開票日倒數 倒數
0
23
11
50

前往選舉專區
2023/10/05,
農漁

與醫師公會達成共識，農業部推「植物診療師法」盼年底三讀通過

與醫師公會達成共識，農業部推「植物診療師法」盼年底三讀通過
Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

我們想讓你知道的是

氣候變遷加劇，為穩定糧食生產穩定，許多疫病的防治需要早先一步，相關領域需要專業協助；然而植物醫師法立法推動已5、6年，依舊卡在用到「醫師」二字而擱置中。9月底接獲醫師公會全國聯合會行文建議3個用詞，目前擇定使用其一，改為「植物診療師法」草案，希望草案能順利通過行政院院會，然後提送立法院審議，於本會期三讀通過。

（中央社）當坊間已出現農藥店自稱是植物醫院，植物醫師法立法進程還在擱置。農業部4日表示，已與醫師公會全國聯合會達成共識，改以「植物診療師法」草案推動立法，盼今年底前三讀通過。

氣候變遷加劇，為穩定糧食生產穩定，許多疫病的防治需要早先一步，相關領域需要專業協助；然而植物醫師法立法推動已5、6年，依舊卡在用到「醫師」二字而擱置中。

農業部動植物防疫檢疫署署長邱垂章接受中央社記者電話訪問時說，9月底接獲醫師公會全國聯合會行文建議3個用詞，目前擇定使用其一，改為「植物診療師法」草案，希望草案能順利通過行政院院會，然後提送立法院審議，於本會期三讀通過。

台灣大學昆蟲系教授兼植物醫學碩士學位學程主任蕭旭峰在國內推動植物醫師培育與立法工作累計10幾年，他表示，目前已養成約100名，而台灣每個鄉鎮至少要有1名，就需要300多名；重要的農業產地，每個鄉鎮要有2到3名以上，否則單人不堪負荷。

他也說，現在南部產地已有連鎖農藥店以植物醫院自稱，並說會進駐植物醫師，相關立法工作真的不能再延宕，否則未來恐怕變成坊間可用相關職稱，真正執行者不能用此稱謂，衍生亂象。

再者，日本也有植物醫師的證照，經過農業技術士考試，再由植物醫科學會授予證照；韓國也有樹木醫師；美國則是相關系所可取得植物醫師學位，可能是學士或碩士，由州政府授予；期望台灣社會與時俱進，跟上國際實務運作的腳步。

至於建議的另外兩個名詞，他說，是植物治療師與植物保護師，前者恐與物理治療師、職能治療師混淆，後者屬於不同屬性的法管理，所以不考慮使用。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：翁世航
核稿編輯：羅元祺


TNL 網路沙龍守則

TNL網路沙龍是關鍵評論網讓讀者能針對文章表達自身觀點的留言區。我們希望在這裡，大家可以理性的發表自己的看法，並對不同的論點保持開放心態，促進多元意見的交流與碰撞。

現在網路上的留言討論常淪為謾罵與攻擊的場域，反而造成了彼此更大的歧異，無法達成討論與溝通的目的。

為了改善這個問題，我們希望打造一個讓大家安心發表言論、交流想法的環境，讓網路上的理性討論成為可能，藉由觀點的激盪碰撞，更加理解彼此的想法，同時也創造更有價值的公共討論，所以我們推出TNL網路沙龍這項服務。

我們希望參與討論的你謹記以下幾個基本守則，與關鍵評論網一起提升網路沙龍的品質：

  • 尊重多元：分享多元觀點是關鍵評論網的初衷，沙龍鼓勵自由發言、發表合情合理的論點，也歡迎所有建議與指教。我們相信所有交流與對話，都是建立於尊重多元聲音的基礎之上，應以理性言論詳細闡述自己的想法，並對於相左的意見持友善態度，共同促進沙龍的良性互動。
  • 謹慎發言：在TNL網路沙龍，除了言論自由之外，我們期待你對自己的所有發言抱持負責任的態度。在發表觀點或評論時，能夠盡量跟基於相關的資料來源，查證後再發言，善用網路的力量，創造高品質的討論環境。並且避免對於不同意見的攻擊、惡意謾罵言論。

為了鼓勵多元評論與觀點的碰撞激盪，並符合上述兩個守則前提下，我們要求所有沙龍參與者都遵守以下規範，當您按下同意開始使用本沙龍服務時，視為同意此規範：

  • 您同意為您自身言論負完全法律責任，您不會發表不適當言論，包含但不限於惡意攻擊言論、歧視言論、誹謗言論、侵害他人權利或任何違法情事。
  • 您同意您不會張貼任何帶有商業行銷或廣告直銷之勸誘式廣告內容。
  • 本集團有權管理沙龍所有內容，以利維護沙龍良性的溝通環境與氛圍。
  • 本集團有權隨時新增或修改此規範，如有增修將公告於本網站。若公告後您仍繼續使用本網站，即視為同意接受增修版規範。