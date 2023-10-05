颱風小犬掠過鵝鑾鼻向西慢移，蘭嶼陣風逾17級吹壞風速計，刷新126年觀測紀錄

颱風小犬掠過鵝鑾鼻向西慢移，暴風圈罩台中以南花東澎湖

（中央社）颱風小犬中心今（5）日上午約8時20分掠過鵝鑾鼻，目前在鵝鑾鼻西方近海，繼續向西轉西北西移動，風雨持續對宜蘭、花蓮、台東、新竹以南、恆春半島及澎湖構成威脅。

氣象署說，上午7時，小犬中心位置在鵝鑾鼻東南東方約10公里海面上，以每小時10公里速度，向西移動，暴風圈正籠罩花蓮、台東、台中以南陸地及澎湖，風雨持續中。

氣象署持續發布海上及陸上颱風警報，陸上有14縣市在警戒區域，包括：宜蘭、花蓮、台東、南投、新竹、苗栗、台中、彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、屏東、恆春半島、澎湖；海上戒範圍包括：台灣東半部海面、台灣海峽、巴士海峽及東沙島海面。

氣象署預測，颱風近中心強風上午將通過恆春半島及台東南端，通過的區域易有14級以上強陣風及豪雨；基隆北海岸、桃園以南、東部沿海空曠地區及澎湖、金門、馬祖易有9至12級強陣風，西半部內陸地區及其他沿海空曠地區也有較強陣風。

氣象署也持續發布豪雨特報，颱風及其外圍環流影響，花蓮縣、台東縣、恆春半島及台北市及屏東縣山區有局部豪雨或大豪雨，台北市、屏東縣地區及宜蘭縣、新北市、桃園市、台中市（雪山山區）、高雄市山區有局部大雨或豪雨，宜蘭、基隆至桃園、高雄地區及新竹至台中山區有局部大雨，山區應防坍方、落石。

另颱風暴潮影響，東南部及南部沿海低窪地區需留意海水倒灌及積淹水。

氣象署提醒，今天台灣附近各海面及巴士海峽風浪明顯偏大，沿海易有4至5公尺以上浪高，尤其蘭嶼、綠島易有6公尺以上浪高；基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及馬祖有長浪，應避免到海邊活動。

颱風小犬來襲，高鐵正常、台鐵中午前部分列車停駛

颱風小犬來襲，高鐵宣布今日正常營運，台鐵表示，東部幹線及南迴線對號列車全數停駛，西部幹線則部分停駛。

台鐵昨日晚間發布今日列車行駛狀況，今天中午12時前，西部幹線彰化以北各級列車均正常行駛，彰化到嘉義間區間車正常行駛，對號列車除了102次全區間行駛、472次員林到七堵間行駛、280次斗六到七堵間行駛、170次嘉義到七堵間行駛外，其餘對號列車都停駛。

台鐵表示，嘉義以南區間車視風雨狀況機動行駛。

東部幹線方面，台鐵指出，對號列車全部停駛，宜蘭線八堵到蘇澳區間車正常行駛；北迴線蘇澳新到花蓮視風雨狀況機動行駛；台東線花蓮到台東區間車全部停駛。

台鐵表示，南迴線、平溪線、深澳線、沙崙線全線各級列車停駛；集集線、內灣線、六家線正常行駛。

觀光列車方面，台鐵局表示，1次、2次及藍皮解憂號停駛。

台灣高鐵表示，今日全線可維持正常營運，各車次列車依時刻表發車，但為確保運行安全，颱風期間部分路段若風速、雨量過大，達到運轉限制標準時，列車將採取行車速限，請旅客預留行程彈性時間。

蘭嶼陣風風速創下126年以來紀錄

據中央氣象署資料顯示，蘭嶼氣象站於昨日晚間9:52測得瞬間最大陣風每秒95.2公尺（17級以上），刷新台灣自1897年觀測風速以來，氣象史上最大陣風的紀錄。

​該資料顯示，近十年蘭嶼站測得17級以上陣風的颱風有：2021年燦樹、2016年尼伯特、2013年天兔，但這三次的觀測風力仍遠低於本次紀錄；而先前蘭嶼最大陣風紀錄為1984年亞力士颱風的每秒89.8公尺，小犬颱風都超越這些颱風的紀錄。

​由於蘭嶼氣象站的風速計已經損壞，無法再測得風速數據，瞬間陣風每秒95.2公尺的紀錄是否有再突破已不得而知。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航