開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/07,
生活

2023雙十國慶連假交通懶人包：高乘載管制、國道好走時段、即時路況查詢，及大眾運輸優惠整理一次看

2023雙十國慶連假交通懶人包：高乘載管制、國道好走時段、即時路況查詢，及大眾運輸優惠整理一次看
圖為國道車流示意圖。｜Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

維持往例，於10月7日至10日雙十國慶連假期間，凌晨0點至5點全國道將暫停收費，其他時段則是採單一費率收費。此外國道3號「新竹至燕巢系統」將採單一費率再8折收費措施，民眾可以多加利用。

文：Zero圈圈

2023年雙十國慶共有四天連續假期，日期為10月7日至10月10日。因應雙十國慶連假期間出遊人潮增加，以及觀賞國慶煙火的需求，交通部高速公路局、公路局都規劃了交通疏導措施，希望能舒緩車流壅塞情形。2023年雙十國慶交通管制措施包括高速公路高乘載、匝道封閉路段等，另外交通部也歸納出國道、省道易壅塞時段與路段，民眾可以事先規畫行程。以下介紹2023雙十國慶連假交通資訊，民眾也可以前往「高速公路1968」網頁查詢即時路況。

2023國慶連假高速公路高乘載、匝道封閉路段

2023年雙十國慶連續假期共有四天，高公局預估國慶日連假交通量可達120百萬車公里【註】。其中，國慶日連假將以休閒旅遊旅次為主，第一日、第二日以南向車流居多，第三日、第四日以北向車流為主。以下整理2023年國慶連假期間高速公路高乘載、匝道封閉實施時段與路段，提醒民眾高乘載實施路段僅有符合指定規定之車輛可以進入，屆時也請務必配合人員指揮。

10月7日：

  • 6至12點，南向國道1號內湖至頭份含高架堤頂、環北、機場系統，實施高乘載。
  • 6至12點，南向國道3號木柵至香山等路段，實施高乘載。
  • 0至12點，南向封閉國道5號石碇、坪林入口匝道。
  • 5至12點，南向封閉國道1號平鎮系統、埔鹽系統、西螺入口匝道。

10月8日：

  • 13至18點，北向國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城入口，實施高乘載。
  • 5至12點，南向封閉國道1號埔鹽系統、西螺入口匝道。
  • 5至12點，南向封閉國道5號石碇、坪林入口匝道。

10月9日：

  • 13至18點，北向國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城入口，實施高乘載。
  • 12至21點，北向封閉國道1號虎尾、埔鹽系統入口匝道。
  • 12至21點，北向封閉國道3號西濱入口匝道。

10月10日：

  • 13至18點，北向國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城入口，實施高乘載。
  • 12至21點，北向封閉國道1號埔鹽系統、虎尾入口匝道。
  • 12至21點，北向封閉國道3號西濱入口匝道。
6f98cbd0-0092-4ad6-be83-8f822637bcac
Photo Credit: 交通部高公局
2023雙十國慶連假國道交通疏導措施。
ab31e0ad-04e9-40c9-979b-77d09a81a96d-2
Photo Credit: 交通部高公局
2023雙十國慶連假省道交通疏導措施。

2023國慶連假國道收費措施：0至5點全國道暫停收費

維持往例，於10月7日至10日雙十國慶連假期間，凌晨0點至5點全國道將暫停收費，其他時段則是採單一費率收費。此外國道3號「新竹至燕巢系統」將採單一費率再8折收費措施，民眾可以多加利用。

2023國慶連假國道、省道好走路段與替代道路

民眾可以多加利用好走時段與替代道路，避免壅塞在車陣當中。於國道方面，高速公路局歸納出國慶連假期間之好走時段，其中西部國道部分，10月7日、8日之南向用路人建議早上6點前或中午12點後出發，而10月9日、10日之中部地區北向用路人建議上午12點前出發，南部地區北向用路人建議上午9點前出發。至於行經國道5號之民眾，10月7日、8日南向用路人建議上午5點前或下午5點後出發，於10月9日、10日之間，北向用路人建議上午9點前出發。

另外，公路局也整理雙十國慶連假期間主要城際道路、銜接國道道路、觀光風景區之易壅塞路段與時段。公路局也特別提醒2023年雙十國慶煙火系列活動於台中中央公園舉行，因此10月9日、10日活動會場周邊如台1乙線中清路二段、台12線台灣大道三段、台74線快官霧峰線等鄰近道路將出現大量車潮，民眾如有需要行經上述路段，務必多加留意。

2023雙十國慶連假替代道路查詢：

2023雙十國慶連假國道好走時段：

  • 10月7日、8日，西部國道南向，建議早上6點前或中午12點後出發。
  • 10月7日、8日，國道5號南向，建議上午5點前或下午5點後出發。
  • 10月9日、10日，西部國道北向，中部地區用路人建議上午12點前出發。
  • 10月9日、10日，西部國道北向，南部地區用路人建議上午9點前出發。
  • 10月9日、10日，國道5號北向，建議上午9點前出發。
d2e69c39-3766-4302-be55-0cd649247096
Photo Credit: 公路局：公路人
2023年雙十國慶連續假期，主要城際道路、銜接國道路段易壅塞時段。
f6289bf5-4d8a-4162-8b93-143e41a0be09
Photo Credit: 公路局：公路人
2023年雙十國慶連續假期觀光風景區易壅塞路段、時段。民眾也可以下載交通部公路局App幸福公路掌握最新路況資訊。

2023國慶連假大眾運輸優惠整理

鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，於雙十國慶連假期間交通部將提供多項優惠措施。其中，民眾若是搭乘國道客運指定路線，將可享有平日優惠或85折票價，而若是搭乘國道客運、高鐵、台鐵並且於10小時內轉乘在地客運，將可享有1段票或基本里程免費。另外，前往東部旅遊的民眾可再享有東部限定優惠，例如「在地有腳」租賃優惠，以及指定國道客運4人同行1人免費優惠等。其他更多資訊可參考交通部公路局

9869bcc6-5ff3-499f-b3ca-62d990a8d9c8
Photo Credit: 公路局：公路人
2023年雙十國慶連續假期大眾運輸優惠。

註釋：假設車輛開上國道，所有車輛所行使的里程加總，就稱為「車公里」。車公里是一個總量的參考，數據越大、車流量越大、行駛的里程也比較長。而由於車公里的總量很容易破億，因此簡稱為「百萬車公里」。國道平均單日85百萬車公里，周休二日則平均為99百萬車公里。

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此
原標題：2023雙十國慶交通懶人包：高乘載管制、國道省道好走時段、替代道路、即時路況查詢

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：潘柏翰
核稿編輯：翁世航


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。