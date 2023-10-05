美眾院共和黨第二號人物史卡利塞角逐議長，單一議員可發動罷免成議事規則焦點

麥卡錫遭罷免，美眾院共和黨第二號人物史卡利塞角逐議長

（中央社）美國聯邦眾議院共和黨籍議長麥卡錫（Kevin McCarthy）遭到罷免後，他的同黨眾議員史卡利塞（Steve Scalise）今天（當地時間4日）致函同僚宣布，他將角逐眾院議長寶座。

《路透社》報導，現年57歲的史卡利塞是眾院共和黨第二號人物，曾因為罹患癌症接受治療，長期以來被視為麥卡錫的接替者，他持續與共和黨人私下會面，為角逐眾院議長一事爭取支持，他被認為比麥卡錫更加保守。

此外，眾院共和黨籍司法委員會主席喬登（Jim Jordan）也已宣布將角逐眾院議長。現年59歲的喬登曾是大學摔角手，曾領導對拜登政府的調查，並大力聲援美國前總統川普。

麥卡錫已表明，他不會再角逐議長寶座。麥卡錫的盟友、金融服務委員會主席麥亨利（Patrick McHenry）目前暫任臨時議長職務。

It is with a strong sense of responsibility and purpose that I seek the House Republican Conference’s nomination for Speaker of the House.



Read my letter to my colleagues: pic.twitter.com/G6YDd2SjCD — Steve Scalise (@SteveScalise) October 4, 2023

美眾院議長麥卡錫中箭落馬，單一議員可發動罷免成焦點

美國聯邦眾議院議長麥卡錫遭到罷免，深受衝擊的共和黨正急於找出能夠將分裂的黨團重新團結的新領袖之際，單一議員可發動罷免議長的眾院爭議性規則也成為討論焦點。

《華爾街日報》（The Wall Street Journal）報導，經過混亂表決拉下麥卡錫後，暫代臨時議長職務的麥亨利宣布休會，讓議員們有時間「喬」出下任議長。

他表示，共和黨候選人將於10日爭取支持，目標隔天進行表決選出議長。包括致力於11月大限之前對聯邦政府提供資金等眾院職責，只能暫時擱置到選出議長再說。

麥卡錫與立場強硬的共和黨保守極右派纏鬥9個月，就在他主導立法表決，避免聯邦政府關門數日後，3日遭眾院以216票對210票趕下台。共和黨在眾院只有些微席次優勢，加上只要一名議員就可以發動罷免議長的程序，於是8名共和黨議員與民主黨聯手，就足以將他拉下馬。

灰心喪志的麥卡錫今晚告訴記者：「我們黨團中4％的人可以加入所有民主黨人，一起決定誰能成為眾議院的共和黨議長。」被問到對下任議長有何建議時，他表示：「改變那些規則。」

新議長可能人選

已有一些可能成為新議長的人選浮上檯面，但是誰有團結共和黨團的能耐，仍不得而知。麥卡錫1月歷經15輪投票才出線，卻於9個月後出局。

一名眾院共和黨幕僚透露，眾院多數黨領袖史卡利塞今晚已開始就可能出馬角逐事宜電詢黨內同僚。路易斯安那州出身的眾院二號人物史卡利塞在共和黨團各派系間吃得開，堪稱下任議長首選。儘管正因血癌接受治療，但他3日強調自己感覺良好。

可能出馬角逐議長寶座的其他人選，還包括明尼蘇達州選出的眾院多數黨黨鞭艾默（Tom Emmer）、俄亥俄州的眾院司法委員會主席喬登、奧克拉荷馬州的共和黨研究委員會（RSC）主席赫恩（Kevin Hern），以及來自德州、在罷免表決中支持麥卡錫的羅伊（Chip Roy）。

議員們3日深夜已經開始推文，想要拱自己支持的同僚出馬。

來自蒙大拿州的羅勝戴（Matt Rosendale）是投票拉下麥卡錫8名共和黨議員之一。他表示：「真正夠格且能幹的人很多。」不過他強調，下任議長必須讓黨團信得過。羅勝戴說：「這就是凱文（麥卡錫的名字）丟失的，害自己的議長寶座坐不下去。」

爭議性規則

麥卡錫的長期對手、佛州眾議員蓋茨（Matt Gaetz）一手策劃這齣罷免議長大戲。他所提罷黜議長動議獲眾院通過，成為美國史上運用這種程序罷免議長成功的首例。

然而，下任議長也將面臨同一項動議的威脅。哪怕整個黨團一開始可能全力相挺，有志之士考量角逐議長寶座的時候，隨時可能遭到罷免的威脅仍將對他們產生很大的影響。有些共和黨議員已經建議修改眾院規則，讓僅僅單一議員就可以發動罷免議長的情況不再發生。

麥卡錫盟友貝肯（Don Bacon）說：「不管誰有218票，如果他們有218票加上不受控的那8個人，就永遠都可以把這個緊箍咒套在人家頭上，提出他們剛對凱文作出的那種要求。我相信你指揮不動那8個人。」他指的是當選議長必須取得眾院435席過半支持。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航