美眾院共和黨第二號人物史卡利塞角逐議長，單一議員可發動罷免成議事規則焦點
我們想讓你知道的是
下任議長也將面臨同一項動議的威脅。哪怕整個黨團一開始可能全力相挺，有志之士考量角逐議長寶座的時候，隨時可能遭到罷免的威脅仍將對他們產生很大的影響。有些共和黨議員已經建議修改眾院規則，讓僅僅單一議員就可以發動罷免議長的情況不再發生。
麥卡錫遭罷免，美眾院共和黨第二號人物史卡利塞角逐議長
（中央社）美國聯邦眾議院共和黨籍議長麥卡錫（Kevin McCarthy）遭到罷免後，他的同黨眾議員史卡利塞（Steve Scalise）今天（當地時間4日）致函同僚宣布，他將角逐眾院議長寶座。
《路透社》報導，現年57歲的史卡利塞是眾院共和黨第二號人物，曾因為罹患癌症接受治療，長期以來被視為麥卡錫的接替者，他持續與共和黨人私下會面，為角逐眾院議長一事爭取支持，他被認為比麥卡錫更加保守。
此外，眾院共和黨籍司法委員會主席喬登（Jim Jordan）也已宣布將角逐眾院議長。現年59歲的喬登曾是大學摔角手，曾領導對拜登政府的調查，並大力聲援美國前總統川普。
麥卡錫已表明，他不會再角逐議長寶座。麥卡錫的盟友、金融服務委員會主席麥亨利（Patrick McHenry）目前暫任臨時議長職務。
美眾院議長麥卡錫中箭落馬，單一議員可發動罷免成焦點
美國聯邦眾議院議長麥卡錫遭到罷免，深受衝擊的共和黨正急於找出能夠將分裂的黨團重新團結的新領袖之際，單一議員可發動罷免議長的眾院爭議性規則也成為討論焦點。
《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，經過混亂表決拉下麥卡錫後，暫代臨時議長職務的麥亨利宣布休會，讓議員們有時間「喬」出下任議長。
他表示，共和黨候選人將於10日爭取支持，目標隔天進行表決選出議長。包括致力於11月大限之前對聯邦政府提供資金等眾院職責，只能暫時擱置到選出議長再說。
麥卡錫與立場強硬的共和黨保守極右派纏鬥9個月，就在他主導立法表決，避免聯邦政府關門數日後，3日遭眾院以216票對210票趕下台。共和黨在眾院只有些微席次優勢，加上只要一名議員就可以發動罷免議長的程序，於是8名共和黨議員與民主黨聯手，就足以將他拉下馬。
灰心喪志的麥卡錫今晚告訴記者：「我們黨團中4％的人可以加入所有民主黨人，一起決定誰能成為眾議院的共和黨議長。」被問到對下任議長有何建議時，他表示：「改變那些規則。」
- 新議長可能人選
已有一些可能成為新議長的人選浮上檯面，但是誰有團結共和黨團的能耐，仍不得而知。麥卡錫1月歷經15輪投票才出線，卻於9個月後出局。
一名眾院共和黨幕僚透露，眾院多數黨領袖史卡利塞今晚已開始就可能出馬角逐事宜電詢黨內同僚。路易斯安那州出身的眾院二號人物史卡利塞在共和黨團各派系間吃得開，堪稱下任議長首選。儘管正因血癌接受治療，但他3日強調自己感覺良好。
可能出馬角逐議長寶座的其他人選，還包括明尼蘇達州選出的眾院多數黨黨鞭艾默（Tom Emmer）、俄亥俄州的眾院司法委員會主席喬登、奧克拉荷馬州的共和黨研究委員會（RSC）主席赫恩（Kevin Hern），以及來自德州、在罷免表決中支持麥卡錫的羅伊（Chip Roy）。
議員們3日深夜已經開始推文，想要拱自己支持的同僚出馬。
來自蒙大拿州的羅勝戴（Matt Rosendale）是投票拉下麥卡錫8名共和黨議員之一。他表示：「真正夠格且能幹的人很多。」不過他強調，下任議長必須讓黨團信得過。羅勝戴說：「這就是凱文（麥卡錫的名字）丟失的，害自己的議長寶座坐不下去。」
- 爭議性規則
麥卡錫的長期對手、佛州眾議員蓋茨（Matt Gaetz）一手策劃這齣罷免議長大戲。他所提罷黜議長動議獲眾院通過，成為美國史上運用這種程序罷免議長成功的首例。
然而，下任議長也將面臨同一項動議的威脅。哪怕整個黨團一開始可能全力相挺，有志之士考量角逐議長寶座的時候，隨時可能遭到罷免的威脅仍將對他們產生很大的影響。有些共和黨議員已經建議修改眾院規則，讓僅僅單一議員就可以發動罷免議長的情況不再發生。
麥卡錫盟友貝肯（Don Bacon）說：「不管誰有218票，如果他們有218票加上不受控的那8個人，就永遠都可以把這個緊箍咒套在人家頭上，提出他們剛對凱文作出的那種要求。我相信你指揮不動那8個人。」他指的是當選議長必須取得眾院435席過半支持。
新聞來源
延伸閱讀
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責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航
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圓剛GC553G2開箱實測：全球首款支援HDMI 2.1規格USB實況擷取盒，支援最高4K144Hz HDR畫質，保留遊戲完整細節
我們想讓你知道的是
圓剛在今年COMPUTEX 2023首度推出支援HDMI 2.1規格的USB實況擷取盒Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2，可支援最高4K144Hz通過畫質與4K60fps的影音擷取規格，可說是遊戲實況主、影音創作者的一大利器，癮特務搶先為大家帶來第一手開箱實測。
對於電競玩家而言，追求極致的聲光效果，除了核心的「電腦硬體」規格要夠力，另一個重要的硬體設備莫過於「電競螢幕」了。相較於一般螢幕60Hz的更新率，電競螢幕的更新率都是以「破百」為起步規格，除了Full HD、QHD解析度已經可以做到340Hz、240Hz以上的規格，也因為傳輸速度更快的HDMI 2.1規格漸成主流，讓超高解析度的頂級電競螢幕也有4K144Hz、4K120Hz的高標準，更能完美搭配次世代遊戲主機或是性能更為強大的NVIDIA GeForce RTX 40系列顯卡的桌機或筆電。
不過對於不少經常直播打電動的遊戲實況主，或是遊戲類主題的YouTuber、創作者來說，平常使用的「實況擷取卡 / 盒」若還停留在影像通過畫質（Pass-Through）最高4K60fps水準，不只影響到實際的遊戲體驗，可擷取的畫面僅4K30fps / 2K60fps的標準，也較難滿足影片成品高解析度、高順暢度的素材需求。
也正因為看到市場需求，視訊音訊解決方案大廠圓剛AVerMedia在今年的COMPUTEX 2023展場上首度發表的HDMI 2.1實況擷卡就讓眾多玩家相當期待，其中體積小巧便攜、採用外接形式的Live Gamer Ultra 2.1 GC553G2也將在近期上市，透過HDMI 2.1的進階規格，帶來最高4K144Hz的通過畫質，並能同時支援HDR與VRR規格。這意味著除了電腦平台，次世代主機如PlayStation5或Xbox Series X也都能夠完美搭配，同時也提供高4K60fps的影像擷取規格，甚至一次整合電競氛圍滿滿的自訂RGB燈效、以及實況或連線對戰時都超實用的「派對聊天」功能。
圓剛GC553G2媒體大禮包搶先看
Cool3c很榮幸受邀在GC553G2正式上市前就獲得提前開箱評測的機會，而且在收到評測設備時圓剛也給了一個超大驚喜！原來圓剛為了表示對GC553G2的重視，特別為參與評測的媒體與KOL打造了誠意滿滿的「特製大禮包」，趕快來看看裡面有什麼吧。
這款GC553G2的特製大禮包除了體積大的驚人，外盒設計也採用了圓剛產品經典的紅白配色，在打開盒蓋時，就看到了郭董事長的感謝信，同時下層也有包括本次開箱的主角GC553G2實況擷取盒、先前Cool3c也曾經開箱過、實況主必備的AM350錄音室等級麥克風，還有圓剛品牌人氣虛擬角色ELENA系列週邊，包括T恤、滑鼠墊與撲克牌，內容真的是非常豪華。
延伸閱讀：一分鐘講堂：圓剛 AM350 USB 電容式麥克風，在家也能享受 Pro 級專業錄音體驗
圓剛 GC553G2 實況擷取盒開箱
此次的產品外盒設計風格同樣為醒目的紅、白雙色配搭，封面可以看到GC553G2本體，並強調了HDMI 2.1規格支援之下實現了最高4K144通過畫質、最高4K60擷取畫質、以及VRR可變更新率的支援，可說是實況擷取盒產品的另一次「規格大躍進」，外盒背面也詳細介紹了產品的詳細規格與特色功能。
同時從側面抽出內盒時，也驚喜發現到圓剛在設計上的一個小彩蛋——內盒的彩虹漸層區塊看起來就像是從封面的紅色區塊延伸出來，視覺上也更具一體感。
盒內除了GC553G2本體，也提供了HDMI 2.1規格的視訊線、USB 3.2 Gen2 Type-C規格的連結線與一條3.5mm的音源線，可連結至耳麥或是遊戲主機手把上的音訊接口。
而GC553G2的外型設計也相當具獨特風格，除了整體格外小巧，也跳脫了實況擷取盒一定是「方方正正」的造型，四個邊角削切處理後的外型、搭配表層霧面處理的黑色外殼的質感讓人愛不釋手，而且圓剛也同步推出限量的白色版本，相信會是玩家更搶手的選擇。
GC553G2的正側面做了類似推進機進氣口的RGB燈效區，連結設備後就能呈現出極具電競風格的視覺效果，也能透過圓剛自家的AVerMdeia Gaming Ultilty工具進行燈效設定，同時也支援像是MSI MysticLight Sync、ASRock POLYCHROME SYNC等電競廠商的燈效同步功能；值得一提的是，GC553G2也是首度打入主要板廠RGB生態系的擷取盒產品，對於電競玩家來說，在使用上更具便利性。
在GC553G2的機身背面配置了所有的連接埠，包括與電腦連結的USB 3.2 Gen2 Type-C接口，就提供了更快10Gbps的傳輸速度；HDMI 2.1規格同樣有IN與OUT兩個埠位，分別連結訊號源與輸出的電競螢幕，另外3.5 mm的音訊孔有兩組，分別可支援玩家使用的耳麥，以及遊戲主機搖桿上的音訊孔，方便玩家在電腦端工具來調整不同音源的音量。
功能實測
圓剛GC553G2的最大優點，就是採用USB連結的設計可以即插即用，也因此無論是桌上型主機或是筆電，都可以成為視訊擷取的操控平台，透過圓剛官方的AVerMedia Gaming Utility，就能完整掌握GC553G2的功能狀態，訊號源的設置，以及當下影像、聲音的訊號狀態，音訊設定，RGB燈效控制等，上手並不困難。
當然，GC553G2主打的功能之一，就是透過HDMI 2.1做到通過畫質（Pass-Through）支援最高4K144Hz的電競級規格，在實測時我們也搭配了MSI的4K144Hz電競螢幕MAG274UPF，並連結了支援HDMI 2.1的電競筆電，確實可以達到4K144Hz的顯示規格，除了畫面的流暢度更為順滑、穩定，也絲毫不會有操作延遲的狀況，即便GC553G2處於畫面擷取的狀態下，玩家也能有最佳的遊戲體驗，相較於使用單一電腦同時進行遊戲運行與直播會更為穩定，不會有硬體效能被吃滿造成畫面延遲甚至遊戲當機閃退的情況。
在畫面擷取方面，GC553G2提供了規格更高的4K60fps錄製能力，讓影音創作者可以取得動態效果更順暢的畫面素材，由於目前GC553G2還未支援圓剛本家的ReCentral直播工具（官方未來會再更新支援），因此我們使用了OBS Studio來實測畫面錄製，由於動態影音的擷取還是蠻吃效能的，官方建議的最低硬體需求為六代Intel Core i5、NVIDIA GeForce GTX 1060以上的規格。
以筆者使用的測試環境為Intel Core i7-10700、NVIDIA GeForce RTX 2080 Super的規格來說，設定擷取4K60fps的格式的影音，可透過NVIDIA NVENC HEVC的硬體編碼加速，設置VBR 動態位元速率在35000 – 40000 Kbps，並以預置P5高畫質設定流暢錄製畫面，實測錄製一段1分鐘左右的影片檔案大小約300MB左右，動態位元速率可達38,000 Kbps左右，若是使用電腦平台規格更佳，應該可以將相關設定再調高，獲得更為細膩的畫質表現。
此外，實際使用GC553G2來遊玩PS5也是完全沒問題，訊號可以正確顯示，同時也能開啟VRR功能來優化遊戲的動態效果，並能支援HDR功能，完全不浪費遊戲主機的效能，為玩家帶來最佳的遊戲體驗。
結語
在遊戲實測擷取盒產品領域，圓剛一直以來都佔居領導地位，而今年全新推出的GC553G2也再一次將規格推升至新高度，相較於前一代的GC553，GC553G2維持了體積小巧、即插即用的便利性，並透過HDMI 2.1規格的導入，讓視訊通過畫質從4K60Hz提升至4K144Hz的新規格，也讓使用者無需因為遊戲畫面的擷取需求，而對遊戲體驗有所妥協。VRR可變更新率的支援，更讓遊戲畫面保持穩定狀態，不會有畫面撕裂、卡頓或是閃爍的情況；還有GC553G2也能完美支援次世代遊戲主機PS5與Xbox Series X，讓應用面更為廣泛。
此外，GC553G2提供更高的4K60fps影音擷取規格，能提供品質更佳的直播、影音創作素材應用，還加入派對聊天的音訊控制功能，讓玩家能夠同時聽清楚遊戲內與連線隊友的聲音，也能在直播時控制不同音源的音量。值得一提的是，GC553G2內建的RGB燈效區塊也為玩家帶來更多電競氛圍與可玩性，除了透過易於上手的AVerMedia Gaming Utility自定不同的燈光效果，也是首款可支援主流電競品牌RGB燈效生態系的實況擷取盒，更能滿足電競玩家對於風格化的需求。
對於有遊戲畫面擷取需求的使用者來說，GC553G2毫無疑問會是目前市面上最值得推薦入手的工具，除了即插即用、免安裝的便利性，也提供了同類型產品中的最高規格，包括追求高畫質直播效果的遊戲實況主，需要高畫質遊戲素材的影音創作者，還有日常訓練需要留存畫面記錄的電競選手，都能透過GC553G2獲得更高的便利性。