2023雙十國慶連假交通懶人包：高乘載管制、國道好走時段、即時路況查詢，及大眾運輸優惠整理一次看

文：Zero圈圈

2023年雙十國慶共有四天連續假期，日期為10月7日至10月10日。因應雙十國慶連假期間出遊人潮增加，以及觀賞國慶煙火的需求，交通部高速公路局、公路局都規劃了交通疏導措施，希望能舒緩車流壅塞情形。2023年雙十國慶交通管制措施包括高速公路高乘載、匝道封閉路段等，另外交通部也歸納出國道、省道易壅塞時段與路段，民眾可以事先規畫行程。以下介紹2023雙十國慶連假交通資訊，民眾也可以前往「高速公路1968」網頁查詢即時路況。

2023國慶連假高速公路高乘載、匝道封閉路段

2023年雙十國慶連續假期共有四天，高公局預估國慶日連假交通量可達120百萬車公里【註】。其中，國慶日連假將以休閒旅遊旅次為主，第一日、第二日以南向車流居多，第三日、第四日以北向車流為主。以下整理2023年國慶連假期間高速公路高乘載、匝道封閉實施時段與路段，提醒民眾高乘載實施路段僅有符合指定規定之車輛可以進入，屆時也請務必配合人員指揮。

10月7日：

6至12點，南向國道1號內湖至頭份含高架堤頂、環北、機場系統，實施高乘載。

6至12點，南向國道3號木柵至香山等路段，實施高乘載。

0至12點，南向封閉國道5號石碇、坪林入口匝道。

5至12點，南向封閉國道1號平鎮系統、埔鹽系統、西螺入口匝道。

10月8日：

13至18點，北向國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城入口，實施高乘載。

5至12點，南向封閉國道1號埔鹽系統、西螺入口匝道。

5至12點，南向封閉國道5號石碇、坪林入口匝道。

10月9日：

13至18點，北向國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城入口，實施高乘載。

12至21點，北向封閉國道1號虎尾、埔鹽系統入口匝道。

12至21點，北向封閉國道3號西濱入口匝道。

10月10日：

13至18點，北向國道5號蘇澳、羅東、宜蘭及頭城入口，實施高乘載。

12至21點，北向封閉國道1號埔鹽系統、虎尾入口匝道。

12至21點，北向封閉國道3號西濱入口匝道。

2023國慶連假國道收費措施：0至5點全國道暫停收費

維持往例，於10月7日至10日雙十國慶連假期間，凌晨0點至5點全國道將暫停收費，其他時段則是採單一費率收費。此外國道3號「新竹至燕巢系統」將採單一費率再8折收費措施，民眾可以多加利用。

2023國慶連假國道、省道好走路段與替代道路

民眾可以多加利用好走時段與替代道路，避免壅塞在車陣當中。於國道方面，高速公路局歸納出國慶連假期間之好走時段，其中西部國道部分，10月7日、8日之南向用路人建議早上6點前或中午12點後出發，而10月9日、10日之中部地區北向用路人建議上午12點前出發，南部地區北向用路人建議上午9點前出發。至於行經國道5號之民眾，10月7日、8日南向用路人建議上午5點前或下午5點後出發，於10月9日、10日之間，北向用路人建議上午9點前出發。

另外，公路局也整理雙十國慶連假期間主要城際道路、銜接國道道路、觀光風景區之易壅塞路段與時段。公路局也特別提醒2023年雙十國慶煙火系列活動於台中中央公園舉行，因此10月9日、10日活動會場周邊如台1乙線中清路二段、台12線台灣大道三段、台74線快官霧峰線等鄰近道路將出現大量車潮，民眾如有需要行經上述路段，務必多加留意。

2023雙十國慶連假替代道路查詢：

2023雙十國慶連假國道好走時段：

10月7日、8日，西部國道南向，建議早上6點前或中午12點後出發。

10月7日、8日，國道5號南向，建議上午5點前或下午5點後出發。

10月9日、10日，西部國道北向，中部地區用路人建議上午12點前出發。

10月9日、10日，西部國道北向，南部地區用路人建議上午9點前出發。

10月9日、10日，國道5號北向，建議上午9點前出發。

2023國慶連假大眾運輸優惠整理

鼓勵民眾搭乘大眾運輸工具，於雙十國慶連假期間交通部將提供多項優惠措施。其中，民眾若是搭乘國道客運指定路線，將可享有平日優惠或85折票價，而若是搭乘國道客運、高鐵、台鐵並且於10小時內轉乘在地客運，將可享有1段票或基本里程免費。另外，前往東部旅遊的民眾可再享有東部限定優惠，例如「在地有腳」租賃優惠，以及指定國道客運4人同行1人免費優惠等。其他更多資訊可參考交通部公路局。

註釋：假設車輛開上國道，所有車輛所行使的里程加總，就稱為「車公里」。車公里是一個總量的參考，數據越大、車流量越大、行駛的里程也比較長。而由於車公里的總量很容易破億，因此簡稱為「百萬車公里」。國道平均單日85百萬車公里，周休二日則平均為99百萬車公里。

本文經Cool3C授權轉載，原文刊載於此

原標題：2023雙十國慶交通懶人包：高乘載管制、國道省道好走時段、替代道路、即時路況查詢

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航