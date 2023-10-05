開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/05,
政治

柯文哲訪洛杉磯華埠，僑胞呼籲藍白合；朱立倫：與柯已持續聯繫一段時間

柯文哲訪洛杉磯華埠，僑胞呼籲藍白合；朱立倫：與柯已持續聯繫一段時間
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

朱立倫也說，兩黨絕對不是政治分贓，更不會是政治投機，希望透過整合過程，大家先確認共同的理念與政治理想，而且還需要總統參選人之間見面，至於黨與黨的部分，他與柯文哲聯繫也持續了一段時間，希望待總統參選人之間確認後，就能持續進行下一步。

柯文哲訪洛杉磯華埠，僑胞呼籲藍白合

（中央社）民眾黨主席、總統參選人柯文哲今天（當地時間4日）午間拜會洛杉磯傳統僑社「羅省中華會館」，席間僑胞發言，期待在野黨整合，達成「藍白合」。

柯文哲1日起率團訪美，在舊金山停留3天之後，今天午間訪問洛杉磯華埠，拜會當地有134年歷史的「羅省中華會館」，與20多名廣東話為主的華僑座談，並前往孫中山銅像鞠躬獻花。

柯文哲致詞表示，拜會中華會館最重要的目的是學習「多看多聽」；另外則是廣交朋友，希望「朋友越多、敵人越少」；同時瞭解僑社需要，看什麼地方可以幫忙。

中華會館由早期華人移民創立，支持孫中山創立中華民國，館外長年掛著美國和中華民國國旗，館內掛著現任美國總統拜登、中華民國總統蔡英文照片。

中華會館成員輪流發言，表達個人意見，多數呼籲柯文哲促成藍白整合，認為柯文哲應該與國民黨參選人侯友宜、宣布獨立參選的鴻海創辦人郭台銘整合，推動在野陣營的「藍白合」，勝選才有希望。

談藍白合，朱立倫：與柯文哲已持續聯繫一段時間

國民黨主席朱立倫4日說，國民黨與民眾黨合作是建立在共同理念與共同理想之下，而且一定要總統參選人之間，大家宣示共同的理念與理想，是這樣的政治聯盟；他與民眾黨主席柯文哲也持續聯繫一段時間了。

外界關注藍白合進度，朱立倫4日下午在國民黨中常會上表示，藍白合是必須的，也是民意之所向，會盡最大的努力，在共同的理念之下，團結所有朋友。正在訪美的柯文哲則表示，藍、白應比民調決定總統參選人，國民黨卻不敢接招。

朱立倫4日晚間在出席國民黨舉辦的國慶酒會前，受訪表示，國民黨與民眾黨合作是建立在共同理念與共同理想之下，而且一定要總統參選人之間，大家宣示共同的理念與理想，是這樣的政治聯盟。至於方法的問題，國民黨從未排除過任何一種方法，也沒有預設立場，所有外界放話或各種建議，都不代表國民黨中央。

媒體詢問，如果未來要推動內閣制，必須國會四分之三席次通過，是否有信心藍、白未來在國會席次可以超過3/4。朱立倫說，目前兩黨並沒有談及修憲問題，已確定的就是要努力讓立委席次過半數，共同讓台灣更好，在這過程中包括政治制度的改革，公共政策的重建，以及兩岸關係的努力，雙方都有共識，這才是藍、白共同的政治理念與理想。

朱立倫也說，兩黨絕對不是政治分贓，更不會是政治投機，希望透過整合過程，大家先確認共同的理念與政治理想，而且還需要總統參選人之間見面，至於黨與黨的部分，他與柯文哲聯繫也持續了一段時間，希望待總統參選人之間確認後，就能持續進行下一步。

至於有名嘴稱朱立倫9月底曾與柯文哲、國民黨總統參選人侯友宜密會，朱立倫表示，既然是名嘴夢到的事情，就不必講了，他與柯文哲之間，一定是針對共同理念與共同理想比較重要，現階段怎麼可能談到不分區立委；現在關鍵重點是共同理念與共同理想，以及區域立委選舉，接下來則是總統選舉大家要如何團結，獲得更多選票。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：羅元祺
核稿編輯：翁世航


“2024總統大選”的相關議題

看更多

TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。