2023雙十國慶連假交通懶人包：高乘載管制、國道好走時段、即時路況查詢，及大眾運輸優惠整理一次看
我們想讓你知道的是
維持往例，於10月7日至10日雙十國慶連假期間，凌晨0點至5點全國道將暫停收費，其他時段則是採單一費率收費。此外國道3號「新竹至燕巢系統」將採單一費率再8折收費措施，民眾可以多加利用。
文：Zero圈圈
2023年雙十國慶共有四天連續假期，日期為10月7日至10月10日。因應雙十國慶連假期間出遊人潮增加，以及觀賞國慶煙火的需求，交通部高速公路局、公路局都規劃了交通疏導措施，希望能舒緩車流壅塞情形。2023年雙十國慶交通管制措施包括高速公路高乘載、匝道封閉路段等，另外交通部也歸納出國道、省道易壅塞時段與路段，民眾可以事先規畫行程。以下介紹2023雙十國慶連假交通資訊，民眾也可以前往「高速公路1968」網頁查詢即時路況。
2023國慶連假高速公路高乘載、匝道封閉路段
2023年雙十國慶連續假期共有四天，高公局預估國慶日連假交通量可達120百萬車公里【註】。其中，國慶日連假將以休閒旅遊旅次為主，第一日、第二日以南向車流居多，第三日、第四日以北向車流為主。以下整理2023年國慶連假期間高速公路高乘載、匝道封閉實施時段與路段，提醒民眾高乘載實施路段僅有符合指定規定之車輛可以進入，屆時也請務必配合人員指揮。
10月7日：
- 6至12點，南向國道1號內湖至頭份含高架堤頂、環北、機場系統，實施高乘載。
- 6至12點，南向國道3號木柵至香山等路段，實施高乘載。
- 0至12點，南向封閉國道5號石碇、坪林入口匝道。
- 5至12點，南向封閉國道1號平鎮系統、埔鹽系統、西螺入口匝道。
10月8日：
- 13至18點，北向國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城入口，實施高乘載。
- 5至12點，南向封閉國道1號埔鹽系統、西螺入口匝道。
- 5至12點，南向封閉國道5號石碇、坪林入口匝道。
10月9日：
- 13至18點，北向國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城入口，實施高乘載。
- 12至21點，北向封閉國道1號虎尾、埔鹽系統入口匝道。
- 12至21點，北向封閉國道3號西濱入口匝道。
10月10日：
- 13至18點，北向國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城入口，實施高乘載。
- 12至21點，北向封閉國道1號埔鹽系統、虎尾入口匝道。
- 12至21點，北向封閉國道3號西濱入口匝道。
2023國慶連假國道收費措施：0至5點全國道暫停收費
維持往例，於10月7日至10日雙十國慶連假期間，凌晨0點至5點全國道將暫停收費，其他時段則是採單一費率收費。此外國道3號「新竹至燕巢系統」將採單一費率再8折收費措施，民眾可以多加利用。
2023國慶連假國道、省道好走路段與替代道路
民眾可以多加利用好走時段與替代道路，避免壅塞在車陣當中。於國道方面，高速公路局歸納出國慶連假期間之好走時段，其中西部國道部分，10月7日、8日之南向用路人建議早上6點前或中午12點後出發，而10月9日、10日之中部地區北向用路人建議上午12點前出發，南部地區北向用路人建議上午9點前出發。至於行經國道5號之民眾，10月7日、8日南向用路人建議上午5點前或下午5點後出發，於10月9日、10日之間，北向用路人建議上午9點前出發。
另外，公路局也整理雙十國慶連假期間主要城際道路、銜接國道道路、觀光風景區之易壅塞路段與時段。公路局也特別提醒2023年雙十國慶煙火系列活動於台中中央公園舉行，因此10月9日、10日活動會場周邊如台1乙線中清路二段、台12線台灣大道三段、台74線快官霧峰線等鄰近道路將出現大量車潮，民眾如有需要行經上述路段，務必多加留意。
2023雙十國慶連假替代道路查詢：
2023雙十國慶連假國道好走時段：
- 10月7日、8日，西部國道南向，建議早上6點前或中午12點後出發。
- 10月7日、8日，國道5號南向，建議上午5點前或下午5點後出發。
- 10月9日、10日，西部國道北向，中部地區用路人建議上午12點前出發。
- 10月9日、10日，西部國道北向，南部地區用路人建議上午9點前出發。
- 10月9日、10日，國道5號北向，建議上午9點前出發。
2023國慶連假大眾運輸優惠整理
鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，於雙十國慶連假期間交通部將提供多項優惠措施。其中，民眾若是搭乘國道客運指定路線，將可享有平日優惠或85折票價，而若是搭乘國道客運、高鐵、台鐵並且於10小時內轉乘在地客運，將可享有1段票或基本里程免費。另外，前往東部旅遊的民眾可再享有東部限定優惠，例如「在地有腳」租賃優惠，以及指定國道客運4人同行1人免費優惠等。其他更多資訊可參考交通部公路局。
註釋：假設車輛開上國道，所有車輛所行使的里程加總，就稱為「車公里」。車公里是一個總量的參考，數據越大、車流量越大、行駛的里程也比較長。而由於車公里的總量很容易破億，因此簡稱為「百萬車公里」。國道平均單日85百萬車公里，周休二日則平均為99百萬車公里。
本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：2023雙十國慶交通懶人包：高乘載管制、國道省道好走時段、替代道路、即時路況查詢
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責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航
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台灣過時法規又一例？遺產捐贈公益社團法人要課稅！超過7成民眾認為不合理
我們想讓你知道的是
愛心公益是否該被差別待遇？過時的法令讓社團法人受贈的善款縮水，不僅影響了遺贈者的心願，更截斷了社福團體的募款來源。針對遺產捐贈需課稅的問題，法規該如何調整才能完善遺贈者的善意呢？
「台灣最美的風景，是人！」這句話是許多國外觀光客來台灣旅遊時所給予的盛讚，但你知道嗎？台灣人的良善，卻因過時的法規要求，導致許多社福團體被阻擋在愛心捐款的門外！
原因為何？關鍵在於當前《遺產及贈與稅法》明文要求，捐贈給財團法人得以「免」課遺產稅1 ；但是，同屬公益性質的社團法人卻被排除在外，例如台灣失智症協會、台灣荒野保護協會等組織，若收到一筆遺產捐贈，是「無法」享有免課稅的福利。等於社團法人受贈遺產時，硬是比財團法人多被扒了一層皮，這無疑是政府用國家力量引導資源的走向。
你覺得，這項法規在現今公民運動已屬成熟的社會當下，合理嗎？
民眾的遺愛被打折，一億元遺產損失6,283萬社會投資報酬價值
社團法人中華社會福利聯合勸募協會（以下稱聯合勸募協會）分享一個案例，一名長期熱心公益的捐款人在身故後，遺囑指定捐贈市值達新台幣1億多元的遺產，由於聯合勸募協會屬社團法人組織，設算後須先扣除遺產稅金高達1,366萬元，若以聯合勸募所導入的SROI值計算，每投入1元，可產生4.6元社會價值，等同流失創造6,283萬元社會價值的機會。
只因為聯合勸募屬社團法人，遺贈人必須繳納這筆遺產稅金，讓原本可以造福更多其他社會弱勢的善心，流失真正有意義的價值。
另一方面，由於少子化與單身人口逐年增高的趨勢，越來越多人打算將遺產捐贈給公益團體遺愛人間。從聯合勸募協會委託的「遺產捐市場調查」 2結果發現，便有26.4%受訪者願意捐出繼承遺產作公益，願捐出個人遺產者則有30.9%，但約1/4民眾會因得知要課稅而改變心意不願捐贈。
超過7成認同！公益社團法人排除免課遺產稅「不合理」
從「遺產捐市場調查」可以觀察到，有74.1%的受訪者認為現有法條將社團法人排除免課徵遺產稅的群體之外，相當「不合理」，進一步探究原因，「無法捐贈給真正需要的團體」、「限制了公益捐贈的範圍」、「對社團法人公益團體不夠友善」皆超過5成比例的支持度。
如果交叉比對受訪族群，發現年齡越高者，越認同「無法捐贈給真正需要的團體」；年收入較高的族群，則更贊同不合理「限制了公益捐贈的範圍」。至於表達有捐贈遺產意願的受訪者也抱持「較高」比率認為此項課稅規定不合理，將對公益捐贈帶來限制及困難。
在願意捐贈者中，交叉分析收入分布，年收100萬元到250萬元者意願顯著高於群體，達4到5成。至於捐贈原因，捐贈繼承遺產者有81.4%盼幫助弱勢族群，33%是受信仰或民間功德觀念影響；捐贈個人遺產者，有78%盼愛心化為實際祝福遺留人間，46%盼支持特定團體。
接著調查進一步詢問，如果遺產捐贈給社團法人能夠免課遺產稅，是否會提高受訪者的捐贈意願？有34.4%本無意願捐贈者表示會考慮捐贈。至於捐贈意願提高的動機，「可以藉此節稅」（72.4%）為主因；另外抱持「讓受贈的公益團體獲得更多」想法也有43.1%比例。
另外，原有意捐贈遺產者，因須課遺產稅而改變意願不捐贈者有24.9%，進一步分析，發現以年收60萬元以上者改變意願的比率略高於群體，這對於平日仰賴小額捐款的社團法人來說，可能因此流失了四分之一的遺贈人的善款。
從上述調查結果可推論出，節稅優惠是捐助公益的重要動力，而本身有考慮捐贈遺產者，可能有自己既有想支持的社團法人慈善團體，也期待款項能全數贈與給相關組織。顯然，若是遺產稅的稅法規範對於社團法人更為合理，確實能帶動部分民眾捐贈遺產的意願。
回顧〈遺產及贈與稅法〉從民國62年制定，雖經歷幾次修法，捐贈予「公益社團法人」的財產至今仍未納入不計入遺產總額課稅群體，當年的立法背景與現今的社會工作與公民社會已大相逕庭，社團法人與財團法人在公益事務上的貢獻不相上下；再者，台灣的公益捐款一直有過度集中的現象，一般民眾與企業都傾向將資源投注於大型財團法人，此過時法令的規定，無疑加劇此一失衡狀況。
一個國家的偉大，不在於國土面積、人口多寡、國防強弱，更重視是社會的文明程度。其中，對均衡弱勢的關懷，以及法律規範能否跟上時代進步，即是重要的觀察指標。遺產法規該如何實現遺贈人的慈善意願，讓真正需要的人獲得幫助，是時候該被好好檢討了！
[1] 備註1：有關教育、文化、公益、慈善機關或團體相關租稅減免優惠，根據<遺產及贈與稅法>第16條第3款，遺產捐贈給已依法登記設立為財團法人組織且符合行政院規定標準之教育、文化、公益、慈善、宗教團體及祭祀公業之財產，不計入遺產總額
[2] 備註2：遺產捐市場調查的總樣本數共回收有效樣本數1,000份，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.10%