是奧運金牌。

（中央社）「拳擊女王」陳念琴昨日在亞運拳擊女子66公斤級4強賽不敵地主中國的楊柳，拿下銅牌。不過她已經很滿意自己表現，打了90分，且降量級後在這次亞運吸取滿滿經驗，未來目標仍是奧運門票。

陳念琴昨日在前2回合僅各拿到2個10分，第3回合雖然拿到3個10分，不過最後仍以2比3不敵楊柳，拿下1面銅牌。由於陳念琴的量級要亞運前2名才有巴黎奧運門票，這次沒能提前搶到奧運入場券。

賽後談到自己的表現，陳念琴表示，「我覺得很滿意了，有把自己和教練擬定的目標都做出來，其他東西我們不管，只管自己有沒有表現好。」陳念琴在3月世錦賽時32強止步，她指出，昨日有拿出與世錦賽完全不同的表現，「那股韌性、想要贏的心，最重要是有做好萬全準備，結果出來就是聽天由命。」

陳念琴原本東京奧運是參加69公斤級，因應巴黎奧運量級調整，從今年起改打66公斤量級，這次是她降量級之後首度參加大型國際賽會。陳念琴指出，「真的吸取到很多經驗，這是最大收穫，因為一個拳擊手如果沒有經驗，就什麼都免談了。」

雖然這次沒能先在亞運搶下奧運門票，不過陳念琴接下來還是把目標設在奧運門票、甚至是奧運金牌，她說：「現在強度還要再高一點，我必須承受到男生被擊倒的強度才滿意，奧運是最大目標，每個運動員的最大夢想都是最高殿堂。」

陳念琴提到，備戰亞運期間提升了很多肌力、體能及戰術，整個強度都有提升，不過她也說：「不足的地方回去跟教練討論問題所在，再重新開始。」

（中央社）拳擊好手賴主恩昨日在亞運男子63.5公斤級金牌戰不敵蒙古選手，摘下銀牌，加上甘家葳台灣男子拳擊收2銀。不過賴主恩認為並沒有遺憾，「愈努力就愈幸運，我希望可以做自己的太陽。」

賴主恩前天在4強賽以5比0擊敗伊拉克選手、闖進金牌戰，也確定獲得巴黎奧運門票。昨日賴主恩在金牌戰雖然以0比5不敵蒙古選手巴塔爾蘇赫（Chinzorig Baatarsukhiin），不過仍摘下銀牌；另外71公斤級的甘家葳也摘銀，已是台灣男子拳擊在亞運睽違53年的獎牌。

Photo Credit: 中央社 台灣拳擊好手賴主恩（紅衣）4日在杭州亞運男子63.5公斤級金牌戰不敵蒙古選手巴塔爾蘇赫（Chinzorig Baatarsukhiin）（藍衣），拿下銀牌。賽後賴主恩表 示不會遺憾，因為蒙古對手經驗相當豐富，也是自己非常崇拜的選手。

雖然無緣金牌，不過賽後賴主恩表示不會遺憾，因為蒙古對手經驗相當豐富，也是自己非常崇拜的選手，「昨日就是全力發揮，試著去破壞他的技術。」這次亞運除了提前拿下巴黎奧運門票，賴主恩也說：「我覺得最大收穫是對自己的信心，對我來說是很棒的經驗。」

賴主恩提到，「老實說我自己運氣也很好，我覺得愈努力就愈幸運。」賴主恩雖然之前經歷過一段低潮期，且有段時間行為脫序，幸虧旁人拉了一把，讓他更珍惜舞台，他希望自己的故事能對身邊的人有正面影響，「有些人可能現在面臨低潮，我希望可以做自己的太陽，也成為別人的光。」

除了賴主恩，男子拳擊71公斤級好手甘家葳前天也順利闖進金牌戰，不過因為前天他在4強賽與對手相撞造成眉角附近濺血，昨日早上過磅體檢時，裁判判定甘家葳無法出賽，最後收下銀牌，不過也有奧運入場券在手。