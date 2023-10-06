A&F時裝連鎖前CEO涉嫌性剝削年輕男子，BBC調查曝光細節

Photo Credit: Getty Images / BBC News A&F前CEO麥克・傑佛瑞斯面臨性剝削男性的指控。

阿貝克隆比＆費奇（Abercrombie & Fitch, A&F）前任CEO（執行長）及其英國籍伴侶面臨剝削他人指控，他們涉嫌在世界各地招攬男子到他們主持的性愛活動上去。

BBC一項調查發現一個組織縝密的網絡，利用中介人物色年輕男性到麥克・傑佛瑞斯（Mike Jeffries）與馬修・史密斯（Matthew Smith）的活動上。

八名男子告訴BBC他們參加了這些活動，部分人聲稱遭到剝削或虐待。

傑佛瑞斯與史密斯並未回應置評要求，但兩人的中介人否認有任何不當行為，並稱這些男子都是「睜大眼睛地」走進這些活動。

A&F——同時擁有霍利斯特（Hollister）品牌——稱對指控所涉行為感到「震驚和反感」。

兩名獨立審閲BBC所發掘得來文件與證詞的前美國檢察官呼籲立案調查，以釐清能否落案控告性販運罪（sex trafficking）。根據美國法律，性販運包括利用武力、欺詐或脅迫促使一名成年人前往另一州或外國發生性行為，以獲得金錢。

2023年10月3日更新：A&F開展內部調查

在全球經營850家店鋪的A&F稱其「並未注意到相關的性行為不檢指控」，並稱自BBC接觸該公司後，公司已尋求「外部法律事務所開展獨立調查」。

沒有證據顯示該公司知悉BBC披露的證據所指控的，發生在性愛活動上的剝削行為。

警告：本報導內容有描述性行為情節

自1990年代起的20多年裡，麥克・傑佛瑞斯將A&F從瀕臨倒閉但饒有傳統的戶外服裝店（outfitter）轉型為市值數以十億美元計的青少年零售品牌，靠的是賣弄性感，起用文質彬彬，全美國人無上裝男性模特，還有令人咋舌的廣告版。

Photo Credit: Getty Images / BBC News 麥克・傑佛瑞斯（右）與馬修・史密斯（左）兩人極少公開合影。史密斯被指控在伴侶傑佛瑞斯經營的A&F公司內行使非正式影響力。

作為曾經是全美國工資最高的CEO，他是個充滿爭議的人物，曾經面對歧視員工的指控，奢侈揮霍得令人擔憂，還有人投訴他終身伴侶馬修・史密斯在A&F內有著非正式的影響力。

2014年，傑佛瑞斯在銷售下降的背景下下台。根據當時的企業報表，他領著估計總值2500萬美元（8.09億元新台幣）的退休待遇組合離開。

現在，BBC發掘到一些指控，稱這位時裝界巨擘在其紐約住所與世界各地酒店——包括倫敦、巴黎、威尼斯和馬拉喀什（Marrakesh；摩洛哥皇城）——所舉行的活動中剝削年輕男性。

在一項持續兩年的調查中，BBC接觸了12名男子，他們形容了在2009至2015年間，參加或組織牽涉性行為的活動，而這些活動是為79歲的傑佛瑞斯和他60歲的英籍伴侶史密斯而組織的。

其中八名參加了這些活動的男子稱他們受中介人招攬，又形容這位中介人像是失去了鼻子，用一塊蛇皮貼片來遮蓋。BBC辨別出此人為詹姆斯・雅各布森（James Jacobson）。

麥克・傑佛瑞斯如何利用無上裝模特來推銷A&F？

BBC記者霍利・洪德里克（Holly Honderich）華盛頓報導

Photo Credit: Getty Images / BBC News 站在A&F德國慕尼黑分店門前的模特。

若你是2000年代初期的美國青少年或凖青少年，你會認識A&F。而要是你喜歡它，A&F就是某種「全美式時尚」的入門，是年輕而纖瘦者文質彬彬的烏托邦。

A&F以這種形式存在，是CEO麥克・傑佛瑞斯手把手栽培出來的。

在掌舵的20年裡，傑佛瑞斯將這品牌變成一個文化現象，送上零售的天花板。

不穿上衣的男招待員在分店門前站崗，召喚顧客進入像夜總會一樣幽暗的店內，A&F Fierce古龍水瓶隨意掛在衣架之間——故意做舊的牛仔布，棉質馬球衫（polo shirt）與套頭衫，麋鹿商標無處不在。

事實證明，傑佛瑞斯的經商策略有利可圖。1994至199年間，銷售額從1.65億美元飆升至10.4億美元。巔峰時期，A&F在美國、加拿大和英國擁有超過1000家分店。

但傑佛瑞斯主政十年後，A&F的光芒開始褪色，而這很大程度上得歸咎於這位CEO主張的排他性手法。

BBC對這些男子的證詞採取了規模廣泛的事實核查，當中相似之處之多十分驚人。

我們取得一些文件——包括email、機票與詳細旅遊行程——足以支持男子們證詞中的多個關鍵要點。我們也採訪了幾十位其他消息人士，包括前家僕。

給BBC講述其僱用內容的男子中，有一半人聲稱他們最初遭誤導活動性質，或未被告知牽涉性行為。其他人則稱他們知悉活動有性相關內容，但不知道他們具體要做些什麼。他們全都獲得支付報酬。

其中幾人告訴BBC，中介人或其他招募人員提出有機會擔任A&F模特。除一人外，他們全都表示有關經驗讓他們感到受傷害。

事發時23歲的大衛・布拉德伯里（David Bradberry）說，他在2010年經由一位中介人認識雅各布森，這位中介人形容雅各布森是A&F「擁有人」的看門人。但布拉德伯里稱當時沒有人提及性活動。他說，會面上，雅各布森暗示布魯斯・韋伯（Bruce Weber）——時任A&F官方攝影師——會為他拍照。

然後，據布拉德伯里說：「雅各布森向我表明，除非我讓他替我口交，否則我不用指望能與A&F或傑佛瑞斯見面。」

他說：「我整個人僵住了。就像他在兜售名氣，而代價是屈從。」布拉德伯里說有人讓他信服「誰都是這樣入行的」。他憶述雅各布森給了他500美元，說是支付他來見面的時間。

回想起來，他說那次事情該是個「當頭棒喝」，但他以為雅各布森「只是一位令人毛骨悚然的老家伙，而我再也不用見到他」。