美軍基地搬遷僵局難解，日本政府與沖繩將再對簿公堂

（中央社）有關駐日美軍普天間基地遷址計畫變更設計申請案，日本沖繩縣知事玉城丹尼不理會中央政府所提出的「勸告」及「指示」（命令），預料中央將提訴反制，雙方將再度對簿公堂。

針對沖繩縣政府不批准日本政府防衛省針對駐日美軍普天間基地遷址計畫變更設計申請一案，日本最高法院日前已在相關訴訟中判決沖繩縣政府敗訴，國土交通大臣齊藤鐵夫因此先後向沖繩縣政府提出要求在期限內批准此案的「勸告」及「指示」。

日本《共同社》及《日本放送協會》（NHK）報導，不過，玉城丹尼4日受訪時說，中央政府下令沖繩縣政府批准駐日美軍基地遷址案的變更設計申請，「但要在期限內批准有困難」。因此，中央政府最快將在10月5日向法院提訴反制。

日本首相岸田文雄4日晚間在首相官邸受訪時說，為了讓被稱為「世界上最危險」的普天間基地能早日完成遷移，讓沖繩縣民能夠安心，中央政府會持續努力。

而沖繩縣內反對遷址工程的市民團體4日舉行集會，要求玉城不要批准申請並給予聲援。

回顧沖繩縣宜野灣市美軍普天間基地遷址案的爭議過程，日本政府2018年12月開始在沖繩縣名護市邊野古海域投入土石進行填海造陸工程；2020年4月為改善軟弱地盤申請變更設計；沖繩縣政府2021年11月拒絕批准變更設計申請。

日本政府接著在2022年4月提出「是正指示」（改正命令），強迫沖繩縣政府批准申請，但沖繩縣政府認為命令違法，同年8月向法院提訴。

日本最高法院今年9月做出中央政府「是正指示」適法判決，中央政府因此提出要求沖繩縣政府在9月27日前批准的「勸告」。由於沖繩縣政府不接受「勸告」，國土交通大臣日前已提出要求批准的命令，期限到4日為止。

玉城4日的說法等同事實上拒絕在期限內批准，所以日本政府為了代替沖繩縣政府批准變更設計申請，最快將在10月5日赴福岡高等法院那霸分院提訴。

如此一來，沖繩縣政府將再度與中央政府進入法庭攻防，如果中央政府勝訴而沖繩縣政府仍拒絕批准的話，屆時中央政府將可取代縣府以「代執行」方式批准申請。

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責任編輯：羅元祺

核稿編輯：翁世航