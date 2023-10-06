為何以觀光立國的泰國不禁止槍枝？ 這要從五百年的「擁槍史」談起
我們想讓你知道的是
為何泰國官方始終不主張禁槍？從歷史發展來看，過去槍支是抵禦外敵的重要工具，到了近代，面對國內治安的問題，槍支始終是民眾自我防衛的工具，禁止擁槍可能導致沒有一般人失去了自衛能力，因此泰國朝野政黨始終沒有討論禁槍，而是如何管制。
10月3日泰國時間下午5點左右，位於曼谷暹羅站（siam）的暹羅百麗宮（siam paragon）發生駭人聽聞的槍擊案，14歲的兇手帶著改造手槍進入購物中心對民眾開槍射擊，造成了三人死亡，這起事件也讓大家想起去年泰國東北農播南普府幼稚園36死的槍擊案，以及2020年泰國東北柯叻府購物中心26死的槍擊案。
這起事件對泰國觀光業的影響還有待觀察，但對於身處槍枝管制的台灣民眾而言，很難理解泰國以觀光為主，為何不禁止槍枝？只要禁止槍枝不就可以避免這些問題不斷發生嗎？
實際上，當我們要討論泰國槍枝合法與是否應該禁止槍枝時，就跟美國討論是否應該禁止槍枝一樣，都不能忽略該國的「擁槍史」，如果只有討論槍帶來的負面效應，忽略槍的歷史與影響力，這樣就難以理解泰國為何從槍枝出現至今，都沒有打算要立法禁止人民擁有槍枝。
「槍」在泰國歷史上的意義
「槍」最早出現於泰國阿瑜陀耶王朝時代，最初是在1538年帕猜羅闍（สมเด็จพระไชยราชาธิราช）時期，當時緬甸大軍進攻泰北清格朗城（เชียงกราน）（位於現在泰北難府的清格朗縣），帕猜羅闍透過葡萄牙人幫助之下，首次在戰場上使用火槍。1546年當時阿瑜陀耶王國成立葡萄牙人組建的志願火槍隊，教導暹羅人如何運用火槍保衛自己。
而在納瑞萱大帝期間，據信當年納瑞萱大帝從緬甸救回泰族夥伴，面對緬甸大軍準備渡河追擊時，納瑞萱大帝就是以一把神槍一發子彈，直接射殺河流對面的緬甸主將進而成功阻止緬甸大軍的追殺。對於當時納瑞萱大帝領導下的泰國而言，泰國軍隊人數遠低於緬甸軍隊人數，因此「槍」就成為最重要逆轉的武器。
1893年法暹戰爭爆發，讓朱拉隆功大帝發現推動西化政策以及與英國保持友好關係，並沒有辦法保障泰國的安全，因此1899年便大量採購現代化的槍枝用以增加國防實力。朱拉隆功大帝提到：「我們的國家被一群流氓包圍，如果我們沒有做好要跟他們拼到底的決心，那些流氓就會來欺負我們，即使我們不一定可以打贏他們，但也要讓他們知道，如果敢欺負我們，那他們自已也一定會受傷」
泰國雖然在拉瑪五世時代統一成現代泰國的版圖，並推動了「廢屬國、立行省」的制度，讓原本的蘭納王國、瀾滄王國及北大年王國等國變成「省」與「府」，但實際上各地區的管理與防禦仍然需要仰賴過往的統治者，因此槍與火砲等武器就很難完全收歸國家且禁止人民擁有，其優點就是當國家面臨外敵入侵時，人民可以拿起武器組成保衛國家的民兵組織，甚至可以參與收復故土的軍事行動當中。例如：第二次世界大戰期間。泰國總理鑾披汶藉由與日本同盟機會，透過第二次泰法戰爭奪回朱拉隆功大帝時代割讓給法國的領土，該戰爭期間就有泰國民兵參與，因此在勝利紀念碑上的五座銅像，除了陸軍、海軍、空軍、警察外還包括了民兵。
Tags：
內容力才是硬實力—2023 TCCF 為臺灣內容產業導入國際能量
我們想讓你知道的是
隨著近年來臺劇、臺影話題再起，你是否也好奇這股臺灣影視熱潮從何而來？
由文化內容策進院於今年11月舉辦的臺灣文化內容產業年度盛事「2023 TCCF創意內容大會」，積極邀請國內外版權買賣家齊聚臺北，不僅為臺灣好故事打造提案舞台、媒合國際資金與製作團隊，更以「MARKET」、「PITCHING」及「INNOVATIONS」三大單元，為臺灣作品鋪陳走向全球產業鏈的管道。
想知道熱門劇集如何誕生？面對全球內容產業的急遽變化，文策院與2023TCCF創意內容大會又扮演著什麼角色？快來看看以下的小測驗，十分鐘帶你了解文化內容產業的小知識！
【提案大會持續支持潛力作品，內容力就是我們的硬實力】
為讓臺灣內容品質快速提升、走向國際，文化部的補助加上文策院的投資，「投補」資金加總，擴大臺灣戲劇、綜藝的製作費與品質。至2022年12月止，文策院投資金額達14.49億元、帶動民間投資約18.44億元，總投資金額達到32.93億元，這些投資成果，也陸續在國際間獲得令人矚目的好成績。 在今（2023）年五月的坎城影展上，由文策院所投資及合作的三部電影都交出了亮眼成績單。由臺灣與七國合製，獲文策院「國際合作投資專案計畫」投資，馬來西亞女導演余修善所執導的《虎紋少女》，獲得國際影評人週最大獎「最佳影片」。導演在專訪中表示，這次的大型跨國製作是一個非常好的經驗，「我們一起看著這個故事，即便成長背景不同，也能共感角色的掙扎，對一個創作者來說，多國合作也讓我有不同的視野，這個故事也就這樣被各方支持、茁壯」。
《殖民之路》則拿到「一種注目：費比西國際影評人獎」，《殖民之路》由臺灣和智利、法國、英國等共七個國家共同出品，金馬獎得主杜篤之與杜則剛操刀後期擬音與混音，成功揭示了拉丁美洲殖民歷史中重要且經常被忽視的社會政治衝突。而《大風之島》代表臺灣首次參加的坎城電影市場展紀錄片單元提案競賽，則在導演許雅婷、製片黃胤毓與法國製片Baptiste Brunner的努力之下，讓作品一舉拿下最大獎：Docs-in-Progress Award（內容包含1萬歐元現金以及IEFTA國際新興電影人才協會的其他項目跟進），導演說：「從來沒想過有一天會到坎城，這對病人們來說意義重大，現在透過電影，你們看見他們、聽到他們的聲音，這是一件充滿力量的事，更是藝術創作內容存在的意義，我們必須要讓電影延續下去！」。
影視作品開發需投入大量時間、人力與資金，前期的開發資源非常關鍵。 2023TCCF創意內容大會PITCHING提案大會單元（11/07-11/10 )提供臺灣內容一個媒合國內外買家與資金的舞台，對接買賣方產製與資金需求，並致力推動國內產業人士與國際買賣家交流，創造更多國際合製機會，助力臺灣內容創作接軌國際市場。提案徵件對象分為「Project to Screen」企劃提案及「Story to Screen」故事提案，而前者今年更首度對全球徵件，場次包括長片、影集、動畫、紀錄片等，為入選的團隊準備前所未有的支持與資源，入選者將獲得文策院兩大投資專案的申請資格，包括最高新台幣 300 萬的「內容開發專案計畫－前期開發支持」 以及最高 30 萬美元的「國際合作投資專案計畫」投資挹注，預計將有超過40件企劃案可獲得申請資格，總金額將達新臺幣八千萬元以上！
【內容交易市場結合產業各方，拓展臺灣影視作品全球市場】
為強化內容產業資源國際交流、增加跨國合作機會，今年 2023TCCF創意內容大會 Market 單元首度設置國家館，吸引法國、韓國及日本前來設攤。法國在台協會 (Bureau français de Taipei )、法國藝文推廣總署 (Institut français) 及法國商務處 (Business France) 合辦的「ICC Immersion Taïwan」計畫，集結近 10 家來自數位創作、音樂和博物館科技應用領域的法國業者來台，期待激盪台法創新思維火花；為吸引臺灣及國際製作團隊於韓國拍攝，韓國電影委員會 (Korea Film Commission & Industry Network) 及首爾影委會共同設立韓國國家館，期望創造台韓影視合製交流機會；另外，日本國家館，擁有多數日本內容版權登記的官方機構海外媒合平台服務，將預計參展，搭起台日合作橋樑，共創文化內容產業商機。
【跨域共創的INNOVATIONS，開啟內容產業的各種可能】
內容產業發展與時俱進，無論是新觀念的刺激、敘事方式的演進，又或是新科技的應用，都能刺激創作者發想新的內容。今年2023 TCCF創意內容大會 以「INNOVATIONS」單元，與產業夥伴一起回應，歷經元宇宙、區塊鏈與人工智慧熱潮後，內容產業將如何面對這個未可知的疫後世界。
INNOVATIONS包括三個子單元，一是「Showcase」，除了展示國內外揉合文化與前瞻科技的節目，也透過案例的拆解與延伸，讓觀眾能一窺文化科技的創新應用模式。在「Talk」單元，則以跨領域主題講座，由眾多專家分享文化內容的發展趨勢和市場機會，激盪出通往未來的想像。最後，在「Industry Event」，則為產業人士提供對話和交流的平台，期望能促成更多且深入的交流機會。
而「Showcase」單元則網羅國內外知名作品，我們將可以看到接連獲得威尼斯、西南偏南等影展高人氣背書的《蛋蛋大逃殺》：由阿根廷導演杰爾曼海勒所帶來的史上首座「微型虛擬遊樂園」，號稱年度最好玩的MR混合實境作品，是XR沉浸式產業的革命之作；根據法國作家Tania de Montaigne 2015年的同名書籍《黑》所改編，講述勇敢挑戰種族隔離法的女孩——克羅黛特的故事，透過混合實境式頭戴裝置的精準定位與AR擴增實境技術，帶領觀眾重回主角的生活場景；以及《FRAMERATE：臺灣》，由文策院所支持的 ScanLAB Projects，與臺灣的製作團隊和研究人員合作，將臺灣地景以縮時方式，被數位封存。
再加上「Talk」和「Industry Event」中的講座、工作坊及產業直擊等專為業界人士所設計的交流活動， 期望能透過Innovations提供內容產業工作者獲得啟發與資訊、建立連結的場域，與產業夥伴一同探索近未來的現場。
文策院持續為臺灣文化創意內容搭建通往國際舞台的橋樑，年度盛事「2023 TCCF 創意內容大會」是產業工作者找資金、找合作、找連結的最佳場域。今年將在11月7日至11月12日在松山文創園區舉辦，來趟TCCF 一起探索臺灣創意內容能量！最新相關消息，敬請關注創意內容大會官方網站。
2023TCCF創意內容大會
- 2023 年 11 月 7 日至 12 日
- 松菸文創園區X臺北文創大樓
- 更多資訊參考活動官網：https://www.tccf.tw/