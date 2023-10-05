Google發表旗艦機Pixel 8系列：相機系統升級、Tensor G3晶片、結合生成式AI技術，台灣售價2.49萬元起

（中央社）Google於4日晚間在美國紐約發表新一代旗艦手機Pixel 8與Pixel 8 Pro，採用升級的相機系統、Tensor G3晶片，並整合Google人工智慧（AI）技術，提供7年軟體更新，台灣售價新台幣2萬4900元起，即日起開放預購，將於10月12日上市。

Google同時發表新一代智慧手錶Pixel Watch 2，升級處理器與晶片組，帶來更準確的心率量測，在螢幕長亮模式下也能提供24小時的電力續航，並整合更多Google服務與健身功能，台灣售價1萬990元起。

Google在官方部落格發文指出，Pixel 8配備6.2吋顯示螢幕，採用全新Actua螢幕，亮度相較Pixel 7提升42％，搭配霧面鋁合金外框與拋光玻璃背蓋，提供舒適的握持感受。

Pixel 8 Pro使用6.7吋Super Actua螢幕，新增溫度感應器，能夠透過掃描物體方式，幫使用者快速取得物體的溫度資訊，例如查看鍋具溫度是否適合烹飪。Google將擴大溫度感應的應用場景，已向美國食品暨藥物管理局（FDA）送出申請，讓使用者可以透過溫度應用程式量測體溫，並儲存相關數據於Fitbit應用程式中。

Pixel 8與Pixel 8 Pro主鏡頭具備更好的感光表現，兩款裝置的超廣角鏡頭皆支援微距對焦，在近距離拍攝物品時，能更清楚捕捉細節。

Pixel 8 Pro的望遠鏡頭擁有更快速的自動對焦，進光量比Pixel 7 Pro增加56％。對於專業使用者，Pixel 8 Pro推出全新的「Pro級模式」，能夠自行調整眾多的相機數值設定，包含快門速度、ISO感光度等。

相機新功能「完美合照」，能透過在裝置上運行的演算法，將自己拍攝的相似照片融合，例如拍攝後發現有人沒看向鏡頭，可以使用這項功能重組成所有人都看向鏡頭的瞬間。

「魔術修圖」是Google相簿的全新實驗性編輯功能，運用生成式AI技術，可調整拍攝物體的位置和大小。此外，音訊運算功能「魔術降噪」可以減少影片中令人分心的背景噪音，例如風聲或人群聲，這項功能結合機器學習模型，將聲音來源進行分層，再讓使用者調整不同層聲音的音量，使影片的聲音焦點能夠更清晰。

今年稍晚，Pixel 8 Pro將推出「影片強化器」功能，讓手機中的Tensor G3晶片與Google資料中心搭配，使用者能夠針對影片調整影片顏色、亮度、穩定度和畫面顆粒感，打造先進的影片處理效果。

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責任編輯：翁世航

核稿編輯：羅元祺