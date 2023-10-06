為何以觀光立國的泰國不禁止槍枝？ 這要從五百年的「擁槍史」談起

10月3日泰國時間下午5點左右，位於曼谷暹羅站（siam）的暹羅百麗宮（siam paragon）發生駭人聽聞的槍擊案，14歲的兇手帶著改造手槍進入購物中心對民眾開槍射擊，造成了三人死亡，這起事件也讓大家想起去年泰國東北農播南普府幼稚園36死的槍擊案，以及2020年泰國東北柯叻府購物中心26死的槍擊案。

這起事件對泰國觀光業的影響還有待觀察，但對於身處槍枝管制的台灣民眾而言，很難理解泰國以觀光為主，為何不禁止槍枝？只要禁止槍枝不就可以避免這些問題不斷發生嗎？

實際上，當我們要討論泰國槍枝合法與是否應該禁止槍枝時，就跟美國討論是否應該禁止槍枝一樣，都不能忽略該國的「擁槍史」，如果只有討論槍帶來的負面效應，忽略槍的歷史與影響力，這樣就難以理解泰國為何從槍枝出現至今，都沒有打算要立法禁止人民擁有槍枝。

Photo Credit: 中央社 曼谷百貨公司暹羅百麗宮3日發生槍擊事件造成2人死 亡，4日正常營業，總理賽塔（中）出席一場在百麗宮內的活動，盼建立民眾信心。

「槍」在泰國歷史上的意義

「槍」最早出現於泰國阿瑜陀耶王朝時代，最初是在1538年帕猜羅闍（สมเด็จพระไชยราชาธิราช）時期，當時緬甸大軍進攻泰北清格朗城（เชียงกราน）（位於現在泰北難府的清格朗縣），帕猜羅闍透過葡萄牙人幫助之下，首次在戰場上使用火槍。1546年當時阿瑜陀耶王國成立葡萄牙人組建的志願火槍隊，教導暹羅人如何運用火槍保衛自己。

而在納瑞萱大帝期間，據信當年納瑞萱大帝從緬甸救回泰族夥伴，面對緬甸大軍準備渡河追擊時，納瑞萱大帝就是以一把神槍一發子彈，直接射殺河流對面的緬甸主將進而成功阻止緬甸大軍的追殺。對於當時納瑞萱大帝領導下的泰國而言，泰國軍隊人數遠低於緬甸軍隊人數，因此「槍」就成為最重要逆轉的武器。

Photo Credit：shutterstock/達志影像 納瑞萱國王的電影人物蠟像在泰國杜莎夫人蠟像館展出。

1893年法暹戰爭爆發，讓朱拉隆功大帝發現推動西化政策以及與英國保持友好關係，並沒有辦法保障泰國的安全，因此1899年便大量採購現代化的槍枝用以增加國防實力。朱拉隆功大帝提到：「我們的國家被一群流氓包圍，如果我們沒有做好要跟他們拼到底的決心，那些流氓就會來欺負我們，即使我們不一定可以打贏他們，但也要讓他們知道，如果敢欺負我們，那他們自已也一定會受傷」

泰國雖然在拉瑪五世時代統一成現代泰國的版圖，並推動了「廢屬國、立行省」的制度，讓原本的蘭納王國、瀾滄王國及北大年王國等國變成「省」與「府」，但實際上各地區的管理與防禦仍然需要仰賴過往的統治者，因此槍與火砲等武器就很難完全收歸國家且禁止人民擁有，其優點就是當國家面臨外敵入侵時，人民可以拿起武器組成保衛國家的民兵組織，甚至可以參與收復故土的軍事行動當中。例如：第二次世界大戰期間。泰國總理鑾披汶藉由與日本同盟機會，透過第二次泰法戰爭奪回朱拉隆功大帝時代割讓給法國的領土，該戰爭期間就有泰國民兵參與，因此在勝利紀念碑上的五座銅像，除了陸軍、海軍、空軍、警察外還包括了民兵。