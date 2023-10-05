柯文哲訪洛杉磯華埠，僑胞呼籲藍白合；朱立倫：與柯已持續聯繫一段時間

柯文哲訪洛杉磯華埠，僑胞呼籲藍白合

（中央社）民眾黨主席、總統參選人柯文哲今天（當地時間4日）午間拜會洛杉磯傳統僑社「羅省中華會館」，席間僑胞發言，期待在野黨整合，達成「藍白合」。

柯文哲1日起率團訪美，在舊金山停留3天之後，今天午間訪問洛杉磯華埠，拜會當地有134年歷史的「羅省中華會館」，與20多名廣東話為主的華僑座談，並前往孫中山銅像鞠躬獻花。

柯文哲致詞表示，拜會中華會館最重要的目的是學習「多看多聽」；另外則是廣交朋友，希望「朋友越多、敵人越少」；同時瞭解僑社需要，看什麼地方可以幫忙。

中華會館由早期華人移民創立，支持孫中山創立中華民國，館外長年掛著美國和中華民國國旗，館內掛著現任美國總統拜登、中華民國總統蔡英文照片。

中華會館成員輪流發言，表達個人意見，多數呼籲柯文哲促成藍白整合，認為柯文哲應該與國民黨參選人侯友宜、宣布獨立參選的鴻海創辦人郭台銘整合，推動在野陣營的「藍白合」，勝選才有希望。

談藍白合，朱立倫：與柯文哲已持續聯繫一段時間

國民黨主席朱立倫4日說，國民黨與民眾黨合作是建立在共同理念與共同理想之下，而且一定要總統參選人之間，大家宣示共同的理念與理想，是這樣的政治聯盟；他與民眾黨主席柯文哲也持續聯繫一段時間了。

外界關注藍白合進度，朱立倫4日下午在國民黨中常會上表示，藍白合是必須的，也是民意之所向，會盡最大的努力，在共同的理念之下，團結所有朋友。正在訪美的柯文哲則表示，藍、白應比民調決定總統參選人，國民黨卻不敢接招。

朱立倫4日晚間在出席國民黨舉辦的國慶酒會前，受訪表示，國民黨與民眾黨合作是建立在共同理念與共同理想之下，而且一定要總統參選人之間，大家宣示共同的理念與理想，是這樣的政治聯盟。至於方法的問題，國民黨從未排除過任何一種方法，也沒有預設立場，所有外界放話或各種建議，都不代表國民黨中央。

媒體詢問，如果未來要推動內閣制，必須國會四分之三席次通過，是否有信心藍、白未來在國會席次可以超過3/4。朱立倫說，目前兩黨並沒有談及修憲問題，已確定的就是要努力讓立委席次過半數，共同讓台灣更好，在這過程中包括政治制度的改革，公共政策的重建，以及兩岸關係的努力，雙方都有共識，這才是藍、白共同的政治理念與理想。

朱立倫也說，兩黨絕對不是政治分贓，更不會是政治投機，希望透過整合過程，大家先確認共同的理念與政治理想，而且還需要總統參選人之間見面，至於黨與黨的部分，他與柯文哲聯繫也持續了一段時間，希望待總統參選人之間確認後，就能持續進行下一步。

至於有名嘴稱朱立倫9月底曾與柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜密會，朱立倫表示，既然是名嘴夢到的事情，就不必講了，他與柯文哲之間，一定是針對共同理念與共同理想比較重要，現階段怎麼可能談到不分區立委；現在關鍵重點是共同理念與共同理想，以及區域立委選舉，接下來則是總統選舉大家要如何團結，獲得更多選票。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航