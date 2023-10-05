開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/05,
商業

Google發表旗艦機Pixel 8系列：相機系統升級、Tensor G3晶片、結合生成式AI技術，台灣售價2.49萬元起

Google發表旗艦機Pixel 8系列：相機系統升級、Tensor G3晶片、結合生成式AI技術，台灣售價2.49萬元起
Google於4日晚間在美國紐約發表新一代旗艦手機Pixel 8與Pixel 8 Pro。（圖取自Made by Google YouTube網頁youtube.com））

我們想讓你知道的是

Pixel 8 Pro使用6.7吋Super Actua螢幕，新增溫度感應器，能夠透過掃描物體方式，幫使用者快速取得物體的溫度資訊，例如查看鍋具溫度是否適合烹飪。Google將擴大溫度感應的應用場景，已向美國食品暨藥物管理局（FDA）送出申請，讓使用者可以透過溫度應用程式量測體溫，並儲存相關數據於Fitbit應用程式中。

（中央社）Google於4日晚間在美國紐約發表新一代旗艦手機Pixel 8與Pixel 8 Pro，採用升級的相機系統、Tensor G3晶片，並整合Google人工智慧（AI）技術，提供7年軟體更新，台灣售價新台幣2萬4900元起，即日起開放預購，將於10月12日上市。

Google同時發表新一代智慧手錶Pixel Watch 2，升級處理器與晶片組，帶來更準確的心率量測，在螢幕長亮模式下也能提供24小時的電力續航，並整合更多Google服務與健身功能，台灣售價1萬990元起。

Google在官方部落格發文指出，Pixel 8配備6.2吋顯示螢幕，採用全新Actua螢幕，亮度相較Pixel 7提升42％，搭配霧面鋁合金外框與拋光玻璃背蓋，提供舒適的握持感受。

Pixel 8 Pro使用6.7吋Super Actua螢幕，新增溫度感應器，能夠透過掃描物體方式，幫使用者快速取得物體的溫度資訊，例如查看鍋具溫度是否適合烹飪。Google將擴大溫度感應的應用場景，已向美國食品暨藥物管理局（FDA）送出申請，讓使用者可以透過溫度應用程式量測體溫，並儲存相關數據於Fitbit應用程式中。

Pixel 8與Pixel 8 Pro主鏡頭具備更好的感光表現，兩款裝置的超廣角鏡頭皆支援微距對焦，在近距離拍攝物品時，能更清楚捕捉細節。

Pixel 8 Pro的望遠鏡頭擁有更快速的自動對焦，進光量比Pixel 7 Pro增加56％。對於專業使用者，Pixel 8 Pro推出全新的「Pro級模式」，能夠自行調整眾多的相機數值設定，包含快門速度、ISO感光度等。

相機新功能「完美合照」，能透過在裝置上運行的演算法，將自己拍攝的相似照片融合，例如拍攝後發現有人沒看向鏡頭，可以使用這項功能重組成所有人都看向鏡頭的瞬間。

「魔術修圖」是Google相簿的全新實驗性編輯功能，運用生成式AI技術，可調整拍攝物體的位置和大小。此外，音訊運算功能「魔術降噪」可以減少影片中令人分心的背景噪音，例如風聲或人群聲，這項功能結合機器學習模型，將聲音來源進行分層，再讓使用者調整不同層聲音的音量，使影片的聲音焦點能夠更清晰。

今年稍晚，Pixel 8 Pro將推出「影片強化器」功能，讓手機中的Tensor G3晶片與Google資料中心搭配，使用者能夠針對影片調整影片顏色、亮度、穩定度和畫面顆粒感，打造先進的影片處理效果。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。